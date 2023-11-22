Александр Устюгов: «Вполне вероятно, что снова стану отцом или даже дедом»

Родившийся в Экибастузе артист давно уже обосновался в Петербурге: там он ставит спектакли, снимается в кино и сериалах и объезжает пробки на любимом мотоцикле. Там и снимали новый сериал «Банда «ЗИГ ЗАГ» (его можно смотреть на онлайн-платформе Kion) — фильм посвящен одноименной ОПГ, которая цинично грабила народ в Ленинграде в тяжелейшие годы блокады. Устюгов играет контрразведчика Феликса Свидерского, прилетающего в город на Неве бить антисоветскую гадину.
«Пижон, а не Жеглов»
— Александр, вы уже признавались, что слегка перекормлены ролями силовиков и поэтому не раз отказывались, если видели в сценарии человека в погонах. Почему этого не случилось в проекте «Банда «ЗИГ ЗАГ»?
— Во-первых, потому что Ленинград и блокадное время — это само по себе крайне интересно. Во-вторых, потому что в сценарии все изложено довольно многослойно и неоднозначно. Не все зрители до конца будут понимать, что мой герой — силовик, многие будут считать, что он причастен к банде «ЗИГ ЗАГ». Вот эта интрига и двусмысленность и заинтересовали.
— Получается, и Петербург, в котором вы не родились, но к которому приросли, тоже стал своего рода аргументом?
— Да, мне нравится сниматься в Ленинграде. С возрастом исчезли любопытство и желание ездить по теплым краям на съемки. Хочется быть рядом с домом. (Cмеется.) Так что это действительно был один из ключевых факторов. Хотя мы только натуру снимали в этом городе, а интерьеры, как ни странно, в павильонах в Москве.
— Стильная широкополая шляпа вашего героя — прямо как у Жеглова!
В сериале «Банда «ЗИГ ЗАГ» Устюгов играет московского сыщика, который во время войны ловит в Ленинграде опасных бандитов. Фото: кадр из фильма
— Не совсем. Просто мне хотелось сделать и показать персонажа, прибывающего из Москвы в Ленинград, неким пижоном. Этот аксессуар как бы говорит о многом. С одной стороны, он не понимает, насколько задержится в городе в ходе расследования. С другой — не совсем врубается в контекст блокады: холод, отсутствие отопления, света. Поэтому он немного по-московски, слишком красиво заходит в Ленинград — в шляпе и кожаном плаще. На контрасте с героем Игоря Петренко, оперативником ленинградского угрозыска. Этот выбор костюма был проклят мной многое количество раз. Холодина стояла страшная! (Смеется.) Мы застали фирменные питерские морозы. Так что в итоге пришлось выбирать теплое пальтишко.
— Там же, в Петербурге, снимали и сериал «Столыпин», где у вас снова главная роль...
— Да, это большой серьезный проект. Сложнейшая работа и личность — с точки зрения и текста, и портретного сходства, и создания интерьеров. Снимали в тех же кабинетах, где работал Петр Аркадьевич. Ездили в Саратов, где проводили съемки около его дома. Так что все было достаточно подробно и основательно. Сама фигура Столыпина накладывает большой отпечаток ответственности — мы пытались не просто показать политическую фигуру, но и добавить важные биографические краски, возможно, неизвестные широкой публике.
— Личность Столыпина действительно неоднозначная: реформатор, видный государственный деятель и в то же время автор закона о военно-полевых судах, прославившийся в том числе и «столыпинскими галстуками» — казнями через виселицу.
— Не все знают: закон о военно-полевых судах принимала Госдума. И последовательность исторических фактов, которые преподносят в школе, зачастую не соответствует действительности — некоторые события и вовсе не были взаимосвязаны. Принятое по инициативе Столыпина в августе 1906 года «Положение Совета министров о военно-полевых судах» не было местью за покушения на него. Это была вынужденная мера в чрезвычайных обстоятельствах. Мы старались разбираться в хронологии и понять правдивую логику поведения персонажей и событий — «столыпинских вагонов» (спецвагоны для перевозки осужденных), «столыпинских галстуков» и прочих явлений, которые нам преподавали чуть неточно: как вражескую буржуазную политику. Поэтому посмотреть, поспорить, поразмышлять об этом зрителю, полагаю, будет интересно.
«Шлем позволяет побыть наедине с собой»
Мотоциклы — давняя страсть актера. Фото: vk.com/kf93849219
— Даже играя Столыпина, по обыкновению приезжали на съемку на любимом мотоцикле? Или для пущего погружения в роль предпочитали трамвай?
— Каждый раз зависит от обстоятельств. Прошлым летом из-за насыщенного графика позволить себе перемещения на мотоцикле не мог: все же машина требует определенного внимания, времени, ухода. Число переездов с площадки на площадку тоже не давало пользоваться мототранспортом.
— Тогда, может быть, масштабные магистральные мотопробеги еще планируете?
— Конечно, планирую. Маршрутов масса — замечательных и интересных. Осталось только не пожадничать и отказаться от интересной работы, бросить все и летом рвануть. Тут у меня дилемма: борьба между творческой жадностью и желанием ездить на мотоцикле. Что победит? Сложно сказать.
— Есть точка, которой хотелось бы обязательно достичь?
— Да, в этом смысле планы у меня довольно стандартные для мотоциклиста: доехать до Владивостока на мотоцикле «Урал» с люлькой и палаткой — через Байкал и прочие русские красоты. Начать маршрут от крайней точки полуострова Рыбачий, от маяка на Кольском полуострове. О таком вот проезде мечтаю.
— Как поживает ваше столярное дело? Продвигается ли?
— Потихоньку. Живет. В рабочем порядке. Заказы исполняются («Творческие мастерские» Устюгова изготавливают мебель и игрушки из разных пород дерева. — Прим. ред.). Не всегда присутствую лично, пока много работы, но не забываю, конечно, это дело. В скором времени, надеюсь, сам возьму в руки стамеску или другой инструмент — как только график позволит. А пока присутствую в режиме удаленного контроля.
— В сериале «Агент национальной безопасности. Возвращение», в котором вы сыграли, поднимается тема коллекционирования, которой вы тоже не чужды...
— Меня сложно назвать коллекционером. Я, скорее, собиратель, Плюшкин. Тащу в дом всякий хлам. И не всегда он имеет ценность. Антикварные предметы по рынкам не выискиваю, нет. В основном все это происходит случайно и спонтанно. Есть некая коллекция оружия, ключей. Это больше похоже на страсть к старинным ржавым вещам, которые хочется привести к новой жизни. Вот и все. Это «заболевание», скажем так, накатывает периодами. (Смеется.) В определенный момент квартира превращается в склад. Я начинаю перебирать все, что на приносил: выкорчевывать, выбрасывать жалко — складирую в другом месте. Словом, это бесконечный процесс.
— А с походами в горы как обстоят дела? На какой вершине вас ждать в обозримом будущем?
— Не так давно должна была случиться экспедиция на Эльбрус — этих съемок очень ждал, но, увы, они отменились. При этом успел съездить в Абхазию, но галопом — дистанцию — преодолевал в основном пешком или на машине. Посмотрел озеро Рица. Побывал в этом году на Алтае, но гору Белуха не покорил: не было времени и снаряжения. Зато хорошо покатался на машине. Горы вообще редко терпят спонтанность. Для альпинизма нужны подготовка, осмысленность, грамотный подход с просчетом погоды и так далее. Горы люблю — они заставляют подбородок поднимать вверх и смотреть на вершины.
— Весь этот экстрим — горы, мотоциклы, работа руками — это безостановочный поиск себя или, наоборот, отдушина?
— Скорее всего, это уход от людей. Мотоцикл и горы не позволяют случайным людям оказаться рядом со мной. Если ты оказываешься на высоте 4200 метров, сама природа «отсеивает» тех, кто рядом. То же самое с мотоциклом — шлем не позволяет даже беседовать с тем, кого везешь. И когда по 6–8 часов закрыт мотошлемом, есть возможность побыть наедине с собой. А для меня это самое лучшее состояние.
— Даже так? Для человека публичной профессии?
— Да. Будучи социопатом, я вынужден контактировать с большим количеством людей. Из-за профессии. Все это — кино, театр, репетиции, съемки, выход на сцену — забирает огромный объем душевных сил. Так что побыть одному — это святое.
«Недавно пел с дочкой на одной сцене»
Александр Устюгов. Фото: Борис Кудрявов / «Экспресс-газета»
— А как же музыка? И она тоже требует жертв и мук?
— На музыку всегда есть силы. Недавно давали большой концерт в Москве (Александр солирует и играет на гитаре в группе Ekibastuz, названной так в честь его родного города. — Прим. ред.), потом на «Авторадио» играл песни Владимира Высоцкого, готовим выступление на премии «Своя колея» в декабре. Все это замечательно. Научился совмещать музыку и съемки. Куда бы ни приезжал, беру с собой гитару, чем мучаю кинопродюсеров: авиакомпании просто так не дают перевозить музыкальные инструменты — их нужно регламентировать, регистрировать, дополнительно оплачивать и так далее. Но я не ленюсь это делать. Музыка требует присутствия, и бросать не хочется. Буквально готовлюсь к концертам в дороге: беру в актерский вагончик гитару: каждые 15–20 минут игры — это уже движение вперед.
— Насколько часто в таком насыщенном творческом движении удается общаться с дочерью Женей?
— На съемки ко мне не приезжает, просто потому, что нет времени. Дочь тоже хочет стать актрисой, учится сейчас в колледже и намерена за ближайшие полгода окончить учебный год экстерном. Так что занятий и экзаменов очень много. При этом вот недавно выходила со мной на концерте на сцену, тоже пела. Ей это нравится. Совсем скоро Жене исполнится 16 лет — не круглая дата, но важная. Этапная, переходная для каждой девушки, женщины. Так что тоже буду поздравлять и присутствовать на празднике.
— Какой растет дочь и насколько разнятся ваши взгляды на жизнь и действительность?
— Тут никакого конфликта нет. Взгляды и должны быть разными. В этом и есть интерес жизни и восприятия одного и того же объекта. Накидывать ей сверху мои 40 с лишним лет жизни — зачем? Она растет и ощущает все по-своему. Мне интересно наблюдать, как она думает, мыслит, чего хочет. Это приносит радость и восторг. Все ее нынешние посылы и порывы мне нравятся. Хочется, чтобы у Жени все получилось.
— Поступать в театральный вуз будет в Петербурге?
- Дочь хочет поступать в Высшее театральное училище имени Щукина, которое окончили и я, и мама (актриса Янина Соколовская. — Прим. ред.). Так что прослеживается преемственность поколений, можно сказать.
— Будет поступать под своей фамилией? Или сменит?
— Жизнь покажет, но вообще актерский мир довольно небольшой. И даже если дочь сменит фамилию, вряд ли кто-то не догадается, кто она такая. Учитывая, что в следующем году курс набирают Максим Аверин, Нина Игоревна Дворжецкая, то есть люди, с которыми Женя с детства выходила на сцену. Так что смена фамилии едва ли поможет. (Смеется.)
— Не изъявляла ли дочь желания заиметь брата или сестру? Не было таких пожеланий к 16-летию?
— Такого не было. Она у меня достаточно эгоистичный ребенок, конкуренции не приемлет. Так что подобных просьб не поступало.
— А вас такие мысли не посещали? Стать отцом в уже взрослом возрасте — особые ощущения.
— Наверняка особые. Думаю, в таком возрасте у мужчины уже есть явные преимущества. Папой можно умудриться стать и в более старшем, чем я, возрасте. Таких мыслей не исключаю. Вероятность снова стать отцом или дедом вполне допускаю. Что случится раньше? Загадывать не буду, доверюсь судьбе.
— А что бы вы загадали на Новый год, который так скоро нас всех неотвратимо настигнет?
— Для меня этот праздник — время, когда останавливается весь процесс кинопроизводства. И это безусловный плюс. (Смеется.) Хотя перед этим, как правило, следует пиковый период из завершения съемок, спешки и так далее. А 1 января наступает тишина, которая меня радует. Некие выходные. И это прекрасное время, в которое обычно стараюсь ничего не делать. Так что планы на Новый год простые: смотрю телевизионную продукцию, которую не успеваю посмотреть в течение года. И испытываю от этого большое удовольствие. Стараюсь отдыхать. Надеюсь, что получится и в этом году. Если удастся выбраться на природу — тоже хорошо. Посмотрим.
Где смотреть: «Банда «ЗИГ ЗАГ», Kion 16+