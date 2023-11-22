Александр Устюгов: «Вполне вероятно, что снова стану отцом или даже дедом»

— Даже играя Столыпина, по обыкновению приезжали на съемку на любимом мотоцикле? Или для пущего погружения в роль предпочитали трамвай?

— Каждый раз зависит от обстоятельств. Прошлым летом из-за насыщенного графика позволить себе перемещения на мотоцикле не мог: все же машина требует определенного внимания, времени, ухода. Число переездов с площадки на площадку тоже не давало пользоваться мототранспортом.

— Тогда, может быть, масштабные магистральные мотопробеги еще планируете?

— Конечно, планирую. Маршрутов масса — замечательных и интересных. Осталось только не пожадничать и отказаться от интересной работы, бросить все и летом рвануть. Тут у меня дилемма: борьба между творческой жадностью и желанием ездить на мотоцикле. Что победит? Сложно сказать.

— Есть точка, которой хотелось бы обязательно достичь?

— Да, в этом смысле планы у меня довольно стандартные для мотоциклиста: доехать до Владивостока на мотоцикле «Урал» с люлькой и палаткой — через Байкал и прочие русские красоты. Начать маршрут от крайней точки полуострова Рыбачий, от маяка на Кольском полуострове. О таком вот проезде мечтаю.

— Как поживает ваше столярное дело? Продвигается ли?

— Потихоньку. Живет. В рабочем порядке. Заказы исполняются («Творческие мастерские» Устюгова изготавливают мебель и игрушки из разных пород дерева. — Прим. ред.). Не всегда присутствую лично, пока много работы, но не забываю, конечно, это дело. В скором времени, надеюсь, сам возьму в руки стамеску или другой инструмент — как только график позволит. А пока присутствую в режиме удаленного контроля.

— В сериале «Агент национальной безопасности. Возвращение», в котором вы сыграли, поднимается тема коллекционирования, которой вы тоже не чужды...

— Меня сложно назвать коллекционером. Я, скорее, собиратель, Плюшкин. Тащу в дом всякий хлам. И не всегда он имеет ценность. Антикварные предметы по рынкам не выискиваю, нет. В основном все это происходит случайно и спонтанно. Есть некая коллекция оружия, ключей. Это больше похоже на страсть к старинным ржавым вещам, которые хочется привести к новой жизни. Вот и все. Это «заболевание», скажем так, накатывает периодами. (Смеется.) В определенный момент квартира превращается в склад. Я начинаю перебирать все, что на приносил: выкорчевывать, выбрасывать жалко — складирую в другом месте. Словом, это бесконечный процесс.

— А с походами в горы как обстоят дела? На какой вершине вас ждать в обозримом будущем?

— Не так давно должна была случиться экспедиция на Эльбрус — этих съемок очень ждал, но, увы, они отменились. При этом успел съездить в Абхазию, но галопом — дистанцию — преодолевал в основном пешком или на машине. Посмотрел озеро Рица. Побывал в этом году на Алтае, но гору Белуха не покорил: не было времени и снаряжения. Зато хорошо покатался на машине. Горы вообще редко терпят спонтанность. Для альпинизма нужны подготовка, осмысленность, грамотный подход с просчетом погоды и так далее. Горы люблю — они заставляют подбородок поднимать вверх и смотреть на вершины.

— Весь этот экстрим — горы, мотоциклы, работа руками — это безостановочный поиск себя или, наоборот, отдушина?

— Скорее всего, это уход от людей. Мотоцикл и горы не позволяют случайным людям оказаться рядом со мной. Если ты оказываешься на высоте 4200 метров, сама природа «отсеивает» тех, кто рядом. То же самое с мотоциклом — шлем не позволяет даже беседовать с тем, кого везешь. И когда по 6–8 часов закрыт мотошлемом, есть возможность побыть наедине с собой. А для меня это самое лучшее состояние.

— Даже так? Для человека публичной профессии?

— Да. Будучи социопатом, я вынужден контактировать с большим количеством людей. Из-за профессии. Все это — кино, театр, репетиции, съемки, выход на сцену — забирает огромный объем душевных сил. Так что побыть одному — это святое.

«Недавно пел с дочкой на одной сцене»