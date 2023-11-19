Владимир Стеклов: «Молодым очень важен человеческий опыт старших»

- В кинематографе не было вообще никакого производства, а если и было, то носило совершенно коммерческий характер. Стало невыгодно снимать качественное кино, потому что это большие затраты. Проще было снять какую-то поделку за небольшие и порой нечистоплотные деньги, чтобы что-то заработать. Но работы было мало, поэтому брались за все. А кто-то из актеров вообще менял профессию. У меня оставался театр. В целом это было такое время, о котором хорошо говорить в прошедшем времени.

О чем кино?

Многосерийный художественный фильм-притча «Абрек» снят по мотивам одноименной повести Джамбулата Умарова. Картина рассказывает о необычной дружбе дикого волка Абрека, чеченского подростка Халида и русского солдата Володи. Храбрый, добрый и мудрый волк помогает героям разобраться в себе и понять, что важно, за что стоит сражаться до конца, а где быть милосердным 16+

«Работы стало много»

- Сейчас, в том числе благодаря онлайн-платформам, для актеров благодатные времена. Или это ложное ощущение?

- Нет, не ложное. Очень много в производстве проектов - и полный метр, и сериальная продукция. Они все по качеству разные, но главное, что сейчас это действительно есть. Работы достаточно: я могу об этом судить, в первую очередь опираясь на свой сегодняшний опыт и на опыт молодого поколения. Моя старшая дочь - актриса (Агриппина Стеклова. - Ред.) очень много работает как в театре, так и в кино. Мой внук (Даниил Стеклов. - Ред.) работает и в Художественном театре им. Чехова, и очень много снимается. Работой никто сейчас не обделен. И качество проектов становится лучше. У нас в Московском современном художественном театре в производстве новый спектакль «Бальзаминовъ. Женитьба» по мотивам трилогии Александра Николаевича Островского.

- Вы же снимались с внуком Даниилом? Не было идеи сделать спектакль, где задействовать и дочь, и внука - всю вашу актерскую династию?

- У нас три совместных кинопроекта с Даниилом. В картине Александра Велединского «В Кейптаунском порту» внук сыграл моего героя в юности. Я сыграл деда, а он моего внука в фильме «Человек-добро», моим сыном он был в картине «Кто, если не они». Ну и дальше, я думаю, мы будем работать вместе - у театральных продюсеров есть желание сделать для нас семейный спектакль. Мы готовы.

- Средняя дочь Глафира окончила журфак МГУ. Чем она занимается сейчас?

- Глафира обожает театр, но она занимается преподаванием. Ей очень нравится - она успешна и всем довольна.