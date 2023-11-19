Владимир Стеклов: «Молодым очень важен человеческий опыт старших»

Народный артист активно снимается в кино и сериалах, трудится художественным руководителем в Московском современном художественном театре. Мы поговорили с артистом о новых и старых фильмах, о его взрослых детях и о маленькой дочке.
- Владимир Александрович, у вас график круче, чем у молодых актеров - съемки, спектакли, фестивали. Вам 75 лет, и поверить в это сложно. У вас отличная физическая форма. Как ее поддерживаете?
- Я хожу в спортклуб: у меня там кардиотренировки, чуть-чуть «железа», плавание и сауна. Очень люблю играть в футбол, но это сейчас невозможно, потому что вид спорта достаточно травматичный и можно себе что-то повредить, а после этого не смогу работать. А у меня сейчас два кинопроекта больших и довольно часто спектакли. Поэтому осторожничаю.
- В онлайн-кинотеатре START вышел многосерийный фильм-притча «Абрек». Вы играете Савельича - работягу, наладчика на комбинате «Дружба», который спасли от разорения в 90-е годы. И опять комбинат убыточный, его хотят продать. А ваш герой пытается объяснить молодежи, что нельзя такое разбазаривать... Насколько реалистично показана эта атмосфера?
Новый сериал «Абрек» со Стекловым - о доброте, способной победить самую лютую ненависть (смотрите на START 16+). Фото: онлайн-кинотеатр START
- Мы снимали не в декорациях - работали на настоящем производстве, где печи плавильные, где широкие температурные режимы в десятки тысяч градусов. Люди с пониманием отнеслись к нашей работе - все показывали, что сослужило хорошую службу для всего кинопроекта. Зачастую в кино случается непрофессиональный подход - без знания дела, о котором идет речь. А здесь все делалось не тяп-ляп, а по-настоящему.
Снимали на предприятии, которое нельзя назвать убыточным. Но и у этого производства были непростые времена: как и у всей страны в 90-е годы, и до них - когда случился распад огромной страны. Это было такое время, когда кто-то пытался барахтаться, как та самая лягушка, которая, сбивая молоко в сметану, выбиралась на поверхность, а кто-то тонул, терялся. Молодежь, люди среднего возраста адаптируются к новой ситуации быстрее. Многие из старшего поколения не выдерживали перемен: кто-то психологически, а кто-то физически.
А без старшего поколения молодым сложно: должна присутствовать связь поколений. Молодые у старших перенимают не только профессиональный, но и простой человеческий опыт. В фильме «Абрек» мы показываем, как люди в сложных ситуациях не теряют человечность, обретают правильную позицию и не становятся только потребителями каких-то благ. Не случайно у нас там не только человеческий бой, но и собачий - за выживание. Думаю, зрители разберутся в смыслах картины.
- А как у актеров было с работой в 90-е годы?
С женой Ириной. Фото: личная страница Владимира Стеклова в социальной сети
- В кинематографе не было вообще никакого производства, а если и было, то носило совершенно коммерческий характер. Стало невыгодно снимать качественное кино, потому что это большие затраты. Проще было снять какую-то поделку за небольшие и порой нечистоплотные деньги, чтобы что-то заработать. Но работы было мало, поэтому брались за все. А кто-то из актеров вообще менял профессию. У меня оставался театр. В целом это было такое время, о котором хорошо говорить в прошедшем времени.
О чем кино?
Многосерийный художественный фильм-притча «Абрек» снят по мотивам одноименной повести Джамбулата Умарова. Картина рассказывает о необычной дружбе дикого волка Абрека, чеченского подростка Халида и русского солдата Володи. Храбрый, добрый и мудрый волк помогает героям разобраться в себе и понять, что важно, за что стоит сражаться до конца, а где быть милосердным 16+
«Работы стало много»
- Сейчас, в том числе благодаря онлайн-платформам, для актеров благодатные времена. Или это ложное ощущение?
- Нет, не ложное. Очень много в производстве проектов - и полный метр, и сериальная продукция. Они все по качеству разные, но главное, что сейчас это действительно есть. Работы достаточно: я могу об этом судить, в первую очередь опираясь на свой сегодняшний опыт и на опыт молодого поколения. Моя старшая дочь - актриса (Агриппина Стеклова. - Ред.) очень много работает как в театре, так и в кино. Мой внук (Даниил Стеклов. - Ред.) работает и в Художественном театре им. Чехова, и очень много снимается. Работой никто сейчас не обделен. И качество проектов становится лучше. У нас в Московском современном художественном театре в производстве новый спектакль «Бальзаминовъ. Женитьба» по мотивам трилогии Александра Николаевича Островского.
- Вы же снимались с внуком Даниилом? Не было идеи сделать спектакль, где задействовать и дочь, и внука - всю вашу актерскую династию?
- У нас три совместных кинопроекта с Даниилом. В картине Александра Велединского «В Кейптаунском порту» внук сыграл моего героя в юности. Я сыграл деда, а он моего внука в фильме «Человек-добро», моим сыном он был в картине «Кто, если не они». Ну и дальше, я думаю, мы будем работать вместе - у театральных продюсеров есть желание сделать для нас семейный спектакль. Мы готовы.
- Средняя дочь Глафира окончила журфак МГУ. Чем она занимается сейчас?
- Глафира обожает театр, но она занимается преподаванием. Ей очень нравится - она успешна и всем довольна.
Глафира Стеклова не пошла по актерским стопам отца - работает преподавателем. Фото: личная страница Владимира Стеклова в социальной сети
- Младшей дочери Арине скоро 6. Какие она кружки посещает, снималась уже с вами?
- Арина занимается спортивной и художественной гимнастикой. В этом году она заканчивает садик, поэтому у нас идет подготовка к школе. В кино Арина не снималась, но она бывает и на съемочной площадке, и в театре. Она в этом отношении опытный человек. А сниматься ей понравилось на фотосессиях. Мне кажется, что это такое дело муторное - выматывает, а Арина делает это хорошо и естественно, без скуки.
С младшей дочерью Ариной и старшей Агриппиной. Фото: Persona Stars
- Последний год все обсуждали фильм «Вызов», часть которого сняли в космосе - на борту МКС. В 1997 году вы были допущены к спецподготовке для полета на станцию «Мир», где режиссер Юрий Кара планировал снимать первый фильм в космосе. Как готовились?
- У меня подготовка заняла полтора года. В первую очередь прошел ОКП - общекосмическую подготовку, потом подготовка в составе группы, а потом в составе экипажа 28-й экспедиции. Помимо физических упражнений, мне нужно было освоить большой объем теоретических знаний. Ведь я в космос планировал отправляться не просто в качестве актера, я должен был выполнять и определенные функции как член команды.
- Когда готовились, вы не снимались и не играли в театре?
- Занятия были каждый божий день в течение полутора лет. Так как я готовился по программе длительного полета, у меня контракт был на 60 суток. Когда занятия заканчивались, я ехал в театр - на репетиции, на спектакли. Не каждый вечер, но частенько. Но тот кинопроект не состоялся.