Ольга Сташкевич: «Муж, который подавляет жену, - это пережиток прошлого»

- На момент съемок мы с Андреем уже довольно давно не были женаты. Года два или три. А вообще он проб не делает - Андрей общается с артистом, наблюдает его природу и делает выбор. Так что у меня проб не было (смеется). Но могу сказать про ситуацию, когда мы были женаты. Есть такой стереотип: режиссер постоянно снимает жену (Леонид Гайдай и Нина Гребешкова, Жора Крыжовников и Юлия Александрова и проч. - Ред.) в главных ролях. Это не про нас. Клавдия в «Легенде о самбо» - это, пожалуй, первая роль такого масштаба, до этого я снималась у него в эпизодических ролях.

- И все же. Косых взглядов не было?

- Нет. У нас очень дружная команда, давно работаем вместе и знаем друг друга. Никаких предрассудков, кумовства - все по-честному. Андрей никого никогда не возьмет по блату. Вообще он очень честный. В работе.

- Было такое, что вы брали у мужа «разрешение» на работу в том или ином проекте? Мог ли он, к примеру, наложить «вето» на ваши съемки в откровенных сценах?

- (Смеется.) Нет, конечно. У нас были здоровые человеческие отношения. Запреты - это какая-то дикая ситуация. Что это такое? Хотя иногда слышу подобное от коллег. Мы, мужчины и женщины, давно уже живем в равноправии. Есть гендерные различия, конечно, но муж, который подавляет жену, - это, по-моему, пережиток.

- А вообще два творческих человека внутри одной семьи - это сложно? Нет ли некой соревновательности в этом? Даже пусть и неосознанной.

- Не скрою, у нас была такая соревновательность. Именно неосознанная. Получается так, что под одной крышей живут два нарцисса (смеется), два актера - Андрей ведь и прекрасный актер тоже - это иногда сталкивало нас. Он начнет что-то говорить, по-ораторски «наступая» на меня, а я вдруг понимаю: стоп, подожди, давай я тоже скажу. Иногда в этом смысле мы слегка подавляли друг друга. Такие моменты бывали (смеется). Но в какой-то момент он стал более внимательным ко мне. А вообще, конечно, не уйти от противостояния: два творца - это как лев и львица. И в этом есть даже свой шарм.

«Села на гречку и салаты»

- В настоящий момент наблюдается интересная тенденция - на ТВ оживляют старые хитовые проекты («Счастливы вместе», «Папины дочки», «Наша Russia» и др.). Как считаете, с чем это связано? Запрос на ностальгию настолько велик или современное телевидение больше не может создавать новые сюжеты?

- Дело скорее не в запросе. Это продюсерский ход. Современные продюсеры привыкли подстраховываться. Зрители полюбили героев сериалов - и можно дальше на этом ехать. Новый продукт - это всегда риск: неизвестно, понравятся персонажи публике или нет. А в хорошо проверенных проектах все вроде как на мази, поезд едет, только успевай присоединять вагончики.

Так рождается целый эпос, «Санта-Барбара». Хочется уже сказать: «Горшочек, не вари!», но он все продолжает и продолжает выжимать из себя невыжимаемое. Так произошло и с «Игрой престолов»: сначала так интересно, захватывающе, герои погибают, просто с ума сойти! А потом... все заглохло и превратилось в бред и безумие. Так происходит часто. Но не всегда.

- Одной из первых ваших ролей была работа в проекте «Не родись красивой». Как бы вы отнеслись к продолжению этой ленты сейчас?