Ольга Сташкевич: «Муж, который подавляет жену, - это пережиток прошлого»

16 ноября на большие экраны выходит «Легенда о самбо» - приключенческая спортивная драма Андрея Богатырева, снятая в комиксовой эстетике и посвященная борьбе в самом широком смысле (тут и спорт, и политика, и романтика).
Одну из ключевых ролей в картине исполнила Ольга Сташкевич, известная по таким сериалам, как «Не родись красивой», «Глухарь», «Склифосовский», и многим другим. «Телепрограмма» поговорила с Ольгой - в том числе и о том, как на съемочной площадке работается с бывшим мужем.
«Сложно оправдать подлость любовью»
- Ольга, что за героиня вам досталась в «Легенде о самбо»? Клавдия - кто она?
- Она работает в госпитале во время Первой мировой войны медсестрой. Каждый день девушка помогает лечить большое количество тяжелораненых солдат, что говорит о ее мужестве и характере. При этом она добрая, любящая, верная мужчине, которого встретила и полюбила (Виктор Спиридонов, офицер Красной армии, один из основателей русской школы самбо, которого сыграл Дмитрий Павленко. - Ред.).
В «Легенде о самбо» актриса сыграла любимую женщину героя Дмитрия Павленко. Фото: кадр из фильма
Она идет за ним, бережет, ценит и помогает. За сильным мужчиной обычно всегда стоит сильная женщина, которая его трепетно любит, это тоже в какой-то степени условие успеха. Вообще я играю Клаву сразу в трех возрастах - зритель видит разные эпохи и героев внутри них, и это прекрасная творческая возможность для любого актера.
- Сложно было снимать времена революции и Первой мировой?
- Съемки Первой мировой - это госпиталь и зарождение романа со Спиридоновым. Играть любовные отношения всегда приятно и интересно. Что касается госпиталя, то страшных и кровавых сцен у нас не было. В отличие от сцен про революцию: там был и холод, и тоненькое пальтишко, платочек, мороз, долгое стояние на улице в очереди...
В исторические реалии всегда здорово погружаться. Но в любой эпохе самое интересное - живые люди, которые испытывают живые эмоции. Все те же, что мы испытываем сейчас. Примерять это на себя всегда увлекательно, погружаться легко, мы отрабатывали и обсуждали это на репетициях.
- Насколько аморальный поступок, на ваш взгляд, совершает ваша героиня, когда пишет донос, чтобы помочь мужу продвинуться по службе? Можно ли оправдать подлость чувствами?
- Думаю, что ею руководила любовь к мужу. И импульсивность. Ради него она пошла на такое, а не ради себя. Она хотела спасти мужа. И других вариантов, возможно, не было. Думаю, что с этим ей пришлось жить всю жизнь. Это всегда будет висеть камнем на шее, и смыть, забыть подобное невозможно. Но все мы люди, такова наша природа - грешить, совершать ошибки и каяться. Оправдать?
Сложно. Но казнить я не стану. Время было очень сложное. Люди часто совершали ошибки под воздействием страха - это чувство ведет в бездну. Только очень сильные люди способны преодолевать его.
- Напрашивается довольно банальный вопрос, который может интересовать многих зрителей: а как жена проходит пробы у мужа? Ведь не секрет, что вы с Андреем Богатыревым состояли в браке...
Ольга давно развелась с Андреем Богатыревым, но это не мешает экс-супругам работать вместе. Фото: соцсети
- На момент съемок мы с Андреем уже довольно давно не были женаты. Года два или три. А вообще он проб не делает - Андрей общается с артистом, наблюдает его природу и делает выбор. Так что у меня проб не было (смеется). Но могу сказать про ситуацию, когда мы были женаты. Есть такой стереотип: режиссер постоянно снимает жену (Леонид Гайдай и Нина Гребешкова, Жора Крыжовников и Юлия Александрова и проч. - Ред.) в главных ролях. Это не про нас. Клавдия в «Легенде о самбо» - это, пожалуй, первая роль такого масштаба, до этого я снималась у него в эпизодических ролях.
- И все же. Косых взглядов не было?
- Нет. У нас очень дружная команда, давно работаем вместе и знаем друг друга. Никаких предрассудков, кумовства - все по-честному. Андрей никого никогда не возьмет по блату. Вообще он очень честный. В работе.
- Было такое, что вы брали у мужа «разрешение» на работу в том или ином проекте? Мог ли он, к примеру, наложить «вето» на ваши съемки в откровенных сценах?
- (Смеется.) Нет, конечно. У нас были здоровые человеческие отношения. Запреты - это какая-то дикая ситуация. Что это такое? Хотя иногда слышу подобное от коллег. Мы, мужчины и женщины, давно уже живем в равноправии. Есть гендерные различия, конечно, но муж, который подавляет жену, - это, по-моему, пережиток.
- А вообще два творческих человека внутри одной семьи - это сложно? Нет ли некой соревновательности в этом? Даже пусть и неосознанной.
- Не скрою, у нас была такая соревновательность. Именно неосознанная. Получается так, что под одной крышей живут два нарцисса (смеется), два актера - Андрей ведь и прекрасный актер тоже - это иногда сталкивало нас. Он начнет что-то говорить, по-ораторски «наступая» на меня, а я вдруг понимаю: стоп, подожди, давай я тоже скажу. Иногда в этом смысле мы слегка подавляли друг друга. Такие моменты бывали (смеется). Но в какой-то момент он стал более внимательным ко мне. А вообще, конечно, не уйти от противостояния: два творца - это как лев и львица. И в этом есть даже свой шарм.
«Села на гречку и салаты»
- В настоящий момент наблюдается интересная тенденция - на ТВ оживляют старые хитовые проекты («Счастливы вместе», «Папины дочки», «Наша Russia» и др.). Как считаете, с чем это связано? Запрос на ностальгию настолько велик или современное телевидение больше не может создавать новые сюжеты?
- Дело скорее не в запросе. Это продюсерский ход. Современные продюсеры привыкли подстраховываться. Зрители полюбили героев сериалов - и можно дальше на этом ехать. Новый продукт - это всегда риск: неизвестно, понравятся персонажи публике или нет. А в хорошо проверенных проектах все вроде как на мази, поезд едет, только успевай присоединять вагончики.
Так рождается целый эпос, «Санта-Барбара». Хочется уже сказать: «Горшочек, не вари!», но он все продолжает и продолжает выжимать из себя невыжимаемое. Так произошло и с «Игрой престолов»: сначала так интересно, захватывающе, герои погибают, просто с ума сойти! А потом... все заглохло и превратилось в бред и безумие. Так происходит часто. Но не всегда.
- Одной из первых ваших ролей была работа в проекте «Не родись красивой». Как бы вы отнеслись к продолжению этой ленты сейчас?
Одна из первых ролей артистки - соблазнительная Наталья Нестерова в сериале «Не родись красивой» (в кадре с Григорием Антипенко). Фото: кадр из фильма
- Вот это тот случай, когда, как мне кажется, из истории выжали все, что можно. Все актеры заметно подросли (смеется). Да и вообще вокруг много классных и интересных сюжетов. Я как начинающий сценарист - лет шесть этим занимаюсь - могу сказать, что есть множество интересных идей, которые хочется реализовать. Но не всегда получается. Продюсерские игры, подковерные ходы зачастую служат этому препятствием. Поэтому желаю нашему кинематографу больше смелости, дерзости, как бы ни было страшно и жалко терять деньги. Дорогу молодым!
- Вы давно занимаетесь дубляжом зарубежных картин. Что приносит больший доход: съемки или «озвучка»?
- Озвучание приносит более стабильный доход, скажем так. Лет 15 я занимаюсь этим - перечень работ на «Кинопоиске» сильно не совпадает с реальностью. И переозвучивание, и дубляж, и так далее. Для меня это легкое и приятное занятие. Заходишь в рубку - и работаешь. Как будто давления и ответственности тут чуть меньше. Такой актерский кайф. Очень люблю эту работу. Но в последнее время меня больше увлекает сценарная работа: совсем недавно был снят новый проект, название которого раскрыть не могу, но очень жду его премьеры.
- В соцсетях подписчики могут видеть ваши фото, на которых вы демонстрируете точеную фигуру, в чем секрет успеха? Силовые тренировки, кардио, йога?
- Да (смеется).
- Исчерпывающе.
- Да - то есть все, что перечислено. Потому что я склонна к полноте. Я одна в семье, честно говоря, «выделяюсь из толпы». Началось все это довольно давно. Еще в 14 лет я решила стать моделью и пошла в модельную школу Славы Зайцева. После фильма «Титаник» влюбилась в Леонардо ДиКаприо, как многие девочки, и решила стать моделью (смеется). С кем он там встречается, с моделями? Решила взять быка за рога.
Нужно было начинать худеть. Села на гречку, салаты, легко сбросила вес, приобрела прекрасную форму. Потом худрук в Театральном институте им. Щукина тоже заставлял всех худеть - и мы начали это делать, как умели. Зачастую неправильно. И это стало уроком на всю жизнь: как правильно питаться и тренироваться. Ведь можно все только усугубить и испортить неуместным фанатизмом. Так что я долго шла к балансу.
Тренировка - отжимания, пресс, работа с гантелями, махи, приседания, классический набор. Йога - занимаюсь лет пять кундалини (одно из направлений. - Ред.), и мне хочется еще больше в это углубляться. Плавание - очень люблю плавать, это отличный способ перезагрузиться. Вода отлично и особенно очищает - и разум, и негативную энергию. Это источник жизни. Хожу в бассейн «Чайка» под открытым небом. Особая романтика и место силы.
- А от чего в питании вы никогда не готовы отказаться и почему?
- Не сказать, что я привязана к чему-то в питании. Надо есть полезное - буду есть. Ломки не случится. Другое дело, что мне важно, чтобы еда была сделана с душой и подана красиво. Если салат, добавлю капельку трюфельного масла или бальзамического уксуса, красиво украшу или приправлю. Мне нравится изысканная подача, чтобы получить удовольствие от приема пищи. Это тоже дает заряд энергии на день. Если брать конкретную кухню, то люблю морепродукты, самая большая слабость: устрицы, ежи, морские гады. Обожаю!
- Буквально через пару месяцев мы встретим Новый год. У вас уже есть планы на этот праздник? Или, возможно, мечта, которой еще предстоит сбыться?
- Первое, что приходит на ум, это тот самый проект, который я написала как сценарист. Хочется, чтобы все получилось и сложилось. Чтобы фильм имел успех. Профессия для меня сейчас на первом месте - это и духовный рост, и работа в одном.
- А как же море?
- Да, хочется! (Смеется.) Надеюсь, может, если не на Новый год, то после. Люблю азиатские страны: Индию, Таиланд. Хочется слетать на Шри-Ланку или Бали. Нравятся теплые тропические места - сесть на мопед, музыка в ушах и полная свобода. Было бы здорово. А Новый год встретить с близкими и родными - это самое важное в жизни.
«Легенда о самбо», с 16 ноября во всех кинотеатрах 12+