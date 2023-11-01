Глюк’оZа: «Мне очень повезло с мужем»

В ноябре Глюк’оZа отправляется в гастрольный тур под названием «20 лет на сцене». Вместе с Натальей Чистяковой-Ионовой «Телепрограмма» вспомнила, какими были ее первые гастроли. Также мы поговорили о ее дочках Лиде и Вере, поддержке мужа Александра Чистякова и секретах долголетия бабушки Лидии Михайловны.
«Я не мешаю детям, только помогаю»
- 10-й и 11-й классы вы оканчивали в вечерней школе. Почему вы приняли такое решение? Получается, что ваша 16-летняя дочь идет по вашим стопам - Лида на домашнем обучении, так как большую часть времени отдает музыке.
- После 9-го класса все мои друзья стали уходить из школы - кто в техникум, кто работать. Да и учителям уже неохота было меня тянуть. А я просто не знала, куда мне идти: не могла определиться, чем хочу заняться. И тогда бабушка, которая очень помогала мне в учебе, предложила пойти доучиться в вечернюю школу.
Рассказала, что там будет меньше нагрузки и я смогу хорошо сдать экзамены. Так я поступила в вечернюю школу, о чем совершенно не жалею. Эта школа находилась рядом с той, где я окончила 9 классов. Там мне дали отличное образование. Были, конечно, некоторые сложности, но мы их преодолели.
Да, Лидочка идет по моим стопам. Большую часть своего времени отдает музыке. Лида сейчас на домашнем обучении: ей сложно давался график, который подходит другим деткам. К каждому ребенку нужен индивидуальный подход.
Лида много занимается музыкой, причем она сама и автор песен тоже. Мы видели, что ребенок был перегружен. В семь утра Лида вставала в школу, не высыпалась, у нее совершенно не оставалось времени на создание своей музыки.
Она профессионально погружена в музыкальную карьеру, хочет по этому пути двигаться дальше, поэтому мы решили, что сможем продолжить обучение на дому. Лида - певица Ray!, у нее сейчас много чего готовится, к примеру, скоро будет релиз очень глубокой песни. Мне кажется, она всем зайдет.
- Лида планирует поступать в творческий вуз?
- Пока мы думаем над выбором вуза. Лида продолжает получать образование, особенный упор делает на любимые предметы. Например, дочь очень увлечена биологией. Мы даже дома решились построить большой террариум для змей и варанов. Такое у нее увлечение.
Сама не знаю, как на фоне своей фобии к рептилиям я согласилась. Но я вижу, насколько Лидочка увлечена этой темой. Так что, может быть, и биологом станет. Будем смотреть, что дальше будет увлекать Лиду.
- Вере 12 лет. В таком музыкальном окружении она наверняка мечтает стать артисткой?
- Вера пока в раздумьях над тем, кем хочет стать. Последний план, который она нам озвучила, такой: оканчивает школу и едет в Южную Корею. Сейчас Верочка изучает корейский язык, слушает корейскую музыку, много занимается танцами. В Корее она планирует поступить в институт, получить профессию и стать айдолом (так называют участников k-pop-коллективов. - Авт.).
У Веры были планы сниматься в кино, но сейчас они отложены, так как она решила сфокусироваться на учебе. Я не мешаю детям, только помогаю. Стараюсь не давить. Просто все, что их увлекает, стараемся ставить на первый план.
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- Вас когда-то направляла бабушка. Сейчас Лидии Михайловне 92 года. Вы очень трепетно к ней относитесь, часто навещаете. От долгожителей всегда хочется получить совет, как прожить долго.
Наталья с мамой Татьяной Михайловной и дочками Верой (слева) и Лидией. Фото: Наталья Ваношина
- Мне кажется, что секрет долголетия в правильном образе жизни и в постоянном развитии - нужно черпать новую информацию, тренировать память. Бабушка никогда не курила, не пила. И всегда на позитиве. У нее просто отлично работает мозг. Она бесконечно читает, чем-то интересуется, что-то новое изучает. Она абсолютно не выключается из жизни.
Сейчас у бабушки одна из близких подружек - это Алиса (интерактивная колонка. - Авт.): она постоянно с ней разговаривает, слушает музыку. Конечно, и я, и родители бабушку навещаем. Но она и сама находит источники новой информации.
- Вы с мужем единомышленники в воспитании девочек?
Певица с мужем Александром Чистяковым. Фото: личный архив Натальи Чистяковой-Ионовой
- Я вообще не знаю, что бы делала без моего супруга. Мне очень повезло, Саша - это моя главная опора, мы понимаем друг друга с полуслова. Всегда друг друга подстраховываем, все обсуждаем… И в жизни детей он участвует очень активно. С Лидией они вместе пишут музыку. Муж часто помогает дочери с текстами.
Папа у нас, несмотря на то что он бизнесмен, оказался очень творческим человеком. Саша состоит во всех детских чатах: иногда он от обилия этой информации офигевает, но всегда на связи. Папа всегда готов выслушать, посоветовать, направить. Конечно, он девчонкам настоящий друг. Папа очень прогрессивен - много знает обо всех новых технологиях, изобретениях, слушает много разной музыки.
Поэтому дочкам с ним посоветоваться, обсудить какую-то тему одно удовольствие. А что детям нужно? Понимание, что их увлечения интересны и родителям и они имеют желание погрузиться в их интересы. Это дает детям отличный толчок вперед.
«Сегодня мне ничего не страшно»
- Вам только 37, и у вас уже гастрольный тур «20 лет на сцене».
- Как быстро пролетели 20 лет... Как много было сделано, пережито, создано. Мы усердно работали над новой концертной программой и сделали яркое запоминающееся шоу. Многие, кто бывал на моих концертах, говорили: «Ой, мы так танцевали, мы так подпевали!» Обещаем новые яркие эмоции.
- Начинали вы ездить на гастроли в другие времена. Наверняка есть что вспомнить.
- Однажды меня забыли на гастролях. После концерта в Екатеринбурге моему директору нужно было улететь в Москву, чтобы продлить доверенность, так как я была еще несовершеннолетняя, и она улетела. А я осталась под присмотром музыкантов. Коллектив собрался и отправился на поезд из Екатеринбурга, а я осталась спать в гостиничном номере.
Спала себе спокойно, так как надеялась, что меня разбудят. И тут начинает разрываться телефон: «А ты где?» Я говорю: «Я в номере, вас жду». Они: «Как? Мы уже в поезде, все погрузили». Молодцы, что технику погрузили. А меня?! Так я узнала, что в Екатеринбурге есть метро. Охранник из отеля помог, сопроводил меня. Доехала до вокзала. Успела. Но это было самое эмоциональное утро на гастролях.
А однажды у нас фанат на ходу запрыгнул в машину. Мы уже отъезжали, вдруг дверь открывается и к нам с моим директором на заднее сиденье прыгает мальчуган лет четырнадцати и просто ложится к нам на колени. Мы жутко перепугались. Это было очень неожиданно. Остановились, я дала автограф. Обняла. Вот и такие у меня бывают отчаянные и прекрасные поклонники.
- Это миф или правда, что с вами в первый тур ездил охранник - бывший сотрудник спецслужб?
- Правда. Но на охранника она совсем не была похожа. Это была девушка, очень миниатюрная. И по ней вообще нельзя было сказать, что она охранник. Музыканты наши оживились, многие в нее повлюблялись. Но ее задача заключалась в том, чтобы мониторить зал, инструктировать охрану, которая уже присутствовала на месте.
Она всегда стояла за сценой и отслеживала момент, когда кто-то приближался к сцене. Это было необходимо, так как тогда начали приходить письма с угрозами. Кто-то приносил такую почту даже к мужу в офис. Поэтому нужен был человек, который бы за мной присматривал.
Глюк’оZа. Фото: личный архив Натальи Чистяковой-Ионовой
- Анимационная Глюк’oZа 20 лет была лидером хит-парадов. У вас не было ревности к мультяшной себе в тот момент - молодость, такой успех, а все лавры вроде как ей? Или гонорары искупали все?
- Я никогда не ревновала мультяшку. Иногда даже скучаю по тому моменту, когда мультяшки было больше в моей жизни. Она меня очень здорово выручала в те моменты, когда не хотелось идти на работу. Она могла выйти за меня. Прекрасное было время, можно было чуть-чуть пофилонить! Я обожаю мультики и каждый раз обожала создавать новый клип.
Мы давали жизнь мультяшке - придумывали, что она должна делать, как двигаться... Гонорары? Не могу сказать, что в самом начале я зарабатывала много. Все происходило в моей жизни очень поступательно. Первые годы работы были непростыми: мы путешествовали на автобусах, в которых не было даже туалета. А переезды по 16 - 17 часов. Гастрольную школу прошла хорошую и об этом совершенно не жалею. Сегодня мне уже ничего не страшно.