Глюк’оZа: «Мне очень повезло с мужем»

В ноябре Глюк’оZа отправляется в гастрольный тур под названием «20 лет на сцене». Вместе с Натальей Чистяковой-Ионовой «Телепрограмма» вспомнила, какими были ее первые гастроли. Также мы поговорили о ее дочках Лиде и Вере, поддержке мужа Александра Чистякова и секретах долголетия бабушки Лидии Михайловны.

«Я не мешаю детям, только помогаю»

- 10-й и 11-й классы вы оканчивали в вечерней школе. Почему вы приняли такое решение? Получается, что ваша 16-летняя дочь идет по вашим стопам - Лида на домашнем обучении, так как большую часть времени отдает музыке.

- После 9-го класса все мои друзья стали уходить из школы - кто в техникум, кто работать. Да и учителям уже неохота было меня тянуть. А я просто не знала, куда мне идти: не могла определиться, чем хочу заняться. И тогда бабушка, которая очень помогала мне в учебе, предложила пойти доучиться в вечернюю школу.

Рассказала, что там будет меньше нагрузки и я смогу хорошо сдать экзамены. Так я поступила в вечернюю школу, о чем совершенно не жалею. Эта школа находилась рядом с той, где я окончила 9 классов. Там мне дали отличное образование. Были, конечно, некоторые сложности, но мы их преодолели.

Да, Лидочка идет по моим стопам. Большую часть своего времени отдает музыке. Лида сейчас на домашнем обучении: ей сложно давался график, который подходит другим деткам. К каждому ребенку нужен индивидуальный подход.

Лида много занимается музыкой, причем она сама и автор песен тоже. Мы видели, что ребенок был перегружен. В семь утра Лида вставала в школу, не высыпалась, у нее совершенно не оставалось времени на создание своей музыки.

Она профессионально погружена в музыкальную карьеру, хочет по этому пути двигаться дальше, поэтому мы решили, что сможем продолжить обучение на дому. Лида - певица Ray!, у нее сейчас много чего готовится, к примеру, скоро будет релиз очень глубокой песни. Мне кажется, она всем зайдет.

- Лида планирует поступать в творческий вуз?

- Пока мы думаем над выбором вуза. Лида продолжает получать образование, особенный упор делает на любимые предметы. Например, дочь очень увлечена биологией. Мы даже дома решились построить большой террариум для змей и варанов. Такое у нее увлечение.

Сама не знаю, как на фоне своей фобии к рептилиям я согласилась. Но я вижу, насколько Лидочка увлечена этой темой. Так что, может быть, и биологом станет. Будем смотреть, что дальше будет увлекать Лиду.

- Вере 12 лет. В таком музыкальном окружении она наверняка мечтает стать артисткой?

- Вера пока в раздумьях над тем, кем хочет стать. Последний план, который она нам озвучила, такой: оканчивает школу и едет в Южную Корею. Сейчас Верочка изучает корейский язык, слушает корейскую музыку, много занимается танцами. В Корее она планирует поступить в институт, получить профессию и стать айдолом (так называют участников k-pop-коллективов. - Авт.).

У Веры были планы сниматься в кино, но сейчас они отложены, так как она решила сфокусироваться на учебе. Я не мешаю детям, только помогаю. Стараюсь не давить. Просто все, что их увлекает, стараемся ставить на первый план.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

- Вас когда-то направляла бабушка. Сейчас Лидии Михайловне 92 года. Вы очень трепетно к ней относитесь, часто навещаете. От долгожителей всегда хочется получить совет, как прожить долго.