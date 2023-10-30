Николай Наумов: «Я был в ярости и бунтовал — почему Колян постоянно тупит?»

С 23 октября на канале ТНТ стартовал десятый, прощальный сезон знаменитого сериала «Реальные пацаны». Первые серии проекта о судьбе среднестатистических жителей Перми, которые вечно попадают в нелепые ситуации, но при этом никогда не унывают, вышел в 2010 году. Возможно, именно за это зрители и полюбили героев, как родных.

По словам исполнителя главной роли Николая Наумова, за годы съемок сериала россияне и не только прожили большой отрезок жизни и могли успеть сходить в армию, жениться, родить детей, кто-то — отсидеть срок и выйти на свободу, иные — серьезно заболеть и выздороветь.

С какими чувствами Николай подходит к финалу одного из этапов своей судьбы? Какие форс-мажоры случались на съемках завершающего сезона? И с кем хотел бы сделать селфи сам артист?

На эти и другие вопросы Николай Наумов ответил в интервью Teleprogramma.pro.

«Этот проект навсегда останется в наших сердцах!»

— Признайтесь — вам надоел ваш герой Колян? Рады, что снят завершающий сезон? Или все-таки жаль расставаться?

— Я чувствую грусть. Не печаль, не уныние, а именно такую добрую грусть. Подобное чувство возникало у меня, когда я выпускался из школы, из института и расставался с теми, с кем много и долго общался.

Это совсем не означает, что после выпуска я ни с кем больше не виделся. Нет, они продолжают быть мне близкими друзьями. Так и здесь, мы не расстаемся, мы остаемся крепкой «реальной» семьей.

Этот проект навсегда останется в наших сердцах, а также в сердцах миллионов зрителей, таких же, как мы, «обычных пацанов». Я уверен, мы классно провели вместе эти 13 лет.

—Проект «Реальные пацаны» продолжался 13 лет. Кто сейчас ваш зритель? Выросшие тинейджеры, которые когда-то начинали смотреть сериал? Или те, кому сегодня 16?

— Для меня было удивительно, когда на улице ко мне стали подходить люди и абсолютно искренне говорить, что выросли на моем сериале. Поначалу мне было немного дико и смешно, но я реально осознал, что так оно и есть — прошло уже больше 10 лет. Люди сходили в армию, кто-то отсидел и вышел, кто-то выздоровел, кто-то заболел. Это большой период жизни.

Я думаю, что есть небольшой процент людей, которые присоединились и начали смотреть сериал недавно. Кто-то смотрит его по второму кругу, а некоторые — и по третьему кругу. Не знаю, с чем это связано.

Может быть, чтобы как-то освежить в своей памяти, что было. А может, этот персонаж действительно настолько наивен, прост и понятен, что, прикоснувшись к нему сейчас, можно вернуться в те добрые времена, когда все было просто и понятно, а мы жаловалась, что чего-то не хватает. На самом деле мы ошибались.

— Вас узнают подростки на улице? Подходят, говорят какие-то слова, просят селфи?

— Есть такое. Правда, я не знаю, когда они начали смотреть наш сериал. Возможно, некоторые родители нарушали наши призывы к возрастному цензу и показывали сериал своим детям 5–6 лет. Теперь им по 18–19 лет, и как раз выходит новый сезон.

Я недавно был в Перми, мы с мамой прогуливались по городу, и ко мне подбежали 15–16-летние ребята, задали вопрос: «Не вы ли это?». Я, конечно, сказал, что это не я.

Но они меня убедили и поразили тем, что они не как взрослые молча отошли, а додавили меня и сказали: «Нет-нет, мы точно знаем, что это вы, давайте сфотографируемся». Для меня это было какого-то рода признание, что молодые люди смотрят, интересуются.