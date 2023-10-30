Николай Наумов: «Я был в ярости и бунтовал — почему Колян постоянно тупит?»

С 23 октября на канале ТНТ стартовал десятый, прощальный сезон знаменитого сериала «Реальные пацаны». Первые серии проекта о судьбе среднестатистических жителей Перми, которые вечно попадают в нелепые ситуации, но при этом никогда не унывают, вышел в 2010 году. Возможно, именно за это зрители и полюбили героев, как родных.
По словам исполнителя главной роли Николая Наумова, за годы съемок сериала россияне и не только прожили большой отрезок жизни и могли успеть сходить в армию, жениться, родить детей, кто-то — отсидеть срок и выйти на свободу, иные — серьезно заболеть и выздороветь.
С какими чувствами Николай подходит к финалу одного из этапов своей судьбы? Какие форс-мажоры случались на съемках завершающего сезона? И с кем хотел бы сделать селфи сам артист?
На эти и другие вопросы Николай Наумов ответил в интервью Teleprogramma.pro.
«Этот проект навсегда останется в наших сердцах!»
— Признайтесь — вам надоел ваш герой Колян? Рады, что снят завершающий сезон? Или все-таки жаль расставаться?
— Я чувствую грусть. Не печаль, не уныние, а именно такую добрую грусть. Подобное чувство возникало у меня, когда я выпускался из школы, из института и расставался с теми, с кем много и долго общался.
Это совсем не означает, что после выпуска я ни с кем больше не виделся. Нет, они продолжают быть мне близкими друзьями. Так и здесь, мы не расстаемся, мы остаемся крепкой «реальной» семьей.
Этот проект навсегда останется в наших сердцах, а также в сердцах миллионов зрителей, таких же, как мы, «обычных пацанов». Я уверен, мы классно провели вместе эти 13 лет.
—Проект «Реальные пацаны» продолжался 13 лет. Кто сейчас ваш зритель? Выросшие тинейджеры, которые когда-то начинали смотреть сериал? Или те, кому сегодня 16?
— Для меня было удивительно, когда на улице ко мне стали подходить люди и абсолютно искренне говорить, что выросли на моем сериале. Поначалу мне было немного дико и смешно, но я реально осознал, что так оно и есть — прошло уже больше 10 лет. Люди сходили в армию, кто-то отсидел и вышел, кто-то выздоровел, кто-то заболел. Это большой период жизни.
Я думаю, что есть небольшой процент людей, которые присоединились и начали смотреть сериал недавно. Кто-то смотрит его по второму кругу, а некоторые — и по третьему кругу. Не знаю, с чем это связано.
Может быть, чтобы как-то освежить в своей памяти, что было. А может, этот персонаж действительно настолько наивен, прост и понятен, что, прикоснувшись к нему сейчас, можно вернуться в те добрые времена, когда все было просто и понятно, а мы жаловалась, что чего-то не хватает. На самом деле мы ошибались.
— Вас узнают подростки на улице? Подходят, говорят какие-то слова, просят селфи?
— Есть такое. Правда, я не знаю, когда они начали смотреть наш сериал. Возможно, некоторые родители нарушали наши призывы к возрастному цензу и показывали сериал своим детям 5–6 лет. Теперь им по 18–19 лет, и как раз выходит новый сезон.
Я недавно был в Перми, мы с мамой прогуливались по городу, и ко мне подбежали 15–16-летние ребята, задали вопрос: «Не вы ли это?». Я, конечно, сказал, что это не я.
Но они меня убедили и поразили тем, что они не как взрослые молча отошли, а додавили меня и сказали: «Нет-нет, мы точно знаем, что это вы, давайте сфотографируемся». Для меня это было какого-то рода признание, что молодые люди смотрят, интересуются.
Николай Наумов — в окружении подростков не только на съемках, но и в жизни. Фото: канал ТНТ
— А кто из знаменитостей — ваш кумир, с кем вы мечтаете сфотографироваться?
— Хотел бы сделать селфи с Федором Емельяненко.
— Вы мечтаете сыграть Гамлета?
— Если говорить про меня и театр, то отвечу так: те антрепризы, которые я играю в спектакле «Большой куш», — это лишь вершина айсберга под названием театр, а я всего лишь «лицедей».
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«Колян — заложник жанра!»
— Многие считают, что актер Николай Наумов — это и есть тот самый Колян, что вы играете самого себя. А на самом деле много ли между вами общего? Какие черты Коляна вам совершенно не свойственны? Что вам в нем не нравится?
— Колян меня полностью во всем устраивает. Скорее, наш жанр предполагает, что он остается неизменным. Он такая константа, на которой все держится. Он заложник жанра, он неизменен, и в этом его прелесть. И в этом же его бич.
В первых сезонах я не понимал, почему Колян не развивается, почему не становится таким же крутым и классным, как Иваныч. Для меня это было дико и непонятно, я был в ярости и бунтовал.
Почему же он из сезона в сезон тупит, почему не выходит на какой-то новый уровень? Затем я понял, что прелесть совершенно в другом.
— Вам приходилось драться на улице?
— Нет, я считаю, что всегда возможно договориться.
— А что вы сами любите смотреть?
— Из жанров предпочитаю комедии, приключенческие фильмы. Например, «Выстрел в пустоту», «Никто», «Форест Гамп», сериал «Друзья».
— Смотрите ли вы советские фильмы? Какие из них можете назвать лучшими?
— Да, «Любовь и голуби», «По семейным обстоятельствам», «Собачье сердце».
«Самым запоминающимся моментом была поездка на тракторе»
— Что было самым трудным на съемках нового, прощального, сезона «Реальных пацанов»? Какие-то трюки, сложные ситуации?
— Каждый сезон, даже каждая серия для меня — это огромный вызов. Потому что каждый раз я волнуюсь и переживаю за результат. Хочу выкладываться на все 100 %.
И этот сезон не исключение. Самым запоминающимся моментом была поездка на тракторе. Мне даже удалось освоить эту новую машину, прочувствовать новые для себя габариты. Мне очень понравилось.
Я сам люблю большие машины, мощные двигатели. С удовольствием освоил бы профессионально и бульдозер, и комбайн, потому что даже в современном устройстве жизни это всегда может пригодиться.
На съемках «Реальных пацанов» Николай Наумов освоил трактор. Фото: телеканал ТНТ
— «Реальные пацаны» — комедийный сериал. А вы сами часто ли смеялись на съемочной площадке с другими актерами? Вспомните, пожалуйста, смешной случай на съемках последнего сезона
— На съемках прощального сезона я помогал Владимиру Селиванову в написании его музыкальных работ. Мало кто знает, но его новый трек «Мы на картошку» был написан с моим непосредственным участием. Мы сидели на кусте картошки и придумывали этот успешный хит.
— В новом сезоне ваш герой переезжает в деревню. А вам хотелось бы пожить деревенской жизнью, без городских удобств — зато на природе?
— Сезон мы снимали в Ступино, и я влюбился в это место, спасибо нашим продюсерам и администрации. Получилась такая классическая деревня — как мы ее себе и представляем — она такая небольшая, родная, осязаемая. С удовольствием бы там пожил.
Николай Наумов и Алексей Шемес на съемочной площадке. Фото: канал ТНТ
— Что вы могли бы посоветовать «реальным пацанам» — подросткам из провинции — чтобы стать успешными и счастливыми?
— Я бы посоветовал им запастись терпением, верить в себя, несмотря ни на что и не слушая никого. Верить в себя и точно знать, что рано или поздно ваши старания будут вознаграждены.