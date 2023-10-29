Михаил Пореченков: «Все звездные замашки в нашей семье сразу пресекаются»

Кто из нас не помнит культовый сериал «Агент национальной безопасности» про обаятельного агента ФСБ Леху Николаева? «Младший брат» проекта «Улицы разбитых фонарей» (именно так его преподносили) вышел в 1999 году и прожил пять сезонов вплоть до 2005 года. Затем случилась пауза длиной в 17 лет, и только в 2018 году в Петербурге съемки сериала продолжились.
Там и побывала «Телепрограмма», взявшая интервью у главного актера проекта - Михаила Пореченкова. После этого пришлось подождать еще пять лет, пока детектив достигнет нужной степени выдержки - и вот «Агент национальной безопасности» снова в эфире НТВ. Многое поменялось за пять лет, что сериал лежал на полке, еще больше - за 18 лет с момента выхода последней серии.
«Снимали для Краско и Толубеева»
- Михаил, за время отсутствия офицера Николаева в Петербурге мир поменялся почти полностью. Давайте по порядку. Ваш герой уволился со службы в ФСБ и устроился работать егерем в один из живописных лесов Псковской области, где...
- ...курил мох и питался лосиными экскрементами (на самом деле Михаил употребил другое слово. - Ред.).
- Такой экологичный, как сейчас говорят, образ жизни сильно изменил его?
- Мы решали другую задачу: показать человека в условиях, изменившихся за время его отсутствия. Леха остался борцом за справедливость. Он возвращается в Питер после работы егерем в диком лесу, а реальность совсем иная. Николаев - человек из прошлого - пытается с этим работать.
- Человек с винтажными понятиями?
- Совершенно верно.
- Но вы-то поменялись? Стали крупнее, набрали солидности...
- В этом тоже есть задумка. Несмотря на внешний вид и опыт прожитых лет, Леха внутренне остается все тем же. Хотя мне сейчас 54 года, а начинали мы, когда было 29 лет. Все мы меняемся за это время.
Пореченкову всего 54, а он уже опытный дедушка, которого не перестает радовать очаровательная внучка Мирослава. Фото: личная страница Юлии Фом в социальной сети
- Несмотря на множество серьезных ролей и работ, в том числе в МХТ им. Чехова, вас наверняка до сих пор узнают на улице как Леху Николаева. Скучали по проекту?
- Честно говоря, думал, что этот детектив не вернется. Видимо, Богу так угодно. Пусть проект живет и продолжает нравиться зрителю.
- Насколько рады были видеть коллег по площадке? Многих, конечно, уже нет....
- Ну а как вы думаете? Как иначе? Конечно, вспоминали и Андрюшку Краско (по сюжету его герой, Андрюха Краснов, погибает при загадочных обстоятельствах, а сам Краско скончался в 2006 году на съемках сериала «Ликвидация». - Ред.), и Андрея Юрьевича Толубеева (генерала Тарасова тоже вывели из сюжета после смерти актера в 2008 году. - Ред.). Они всегда с нами. Мы снимаем для них.
«Надеюсь, у моих есть стержень»
- А у вас в юности или детстве были супергерои или сыщики, на которых вы ориентировались? Жеглов, Шарапов.
- Жеглов? Шарапов? Какое это детство? 1979 год. Это для вас детство (смеется). «Буратино» - мое детство! Вот это был герой. Артемон и все прочие. Из книг? Капитан Сорвиголова, Павка Корчагин - вот где мое детство.
- Сейчас молодым людям нужен супергерой, ориентир? Или героев вселенной Марвел хватает?
- Я уже так давно не молодой, что не понимаю, что им надо. Черт его знает... Смотрю на своих детей и не могу понять! Парадокс и ужас в том, что детям ничего не интересно. Они заточены на мусор и треш, на вещизм. Из серии: «О чем мечтаешь?» - «Кроссовки «Луи Виттон». Да чтобы я в детстве мечтал о кроссовках?! Я хотел мир объехать, в космос полететь - это да. А нынешние? О новом айфоне, о новой приставке.
К сожалению, наблюдаю всеобъемлющую дебилизацию вокруг. Это правда, к сожалению. Молодые люди не разговаривают друг с другом. Им даже неинтересно разговаривать. Становятся людьми «из коробки» (показывает на телефон). Вот взяли и поставили памятник айфону. Что это такое? Дожили. Есть, конечно, другая молодежь, но ее все меньше и меньше.
- Это плохо, опасно? Или все взрослые всегда так говорят?
- Дело в том, что при зависимости от соцсетей они становятся очень внушаемыми. Ведь система лайков работает как наркозависимость. Это жесткое сообщество с иерархией. Не дай бог сказал что-то против тусовки - тебя тут же опустили и выкинули. Это работает жестче любого репрессивного аппарата! Мегаагрессивная среда. Будут рвать на куски, если что не так. Нет там никакой демократии, они самые несвободные.
Все вранье. И это подавляет личность: как сказало большинство, что подумали другие? Благодаря сети молодые люди разучились собирать информацию и делать выводы самостоятельно. Иметь позицию и мнение. Вот в чем ужас.
Категорически не читают книг, яростно верят в интернет. Теперь эти блогеры стали лидерами мнений - это же ужас! Катастрофа. С этого пути уже не выскрестись.
В новых сериях «Агента национальной безопасности» Леха Николаев расследует смерть своего друга Краснова, которого играл покойный Андрей Краско. Фото: канал НТВ
- В этом смысле вы, как Леха Николаев, - старая школа?
- Абсолютно! Так и есть. В любом обществе есть правильное и неправильное. Или тебе не чужды совесть, любовь, взаимовыручка, сострадание. Или все остальное, с другой планеты, скажем так.
- А на своих детей получается влиять?
- Еще бы! И спорт, и книги - все есть. Но в какой-то момент мы поняли, что они становятся белыми воронами в их обществе. Если они попадают в эту систему и не соглашаются, с ними разбираются жестко. Смею надеяться, что у них есть внутренний стержень, который не позволит плыть по течению. Посмотрел я на эти тусовочки, мимо которых мои дети проходят, и перекрестился. Слава богу, что мои не там!
- В чем же проблема? Система образования?
- Школа не обращает внимания на внутренний мир детей. Есть духовные школы (любая вера - это прекрасно), но как только они перестают существовать - все. Разделение в обществе становится все жестче и жестче. Родители тоже должны обращать внимание на это, конечно. Умных-то много - они и атомную бомбу придумали, и концлагеря, и наркотики, а вот духовных нет.
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«Учитель - не тот, кто учит»
- Сейчас нас почитают атеисты и закричат: «Что за мракобесие? Мы живем в XXI веке! Какая еще церковь?»
- Да, мы живем в XXI веке, где, как оказывается, - посмотрите по сторонам, ничего не спасает, кроме веры, кроме церкви. Ответят: «А я соизмеряю со своими внутренними понятиями совести!» А что такое совесть, какие критерии? «Я не буду делать плохо».
А что такое плохо, а что такое хорошо? Все это очень условно, все это может завести человека в дебри. Конечно, пока можем, разговариваем с детьми об этом, но иногда брыкаются. Возраст такой.
- Звездная фамилия давит на детей?
Михаил с женой Ольгой, дочерью Марией, сыновьями Владимиром и Петром (в центре). А еще у актера есть сын Михаил и дочь Варвара. Фото: Борис Кудрявов/Экспресс газета
- Я не воспитывал их как детей звезды. Никогда. Если и случаются какие-то замашки, все это пресекается дома. Мы стараемся взращивать все базовые понятия естественным образом. Без насаждения.
Ведь если человек верующий, ему априори присущи любовь, взаимовыручка, помощь, сострадание. Иначе очень сложно воспитывать, дети жестокие стали. Никаких авторитетов, никакого уважения к старшим - что с этим делать? Посмотрите на ислам: одна из базовых вещей - уважение к старшим. С этим строго.
И поэтому брошенных стариков нет, детских домов тоже. Видите, какая штука? Вы не подумайте, я не тупой заскорузлый ретроград, который выходит из пещеры на время съемок и бьет всех крестом. Нет. Просто в любой вере есть правильные базовые и полезные вещи. Их и надо придерживаться. А сейчас какая вера? Какие ценности? Кайфуй, живи для себя!
- Может, ориентироваться на творчество, на любимое дело?
Дочь Михаила Пореченкова. Фото: Борис Кудрявов/Экспресс газета
- Талант - тоже штука такая... Он может в разные стороны завести. Талант разрушения - тоже талант. Талант совращения - тоже талант. Художник сам соизмеряет, куда он летит. Это его ответственность. Как по-другому? Я вот никуда никого не веду, не агитирую. Стараюсь жить по-христиански. Но никого не учу при этом.
Просто транслирую свой взгляд на вещи. Учитель не тот, кто учит или побеждает во всех схватках. Учитель тот, кто живет как учитель. Вот и все! (Смеется.) Как говорит, так и живет. Прибиваются к нему ученики или нет - время покажет. А ученики - это дети, коллеги, друзья, которые думают: «Ничего себе, а ведь он был прав!» Или наоборот.
- Понимание сути вещей начинает приходить после пятидесяти или озарение может случиться и раньше?
- Дело не совсем в возрасте. Дорога может состоять из камней, но тут важно, в какую сторону мы двигаемся. Все же в небесный Иерусалим идем! (Смеется.) И встречаем такие потрясения, что думаешь порой: «Эх, а ты думал, что все по-другому устроено. А оно так». И продолжаем этот путь без всех. Каждый путник одинок. Все шишки, камни - все твое. И идешь ты один, и придешь один, и на суде будешь тоже один. Да, по пути встречаются друзья, путники - на разные периоды времени. Но дальше идешь один. И ответишь один.
Фото: личная страница Варвары Пореченковой в социальной сети
Если об этом задумываться, то жизнь будет устроена иначе. Если верить в тот финальный разговор в конце пути, то гадости где-то обязательно не сделаешь. Но в этот разговор надо верить. К Богу можно прийти или через книги, или через вот эту дорогу, стоптав все ноги. Помните притчу о возвращении блудного сына?
Помните картину Рембрандта? Изодранный, в истоптанной обуви, облысевший, стоит на коленях. И думает: «Елки-палки, что ж я, дурак, - мне же говорили, как будет! А я не верил и пошел проверять ногами». Чаще всего это и есть наш вариант (смеется). Но главное - мы идем, стремимся!
«Агент национальной безопасности. Возвращение», НТВ (доступен на официальном сайте телеканала).