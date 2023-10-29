Михаил Пореченков: «Все звездные замашки в нашей семье сразу пресекаются»

- Несмотря на множество серьезных ролей и работ, в том числе в МХТ им. Чехова, вас наверняка до сих пор узнают на улице как Леху Николаева. Скучали по проекту?

- Честно говоря, думал, что этот детектив не вернется. Видимо, Богу так угодно. Пусть проект живет и продолжает нравиться зрителю.

- Насколько рады были видеть коллег по площадке? Многих, конечно, уже нет....

- Ну а как вы думаете? Как иначе? Конечно, вспоминали и Андрюшку Краско (по сюжету его герой, Андрюха Краснов, погибает при загадочных обстоятельствах, а сам Краско скончался в 2006 году на съемках сериала «Ликвидация». - Ред.), и Андрея Юрьевича Толубеева (генерала Тарасова тоже вывели из сюжета после смерти актера в 2008 году. - Ред.). Они всегда с нами. Мы снимаем для них.

«Надеюсь, у моих есть стержень»

- А у вас в юности или детстве были супергерои или сыщики, на которых вы ориентировались? Жеглов, Шарапов.

- Жеглов? Шарапов? Какое это детство? 1979 год. Это для вас детство (смеется). «Буратино» - мое детство! Вот это был герой. Артемон и все прочие. Из книг? Капитан Сорвиголова, Павка Корчагин - вот где мое детство.

- Сейчас молодым людям нужен супергерой, ориентир? Или героев вселенной Марвел хватает?

- Я уже так давно не молодой, что не понимаю, что им надо. Черт его знает... Смотрю на своих детей и не могу понять! Парадокс и ужас в том, что детям ничего не интересно. Они заточены на мусор и треш, на вещизм. Из серии: «О чем мечтаешь?» - «Кроссовки «Луи Виттон». Да чтобы я в детстве мечтал о кроссовках?! Я хотел мир объехать, в космос полететь - это да. А нынешние? О новом айфоне, о новой приставке.

К сожалению, наблюдаю всеобъемлющую дебилизацию вокруг. Это правда, к сожалению. Молодые люди не разговаривают друг с другом. Им даже неинтересно разговаривать. Становятся людьми «из коробки» (показывает на телефон). Вот взяли и поставили памятник айфону. Что это такое? Дожили. Есть, конечно, другая молодежь, но ее все меньше и меньше.

- Это плохо, опасно? Или все взрослые всегда так говорят?

- Дело в том, что при зависимости от соцсетей они становятся очень внушаемыми. Ведь система лайков работает как наркозависимость. Это жесткое сообщество с иерархией. Не дай бог сказал что-то против тусовки - тебя тут же опустили и выкинули. Это работает жестче любого репрессивного аппарата! Мегаагрессивная среда. Будут рвать на куски, если что не так. Нет там никакой демократии, они самые несвободные.

Все вранье. И это подавляет личность: как сказало большинство, что подумали другие? Благодаря сети молодые люди разучились собирать информацию и делать выводы самостоятельно. Иметь позицию и мнение. Вот в чем ужас.

Категорически не читают книг, яростно верят в интернет. Теперь эти блогеры стали лидерами мнений - это же ужас! Катастрофа. С этого пути уже не выскрестись.