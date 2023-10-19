Сергей Степин: «В этой роли нужны не только интриги и расследования, но и человеческие истории!»

24 октября на телеканале «Dомашний» выходит четырехсерийная мелодрама «Ты в моем сердце». В центре сюжета – история журналистки Марии, судьба которой складывается очень удачно. Она замужем за успешным предпринимателем Сергеем, ждет ребенка и намерена перебраться в Москву.
Но неожиданно после подписания важных документов любимый муж погибает, после чего Мария обнаруживает крупную пропажу денег. В тяжелые дни девушку стремится окружить любовью и заботой давний друг мужа Олег. Но так ли он бескорыстен, как это кажется на первый взгляд?
Показ проекта продолжает эксклюзивную линейку под названием «Сквозь слезы к счастью», в рамках которой телеканал «Dомашний» готов удивлять зрителей мелодрамами собственного производства.
Помимо молодых актеров Яны Чигир и Алексея Вакулова, в съемках многосерийного фильма «Ты в моем сердце» принял участие актер Сергей Степин, на счету которого около сотни ролей. Правда, Степин признается, что и сам сбился со счета.
В сериале канала «Dомашний» он сыграл главного редактора в издании, где работает Мария. В интервью Teleprogramma.pro Сергей Степин рассказал о съемках сериала, вспомнил Сергея Пускепалиса и объяснил, почему не очень любит смотреть спектакли коллег. А начался наш разговор с театра.
Сергей Степин. Фото: телеканал «Dомашний»
«Мне кажется странным, после спектакля идти на спектакль!»
- Мы встречаемся с Вами в Ярославле на съемках нового проекта «Ты в моем сердце» для телеканала «Dомашний». Но, насколько я знаю, с этим городом вас связывает не только кино…
- Ярославль мне всегда очень нравился. Здесь у меня произошло много интересного, веселого и грустного – Сережа Пускепалис пригласил меня в театр драмы им. Волкова. Мы с ним вместе работали и дружили еще со времен Саратова, поэтому я с удовольствием согласился.
Здесь мы играем «Забыть Герострата!» по произведению Григория Горина. Несмотря на то, что пьеса написана в конце 60-х годов, она очень современна и не теряет своей актуальности и по сей день. И я всегда играю этот спектакль с большим удовольствием.
- А что в Москве?
- В Москве спектакли, репетиции. Чаще всего бываю в Московском Губернском театре – там у меня через день спектакли. И практически каждый день в Театре Комедии.
Не так давно выпустили новый спектакль в Губернском, которым руководит Сережа Безруков. Очень смешная постановка о том, как мужчины готовят праздник женщинам, немножко выпивают и с искрометным юмором, танцами, песнями рассказывают истории из жизни.
- Актеры делятся на два лагеря: одни души не чают в театре и могут жить в нем – не только работать, но и регулярно посещать постановки с участием коллег, а другие предпочитают находить альтернативный вид отдыха от своего «офиса». К какому типу относитесь вы?
- Думаю, все-таки ко второму. Мне кажется странным после спектакля идти на спектакль. Представьте: человек на заводе работает, возвращается домой, включает телевизор и опять смотрит про завод.
Получается, он постоянно в своей профессии (Смеется). Был такой знаменитый артист Ким. Он говорил, что надо больше читать книг, не относящихся к театру, и Шекспира.
Сергей Степин. Фото: телеканал «Dомашний»
- А когда последний раз ходили в театр в качестве зрителя?
- Даже стало интересно… Честно говоря, так и не вспомню, но в театр надо ходить! Мои педагоги всегда говорят, что необходимо смотреть и хорошее, и плохое, потому что там ты учишься.
Вот в кино я ходил как раз в Ярославле на премьеру картины «Доктор». Это последняя работа Сережи Пускепалиса.
- Кажется, очень сложно после хорошего спектакля смотреть плохой…
- Согласен. Но знаете, очень многое зависит от режиссера, постановки, трактовки. Хороший режиссер всегда говорит: «Ребят, я вас прикрою музыкой. Я здесь дымка подбавлю, если что…». Бывают такие «штучки».
- Кстати, о Шекспире. Говорят, сложно найти достойную постановку, поставленную по его произведениям. Что думаете об этом?
- Я участвовал в спектаклях по Шекспиру, но не могу сказать, что это были очень удачные работы. И сейчас, вспоминая все просмотренные постановки, не могу сказать, что привело меня в восторг. Я слышал, что в Театре Моссовета ставят хороший спектакль, называется «ШекспирГамлет». Пока не посмотрел.
Это сложный материал, который не всем удается воспроизвести должным образом. Но работать с этим полезно... Потому что все учтено.
- Мне кажется, актеры всегда знают, получилось отыграть материал или нет.
- Конечно знают. Порой случается так, что сама постановка получилась не очень, но люди приходят посмотреть на определенного артиста, чтобы прочувствовать его энергетику, возможно, пополнить свою личную библиотеку его спектаклей и просто хорошо провести время.
«У главного редактора есть что-то общее с режиссером театра!»
- Как при вашей занятости вы попали в новую мелодраму Dомашнего «Ты в моем сердце»?
- В моем графике все идеально совпало – у меня как раз был по расписанию спектакль в Волковском театре, и съемки проекта также проходили в Ярославле. К тому же я давно знаком с Владом Николаевым – режиссером этой картины.
Он признался мне, что, когда писал сценарий, видел в этой роли только меня. Сначала были трудности, но в итоге все получилось так удачно, что я оказался на съемках.
- Вашими партнерами в этом проекте стали Яна Чигир, Алексей Вакулов. Вы были знакомы или впервые работали вместе? Какие впечатления от съемок?
- Я был рад работать с таким сценарием и командой! Со всеми, кроме режиссера, я встретился впервые. На площадке познакомился с Яной Чигир, Татьяной Крыжовниковой и многими другими артистами. Очень приятно работать с такими замечательными людьми, мастерами своего дела.
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Сергей Степин с коллегами на съемках мелодрамы «Ты в моем сердце». Фото: телеканал «Dомашний»
- В центре сюжета - девушка-журналистка. Вы сыграли ее начальника – главного редактора. В вашей фильмографии 140 ролей. А приходилось ли играть представителей СМИ?
- Да? Я даже не считал, если честно. Думаю, я сыграл около ста крупных ролей. Но главного редактора в моей фильмографии еще не было.
- Готовитесь ли вы к роли или при входе в кадр больше рассчитываете на богатый актерский опыт?
- Всегда готовлюсь, несколько раз перечитываю сценарий. Конечно же, опыт играет большую роль – это я знаю, видел, слышал. Начинаю размышлять над тем, что нужно, например, для главного редактора. Становится понятно, что это занятой человек, начитанный, эрудированный. Есть что-то общее с режиссером театра.
На площадке мы часто задавались вопросом: «Чем мы будем удивлять зрителя?». В этой роли нужны не только интриги и расследования, а человеческие истории, которые смогут рассмешить или же, наоборот, растрогать зрителя.