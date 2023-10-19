Сергей Степин: «В этой роли нужны не только интриги и расследования, но и человеческие истории!»

«Мне кажется странным, после спектакля идти на спектакль!»

- Мы встречаемся с Вами в Ярославле на съемках нового проекта «Ты в моем сердце» для телеканала «Dомашний». Но, насколько я знаю, с этим городом вас связывает не только кино…

- Ярославль мне всегда очень нравился. Здесь у меня произошло много интересного, веселого и грустного – Сережа Пускепалис пригласил меня в театр драмы им. Волкова. Мы с ним вместе работали и дружили еще со времен Саратова, поэтому я с удовольствием согласился.

Здесь мы играем «Забыть Герострата!» по произведению Григория Горина. Несмотря на то, что пьеса написана в конце 60-х годов, она очень современна и не теряет своей актуальности и по сей день. И я всегда играю этот спектакль с большим удовольствием.

- А что в Москве?

- В Москве спектакли, репетиции. Чаще всего бываю в Московском Губернском театре – там у меня через день спектакли. И практически каждый день в Театре Комедии.

Не так давно выпустили новый спектакль в Губернском, которым руководит Сережа Безруков. Очень смешная постановка о том, как мужчины готовят праздник женщинам, немножко выпивают и с искрометным юмором, танцами, песнями рассказывают истории из жизни.

- Актеры делятся на два лагеря: одни души не чают в театре и могут жить в нем – не только работать, но и регулярно посещать постановки с участием коллег, а другие предпочитают находить альтернативный вид отдыха от своего «офиса». К какому типу относитесь вы?

- Думаю, все-таки ко второму. Мне кажется странным после спектакля идти на спектакль. Представьте: человек на заводе работает, возвращается домой, включает телевизор и опять смотрит про завод.

Получается, он постоянно в своей профессии (Смеется). Был такой знаменитый артист Ким. Он говорил, что надо больше читать книг, не относящихся к театру, и Шекспира.