Ксения Бородина: «В моем «Последнем герое» выживать на островах будут семьи. Приз - 5 000 000 рублей!»

Вот уже 21 год на российском телевидении выходит проект «Последний герой», и совсем скоро, в субботу, 28 октября, в 17.00 на телеканале ТВ-3 стартует премьерная серия юбилейного, 10-го сезона. В свое время это шоу стало настоящей сенсацией, но даже спустя много лет оно не теряет популярности.
- На этот раз за звание самого смелого, выносливого, психологически устойчивого и т. д. будут бороться не индивиды, а целые звездные семьи, - рассказали «Телепрограмме» на канале. - А помогать им в этом будет ведущая «Дома-2» Ксения Бородина.
- «Последнего героя» я обожала еще в детстве и мечтала, как все мои друзья тогда, тоже оказаться на полном опасностей тропическом острове, - признается Ксения. - Кто бы мог подумать, что моя мечта осуществится, да еще таким неожиданным образом: я буду вести новый сезон. Это реалити-шоу для сильных и духом, и телом, в чем я наконец-то смогу убедиться лично.
Давайте вспомним, как «Последний герой» менялся с годами, а заодно узнаем, что еще нас ждет нового в 10-м сезоне.
7-й сезон: триумфальная перезагрузка
Изначально «Последний герой» выходил на Первом канале, а его ведущими были такие звезды, как Сергей Бодров-мл. (2001), Дмитрий Певцов (2002), Николай Фоменко (2003), Александр Домогаров (2003), Владимир Меньшов (2004) и Ксения Собчак (2008).
Участники отправлялись в тропические страны, где боролись со своими страхами и пытались выжить в нечеловеческих условиях. Каждую неделю один из соперников покидал проект, а в финале оставались двое - именно они разыгрывали большой денежный приз и сражались за почетное звание «Последнего героя».
В 2019 году после десятилетнего перерыва шоу было перезапущено на ТВ-3. И с нового, седьмого сезона правила шоу стали слегка меняться. Теперь в борьбе за приз участвовали не хаотически составленные команды, а два тематических лагеря.
Звездные участники 7-го сезона (слева направо): Артем Сучков, Анфиса Черных, Илья Глинников и Юлия Александрова радуются победе в очередном испытании. Фото: канал ТВ-3
В первый раз это были «Актеры» и «Экстрасенсы». Среди первых самыми яркими участниками стали звезды отечественных сериалов Илья Глинников, Юлия Александрова и Ирина Безрукова, а также экс-участница шоу Comedy Woman Наталия Медведева.
В лагере эзотериков блистали Пахом, Татьяна Ларина, Николь Кузнецова и Аида Мартиросян. Так в привычный формат проекта о выживании ТВ-3 внес свою мистическую составляющую.
Первым победителем «Последнего героя» после перезагрузки стала 22-летняя актриса Анфиса Черных. На протяжении 39 дней она отважно справлялась с тропическими дождями, нашествиями крыс и атаками ядовитых насекомых. Невероятная сила духа и физическая выносливость помогли Анфисе получить денежный приз в 2 млн рублей.
Перезапуск легендарного «Последнего героя» вызвал невероятный ажиотаж, принеся каналу ТВ-3 рекордные рейтинги и премию ТЭФИ в номинации «реалити-шоу».
Зрители ждали продолжения, заодно требуя, чтобы шанс проявить себя на острове был у каждого из них. Вот почему через год начался всероссийский кастинг в новые выпуски «Последнего героя».
8-й сезон: змееед Птаха и мудрая Ангарская
Восьмой сезон стартовал на ТВ-3 в феврале 2020 года и прошел под лозунгом «Зрители против звезд». Телеканал получил более 10 тыс. анкет желающих участвовать в съемках, но удача улыбнулась только восьмерым счастливчикам. Именно они отправились на райский остров, чтобы в равной борьбе сразиться со звездами отечественного шоу-бизнеса.
В число последних вошли актрисы Надежда Ангарская, Елена Проклова, рэпер Птаха и популярный блогер Эрик Давидыч. Состав участников сразу же понравился телезрителям, ведь среди них были представители самых разных профессий и поколений. На момент съемок Елене Прокловой было 66 лет, а самому молодому участнику «Последнего героя» Элине Пашковской - 22 года.
В восьмом сезоне продюсеры оставили неизменной локацию игры. Участники продолжили борьбу на Филиппинах - на острове Палаван, большую часть которого занимают непроходимые горы, джунгли и опасные мангровые леса и где на протяжении всего года стоит жара. Участникам, приехавшим из разных уголков России, было особенно трудно привыкнуть к местному климату.
8-й сезон: команда зрителей готовится разорвать соперников. Фото: канал ТВ-3
Но первым не справился с условиями острова все же участник команды звезд. Страдающий диабетом блогер Давидыч из-за физических нагрузок и отсутствия привычной еды оказался на волосок от комы и был экстренно госпитализирован.
Между жизнью и званием героя Эрик выбрал первое, отказавшись от дальнейшей борьбы. Хотя до этого грозился доказать свою силу всей стране и мечтал впечатлить любимую девушку, с которой у него планировалась свадьба. Ушел блогер красиво: поддержал членов своего племени и привез им огромную корзину с продуктами, пожелав удачи.
Впрочем, хорошие отношения с соперниками сложились не у всех участников восьмого сезона. Рэпер Птаха не мог нормально контактировать с другими игроками, постоянно напоминая им о том, что его не волнуют мнение и интересы других людей. Особенно острый конфликт у него возник с представительницей команды зрителей Ольгой Хапугиной.
Рэпер довел ее до слез. Впрочем, позже он принес извинения, сославшись на нервный срыв. Не случайно за Птахой закреплен статус одного из самых скандальных представителей отечественной рэп-индустрии. Но все-таки и он смог удивить зрителей - в одном из испытаний голыми руками поймал змею, а после съел ее.
Победительницей восьмого сезона стала Надежда Ангарская.
В шоу люди раскрываются с неожиданной стороны: Надежда Ангарская и сама удивилась своему умению адаптироваться в сложных условиях. Фото: ТВ-3
Она смогла дойти до финала и быстрее всех прошла последнее испытание. За свою смелость и силу она получила звание «Последнего героя» и самый необычный и дорогостоящий приз за всю историю проекта - квартиру в Москве.
Участие в шоу сделало Надежду не только крепче, но и добрее. Когда из еды есть только листья деревьев и 200 г риса в день, каждый может показать себя слабым и нуждается в поддержке.
Это понимала и актриса, поэтому старалась со всеми соперниками выстроить дружеские отношения, помогать им и делиться опытом. Некоторые, как, например, Птаха, расценили это как хитрый план по устранению игроков и выявлению у них слабых мест. Но Надежде удалось сохранить добрые отношения с сокомандниками и после окончания шоу.
9-й сезон: однажды на Занзибаре
Ангарской настолько понравилось участие в проекте, что она согласилась попробовать свои силы еще раз - в девятом сезоне «Последнего героя», правила которого вновь изменились.
Теперь соперники делились по новой схеме: в первый лагерь вошли участники прошлых сезонов, среди которых были актер Денис Шведов, таролог Аида Мартиросян и экс-солистка группы «Лицей» Елена Перова. Второй лагерь состоял из новичков - телезрителей и звезд, которые впервые принимали участие в этой телеигре.
Самыми яркими их представителями стали «Мисс Россия - 2013» Эльмира Абдразакова и будущий победитель - тракторист Роман Никкель. Съемки девятого сезона прошли на архипелаге Занзибар в Индийском океане у берегов Африки.
Сенсацией стало неожиданное появление в шоу в самый разгар борьбы новой участницы - победительницы шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница!» Анастасии Петровой. Девушка, которая уже смогла изменить свою жизнь при помощи ТВ, теперь решила еще раз испытать свои силы и пройти проверку Африкой. Дойти до финала у нее не вышло, но, по словам самой Анастасии, «Последний герой» подарил ей новый опыт и научил элементарным правилам выживания.
Еще одним сюрпризом для зрителей стало временное участие в сезоне «Последний герой. Чемпионы против новичков» блогера Дмитрия Масленникова. Любитель экстремальных ощущений и мистических тайн часто проводит на своей странице в соцсетях опасные челленджи.
Он путешествовал по самым опасным местам планеты, выживал в темноте и расследовал загадочные преступления, но теперь его целью стало прокачать свои силы в нечеловеческих условиях вдали от цивилизации. Дмитрий провел в племени три дня и помогал участникам проходить испытания.
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10-й сезон: под ливнями Таиланда
28 октября в 17.00 на телеканале ТВ-3 стартует юбилейный сезон легендарного телепроекта «Последний герой». Концепция проекта снова изменится: теперь участники поедут бороться за главный приз 5 000 000 рублей вместе с членами своих семей.
Съемки впервые пройдут на отдаленных островах Таиланда, где соперников будут ждать тропические ливни, ядовитые растения, малярийные комары, морские осы и экстремально высокие волны.
Певица Анна Седокова, актриса Анна Ковальчук, рэпер Птаха и многие другие звезды осмелились принять участие в новом сезоне реалити-шоу о выживании вместе со своими детьми, а некоторые из соперников, как, например, звезда сериала «Ивановы-Ивановы» 24-летний актер Алексей Лукин, приедут на шоу с родителями.
Семьи добровольно откажутся от того, что им близко и дорого, и приедут на край света, чтобы проверить себя на прочность. На этот раз новые герои будут не просто выживать в дикой природе, но и в буквальном смысле сражаться за сохранение состава своих семей - поэтому новый сезон пройдет под лозунгом «Остаться семьей».
P. S. Увидеть, каким получился юбилейный сезон опасной телеигры «Последний герой», можно совсем скоро: включайте ТВ-3 28 октября в 17.00 и наслаждайтесь главной приключенческой премьерой этой осени! 12+
Кстати
Ведущая - друг и психолог
Фото: ТВ-3
Внутренний мир и личные проблемы простых людей - профессиональная специализация Ксении Бородиной. Еще в 2004 году Ксения стала ведущей «телестройки» «Дом-2», где участники пытались найти свою любовь и выстраивали теплые отношения друг с другом, а она со стороны наблюдала за ними и старалась выслушать каждого, кто обращался к ней за советом.
Также телеведущая принимала участие в съемках двух проектов о женской трансформации «Перезагрузка» и «Женский клуб». В обоих шоу Ксения помогала участницам выбирать жизненный путь, искать мотивацию и правильно расставлять приоритеты.
Сама Бородина выросла в неполной семье и воспитывалась бабушкой и дедушкой. Став мамой двух дочерей, она смогла оценить важность взаимопонимания и доверия в семье. К своим родным телеведущая относится как к команде, которая, сплотившись, может вынести любые трудности.
Этот жизненный опыт Ксения постарается передать и участникам 10-го сезона «Последнего героя». Ее задача - стать для них не просто проводником от испытания к испытанию, но и настоящим другом и психологом.