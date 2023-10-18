Ксения Бородина: «В моем «Последнем герое» выживать на островах будут семьи. Приз - 5 000 000 рублей!»

Вот уже 21 год на российском телевидении выходит проект «Последний герой», и совсем скоро, в субботу, 28 октября, в 17.00 на телеканале ТВ-3 стартует премьерная серия юбилейного, 10-го сезона. В свое время это шоу стало настоящей сенсацией, но даже спустя много лет оно не теряет популярности.

- На этот раз за звание самого смелого, выносливого, психологически устойчивого и т. д. будут бороться не индивиды, а целые звездные семьи, - рассказали «Телепрограмме» на канале. - А помогать им в этом будет ведущая «Дома-2» Ксения Бородина.

- «Последнего героя» я обожала еще в детстве и мечтала, как все мои друзья тогда, тоже оказаться на полном опасностей тропическом острове, - признается Ксения. - Кто бы мог подумать, что моя мечта осуществится, да еще таким неожиданным образом: я буду вести новый сезон. Это реалити-шоу для сильных и духом, и телом, в чем я наконец-то смогу убедиться лично.

Давайте вспомним, как «Последний герой» менялся с годами, а заодно узнаем, что еще нас ждет нового в 10-м сезоне.

7-й сезон: триумфальная перезагрузка

Изначально «Последний герой» выходил на Первом канале, а его ведущими были такие звезды, как Сергей Бодров-мл. (2001), Дмитрий Певцов (2002), Николай Фоменко (2003), Александр Домогаров (2003), Владимир Меньшов (2004) и Ксения Собчак (2008).

Участники отправлялись в тропические страны, где боролись со своими страхами и пытались выжить в нечеловеческих условиях. Каждую неделю один из соперников покидал проект, а в финале оставались двое - именно они разыгрывали большой денежный приз и сражались за почетное звание «Последнего героя».

В 2019 году после десятилетнего перерыва шоу было перезапущено на ТВ-3. И с нового, седьмого сезона правила шоу стали слегка меняться. Теперь в борьбе за приз участвовали не хаотически составленные команды, а два тематических лагеря.