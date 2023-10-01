Катерина Шпица: «Никогда не буду говорить сыну: «Ты мужик! Ты должен!»

- Именно для вас?

- И для аудитории тоже. Есть же пища для желудка, а есть для ума, правильно? Уверена, найдутся люди, для «мыслеварения» которых наш фильм окажется полезным и важным. Не сомневаюсь, что стоило за это браться. Да и вообще, я бы не стала вешать на этот фильм ярлык «суперсложное кино». У нас такой динамичный сюжет, такие живые герои и эмоции, что за этим просто крайне любопытно наблюдать вне зависимости от формы. На премьере я погрузилась в действие настолько, что абстрагировалась от текста и воспринимала ударные строчки стихов именно в тот момент, когда это было важно и нужно.

Так что призываю всех поверить нам на слово и шагнуть в этот мир. Стихи у нас, с одной стороны, простые, понятные и трогательные, однако, с другой стороны, «душа обязана трудиться». Моя мама очень впечатлилась и даже попросила прислать ей после премьеры выдержки из сценария, чтобы освежить в памяти особенно полюбившиеся строчки. А родители у меня - самые строгие и справедливые зрители. Если где-то есть фальшь, папа, к примеру, никогда не станет лукавить.

- С героями фильма, как в той песне, происходит всякое: встречаются, влюбляются, женятся. А потом расходятся. Как вы считаете, если двух изначально чужих друг другу людей свела страсть или влюбленность, у них нет шансов остаться вместе навсегда?

- На Бога надейся, а сам не плошай, как говорится. Судьба есть, я верю в это. При этом осознаю, что внутри судьбы есть сценарии - и только от каждого из нас зависит, какой именно он проживет. К одной и той же точке маршрута можно пройти через пейзажи, а можно продираться через бурелом, утопая в болоте.

Отношения в долгосрочной перспективе - большой труд, от самих людей зависит, насколько они будут прочными. Ведь люди встречаются и для того, чтобы доставить друг другу удовольствие, и для того, чтобы облегчить лямку, которую тащат вместе. Цель союза любящих- это и удовольствие, и утешение в горестях, и продолжение рода (при лучшем развитии событий).

Бывает, сходятся люди, изначально не подходящие друг другу, их сводят разные обстоятельства: страх одиночества, желание быть с кем-то, лишь бы не быть одному, социальное давление, рациональные доводы... Поначалу на это закрывают глаза, но потом скрытое вырывается наружу. Бывает обратное - у пары все может быть хорошо, но вдруг накрывает ошибочное ощущение, будто что-то идет не так. Искусство отношений как раз в том, чтобы уметь отличить иллюзии от настоящего положения вещей.

- Закадровый голос Юрия Стоянова сообщает: помогай, участвуй, сострадай, но знай - у каждого свой путь. Вы с этим согласны? Или все же пытаетесь или пытались «причинять добро» людям, которые в этом, как вам казалось, нуждались?

- Есть золотое правило: не давай советов без спроса. Каждому необходимо пройти свою дорогу самостоятельно. В семейных отношениях соблазн вмешаться в судьбу другого человека еще сильнее. Это очень тонкая грань - между «направить», «помочь» и «навязать». Подтолкнуть человека к развитию или попытаться переделать. Нельзя забывать про эти границы. Я, как правило, не вмешивалась в отношения других людей, не пыталась спасать. Это дело неблагодарное.

- Значит, все же был печальный опыт...