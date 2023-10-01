Катерина Шпица: «Никогда не буду говорить сыну: «Ты мужик! Ты должен!»

Обаятельная и хрупкая Катерина успела подарить зрителю множество ярких разноплановых ролей: романтическая Люба из «Куприна», комсомолка Шевцова из «Молодой гвардии», бойкая Полина из «Полярного» и даже капитан Ершова из «Старой гвардии». Это все она.
Недавно на большие экраны вышла нестандартная мелодрама «У людей так бывает» с участием Катерины, к которой присоединилась целая армия мегазвезд - Юрий Стоянов, Галина Польских, Кирилл Кяро, Екатерина Вилкова, Михаил Горевой, Константин Хабенский и многие другие.
«Не вмешиваюсьв чужие отношения»
- В картине «У людей так бывает» использован нетривиальный, хоть и не сенсационный прием: вместо прямых диалогов персонажей зритель слышит закадровый текст, да еще и в стихотворной форме. Это не слишком сложно для аудитории? И насколько было сложно по-актерски отыгрывать сцены молча?
- Я не считаю, что к публике надо предъявлять заниженные требования. Нельзя думать о людях хуже, чем они есть, и считать их за дураков - так искусство станет совсем примитивным. Надо ставить перед людьми большие интересные задачи. В вопросах они нуждаются порой больше, чем в ответах. Именно размышления заставляют нас наполняться знаниями, стремиться к знакомству с интересными людьми и так далее.
Что касается меня, сниматься в таком проекте было интересно и необычно. Возможно, как раз для современного зрителя, привыкшего к излишней простоте, это сенсационно, так как надо и видеть, и слышать, и понимать стихи, думать... Всегда надо ставить перед собой нетривиальные задачи, чтобы развивались мозг и дух. Этот фильм - отличный вызов восприятию и сознанию.
В новом фильме «У людей так бывает» одним из партнеров Катерины стал Сергей Угрюмов.????????? Фото: кадр из фильма
- Именно для вас?
- И для аудитории тоже. Есть же пища для желудка, а есть для ума, правильно? Уверена, найдутся люди, для «мыслеварения» которых наш фильм окажется полезным и важным. Не сомневаюсь, что стоило за это браться. Да и вообще, я бы не стала вешать на этот фильм ярлык «суперсложное кино». У нас такой динамичный сюжет, такие живые герои и эмоции, что за этим просто крайне любопытно наблюдать вне зависимости от формы. На премьере я погрузилась в действие настолько, что абстрагировалась от текста и воспринимала ударные строчки стихов именно в тот момент, когда это было важно и нужно.
Так что призываю всех поверить нам на слово и шагнуть в этот мир. Стихи у нас, с одной стороны, простые, понятные и трогательные, однако, с другой стороны, «душа обязана трудиться». Моя мама очень впечатлилась и даже попросила прислать ей после премьеры выдержки из сценария, чтобы освежить в памяти особенно полюбившиеся строчки. А родители у меня - самые строгие и справедливые зрители. Если где-то есть фальшь, папа, к примеру, никогда не станет лукавить.
- С героями фильма, как в той песне, происходит всякое: встречаются, влюбляются, женятся. А потом расходятся. Как вы считаете, если двух изначально чужих друг другу людей свела страсть или влюбленность, у них нет шансов остаться вместе навсегда?
- На Бога надейся, а сам не плошай, как говорится. Судьба есть, я верю в это. При этом осознаю, что внутри судьбы есть сценарии - и только от каждого из нас зависит, какой именно он проживет. К одной и той же точке маршрута можно пройти через пейзажи, а можно продираться через бурелом, утопая в болоте.
Отношения в долгосрочной перспективе - большой труд, от самих людей зависит, насколько они будут прочными. Ведь люди встречаются и для того, чтобы доставить друг другу удовольствие, и для того, чтобы облегчить лямку, которую тащат вместе. Цель союза любящих- это и удовольствие, и утешение в горестях, и продолжение рода (при лучшем развитии событий).
Бывает, сходятся люди, изначально не подходящие друг другу, их сводят разные обстоятельства: страх одиночества, желание быть с кем-то, лишь бы не быть одному, социальное давление, рациональные доводы... Поначалу на это закрывают глаза, но потом скрытое вырывается наружу. Бывает обратное - у пары все может быть хорошо, но вдруг накрывает ошибочное ощущение, будто что-то идет не так. Искусство отношений как раз в том, чтобы уметь отличить иллюзии от настоящего положения вещей.
- Закадровый голос Юрия Стоянова сообщает: помогай, участвуй, сострадай, но знай - у каждого свой путь. Вы с этим согласны? Или все же пытаетесь или пытались «причинять добро» людям, которые в этом, как вам казалось, нуждались?
- Есть золотое правило: не давай советов без спроса. Каждому необходимо пройти свою дорогу самостоятельно. В семейных отношениях соблазн вмешаться в судьбу другого человека еще сильнее. Это очень тонкая грань - между «направить», «помочь» и «навязать». Подтолкнуть человека к развитию или попытаться переделать. Нельзя забывать про эти границы. Я, как правило, не вмешивалась в отношения других людей, не пыталась спасать. Это дело неблагодарное.
- Значит, все же был печальный опыт...
В сериале «Куприн» артистка играла со Светланой Ходченковой. Фото: кадр из фильма
- Навсегда запомнила ситуацию из студенчества: попыталась помирить пару, которая у меня на глазах поссорилась из-за ерунды. Хотела добра, а в итоге оказалась крайней. После того случая с девушкой из этой пары уже не общалась на том уровне, который был раньше. Так что милые бранятся - только тешатся. Их стоит останавливать, только если существует угроза физическому здоровью.
- Любовь выше морали, преданности, клятвенных обещаний в загсе? Ведь перед этой стихией человек порой бессилен...
- Смотря что вкладывается в слово «любовь». Не стоит путать романтическую любовь с партнерской. На стадии романтических отношений можно совершить множество необдуманных поступков, когда кажется, что весь мир зациклен на одном человеке.
Но любовь, что рождается в длительных партнерских отношениях, - совсем другое качество и чувство.
Как я понимаю, любовь включает в себя и мораль, и долг, и нравственность, и разные виды человеческих взаимоотношений.
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Без филлеров и ботокса
- Отойдем ненадолго от высокого к прикладному. Вы недавно вдруг решили получить высшее актерское образование. Почему именно сейчас, в статусе знаменитой артистки?
- Большое количество западных коллег актерского образования не имеют (Брэд Питт, Джонни Депп, Аль Пачино, Рассел Кроу. - Ред.), они развивали талант на уровне и при помощи частных студий, курсов. В Голливуде это норма. И я к этому отношусь совершенно спокойно, если актер мне нравится и цепляет. И в то же время обескураживает количество людей в проектах на федеральных каналах с корочкой Щуки, Щепки и ГИТИСа, но при этом профнепригодных.
Я давно хотела получить высшее актерское образование. И для восполнения пробелов в области теории искусств, и для того, чтобы иметь в дальнейшем право преподавать. Я же не знаю, для чего сгожусь в 60 - 70 лет. Может быть, захочу быть поближе к молодым? Кроме того, есть некоторые технические аспекты: без высшего образования нельзя получить звание. А вдруг заслужу? (Улыбается.)
Почему учусь в Перми? В институте культуры, который я хорошо знаю (Пермский государственный институт культуры. - Ред.), отличный уровень образования и стоимость обучения ниже, чем в Москве, примерно в несколько раз. А я девушка рациональная (смеется). В 2021 году там впервые после долгого перерыва набирали курс артистов-заочников - я решила воспользоваться такой возможностью.
- А еще в этом году вас позвали судить Высшую лигу КВН. Как впечатления от современного юмора?
- Здорово! Я много смеялась. Сама пошутить могу и преклоняюсь перед теми, кто умеет это делать умно и без пошлости, да еще и на заказ. Мой фирменный юмор продемонстрировать публично не могу, придется вам поверить мне на слово, что имею полное право сидеть на КВН...
В «Реальных пацанах» Шпица появилась в образе начальницы героя непутевого Коляна (Николай Наумов). Фото: кадр из фильма
- Он у вас с крепким словцом?
- Угадали. Для меня характерно изысканное словотворчество с нецензурными корнями на злобу дня (смеется). И «ниже пояса» могу пошутить. Как-никак все сексуальное будоражит людское сознание. Я не исключение. Все мы родом из детства, все мы родом из секса. Потому и мат весь построен на его терминологии... Знаете, такой юмор отлично помогает сбросить напряжение.
- А что помогает оставаться молодой? Взять, допустим, сериал «Катя: Военная история» 2009 года и вышедшего в этом году «Шаляпина» - вы же вообще не изменились. Как так?! Признайтесь, вы просто не любите еду?
- Спасибо, но мне кажется, вы ко мне необъективны - я прекрасно вижу изменения, но пока они некритичны. А еду я люблю! И мясо, и сладкое. И алкоголь иногда употребляю. Но в меру! Ну и, уверена, генетика имеет значение. Стараюсь не портить то, что дано природой. Мама у меня выглядит прекрасно в своем возрасте и никаких процедур не делала. Может, и мне повезет.
- Неужели и швейцарские клиники красоты ни при чем? Не поверим!
- Да я к косметологу только недавно впервые на ознакомительный сеанс пошла. Не ради инвазивных омолаживающих процедур, а для особого увлажняющего ухода за кожей, у меня ведь с двух месяцев лет до 19 был очень сильный атопический дерматит. И хотя я уже много лет в ремиссии, от обострений не страдаю (в детстве и юности лежала в больницах), кожа от этого все равно нуждалась в специфическом уходе, а сейчас еще и возраст начинает влиять.
Так что косметология эта лечебная. Никаких филлеров и ботокса. Наверное, секрет в том, чтобы все делать в меру: не ограничивать себя настолько, чтобы превратиться в злую буку без блеска в глазах. И почаще надо бывать в хорошем настроении. Это сложно, но стоит постараться.
- Сын Герман (мальчику 11 лет. - Ред.) помогает пребывать в хорошем настроении? Или чаще наоборот?
- Наши отношения мне доставляют удовольствие. Сложности случаются, как у всех, но я к ним отношусь спокойно. Сын пока на пути осознания себя как личности. Довольно ветреный в плане творческих увлечений - не знаю, как будет с девочками (смеется). Даем ему возможность попробовать разное. Походил на борьбу - не понравилось - не надо. Я не стану говорить ему: «Ты мужик! Ты должен!» Как только увидела, что на тренировку ребенок собирается со слезами на глазах, вопрос отпал. Зато бильярдом занимается уже второй год. Любит баскетбол, стрельбу и рисование. И кулинарию. Интересный набор, мне кажется.
«Материнствосделало меня лучше»
- Роды и последующие события стали сильным стрессом для вас?
- Нет вообще. Никаких трудностей с послеродовой депрессией, грудным вскармливанием не было. Сын везде ездил со мной на съемки. Все прошло мягко, я довольна (улыбается).
- Если Бог даст, опыт готовы повторить?
Бизнесмен Руслан Панов стал вторым мужем актрисы. Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
- Да! Я с удовольствием.
- А вообще как вас поменяло материнство?
- Материнство подталкивает к поиску механизмов борьбы с тревожностью и чувством вины. А это важно абсолютно для всех, только женщины-мамы это острее ощущают. Очень важное умение - отделить личную ответственность от ответственности другого человека. Не брать на себя сверх меры. И в то же время не дать слабину в нужный момент.
Материнство хорошо учит этому. А еще учит ценить время, верно расставлять приоритеты, лучше понимать себя. С появлением ребенка происходит чистка: мыслей, пространства, круга приятелей - все, что не является созидающим приоритетом, отваливается. Конечно, это меняет каждую женщину. В лучшую сторону.
- А что вы стараетесь победить в себе?
- Раздражительность из-за уроков. Сама, видимо, еще до конца не решила, как мне относиться к системе. Вот и нервничаю. Вроде как я должна подготовить сына к жизни в системе, но у меня нет уверенности в том, что ее прообраз в школе - правильный. Мне не очень нравится современное школьное образование. Очень много надо делать именно дома.
А жить им когда?! Учителя замучены бюрократией. О каком священном учительстве может идти речь? Очень точно однажды сказал Шалва Амонашвили, основоположник системы гуманной педагогики, - учителя исчезают, школы заполняют предметники.
10 лет назад Катерина каталась в шоу «Ледниковый период» в паре с Максимом Стависким. Фото: Иван Вислов
Сын перешел в пятый класс, и я наблюдаю дикий контраст между младшей школой и средней. Огромный объем домашних заданий. И я не понимаю, где время для творчества, чтения, кружков по душе? Поэтому я не знаю, как убеждать ребенка, что такая система образования нужна. Школьная успеваемость для меня - неочевидное мерило интеллекта. Кроме того, я вижу его сопротивление - он в принципе несистемный человек, при этом одаренный.
Пока я не могу определиться до конца с четким планом действий, но скоро не без помощи психолога я выработаю правильную стратегию. Верю в это!