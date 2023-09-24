Этери Бериашвили: «Я влюбилась и... похудела на 23 кг!»

«Гардероб поменяла полностью»
- Этери, на сколько вы похудели?
- Год назад мой вес был 80 кг, а сейчас 57 кг. Кто-то думает, что я сделала операцию на желудке. Но если бы я сделала операцию, то я бы об этом сказала. Похудела самостоятельно. И весь следующий год буду работать над тем, чтобы удерживать этот результат. Результат очень расхолаживает. Смотришь в зеркало и думаешь: «Ага, вот эти штаны на мне хорошо сидят, значит, могу съесть еще пирожное...» Нет, не могу. Пока мне нужно держаться.
- Как же вам удалось похудеть?
«Тяжелый вес» добавлял артистке возраста. Фото: Persona Stars
- Это большой труд и колоссальная самодисциплина. Выражение «Мы есть то, что мы едим» абсолютно созвучно с тем, как я себя сейчас ощущаю. Я начала этот процесс год назад: в конце августа впервые заказала еду, где были подсчитаны калории. Это система питания для тех, кто не успевает готовить, как я - из-за режима работы, гастролей. Первые три месяца брала 1500 килокалорий в день. Сразу после второго месяца я ощутила физическую и энергетическую легкость.
Потом начались визуальные изменения: штаны, джинсы мне стали просто велики, сползали. Это была большая радость. Появился повод сменить гардероб. Причем не как раньше - искать то, что на меня налезет, а покупать то, что мне нравится. Эта тенденция продолжается. Я уже могу присмотреть вещи в размере 44 - 46. И меня это бесконечно радует. Спустя три месяца я перешла на 1000 калорий в день - когда поняла, что снижение веса идет чуть медленнее, чем хотелось бы. Сейчас у меня также 1000 калорий в день.
- Рацион сильно поменялся?
- Пища изменилась скорее количественно. Мне привозили раз в два дня коробочки с едой. Шесть коробочек на день. Шестиразовый прием пищи маленькими порциями. Нет хлеба, ничего мучного и сладкого. Хотя десерты там есть, но они соответствуют принципам правильного питания - желе, иногда каши с сухофруктами. Приготовлено с соусами, но нет ничего жареного, с хрустящей корочкой.
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- На съемки «Ну-ка, все вместе!» вы уезжаете на целый день. Возите коробочки с едой?
- Да, везу коробочки. К примеру, вчера был длинный съемочный день и нам давали пять минут на перерывы, пока выставлялись микрофоны. В эти моменты я прошу свою помощницу принести мне коробочку с едой. Не нужно делать из еды культа. Для того чтобы хорошо себя чувствовать, не нужно есть много. Гораздо меньше еды нам нужно, чем мы привыкли съедать по привычке. Еда для меня как горючее.
Заправился - пошел дальше. Иногда в спешке я даже не отдаю себе отчета, что съела. Просто понимаю, что мне вкусно. Сейчас ем пять раз в день. Но количество этой еды на один прием пищи - 100 - 150 г. Чтобы организм успевал все это переварить. Самое главное для меня, что организм хорошо реагирует на перемены - нет болевых и неприятных ощущений. Когда ты правильно питаешься и не перегружаешь организм теми веществами, на переработку которых идет больше времени и сил, то иммунитет тоже работает. Чувствую себя прекрасно. Один раз в месяц я устраиваю себе так называемый читмил (от англ. cheatmeal - «обманная еда». - Ред.).
Это день, когда я ем все подряд: увидела мороженое (люблю его очень) - съела. Захотела пирожное - съела пирожное. Организм не должен чувствовать, что мы его наказываем. Я бесконечно горжусь сегодняшним результатом похудения и понимаю, что не имею права расслабляться. Сброшу еще два килограмма и достигну желаемого веса. 55 - это тот вес, откуда я могу уходить в минус или уходить в плюс на килограмм-два. Для моего роста идеальный вес соответственно возрасту.
- Понимаю, что график у вас сложный. А спорт в нем есть?
- Я купила абонемент в спортклуб и… раз в месяц туда хожу. Но этого, конечно, недостаточно. Мне мышечный каркас нужен для здоровья. У меня оперирован позвоночник, так как была межпозвоночная грыжа. И мне врачи строго сказали: не поправляться и качать мышечный каркас. Разумеется, я этого всего не делала. Я забеременела, родила дочку в 39 лет. После этого было очень сложно скинуть вес, потому что не было привычки правильного питания. Сейчас у меня эта привычка есть.
- На телешоу вы в очень красивых платьях. Будничный гардероб тоже обновили на предмет не только размера, но и стиля? И пришлось ли обращаться к косметологам после такого серьезного похудения?
После похудения Этери Бериашвили стала выглядеть моложе. Фото: Канал «Россия 1»
- Поменяла все полностью. Теперь я могу надевать приталенные платья. Раньше я отдавала предпочтение геометрическим формам, чтобы маскировать вес, и мне все говорили, что не было ощущения, что я толстая. Когда я смотрю свои старые фотографии, даже годичной давности, и свежие, понимаю: передо мной два разных человека. Вес прибавлял мне возраста. Сейчас, когда я говорю, что мне 51 год, люди не верят. Когда худеешь, лицо подтягивается. Для артиста, который очень много снимается на телевидении, это очень важно.
Жир держит кожу как каркас, а когда он уходит, то лицо может провиснуть. Поэтому важно вовремя обратиться к квалифицированным докторам-косметологам. Сейчас есть много процедур аппаратной косметологии, которые позволяют усилить мышечный и коллагеновый каркас кожи. Говорят, что еще шея выдает возраст женщины. Но с этим я уже, возможно, обращусь к пластическим хирургам. Не считаю пластические операции чем-то зазорным. Это моя работа - выглядеть хорошо. И быть здоровой.
«Вес не влияет на голос»
- Обращались к диетологу, когда начинали процесс похудения?
- Я все делала под руководством моего друга Торнике Квитатиани. Иногда хороший друг лучше всякого диетолога. Он спортсмен и прекрасно знает, как работать с телом. Как питаться, когда уходит вода, когда разлагается жир и т. д. Каждое утро встаю на весы и фотографию с результатом отправляю ему. Это колоссально мобилизует. Если на весах прибыло, значит, строже соблюдаю диету. Сейчас избавилась от трех килограммов, которые набрала. Поняла, что могу держать контроль над своим весом.
Не вес надо мной, а я могу эту историю контролировать! Я результаты похудения выкладывала в соцсетях. И очень многие женщины пошли по моему пути: кто-то стал заказывать еду, кто-то стал дома готовить и считать калории. Есть результаты, многие пишут об этом. А я бесконечно благодарна Торнике за «пинок», без которого не было бы этого результата. Он убедил, что пора.
- Самое тяжелое - решиться начать новую жизнь. Как вы решились?
- Меня сподвигли исключительно положительные эмоции. Я влюбилась в одного артиста, который моложе меня. Это чувство было только у меня - не взаимная история. Это вообще впервые в моей жизни, когда я испытываю чувства, а ко мне - нет. Этот артист занимается спортом, следит за собой. И мне тоже захотелось быть красивой, молодой, подтянутой. Торнике эту историю знал, поэтому сказал: «Ты хочешь понравиться мужчине моложе себя и так выглядишь?»
Он не стеснялся в выражениях: говорил, что я выгляжу как бочка! Как настоящий друг, решил меня спровоцировать. Не принимал никаких отговорок, убеждал, что у меня получится, надо просто начать. Это было жестко, но действенно. Когда у меня получилось, я гордилась собой. А Торнике гордился мной и даже свою маму и сестру заставил перейти на правильное питание.
Певец и спортсмен Торнике Квитатиани стал для Этери
- А тот мужчина, который стал для вас стимулом похудеть, заметил это?
- Мы общаемся сейчас по-дружески. Он оценил: «Ой, как вы изменились! Вы такая маленькая…» Конечно, он понял, из-за кого все это было. Я не в том возрасте и не в том статусе, чтобы что-то скрывать. И я бесконечно благодарна этому мужчине за то, что он явился прекрасным мотиватором. Мне захотелось быть красивой, молодой, подтянутой. Много изменений произошло в моей жизни. Когда я стала выглядеть по-другому, то стала более смелой, решительной. Я отказалась от большого количества учеников, теперь у меня их поменьше.
Иначе я не успеваю творить, записывать песни. Появилась большая вера в себя, в свои силы и возможности. У меня как будто крылья появились. Кстати, благодаря этому мужчине песни весь последний год выбираю сердцем. Если меня тронуло настолько, что я начинаю плакать, то понимаю, что песня моя и я должна ее спеть. Но главное, я похудела, чтобы быть здоровой - мне еще дочь поднимать, ей только 12 лет.
- Есть такой миф, что чем больше у вокалиста вес, тем круче он поет
С дочкой и мамой. Фото: соцсети
- Это неправда. Вес не влияет на голос. Адель скинула больше 30 кг. И говорят, что у нее голос поменялся. Это все делается с помощью мышц, связок гортани и голосовых связок. Научно доказано, что диафрагма не играет такой уж большой роли в пении. Важна только способность контролировать выдох. Поэтому голос у меня не изменился. Даже стал лучше. Потому что чем больше я преподаю, тем лучше я пою. И этот процесс необратимый. Я просто пою в свое удовольствие!
«Ну-ка, все вместе!» 12+
Пятница/21.30