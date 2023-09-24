Этери Бериашвили: «Я влюбилась и... похудела на 23 кг!»

- Это большой труд и колоссальная самодисциплина. Выражение «Мы есть то, что мы едим» абсолютно созвучно с тем, как я себя сейчас ощущаю. Я начала этот процесс год назад: в конце августа впервые заказала еду, где были подсчитаны калории. Это система питания для тех, кто не успевает готовить, как я - из-за режима работы, гастролей. Первые три месяца брала 1500 килокалорий в день. Сразу после второго месяца я ощутила физическую и энергетическую легкость.

Потом начались визуальные изменения: штаны, джинсы мне стали просто велики, сползали. Это была большая радость. Появился повод сменить гардероб. Причем не как раньше - искать то, что на меня налезет, а покупать то, что мне нравится. Эта тенденция продолжается. Я уже могу присмотреть вещи в размере 44 - 46. И меня это бесконечно радует. Спустя три месяца я перешла на 1000 калорий в день - когда поняла, что снижение веса идет чуть медленнее, чем хотелось бы. Сейчас у меня также 1000 калорий в день.

- Рацион сильно поменялся?

- Пища изменилась скорее количественно. Мне привозили раз в два дня коробочки с едой. Шесть коробочек на день. Шестиразовый прием пищи маленькими порциями. Нет хлеба, ничего мучного и сладкого. Хотя десерты там есть, но они соответствуют принципам правильного питания - желе, иногда каши с сухофруктами. Приготовлено с соусами, но нет ничего жареного, с хрустящей корочкой.

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- На съемки «Ну-ка, все вместе!» вы уезжаете на целый день. Возите коробочки с едой?

- Да, везу коробочки. К примеру, вчера был длинный съемочный день и нам давали пять минут на перерывы, пока выставлялись микрофоны. В эти моменты я прошу свою помощницу принести мне коробочку с едой. Не нужно делать из еды культа. Для того чтобы хорошо себя чувствовать, не нужно есть много. Гораздо меньше еды нам нужно, чем мы привыкли съедать по привычке. Еда для меня как горючее.

Заправился - пошел дальше. Иногда в спешке я даже не отдаю себе отчета, что съела. Просто понимаю, что мне вкусно. Сейчас ем пять раз в день. Но количество этой еды на один прием пищи - 100 - 150 г. Чтобы организм успевал все это переварить. Самое главное для меня, что организм хорошо реагирует на перемены - нет болевых и неприятных ощущений. Когда ты правильно питаешься и не перегружаешь организм теми веществами, на переработку которых идет больше времени и сил, то иммунитет тоже работает. Чувствую себя прекрасно. Один раз в месяц я устраиваю себе так называемый читмил (от англ. cheatmeal - «обманная еда». - Ред.).

Это день, когда я ем все подряд: увидела мороженое (люблю его очень) - съела. Захотела пирожное - съела пирожное. Организм не должен чувствовать, что мы его наказываем. Я бесконечно горжусь сегодняшним результатом похудения и понимаю, что не имею права расслабляться. Сброшу еще два килограмма и достигну желаемого веса. 55 - это тот вес, откуда я могу уходить в минус или уходить в плюс на килограмм-два. Для моего роста идеальный вес соответственно возрасту.

- Понимаю, что график у вас сложный. А спорт в нем есть?

- Я купила абонемент в спортклуб и… раз в месяц туда хожу. Но этого, конечно, недостаточно. Мне мышечный каркас нужен для здоровья. У меня оперирован позвоночник, так как была межпозвоночная грыжа. И мне врачи строго сказали: не поправляться и качать мышечный каркас. Разумеется, я этого всего не делала. Я забеременела, родила дочку в 39 лет. После этого было очень сложно скинуть вес, потому что не было привычки правильного питания. Сейчас у меня эта привычка есть.

- На телешоу вы в очень красивых платьях. Будничный гардероб тоже обновили на предмет не только размера, но и стиля? И пришлось ли обращаться к косметологам после такого серьезного похудения?