Мирослава Карпович - о съемках в «Новых папиных дочках»: «Мне постелили полиэтиленовые пакеты, чтобы я не запачкала машину»

С 18 сентября на канале СТС и онлайн-платформе START начинается показ сериала «Новые папины дочки». А это значит, что любимые герои возвращаются к своим зрителям спустя десять лет. Так, публика снова увидит персонажей Андрея Леонова, Мирославы Карпович, Елизаветы Арзамасовой и Екатерины Старшовой.

По сюжету нового сезона многодетный отец Вениамин практически один в один повторяет судьбу своего тестя – психотерапевта Сергея Васнецова, от которого уходит жена, оставив ему на попечении пять дочек. Веник же, роль которого играет Филипп Бледный, после ухода ветреной супруги Даши остается с четырьмя девочками.

Новость о бегстве второй половины в беззаботную жизнь звучит как гром среди ясного неба, однако не стоит отчаиваться. Ведь на помощь придут Сергей Васнецов и его три дочери Маша, Галина Сергеевна и Пуговка.

В разговоре с журналистами исполнительница роли Марии Мирослава Карпович рассказала о метании едой на съемочной площадке, мистике в спектакле «Мастер и Маргарита» и о готовности стать многодетной мамой.

«Мария – та девушка, которая ждет большую любовь»

- Мирослава, с какими чувствами возвратились в сериал о папиных дочках после стольких лет перерыва?

- С чувством теплоты. Я очень люблю этот проект, его героев, всю нашу команду. Мы оканчиваем школу, институт, но если мы снова возвращаемся в эти стены, то нас одолевает приятная ностальгия.

- Сериал рассказывает о семейных ценностях. А что для вас значит семья?

- Это мой мир, в который ты всегда можешь вернуться – и не важно, когда и на сколько. Это там, где тебя ждут и любят таким, какой ты есть.