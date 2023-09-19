Мирослава Карпович - о съемках в «Новых папиных дочках»: «Мне постелили полиэтиленовые пакеты, чтобы я не запачкала машину»

С 18 сентября на канале СТС и онлайн-платформе START начинается показ сериала «Новые папины дочки». А это значит, что любимые герои возвращаются к своим зрителям спустя десять лет. Так, публика снова увидит персонажей Андрея Леонова, Мирославы Карпович, Елизаветы Арзамасовой и Екатерины Старшовой.
По сюжету нового сезона многодетный отец Вениамин практически один в один повторяет судьбу своего тестя – психотерапевта Сергея Васнецова, от которого уходит жена, оставив ему на попечении пять дочек. Веник же, роль которого играет Филипп Бледный, после ухода ветреной супруги Даши остается с четырьмя девочками.
Новость о бегстве второй половины в беззаботную жизнь звучит как гром среди ясного неба, однако не стоит отчаиваться. Ведь на помощь придут Сергей Васнецов и его три дочери Маша, Галина Сергеевна и Пуговка.
В разговоре с журналистами исполнительница роли Марии Мирослава Карпович рассказала о метании едой на съемочной площадке, мистике в спектакле «Мастер и Маргарита» и о готовности стать многодетной мамой.
«Мария – та девушка, которая ждет большую любовь»
- Мирослава, с какими чувствами возвратились в сериал о папиных дочках после стольких лет перерыва?
- С чувством теплоты. Я очень люблю этот проект, его героев, всю нашу команду. Мы оканчиваем школу, институт, но если мы снова возвращаемся в эти стены, то нас одолевает приятная ностальгия.
- Сериал рассказывает о семейных ценностях. А что для вас значит семья?
- Это мой мир, в который ты всегда можешь вернуться – и не важно, когда и на сколько. Это там, где тебя ждут и любят таким, какой ты есть.
Мирослава Карпович на съемках сериала «Новые папины дочки». Фото: телеканал СТС
- А могли бы представить себя многодетной мамой?
- Я тоже росла в многодетной семье. И если на то будет божья воля, то, конечно.
- Какие метаморфозы происходят с вашей героиней в новых сериях «Папиных дочек» ?
- Мария стала бизнес-леди, но в общем, она та девушка, которая ждет свою большую любовь.
- Вы хотя бы чуть-чуть на нее похожи?
- Слава Богу, нет. Это было бы странно. Моя профессия и личная жизнь должны разделяться.
«А уже дома я вытряхивала фрикадельки и все остальное!»
- Запомнились ли вам какие-то яркие эпизоды на съемочной площадке?
- Да, у нас случился забавный инцидент. Мы снимали клип, как бросаемся едой: спагетти, блинами, вареньем, капустой. А когда меня отправляли домой на такси, то постелили мне большие полиэтиленовые пакеты, чтобы я не запачкала машину.
Мыть себя было глупо, нужно было просто доехать до дома. А уже дома я вытряхивала фрикадельки и все остальное. Это было весело.
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- Какими еще творческими новостями можете порадовать нас?
- У меня скоро премьера спектакля «Мастер и Маргарита» в Российском академическом молодежном театре, где я играю главную роль.
Мирослава Карпович с коллегами на премьере сериала «Новые папины дочки». Фото: Global Look Press
- Это произведение окутано ореолом мифов и легенд. Случались ли во время репетиций мистические истории?
- Знаете, если сильно зацикливаться на приметах и мистицизме, то мистику можно найти во всем. Просто важно правильно к ней относиться.
Мы любим Михаила Булгакова и хотим не просто сыграть спектакль, а привить любовь к классике нашим школьникам.
- Как вы думаете, теоретически вы могли бы, как Маргарита, отправиться за любимым человеком на край света, бросив успешную жизнь?
- Нужно смотреть по ситуации.