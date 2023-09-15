Звезда «Папиных дочек» Филипп Бледный: «Я ночь не спал накануне первой смены!»

С 18 сентября на СТС стартует продолжение легендарного сериала «Папины дочки». Мы снова увидим любимых героев, на историях которых многие из нас выросли.

В преддверии премьеры журналисты Teleprogramma.pro пообщались с актером Филиппом Бледным, который сыграл того самого Веника. Артист рассказал нам, как происходили съемки.

- О чем больше всего переживали перед съемками? Все-таки все ждут продолжения этого легендарного проекта.

- Мой главный страх был в том, что я не понравлюсь девчонкам. Даже ночь не спал накануне первой смены. Но когда мы познакомились, сразу понял, что все получится. Для меня, как для многодетного папы в сериале, важно было создать экосистему. Если мы по-настоящему дружны, то это очень видно в кадре. Энергия либо есть, либо ее нет. И я невероятно счастлив, что нам с девчонками удалось ее добиться. Я от них заряжался, как от батареек, и это невероятно круто.

- А ранее был опыт работы с детьми?

- Да, и почему-то чаще всего я снимаюсь с девчонками. Наверное, я сам себе это напророчил. Помню, как раз после выхода «Папиных дочек» у меня спросили в интервью, хочу ли я детей? И я ответил, что хочется именно дочку. И вот, посмотрите, «нарожал» аж четырех.

- Советовались ли вы с Андреем Леоновым как с главным многодетным отцом на ТВ?

- Нет, у нас с ним абсолютно разные герои. Сергей Васнецов — такой яркий холерик, а Веник, несмотря на свою довольно эксцентричную юность, во взрослом возрасте ведет себя степенно. Поэтому то, что Андрей мог бы посоветовать, мне не подходит.

Подход к детям, к роли у меня другой. Васнецов, будучи психологом, опирался на свои терзания, и душевные переживания были для него важнее. А Веник — физик, он все эмоции держит в себе и молча решает проблемы. Он не думает о себе, не анализирует свои отношения.