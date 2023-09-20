Елена Борщева — о лете, воспитании дочери и отношениях с мужем

— Недавно вы посмотрели фильм «Звук свободы». А что значит свобода лично для вас?

— Это возможность делать без опаски то, что ты хочешь. Например, для меня очень важна безопасность, а в некоторых странах, например в ЮАР, с этим возникают сложности.

В той же Африке ты не можешь выйти из дома в любое время. Африканцы пешком передвигаются при свете, а ночью садятся по машинам. А для меня же очень важна свобода передвижений.

— Нужно ли давать детям полную свободу или все же стоит их ограничивать? Как, например, происходит в вашей семье?

— Моей старшей дочке 16 лет. И я должна знать, куда и с кем она идет. Недавно дочь ходила на концерт, и у нее села зарядка на телефоне. А было уже десять часов вечера.

Я знала, что она отправилась на концерт со своей подругой и поэтому позвонила подруге. Для меня очень важно оставаться на связи, потому что сейчас опасное время, и мы стараемся держать все на контроле.