Елена Борщева — о лете, воспитании дочери и отношениях с мужем

Юмористка Елена Борщева — всегда в движении. Так, 17 сентября на канале ТНТ выйдет проект «Новые звезды в Африке» с ее участием. Зимой мы, вероятно, увидим и новогоднюю картину, в которой была задействована Елена.
А недавно артистка побывала на премьере фильма «Звук свободы», где и ответила на вопросы Teleprogramma.pro.
«Я должна знать, с кем и куда идет моя дочь!»
— Елена, как вы провели лето?
— Я снималась в проекте «Новые звезды в Африке», который выйдет 17 сентября.
А еще мы с семьей отдохнули на море. Также я ездила с мамой в санатории Кисловодска, Карелии, побывала на острове Валаам. Кроме того, посетила кинофестиваль «Короче» в Калининграде. Так что лето было активное, а я совмещала отдых и работу.
Елена Борщева. Фото: Global Look Press
— Недавно вы посмотрели фильм «Звук свободы». А что значит свобода лично для вас?
— Это возможность делать без опаски то, что ты хочешь. Например, для меня очень важна безопасность, а в некоторых странах, например в ЮАР, с этим возникают сложности.
В той же Африке ты не можешь выйти из дома в любое время. Африканцы пешком передвигаются при свете, а ночью садятся по машинам. А для меня же очень важна свобода передвижений.
— Нужно ли давать детям полную свободу или все же стоит их ограничивать? Как, например, происходит в вашей семье?
— Моей старшей дочке 16 лет. И я должна знать, куда и с кем она идет. Недавно дочь ходила на концерт, и у нее села зарядка на телефоне. А было уже десять часов вечера.
Я знала, что она отправилась на концерт со своей подругой и поэтому позвонила подруге. Для меня очень важно оставаться на связи, потому что сейчас опасное время, и мы стараемся держать все на контроле.
«И тогда он звонит мне с вопросом: «А ты где вообще?»
— А что для вас значит свобода в отношениях?
— Это должны обговаривать два человека. Для кого-то свобода в отношениях — это значит менять партнеров, а для кого-то не спрашивать каждую минуту, где находится муж или жена.
У меня есть знакомые пары, которые звонят друг другу каждый час, не расстаются ни на секунду, даже если они не вместе. Поэтому это вопрос комфорта, как комфортно обоим.
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Елена Борщева с мужем. Фото: Global Look Press
— Как решается этот вопрос в ваших отношениях с мужем?
— Мы предупреждаем друг друга, когда задерживаемся. Хотя иногда, когда муж работает, он бывает не на связи.
Я могу, например, написать супругу: «Буду поздно!» — или же забыть об этом. И тогда он мне звонит в час ночи с вопросом: «А ты где вообще?» А я сразу объясняю: «Ой, меня задержали, я еду».
— Каковы ваши ближайшие планы?
— Планируется выход новогоднего фильма, но пока не утверждено его название. А вообще, сейчас я даю сольные концерты, по-прежнему работает моя школа актерского мастерства. Так что дел всегда хватает!