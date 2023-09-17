Ольга Смирнова: «Мужчина, который у меня появится, обязательно полюбит моих детей»

- Было ли в ходе работы над проектом общение с представительницами эскорта? Для подготовки к роли, конечно же...

- Поскольку, как я уже сказала, это не первая роль девушки данной профессии, до «Жизни по вызову» я уже изучала особенности работы, смотрела документалки.

А лично впервые пообщалась на премьере вышедшего на платформе KION документального проекта о жизни эскортниц. Там познакомилась с девушкой, одной из главных героинь этого фильма. Мы продолжаем общение. Я наблюдаю за ней - она за мной. Очень интересно. Что тут особенного? Вот такой путь у человека. Все мы разные.

- Почему девушки идут туда, как считаете? Это ведь, как и журналистика - вторая древнейшая, не самый легкий труд.

- Причин масса. Во-первых, деньги. Во-вторых, определенный тип мышления. В-третьих, могут влиять особые детские травмы. Скажем так, человек, работающий в этой сфере, умеет абстрагироваться от морально-нравственных ограничений и «отделять» тело от души.

- Может, это дает в определенной степени свободу, как бы парадоксально ни звучало?

- Да, конечно. Финансовую прежде всего, особенно если девушка работает на элитном уровне. Некоторые рассказывают, что им сложно вернуться к «обычной» жизни, если они вышли на высокий уровень заработка в этой профессии и могут позволить себе очень многое.

А еще кому-то не нравится быть зависимой от агента, и девушка начинает работать сама на себя, как моя героиня в «Жизни по вызову». Однако такая независимость влечет за собой последствия - девушку некому защитить от агрессии со стороны клиентов, грабежа, насилия и так далее. Вы удивитесь, но многие идут в эту профессию, чтобы встретить принца на белом коне.

- Чего?!

- Да, именно так! Встретить мужчину, который положит весь мир к ее ногам. Единственный и неповторимый. Все это сделки и договоренности с самим собой. Есть девушки, которые могут легко пойти и отдать тело. Но при этом наглухо закрывают душу.

- Женщине важно чувствовать себя желанной?

- Разумеется. Да и не только женщине. Каждому важно чувствовать тепло, любовь, внимание и заботу. Все этого хотят. И доверительного, уважительного отношения - тоже.

- А умной обязательно быть? Герой Прилучного учит, что нет...

- Ум уму рознь. Есть начитанность и образованность, а есть мудрость жизненная. И одно другому может противоречить: человек может иметь блестящее образование, уметь красиво говорить, при этом совершать глупые поступки.

Тут необходим баланс. Если есть внутренняя мудрость, опыт, наверстать знания за счет книг и доступной сейчас информации вполне реально. Заходишь в интернет и изучаешь любую тему.

«Мам, можно я не буду взрослеть?»

- А каким нужно обязательно быть мужчине?

- Хочется доверия. В мужчине хочется чувствовать разностороннюю поддержку. Чтобы отношения представляли собой обмен энергией. Чтобы люди развивались при помощи взаимодействия друг с другом, помогали и поддерживали. Хочется, чтобы мужчина любые косяки женщины принимал и понимал. Без этого многие семьи и пары мучаются.