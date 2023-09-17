Ольга Смирнова: «Мужчина, который у меня появится, обязательно полюбит моих детей»

Ольга обожает быть разной и каждый раз вызывать у публики свежие эмоции: мы помним ее в образе экзальтированной девицы («Стиляги»), писательской любовницы («Достоевский»), загадочной француженки («Охотники за бриллиантами») и даже меткой оперативницы («Стая»).
Во втором сезоне сериала «Жизнь по вызову», уже стартовавшем на онлайн-платформе KION, Смирнова исполняет роль сексапильной эскортницы, которая помогает главному герою вернуться в бизнес после вынужденной паузы.
«Все вдруг превращаются в подростков»
- Включив первую серию второго сезона «Жизни по вызову», я сразу получил от вас краткий, но исчерпывающий ликбез по аспектам профессиональной подготовки эскортниц. Был бы помоложе, наверняка бы попробовал, ведь столько полезного в этой профессии - и саморазвитие, и фитнес, и мастерство массажа, и классный отдых, причем отнюдь не в Геленджике... Это точно не скрытая реклама?
- (Смеется.) Когда я начитывала этот текст, поняла, что любой женщине было бы неплохо обладать качествами, о которых говорит моя героиня, раскрывая изнанку профессии эскортниц. Конечно, не думаю, что это нативная реклама. Скорее - философия профессии. Уверена, каждая женщина сделает свою жизнь более насыщенной и счастливой, если будет обладать качествами и навыками, которыми должны владеть эти девочки.
- Если попытаться кратко описать новый сезон «ЖПВ», то это авантюрный детектив про чувственного и рефлексирующего сутенера в исполнении Павла Прилучного, регулярно играющего желваками с крайне серьезным лицом. Скажите, почему все герои на таком пафосе? Я все ждал, когда из-за угла выйдет дон Корлеоне…
Помимо съемок, Смирнова ведет онлайн-занятия, целью которых является «раскрепощение женщин». Фото: соцсети
- Ну это вопрос к режиссерскому взгляду. Есть герой, которого создал Паша, - определенная личность с особенными деталями внешности и характера. Многие видят в нем достоверность.
- Вы же понимаете, какую реакцию можете получить после выхода сериала? Мол, ну сколько можно, опять проституток показывают, позор! Общество ведь у нас довольно консервативное...
- Ну почему? Не так уж много у нас проектов про проституток. Да, прогремели «Содержанки», были классные «Чики», а еще в сериале «Красотки» я играла девушку, работающую в сфере эскорт-услуг. Собственно, и не вспомню больше. А вообще сейчас на онлайн-платформах выходит множество проектов очень достойного качества абсолютно на любые темы.
- А бывший муж как отнесся к этой вашей роли? Вас там так красиво и, простите, «вкусно» снимают. Не кусал ли локти?
- Мы с ним это не обсуждали (с мужем, звездой «Вертинского» Алексеем Филимоновым, Ольга разошлась в 2019 году. - Ред.). Но к любой моей творческой деятельности он относится благосклонно. К тому же это бывший муж, так что какая кому теперь разница?
- Сцены в ванне или другие откровенные эпизоды даются тяжело или, наоборот, их снимать весело? Некоторые артисты уверяют, что нет ничего смешнее съемки постельных сцен.
- Это всегда весело, правда. Все начинают смущаться, превращаются будто в подростков, хохочем между дублями. Делаем «это» серьезно в кадре, а потом начинаются дружеские объятия и юмор.
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«Эти девочки тоже хотят встретить принца»
- Какое лично у вас отношение к девушкам этой нелегкой профессии?
- Абсолютно нормальное. Жизнь многогранна. У всех разные пути. От многих обстоятельств зависит то, на какую дорожку встал человек: влияют и психологические травмы, и кармические моменты, и осознанный выбор. Личное дело каждого.
Дочь Ольги Василиса не по годам рассудительна... Фото: Екатерина Чеснокова/РИА новости
- Было ли в ходе работы над проектом общение с представительницами эскорта? Для подготовки к роли, конечно же...
- Поскольку, как я уже сказала, это не первая роль девушки данной профессии, до «Жизни по вызову» я уже изучала особенности работы, смотрела документалки.
А лично впервые пообщалась на премьере вышедшего на платформе KION документального проекта о жизни эскортниц. Там познакомилась с девушкой, одной из главных героинь этого фильма. Мы продолжаем общение. Я наблюдаю за ней - она за мной. Очень интересно. Что тут особенного? Вот такой путь у человека. Все мы разные.
- Почему девушки идут туда, как считаете? Это ведь, как и журналистика - вторая древнейшая, не самый легкий труд.
- Причин масса. Во-первых, деньги. Во-вторых, определенный тип мышления. В-третьих, могут влиять особые детские травмы. Скажем так, человек, работающий в этой сфере, умеет абстрагироваться от морально-нравственных ограничений и «отделять» тело от души.
- Может, это дает в определенной степени свободу, как бы парадоксально ни звучало?
- Да, конечно. Финансовую прежде всего, особенно если девушка работает на элитном уровне. Некоторые рассказывают, что им сложно вернуться к «обычной» жизни, если они вышли на высокий уровень заработка в этой профессии и могут позволить себе очень многое.
А еще кому-то не нравится быть зависимой от агента, и девушка начинает работать сама на себя, как моя героиня в «Жизни по вызову». Однако такая независимость влечет за собой последствия - девушку некому защитить от агрессии со стороны клиентов, грабежа, насилия и так далее. Вы удивитесь, но многие идут в эту профессию, чтобы встретить принца на белом коне.
- Чего?!
- Да, именно так! Встретить мужчину, который положит весь мир к ее ногам. Единственный и неповторимый. Все это сделки и договоренности с самим собой. Есть девушки, которые могут легко пойти и отдать тело. Но при этом наглухо закрывают душу.
- Женщине важно чувствовать себя желанной?
- Разумеется. Да и не только женщине. Каждому важно чувствовать тепло, любовь, внимание и заботу. Все этого хотят. И доверительного, уважительного отношения - тоже.
- А умной обязательно быть? Герой Прилучного учит, что нет...
- Ум уму рознь. Есть начитанность и образованность, а есть мудрость жизненная. И одно другому может противоречить: человек может иметь блестящее образование, уметь красиво говорить, при этом совершать глупые поступки.
Тут необходим баланс. Если есть внутренняя мудрость, опыт, наверстать знания за счет книг и доступной сейчас информации вполне реально. Заходишь в интернет и изучаешь любую тему.
«Мам, можно я не буду взрослеть?»
- А каким нужно обязательно быть мужчине?
- Хочется доверия. В мужчине хочется чувствовать разностороннюю поддержку. Чтобы отношения представляли собой обмен энергией. Чтобы люди развивались при помощи взаимодействия друг с другом, помогали и поддерживали. Хочется, чтобы мужчина любые косяки женщины принимал и понимал. Без этого многие семьи и пары мучаются.
...а сын Федя, наоборот, не хочет становиться взрослым. Фото: соцсети
- В сыне Федоре вы эти качества воспитываете? Уметь слышать и понимать...
- Ему еще девять лет, довольно маленький. Он еще пока хочет веселиться, радоваться жизни. Федор однажды спросил: «Мам, можно я пока не буду взрослеть? Мне еще поиграть хочется». Я говорю: «Конечно, можно, Федь, наслаждайся детством». Я учу его быть внимательным - помогать дамам, мне по дому, проявлять вежливость.
При этом у него есть и внутренние, врожденные качества этого свойства: то цветок подарит, то рисунок сделает. Мужчина должен быть предприимчивым, деятельным, деловым (смеется).
- А какой растет Василиса? Что вас больше всего удивляет в дочери?
- Дочь удивляет всем. Просто человек-уникум! Я сама учусь у нее многим вещам. Очень предприимчивая. За что Василиса ни возьмется, все получается: окончила музыкальную школу, выигрывала соревнования по боевым искусствам. Все время ищет, как себя проявить, бесконечно развивается - изучает психологию, зоопсихологию, хочет заниматься животными. А еще быть актрисой. Но уже знает, что профессия у нас порой неблагодарная, так что посматривает в сторону режиссуры.
- Вот это да! Взрослый человек.
- Да! Поняла, что не хочет просиживать штаны за партой в 10 - 11-м классе, и сказала: «Мама, можно я пойду в колледж предпринимательства?» Потому что сейчас такое время, что надо уметь представить, презентовать себя, «брендировать», уметь зарабатывать на этом. Вот и пошла изучать маркетинг, торговлю, самопрезентацию. Я с удовольствием с этим согласилась. Василиса - мудрая, красивая и талантливая девочка.
- А как проходят ваши занятия боксом? В воспитании детей это помогает?
- (Смеется.) Нет, естественно, с детьми я не боксирую. Это помогает только мне. Ведь я сейчас в том числе занимаюсь и раскрепощением женщин путем телесных практик - через интегральный танец, телесно ориентированную терапию и прочее (артистка ведет онлайн-занятия. - Ред.).
Пробую себя как хореограф, потому что занималась танцами профессионально. И в том числе включила в занятия бокс, работу с мечом.
- Зачем?
- Чтобы через физику тела почувствовать жесткую структуру, которая есть у каждого человека. Через это потом приходит психологическое осознание того, как это можно проявить в самый нужный момент.
С Евгением Мироновым в сериале «Достоевский»... Фото: кадр из фильма
- Как считаете, детям обязательно нужен отец? Или в наше время и мама может легко воспитать их?
- Отец нужен обязательно, даже если родители не вместе. Это связь. Мы живем в мире «мужское - женское». Мама всем необходимым обеспечить не может. Сколько бы мама ни говорила дочери, что она красивая и лучшая, девочке нужно слышать это и от мужчины. И мальчику тоже очень важно мужское воспитание.
- Вы думали о том, что, когда у вас появится мужчина, с ними придется все это обсуждать?
- Я не зацикливалась на этом. Когда в жизни появляется тот самый человек, все происходит легко и непринужденно. Так, как надо. Когда у людей гармоничные отношения, все вокруг них тоже становится гармоничным. И если отношения с детьми доверительные, они все понимают. И Федор мне уже задавал вопрос про другого мужчину, и Василиса совсем взрослая (девушке 17. - Ред.), так что ничего объяснять дополнительно не понадобится. Я не волнуюсь. Знаю, что мужчина, который у меня появится, обязательно будет любить моих детей.
...и с Екатериной Вилковой (слева) и Яниной Мелеховой (в центре) в мюзикле «Стиляги». Фото: кадр из фильма
- В настоящий момент вы готовы открыться навстречу новым отношениям или теперь будете дуть на молоко?
- Я открыта к новым отношениям. Вот где-то рядом ходит мой мужчина, и я его очень жду (смеется). Через месяц мне исполняется 40, и это самый прекрасный возраст: есть опыт, есть понимание взаимоотношений, есть целостность. Я считаю, что люди могут быть вместе не тогда, когда ищут вторую половинку (дополнение), а когда каждый из них целостен. Они должны нахвататься разного опыта, выстоять перед проблемами, чтобы понимать, чего хотят.
Быть открытыми и не допускать в жизни того, что навредит. Конечно, ко всему нельзя подготовиться. Но мудрость прожитых лет помогает выработать определенные критерии, исходя из которых хочется строить отношения. Всем нам крайне не хватает человеческого тепла. Каждый хочет присвоить любимого человека. Но надо стремиться, наоборот, отпускать. Ведь твое никогда от тебя не уйдет.
Где смотреть:
«Жизнь по вызову-2», KION 18+