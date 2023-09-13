Вячеслав Чепурченко: «Не хочу обманывать своих детей»

Этот высокий блондин в стильных ботинках уже успел полюбиться публике ролями в исторических драмах («Молодая гвардия», «Эти глаза напротив»), комедиях («Жуки», «Чума») и детективах («Гурзуф», «Мосгаз»). А еще Вячеслав запомнился появлением в двух сезонах «Ледникового периода».
Недавно на большие экраны вышла новая картина с участием артиста - комедия «Праздники», рассказывающая о том, как один уик-энд перевернул идеальный мир простой семьи Пыжовых. Вячеславу досталась роль самовлюбленного паренька по имени Сергей, который пытается добиться расположения родителей (Мария Аронова и Виталий Хаев) любимой девушки Лены (Анастасия Калашникова).
В «Праздниках» партнерами Чепурченко стали Анастасия Калашникова, Мария Аронова и Виталий Хаев. Фото: Good Story Media
«Огороды и рыбалка - это точно не для меня»
- Вячеслав, ваш персонаж в «Праздниках» в официальной аннотации к фильму описывается как самовлюбленный лицемер и даже абьюзер. Это действительно так?
- Он не лицемерен. Мой герой абсолютно честно говорит о том, что ему не нравится общаться с родителями девушки, и у него есть своя логика, которую я понимаю, но не принимаю. Да, он самовлюбленный, и он не эмпатичен - не считывает эмоции своей девушки, преподносит свое мнение в жесткой форме, и в этом смысле он не самый приятный персонаж. Видимо, Сергей с детства наблюдал за тем, как общались его родители, поэтому для него такое поведение нормально. Но я не думаю, что он намеренно ведет себя так и обижает свою девушку.
- Можно ли назвать этот образ ролью на сопротивление? Бывают ли ситуации, когда вы в реальной жизни можете «включить» Сергея?
- Нет, не могу «включить» Сергея, и как раз это мне помогает его играть. Эмоциональный фон моей жены я, как мне кажется, хорошо считываю и совсем не могу общаться с людьми так же жестко, как это делает он. Так что роль Сергея, несмотря на то что мне абсолютно ясна его логика, стала для меня, как вы и сказали, ролью на сопротивление.
- Лично вам встречались такие люди? Как вы с ними взаимодействовали?
- Да, встречались, но только по работе. В работе такие люди обычно очень хорошо отдают себе отчет в том, как вести себя в обществе. И у Сергея тоже есть свои правила игры: он все-таки поехал в гости к родителям девушки, то есть в чем-то пошел на уступки, потому и случилась эта история.
- Несмотря на то что на дворе осень, «Праздники» позиционируются как «первая уДАЧНАЯ комедия». Что для вас дача - муки в огороде под палящим солнцем, шашлыки, единение с природой и рыбалка?
- Рыбалка точно нет! У меня в детстве было много копания картошки, комаров, деревенской жизни… Вся эта романтика теперь от меня далека, хотя мне приятны детские воспоминания. Сейчас мне хочется, чтобы дача ассоциировалась с шашлыками, а не с картошкой, которую надо выкопать. И в «Праздниках» мы не показываем огороды и картошку - для героев дача все-таки тоже связана с отдыхом и удовольствием.
«Иногда большие артисты увлекаются советами»
- А семейные праздники что для вас? Была ли такая традиция в семье?
- Нет, так сложилось, что у нас в семье нет особых традиций. Разве что Новый год, но в это время мои родители работали, и я оставался с бабушкой, дедушкой или друзьями. Не было такого, чтобы вся семья обязательно собиралась вместе. У меня и день рождения 29 июля - в это время все находились либо у бабушек на дачах, либо в отпусках.
- Как у вас складывались отношения с тещей? Часто ли Мария Аронова в кадре напоминала вам маму вашей супруги Екатерины?
- Чем-то, наверное, они похожи - например, боевым складом характера. При этом Мария на площадке была для нас скорее как мама: окутывала всех заботой и любовью, и, что для меня очень важно, она всем доверяла как профессионалам. Часто бывает, что большие народные артисты увлекаются советами, рассказами о том, как надо жить, но Мария прекрасна в том, что в первую очередь ценит партнеров. Ты попал в проект - значит, ты уже это заслужил. Это доверие воспринимается очень тепло. У нас было не так много совместных сцен, но даже за это недолгое время я ее очень полюбил.
- Внутри вашей с Екатериной семьи праздники - святое? Как, например, отмечаете дни рождения детей?
Все свободное время актер старается проводить с супругой Екатериной, сыном Тимофеем и дочерью Ярославой. Фото: Дмитрий Самоделов
- Мы в целом, конечно, отмечаем дни рождения детей, но, повторюсь, нет такого, что ради праздника весь мир должен подождать.
- Понимают ли дети, чем вы занимаетесь? Осознают ли, что их папа актер?
- Сыну Тимоше два года, а дочери Ярославе четыре. Она уже стала задавать вопросы, что я делаю на работе, потому что очень часто слышат от меня: «Я на работе». Но я думаю, объяснять пока рановато. Она видит кадры со мной из кино или шоу, спрашивает, я ли это. Как я там оказался, Ярослава не спрашивает, а я пока не понимаю, как ответить. Сказать: «Я не знаю» - странно, это же обман. Начать подробно объяснять, что я играю, что это мой персонаж, а не я, пока рано. Поэтому сегодня мы оставляем многоточие.
- Можете вспомнить первое соприкосновение с кино, когда вы поняли, что это другой мир?
- Вообще у меня не было планов стать актером, несмотря на то что моя мама 11 лет играла в драматическом театре, не имея профессионального образования. А с наплывом в жизнь прекрасного кино я столкнулся уже в институте (Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова. - Ред.). То, каким я был до института и каким стал после, - большая разница. Появилась насмотренность, появилось понимание, как Леонардо ДиКаприо играет подростка в фильме «Что гложет Гилберта Грейпа?», как плачет Брэд Питт в фильме «Легенды осени». Все это меня поражало.
- С какого фильма вы хотели бы начать знакомство дочки с кино?
В «Ледниковом периоде» артист выступал с такими звездами, как Татьяна Тотьмянина, Яна Хохлова и Татьяна Волосожар (на фото). Фото: Первый канал
- Конечно, с «Гарри Поттера» - это прекрасная сказка. Каждый ребенок мечтает стать избранным, мечтает о том, что к нему подойдет тетя или дядя и скажет: «Ты - волшебник!» Я смотрел фильм уже подростком, но очень его полюбил. И я думаю, что это история на века. Уже показал Ясе аниме Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками». Моя жена долго этому сопротивлялась, но и она в какой-то момент сказала, что это невероятный мультфильм.
- Был ли у вас опыт совместного просмотра кино с детьми - и с Тимофеем, и с Ярославой?
- Как раз «Унесенные призраками». Мы посмотрели его уже раз пять! Несмотря на то что Яся только-только начинает смотреть кино.
- А если представить, что через несколько лет вы пойдете с сыном смотреть пацанское кино, какой фильм это будет?
- Признаюсь честно, я люблю аниме. И в этих проектах мне нравится именно позиционирование мужчины как человека, который старается, делает все с огнем. Да простят меня все киношники: я хочу, чтобы это было аниме!
«Вино прекрасно в своей сложности»
- Не могу не задать еще один вопрос, который дико волнует всех зрителей ТНТ. Есть ли намек на продолжение «Жуков» (хотя бы в виде спин-оффа, приквела, сиквела)? Финал проекта был как будто бы недостаточно закрытым...
В сериале «Жуки» Вячеслав (в кадре с Максимом Лагашкиным) сыграл городского парня, погрузившегося в деревенскую экзотику. Фото: канал ТНТ
- Не соглашусь. По-моему, финал оказался достаточно закрытым. Сюжетная линия с разработкой мобильного приложения в сериале закончена, лето закончено. Мне кажется, продолжение, если оно будет, станет уже совсем другой историей. Не могу отрицать, что оно будет, но я за это не отвечаю, поэтому и утверждать не могу. Но, повторюсь, мне кажется, что сезон закончился жирной точкой. Для героев эта история длилась три месяца, а для нас шесть лет.
- А еще вы недавно снимались в документальном проекте, посвященном виноделию. Какие у вас отношения с алкоголем?
- В первую очередь я люблю пиво! Пиво, рыба, раки… Вино я никогда не расценивал как что-то полноценное, оно мне не доставляло такого удовольствия, такого, как пиво, к примеру. Но, пройдя путь съемок проекта «Вино и люди», понял, что и этот напиток прекрасен в своей сложности. Его можно как обесценить, так и превознести.
- Как у вас в профессии...
- Да, по мнению одного человека, ты можешь быть талантливейшим актером, а по мнению другого - бездарностью. Так и про вино. Это дело вкуса, это не точная наука. Даже очень одаренные люди, которые хорошо чувствуют вкусы и различают сорта, расходятся в своих мнениях.
- И если идти дальше, вопрос о балансе самодисциплины и внутреннего комфорта. Насколько вы строго к себе относитесь и не мешает ли это быть счастливым?
- Конечно, зона комфорта очень расхолаживает. У меня двое детей, и я почти не имею возможности ходить в спортзал. Поначалу меня это тревожило, я переживал, что не в той форме, как раньше. Но в силу занятости я смирился с тем, что выгляжу по-другому, то есть согласился с собой и попал в зону комфорта. Мне это не очень нравится, и я чувствую, что дисциплины в физическом плане мне не хватает.
- А психология изменилась?
- Что касается моральной дисциплины, здесь важно найти баланс, чтобы не убиваться до потери пульса. Самодисциплина заключается еще и в том, что ты должен не только работать, но и успевать отдохнуть, поучаствовать в чем-то, что обеспечит выброс адреналина. Самодисциплина означает держать себя в хорошем и сбалансированном моральном и физическом состоянии.
- Так как на практике этого добиться?
- Как-то раз я остался ужасно недоволен, после того как пересмотрел дубль со своим участием на съемках у Станислава Говорухина (речь о детективной драме Weekend. - Ред.). Но через какое-то время пришло осознание того, что себя ни в коем случае не надо обесценивать, а надо лишь обращать внимание на минусы, подмечать, где ошибся, при этом никогда про себя и про свою работу нельзя говорить: «Фу, как плохо». С тех пор я горжусь тем, что я делаю. Всем проектам, в которых я участвую, стараюсь отдаваться полностью. Мне кажется, свою работу нужно любить и уважать.