Вячеслав Чепурченко: «Не хочу обманывать своих детей»

«Огороды и рыбалка - это точно не для меня»

- Вячеслав, ваш персонаж в «Праздниках» в официальной аннотации к фильму описывается как самовлюбленный лицемер и даже абьюзер. Это действительно так?

- Он не лицемерен. Мой герой абсолютно честно говорит о том, что ему не нравится общаться с родителями девушки, и у него есть своя логика, которую я понимаю, но не принимаю. Да, он самовлюбленный, и он не эмпатичен - не считывает эмоции своей девушки, преподносит свое мнение в жесткой форме, и в этом смысле он не самый приятный персонаж. Видимо, Сергей с детства наблюдал за тем, как общались его родители, поэтому для него такое поведение нормально. Но я не думаю, что он намеренно ведет себя так и обижает свою девушку.

- Можно ли назвать этот образ ролью на сопротивление? Бывают ли ситуации, когда вы в реальной жизни можете «включить» Сергея?

- Нет, не могу «включить» Сергея, и как раз это мне помогает его играть. Эмоциональный фон моей жены я, как мне кажется, хорошо считываю и совсем не могу общаться с людьми так же жестко, как это делает он. Так что роль Сергея, несмотря на то что мне абсолютно ясна его логика, стала для меня, как вы и сказали, ролью на сопротивление.

- Лично вам встречались такие люди? Как вы с ними взаимодействовали?

- Да, встречались, но только по работе. В работе такие люди обычно очень хорошо отдают себе отчет в том, как вести себя в обществе. И у Сергея тоже есть свои правила игры: он все-таки поехал в гости к родителям девушки, то есть в чем-то пошел на уступки, потому и случилась эта история.

- Несмотря на то что на дворе осень, «Праздники» позиционируются как «первая уДАЧНАЯ комедия». Что для вас дача - муки в огороде под палящим солнцем, шашлыки, единение с природой и рыбалка?

- Рыбалка точно нет! У меня в детстве было много копания картошки, комаров, деревенской жизни… Вся эта романтика теперь от меня далека, хотя мне приятны детские воспоминания. Сейчас мне хочется, чтобы дача ассоциировалась с шашлыками, а не с картошкой, которую надо выкопать. И в «Праздниках» мы не показываем огороды и картошку - для героев дача все-таки тоже связана с отдыхом и удовольствием.

«Иногда большие артисты увлекаются советами»

- А семейные праздники что для вас? Была ли такая традиция в семье?

- Нет, так сложилось, что у нас в семье нет особых традиций. Разве что Новый год, но в это время мои родители работали, и я оставался с бабушкой, дедушкой или друзьями. Не было такого, чтобы вся семья обязательно собиралась вместе. У меня и день рождения 29 июля - в это время все находились либо у бабушек на дачах, либо в отпусках.

- Как у вас складывались отношения с тещей? Часто ли Мария Аронова в кадре напоминала вам маму вашей супруги Екатерины?

- Чем-то, наверное, они похожи - например, боевым складом характера. При этом Мария на площадке была для нас скорее как мама: окутывала всех заботой и любовью, и, что для меня очень важно, она всем доверяла как профессионалам. Часто бывает, что большие народные артисты увлекаются советами, рассказами о том, как надо жить, но Мария прекрасна в том, что в первую очередь ценит партнеров. Ты попал в проект - значит, ты уже это заслужил. Это доверие воспринимается очень тепло. У нас было не так много совместных сцен, но даже за это недолгое время я ее очень полюбил.

- Внутри вашей с Екатериной семьи праздники - святое? Как, например, отмечаете дни рождения детей?