Вячеслав Чепурченко – о съемках в бане и новом сезоне «Жуков»

7 сентября в широкий прокат выходит семейный фильм «Праздники». Эта лента о вечных ценностях, приправленная соусом иронии и юмора. Недаром что это режиссерский дебют комедийного актера Бориса Дергачева.

Главная героиня кинокартины Наталья Пыжова (Мария Аронова) – преподаватель в Академии МВД, у которой дом полная чаша: любящий муж и две дочери. Только вот однажды из семейного шкафа начинают падать скелеты.

И выясняется, что супруг (Виталий Хаев) изменил главной героине во время отдыха на море. Наталья Николаевна хочет подать на развод, но от этого шага ее удерживает желание поскорее выдать замуж двух дочерей.

Правда, у одной из них фиктивный жених, для успокоения мамы. А другая приводит в дом самовлюбленного Нарцисса и абьюзера. Вот эту роль и сыграл Вячеслав Чепурченко, поделившийся с Teleprogramma.pro подробностями съемок.