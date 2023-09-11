Вячеслав Чепурченко – о съемках в бане и новом сезоне «Жуков»

7 сентября в широкий прокат выходит семейный фильм «Праздники». Эта лента о вечных ценностях, приправленная соусом иронии и юмора. Недаром что это режиссерский дебют комедийного актера Бориса Дергачева.
Главная героиня кинокартины Наталья Пыжова (Мария Аронова) – преподаватель в Академии МВД, у которой дом полная чаша: любящий муж и две дочери. Только вот однажды из семейного шкафа начинают падать скелеты.
И выясняется, что супруг (Виталий Хаев) изменил главной героине во время отдыха на море. Наталья Николаевна хочет подать на развод, но от этого шага ее удерживает желание поскорее выдать замуж двух дочерей.
Правда, у одной из них фиктивный жених, для успокоения мамы. А другая приводит в дом самовлюбленного Нарцисса и абьюзера. Вот эту роль и сыграл Вячеслав Чепурченко, поделившийся с Teleprogramma.pro подробностями съемок.
Кадр из фильма «Праздники»
«Мне дали реальную возможность попариться!»
- Вячеслав, какая сцена во время съемочного периода запомнилась вам больше всего?
- У меня были максимально лайтовые съемки. Основная сложность заключалась только в том, что мне затопили баню. И в какой-то момент я даже запутался, на съемках ли я или же реально отдыхаю.
Ведь обычно во время съемочного периода баню не топят, все происходит исскуственно, например, таким образом поддают пар. А тут мне дали реальную возможность попариться.
И я сижу в бане, общаюсь с коллегой, думаю: «Сейчас, наверное, пивка выпью». А потом осекаюсь и понимаю: «Какое пивко? Какая баня? У меня же съемки. Мне сейчас говорить кучу текста».
- А где расположилась эта киношная баня, так напоминающая настоящую?
- В Подмосковье. Все происходило на одной общей даче.
«Это больше слухи!»
- В фильме «Праздники» вы играете жениха, который должен понравиться родителям невесты. А у вас самого есть секреты, как расположить к себе маму и папу жены или возлюбленной?
- Любить их чадо. А вообще, мне кажется, что это предрасположенность каждого человека. Например, я всегда находил общий язык со старшими. Я просто их люблю!
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Кадр из сериала «Жуки»
- Отвлечемся от «Праздников». Вот в СМИ то и дело пишут, что четвертый сезон сериала «Жуки» не за горами. Что вы на это скажете?
- Это больше слухи. Возможно, он и будет! Во всяком случае мне ничего не говорили официально.