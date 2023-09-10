Игорь Хрипунов: «С моей Наташей готов идти куда угодно»

Характерный актер с пронзительным взглядом Игорь Хрипунов одинаково здорово играет как сыщиков, так и отъявленных негодяев. За это его зритель и любит. В новых эпизодах детективного сериала «Заповедный спецназ» (НТВ) артист возвращается к образу следователя Рощина, который помогает бороться с преступностью на территории живописнейшего Байкальского национального парка.
- Игорь, как во втором сезоне «Заповедного спецназа» будет развиваться ваш Рощин?
- Надо сказать, что я ну просто «следователь всея Руси» (смеется). Потому что успел сыграть не менее десяти следователей в разных фильмах и сериалах («Пуля», «Клерк», «Закон и порядок» и др.). Но Рощин - мой самый любимый следователь, поскольку режиссер проекта Алексей Быстрицкий во время съемок и работы над ролью давал мне много свободы. Так что в Рощине многое - от меня.
- Способен ли этот герой удивлять зрителя?
- Да, во втором сезоне мы придумали очень интересное развитие моему персонажу. Мой Рощин наконец оторвется от стола с отпечатками, протоколами и допросами и примет активное участие в борьбе со злодеями вместе с Тархановым (Максим Дрозд). Зрителю будет совершенно точно интересно, так как мы старались работать честно.
- А как вы сочиняли этот образ? Есть ли у вас любимые сыщики из кино?
- Да, мы с режиссером вдохновлялись серией кинокартин о деревенском милиционере Анискине («И снова Анискин») в исполнении Михаила Жарова.
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- Какая сцена особенно запомнилась вам во время съемок новых серий проекта?
- На съемках второго сезона было в целом весело, потому что мы встретились той же компанией, которой снимали предыдущие серии. Если говорить о самом смешном, то это, наверное, сцена, когда медведь напал на браконьера. Медведь был ненастоящий, конечно. Это был человек в шкуре медведя, но костюм был более чем убедительным.
Реально становилось страшно, когда «медведь», затащив в кусты бедного браконьера, рычал и рвал его клыками и когтями. Но потом оператор решил снять сцену с другого ракурса, и все увидели, что медведь в белых кроссовках.
За дело берется следователь Рощин (с Максимом Дроздом в сериале «Заповедный спецназ»). Фото: НТВ
- А что отличает следователей? Есть же у них определенный склад ума?
- Я думаю, главное, что характеризует следователя, - это стремление к справедливости, подозрительность и обязательно внимание к деталям. И если мы говорим про хороших следователей, то многие из них несчастны в личной жизни.
- На улице обычные люди часто путают вас с вашими героями?
- Это открылось мне совсем недавно: в зрительском восприятии артист и роль часто сливаются в одно целое. И удачно сыгранный мной бандит заставляет зрителей относиться ко мне как к персонажу: будто я, Игорь Хрипунов, лично совершал эти поступки. Диалоги примерно такие: «А-а-а, ну вы все время каких-то таких (плохих) играете!» Сразу хочется сказать своему агенту Анастасии Леоновой: «Настя, отрицательные роли ставим на стоп!»
«Петька будет большой хулиган»
- В начале года в вашей жизни произошло знаменательное событие: вы стали отцом. Можно ли говорить о том, что на настоящий момент это самое важное событие в вашей жизни? И каково это - становиться отцом в зрелом возрасте?
Мальчишки очень рады, что у них появился младший братик Петя (на фото справа). Фото: личный архив
- Совершенно верно, в этом году я стал самым счастливым человеком в мире. Я очень жалею, что это не произошло раньше (актриса Наталия Лесниковская, на которой актер женился в 2021 году, родила сына Петра, когда Игорю было 42 года. - Авт.).
- Каким растет сын? Что его увлекает?
- Петька - это прекрасный, веселый мальчишка. Каждый в нашей большой семье считает, что Петя похож на него. На данный момент он не любит ездить в машине и, кажется, в будущем будет большой хулиган.
- Не менее мужественным поступком было принять двоих детей Натальи как своих. Как парни отнеслись к вам, как наладился контакт?
- Конечно, это непросто - находить общий язык с мальчиками-подростками, но мы научились договариваться. И к тому же, что меня очень радует, Егор (12 лет) и Марк (10 лет) очень полюбили своего младшего брата Петьку. Короче, я теперь счастливый многодетный отец.
Счастливы вместе: актеру удалось найти общий язык с сыновьями жены - Марком (слева) и Егором. Фото: личный архив
- Как насчет того, чтобы пойти за вторым? То есть за четвертым.
- С моей Наташей - куда угодно! Если Бог даст, будем еще счастливее!
- «Заповедный спецназ-2»
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