Игорь Хрипунов: «С моей Наташей готов идти куда угодно»

Характерный актер с пронзительным взглядом Игорь Хрипунов одинаково здорово играет как сыщиков, так и отъявленных негодяев. За это его зритель и любит. В новых эпизодах детективного сериала «Заповедный спецназ» (НТВ) артист возвращается к образу следователя Рощина, который помогает бороться с преступностью на территории живописнейшего Байкальского национального парка.

- Игорь, как во втором сезоне «Заповедного спецназа» будет развиваться ваш Рощин?

- Надо сказать, что я ну просто «следователь всея Руси» (смеется). Потому что успел сыграть не менее десяти следователей в разных фильмах и сериалах («Пуля», «Клерк», «Закон и порядок» и др.). Но Рощин - мой самый любимый следователь, поскольку режиссер проекта Алексей Быстрицкий во время съемок и работы над ролью давал мне много свободы. Так что в Рощине многое - от меня.

- Способен ли этот герой удивлять зрителя?

- Да, во втором сезоне мы придумали очень интересное развитие моему персонажу. Мой Рощин наконец оторвется от стола с отпечатками, протоколами и допросами и примет активное участие в борьбе со злодеями вместе с Тархановым (Максим Дрозд). Зрителю будет совершенно точно интересно, так как мы старались работать честно.

- А как вы сочиняли этот образ? Есть ли у вас любимые сыщики из кино?

- Да, мы с режиссером вдохновлялись серией кинокартин о деревенском милиционере Анискине («И снова Анискин») в исполнении Михаила Жарова.

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- Какая сцена особенно запомнилась вам во время съемок новых серий проекта?

- На съемках второго сезона было в целом весело, потому что мы встретились той же компанией, которой снимали предыдущие серии. Если говорить о самом смешном, то это, наверное, сцена, когда медведь напал на браконьера. Медведь был ненастоящий, конечно. Это был человек в шкуре медведя, но костюм был более чем убедительным.

Реально становилось страшно, когда «медведь», затащив в кусты бедного браконьера, рычал и рвал его клыками и когтями. Но потом оператор решил снять сцену с другого ракурса, и все увидели, что медведь в белых кроссовках.