Ольга Кузьмина – об имени для дочки, привычках беременной женщины и продолжении фильма «Чебурашка»

Звезда фильма «Чебурашка» и сериала «Кухня» Ольга Кузьмина активно готовится стать мамой. Известно, что артистке предстоит рожать уже этой осенью. Вместе со своим мужем Евгением Апанасевичем они ждут девочку.

Беременная Ольга появилась на презентации документального фильма «Жизнь по вызову» и рассказала журналистам о привычках женщины в интересном положении, имени для будущего ребенка и о том, ждать ли продолжения семейной кинокартины «Чебурашка».

«Любая деятельность, наоборот, бодрит меня!»

- Ольга, как вы сейчас себя чувствуете. Не сложно ли ходить на мероприятия, будучи беременной?

- Мне кажется, все всегда зависит от отношения к жизни, вне зависимости от положения и обстоятельств. У меня, например, оно легкое. Я подвижная и активная, поэтому я всегда только за то, чтобы были какие-то мероприятия, работа, задачи.

Это дает еще больше энергии, нежели, когда ты просто садишься дома – и не важно, беременная ли ты или же у тебя просто плохое настроение. Поэтому любая деятельность, наоборот, бодрит меня.