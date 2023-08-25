Ольга Кузьмина – об имени для дочки, привычках беременной женщины и продолжении фильма «Чебурашка»

Звезда фильма «Чебурашка» и сериала «Кухня» Ольга Кузьмина активно готовится стать мамой. Известно, что артистке предстоит рожать уже этой осенью. Вместе со своим мужем Евгением Апанасевичем они ждут девочку.
Беременная Ольга появилась на презентации документального фильма «Жизнь по вызову» и рассказала журналистам о привычках женщины в интересном положении, имени для будущего ребенка и о том, ждать ли продолжения семейной кинокартины «Чебурашка».
«Любая деятельность, наоборот, бодрит меня!»
- Ольга, как вы сейчас себя чувствуете. Не сложно ли ходить на мероприятия, будучи беременной?
- Мне кажется, все всегда зависит от отношения к жизни, вне зависимости от положения и обстоятельств. У меня, например, оно легкое. Я подвижная и активная, поэтому я всегда только за то, чтобы были какие-то мероприятия, работа, задачи.
Это дает еще больше энергии, нежели, когда ты просто садишься дома – и не важно, беременная ли ты или же у тебя просто плохое настроение. Поэтому любая деятельность, наоборот, бодрит меня.
Ольга Кузьмина. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- А нет ли у вас каких-то необычных привычек, присущих беременным, когда тянет на те или иные продукты?
- Да все как обычно, ничего особенного. Все в пределах нормы!
- Как хотите назвать дочку? Уже намечаются какие-то варианты?
- Пока еще думаем. Вариантов много, но шорт-листа еще нет.
«Я слухи не распространяю!»
- А думали ли вы о том, сколько времени планируете провести в декрете?
- Я готова в него даже не уходить. Но, к сожалению или же к счастью, в моей профессии сложно что-либо планировать, поскольку не все зависит только от меня. Я готова выскочить на работу сразу же, но тут важен вопрос предложений.
Кстати, с первым ребенком я достаточно быстро вернулась в строй. Посмотрим, что жизнь покажет в этот раз.
- Ходят упорные слухи, что будет сниматься продолжение фильма «Чебурашка». Это действительно так?
- Я слухи не распространяю, но лично у меня никакой информации нет.
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Кадр из фильма «Чебурашка»
- Сергей Гармаш признался, что после «Чебурашки» переживает вторую популярность, что на улице его узнают дети и говорят родителям: «Это же Гена идет». А как это происходит у вас?
- Есть такое. Хотя, казалось бы, что моего лица напрямую нет в фильме. Но сейчас пошла новая волна узнавания и не только по голосу, но и по лицу. И это замечательно!