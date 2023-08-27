Янина Студилина: «У меня очень активная дочь. Как три мальчика!»

Очаровательная Янина Студилина не собирается запираться на кухне или с головой уходить в воспитание дочери - актриса успевает вести телепроекты, участвовать в ледовых шоу и сниматься в сериалах. Новая работа артистки - одна из ключевых ролей в комедийном сериале «Кибер Иван» (СТС), посвященном вторжению андроидов в нашу жизнь.

В связи с чем «Телепрограмма» обсудила с Яниной не только опасную перспективу восстания машин, но и раздельное воспитание детей, премьерные спектакли и приятный песочек Финского залива.

- Янина, что за героиня у вас в сериале «Кибер Иван»?

- В жизни Риты, супруги одного очень делового человека (министр инноваций в исполнении Камиля Ларина. - Авт.), было и так немало хлопот.

И ее ребенок, и его ребенок от первого брака, и дом. Сама по себе она мягкий и воздушный человек, увлекающийся мистическим. Если муж «правильный» и рациональный, то она - эзотерик: ее увлекают камни, гороскопы и так далее. И вот в определенный момент в дом попадает нечто, не поддающееся управлению (Александр Метелкин сыграл актера-неудачника Ивана, вынужденного притворяться роботом в доме чиновника. - Авт.). То, что внесет бардак и хаос в размеренный уклад жизни. И она это прекрасно понимает. Отсюда в жизни семьи масса и комедийных ситуаций, и трогательных.

- Например?

- Пока муж все время на работе, робот внезапно становится хорошим другом и поддержкой ребенку. Он начинает играть с мальчиком, гулять с ним. И в отношениях с остальными обитателями дома тоже начинает потихоньку подменять главу семейства.