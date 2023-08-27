Янина Студилина: «У меня очень активная дочь. Как три мальчика!»

Очаровательная Янина Студилина не собирается запираться на кухне или с головой уходить в воспитание дочери - актриса успевает вести телепроекты, участвовать в ледовых шоу и сниматься в сериалах. Новая работа артистки - одна из ключевых ролей в комедийном сериале «Кибер Иван» (СТС), посвященном вторжению андроидов в нашу жизнь.
В связи с чем «Телепрограмма» обсудила с Яниной не только опасную перспективу восстания машин, но и раздельное воспитание детей, премьерные спектакли и приятный песочек Финского залива.
- Янина, что за героиня у вас в сериале «Кибер Иван»?
- В жизни Риты, супруги одного очень делового человека (министр инноваций в исполнении Камиля Ларина. - Авт.), было и так немало хлопот.
И ее ребенок, и его ребенок от первого брака, и дом. Сама по себе она мягкий и воздушный человек, увлекающийся мистическим. Если муж «правильный» и рациональный, то она - эзотерик: ее увлекают камни, гороскопы и так далее. И вот в определенный момент в дом попадает нечто, не поддающееся управлению (Александр Метелкин сыграл актера-неудачника Ивана, вынужденного притворяться роботом в доме чиновника. - Авт.). То, что внесет бардак и хаос в размеренный уклад жизни. И она это прекрасно понимает. Отсюда в жизни семьи масса и комедийных ситуаций, и трогательных.
- Например?
- Пока муж все время на работе, робот внезапно становится хорошим другом и поддержкой ребенку. Он начинает играть с мальчиком, гулять с ним. И в отношениях с остальными обитателями дома тоже начинает потихоньку подменять главу семейства.
В сериале «Кибер Иван» (СТС) героине Янины предстоит общаться с роботом. Фото: кадр из фильма
- А вашей героине - мужа?
- Нет-нет. Она как раз очень преданная и любящая жена, которая делает все, чтобы в доме были уют, тепло и спокойствие.
- Непривычно работать в кадре с «роботизированным» коллегой?
- Но ведь играл его актер! По сути, Александр Метелкин сыграл три роли: своего героя, робота и актера, который пытается играть роль робота внутри сериала. И это было удивительно, очень по-разному и правдоподобно. Думаю, у него получилось. Надеюсь, зрителям понравится - нам всем сейчас не хватает позитива, а сериал у нас добрый и семейный, без пошлости, смотреть его можно всем вместе. Теплая атмосфера, в которой мы работали, должна передаваться и через экраны. Мы все настолько сдружились, что Александр Метелкин теперь «переехал» со мной в сериал «Сестры».
- А так можно было?!
- Я пригласила его к нам на пробы, и режиссер утвердил. Так что Саша сыграет в новом сезоне проекта «Сестры», да.
- Так Янина Студилина начала подрабатывать продюсером.
На подходе второй сезон сериала «Сестры» с участием актрисы. Фото: кадр из фильма
- Вы шутите, а мне это интересно. Я довольно часто рекомендую коллег-актеров, а они меня. Взаимная поддержка очень важна. Кино - коллективная работа, в одиночку ничего не сделаешь. Я сама перфекционист, и мне нравится работать с людьми , которые любят свое дело. Я считаю, что миром движет любовь, и это касается всех сфер жизни.
Почему у нас получился спектакль «Маяковский»? Потому что мы его выпустили в любви. Я верю в проект «Сестры» и его успех, поскольку на съемках мы все поглощены общим делом. То же самое происходило и на съемках «Кибер Ивана» - мы постоянно шутили, смеялись.
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«Каждый человек незауряден»
- Вы задумывались над тем, что роботы могут заменить нас в ближайшее время? И, как в той песне, будут «вкалывать роботы, а не человек».
- Недавно читала о забастовке в США, где сценаристы, актеры и режиссеры требовали ограничить распространение искусственного интеллекта в профессии. Современные алгоритмы способны создавать цифровые образы людей. Например, использовать голос известных актеров или их внешность.
Но все равно я верю, что есть вещи, смоделировать которые робот не может. Есть копирование, имитация, а есть творчество, вдохновение, то есть уникальный неподдельный продукт. Хорошие актеры не играют - они живут в кадре, и не думаю, что это смогут сделать роботы.
- Что, если роботы научатся быть участливее, добрее людей, и для некоторых приятнее окажется ласковый андроид, чем слишком уж непредсказуемый человек рядом?
- Как раз в нашем сериале робот и стал другом сына моей героини: отвечал на запросы, баловался и так далее. Лично мне бы не хотелось, чтобы роботы заменили человека. Или чтобы при нашей жизни это случилось. Никто не знает, куда это все приведет.
Все лето Янина работает без выходных. Но время пообщаться с дочкой всегда найдет. Фото: соцсети
- Для вашей маленькой дочери в настоящий момент вы лучший друг?
- Хочется в это верить. А вообще Ане шесть лет, она ходит в садик, у нее там есть друзья, тепло общается со всеми.
- После одной непростой ситуации вы признавались, что порой материнское сердце куда чувствительнее и прозорливее любого врача. Часто оно подсказывает верный совет?
- Каждая мама чувствует своего ребенка и знает, что ему надо. Врач может посоветовать сделать одно, а я могу поступить иначе, потому что отлично знаю дочь.
- Как не нанести травму ребенку, если папа и мама больше не живут вместе?
- В России есть немало семей, где родители разводятся. И самое главное в этой ситуации, я считаю, сохранить приятельские отношения. Чтобы ребенок видел: есть хорошая и счастливая мама и хороший, успешный папа - и они не ругаются. Тогда никакой травмы не будет. По крайней мере это куда лучше, чем живущие в браке люди, которые ругаются, нанося урон психике детей. Во всех своих решениях я обычно действую в интересах ребенка.
- Каких именно?
- Ну, вот нравится Ане рисовать - веду на рисование. Захотелось прийти в театральную студию - поддержу. Главное, тут не перегибать и не перегружать ребенка. Мы сильно спешим. Все теперь стараются скорее научить ребенка считать, читать и писать. А я думаю, что всему свое время. Очень важно дать свободу детям, чтобы у них было время на приключения: погулять во дворе, полазить на площадке, испачкаться в грязи. Иногда из-за гаджетов дети просто не успевают этого сделать.
Нет, я не против гаджетов, но погулять на улице, сделать игрушку из палок и сварить суп из цветов зачастую куда важнее. Дети чувствуют, когда родители включены в них. Даже если мы не проводим вместе целый день, всегда стараюсь свободное время посвящать дочери. Этот баланс крайне важен. Я все лето работаю практически без выходных и все же нахожу время на любимую дочь.
Актриса предпочитает активный отдых - вот, например, освоила сапбординг. Фото: соцсети
- Дочка артистичная?
- Аня очень похожа на моего сына из сериала «Кибер Иван»: и возраст один, и характер. У меня очень активная девочка! Как три мальчика. Ей все интересно исследовать, куда-то залезть, посмотреть, бегать, прыгать. Неинтересно сидеть на месте - постоянно нужно познавать этот мир. Свободолюбивая, своенравная.
И ломать такой характер я не собираюсь. Вот мы начали ходить на большой теннис - ей не понравилось. И хорошо. Заставлять никто не будет. Зачем? Найдем спорт, который доставит ей удовольствие. Очень важно поддерживать ребенка. Давать возможность выбора.
- Даже условного.
- Да! В книгах по психологии пишут, что надо воспитывать так: «В три часа мы с площадки идем домой. Ты хочешь пойти по этой дороге или по той?» Да, с площадки нужно уходить, но выбор все равно есть. Пусть условный. И ребенок должен это чувствовать. Стараюсь приучать дочь к самостоятельности, насколько могу. Я первый раз мама, так что тоже допускаю ошибки.
«С радостью иду на работу и с любовью возвращаюсь домой»
- Одна из новых функций Телеграма - короткие видеоистории или фото, которые можно выкладывать на сутки. Судя по вашим сторис, август вы проводите на Финском заливе среди сосен и песка.
Стильные 60-е в сериале «Красная королева» (2015; с Ксенией Лукьянчиковой). Фото: кадр из фильма
- Да, там мы снимали финальные серии «Сестер», о которых я говорила. После чего я прилетела в Москву и отправилась в Чехов на аэродром - на съемки другого проекта, о котором смогу рассказать чуть позже. А еще в скором времени приступаю к съемкам в одном классном детском фильме. Давно мечтала о таком, потому что всем нам, повторюсь, не хватает позитивных эмоций. Хочется дарить их зрителю, отвлечь от суеты и новостей.
- Получается, лето без отпуска?
- В личной жизни много чего поменялось, так что на работу появилось больше времени. И теперь я целиком и полностью ушла в съемки. Отдыхаю, сидя на Финском заливе в перестановках между сценами. Чем плохо? Или в Подмосковье на природе - тоже приятно. Да, это лето выдалось рабочим.
- Звучит грустно.
- Нет, почему? Я очень люблю профессию, правда. С радостью иду на работу и с любовью возвращаюсь домой. Думаю, это и есть рецепт счастья. Всем читателям пожелала бы найти такой же правильный баланс. Всем нам необходимы семья и любовь!
«Кибер Иван», пн. - чт./19.00 на СТС