Звезда сериала «Пищеблок» Петр Натаров: «Я не считаю, что настолько красивый, как об этом пишут»

В том, что он с юных лет много снимается в кино и рекламе, нет ничего удивительного. Ну как не снимать очаровательного голубоглазого мальчугана?
Маленький Петя в сериале «Операция «Валькирия» (2018). Фото: кадр из фильма
На счету Петра съемки в нашумевших сериалах «Домашний арест», «Хрустальный», «Паромщица»… Без малого три десятка ролей, преимущественно в амплуа «герой в детстве», «сын героини».
Перелом произошел в сериале «Пищеблок» («Кинопоиск»), где он сыграл советского пионера Валерку Лагунова, который сражается с вампирами. Развернутая главная роль, после которой стало ясно, что, помимо внешнего очарования, в нем есть и внутреннее актерское наполнение.
В мелодраме «Паромщица» (2020) он снимался совсем еще ребенком. Фото: кадр из фильма
Во втором сезоне «Пищеблока» ставший комсомольцем Лагунов продолжает воевать с кровоcосами. По сути, это уже другая роль - куда более драматическая и сложносочиненная. И возмужавший Натаров с ней отлично справляется. Того мальчугана больше нет - зато есть склонный к самоанализу молодой актер, избежавший судьбы многих детей-артистов, которых перестают снимать, стоит им подрасти.
- Петр, разведка донесла, что вы только что стали студентом курса Константина Райкина в его Высшей школе сценических искусств.
- Да, это правда.
- Позвольте вас поздравить. Также нам известно, что изначально вы собирались поступать вовсе не в актерский вуз. Почему?
- Да, действительно, я задумывался о поступлении в Финансовый университет. Основная причина - нестабильность актерской профессии. Сегодня могут снимать, завтра уже не могут.
Я реалист и хотел получить профессию, которая приносила бы стабильный доход. Но что-то пошло не так (смеется). Желание быть в актерской профессии пересилило желание стабильности.
- Некоторые молодые, но уже известные актеры говорят, что им некогда учиться в театральном. Там, мол, преподают по старинке, а сериальное существование требует большего реализма. И так ведь снимают! Почему вы решили все же получить академическое образование?
- Нет правильного ответа, нужно идти учиться или нет. Но я решил посмотреть в будущее и представить ситуацию, что есть два хороших снимающихся актера и режиссер не знает, кого выбрать. Возможно, он склонится к выбору актера с профессиональным образованием. Это профессия, этому нужно учиться.
Можно вывезти на опыте, на таланте. Но в нашей профессии талант, как сказал Константин Аркадьевич, когда нас принимал, это то, что необходимо, но недостаточно. Нужно предпринимать много усилий.
- Вам не страшно учиться именно в этом вузе? Говорят, что Константин Аркадьевич - зверь, очень жесткий мастер. Чуть что не так - на выход.
- Определенно жесткий. Но от этого и лучше. Мне нужны пинки.
«Люди видят ужас там, где его нет»
В «Пищеблоке-2» («Кинопоиск») его Валерка борется с темными сущностями, одна из которых в нем самом (с Марией Абрамовой). Фото: кадр из фильма
- Во втором сезоне все по-прежнему происходит во вселенной позднего СССР. Стало ли то время понятнее для вас после погружения в его эстетику на протяжении двух сезонов?
- У меня есть четкое отношение к этому времени. Оно сформировалось на советских фильмах, на рассказах бабушек, дедушек и родителей, просто людей - из интернета, из жизни, из учебников истории и прочих источников. У меня возникает чувство ностальгии. Хотя я в том времени не жил, но это чувство есть.
- Советского Союза нет уже 32 года, а желающие «вернуть как было» все еще находятся. Что вы об этом думаете, побыв, хоть и понарошку, сначала пионером, а потом и комсомольцем?
- Я отношусь к этому скорее нейтрально. У каждого свои идеологические ценности. Да и не только идеологические. Каждый видит мир по-своему. Кто-то хочет вернуть Российскую империю. Это нормально. Я только на время примерил этот образ. В этом есть что-то душевное, отзывающееся во мне.
- Некоторые возрастные зрители уверены, что «Пищеблок» - это поклеп на то время. Неприятные комсорги, вампиры у власти.
- Каждый видит то, что хочет видеть. На мой взгляд, в фильме раскрываются понятия дружбы, заботы о ближнем, любовь. Всегда есть люди, которым что-то не нравится. Для кого-то это было страшное время, а кто-то до сих пор вспоминает его с теплотой. Это не прямая метафора, что совок был ужасным и плохим. Они видят ужас там, где его нет. Не туда смотрят.
- Вы как-то признавались, что мечтаете сняться у Андрея Звягинцева, Петра Тодоровского, Кирилла Серебренникова - то есть у мастеров большого драматического кино и сериалов. «Пищеблок» при всех возможных подтекстах - это жанровая вампирская история. Нет ли у вас тревоги, что развлекательные жанры поглотят вас?
- У меня точно таких опасений нет. Я успел сняться у одного из режиссеров, которого вы назвали. Но это пока секрет. Это фильм, основанный на реальных событиях, большое серьезное кино.
«Девушки пишут что-то хорошее»
- Вот что пишут о вас люди, которые посмотрели вашу актерскую визитку на Ютубе: «Боже, его глаза, его голос!», «Какой он красивый», «Господи, он слишком красив для этого мира» и даже «Идеал!». Когда вы впервые ощутили, что внешне весьма привлекательны? Мешало ли вам это когда-нибудь? В работе, в повседневной жизни?
- Мне приятно это читать. Но я самокритичен и не считаю, что я настолько привлекательный, как это пишут в комментариях в соцсетях. У меня есть определенный типаж - такого хорошего, доброго мальчика. И исполнять роли каких-нибудь хулиганов мне тяжелее в силу того, что природа наделила меня именно таким типажом. Это не плохо, не хорошо - это факт.
- Что пишут вам девушки?
- Обычно что-то хорошее.
- Приглашают встретиться?
- На моей памяти нет таких случаев. Может быть, они были, но я не все читаю.
- Сносит ли популярность вам башку?
- Я сильной популярности вообще не испытываю. В основном узнают рядом с «тематическими» местами. Допустим, в парке Горького есть «буханка» из «Пищеблока» - это фотобудка, куда можно прийти и сделать бесплатно фотки. Вот там узнают. А если где-то по центру Москвы гулять - вообще нет. Где-нибудь в театре узнают, в кинотеатрах. На меня это никак не влияет, потому что есть простое правило, которое мне привили родители: «Выше успех - ниже нос».
- А в школе как к вашим съемкам относились?
- У меня была классный руководитель, которая сильно переживала, что я прогуливаю школу. Ну как прогуливаю? Это неправильное слово. Пропускаю школу и занимаюсь чем-то другим. Она говорила, что, если хотите чем-то заниматься, переходите на очно-заочную форму обучения. Это меня пугало. Сейчас я это вспоминаю с улыбкой. В 8-м классе к нам пришла другая классная руководительница - она была рада за меня и делала все возможное, чтобы я мог совмещать работу и учебу.
С друзьями-актерами (Яша Классен и Маша Лобанова). Фото: личный архив
- В том же самом ролике-визитке вы плачете после слов о том, что в жизни случается не только хорошее, но и плохое. Это ведь не только потому, что в визитке нужно было показать всю палитру актерских эмоций? О чем вы в тот момент подумали?
- Это был конец прошлого года, а незадолго до записи этой визитки у меня умер дедушка.
- Расскажите о вашей семье. Я знаю, что у вас есть старший брат. Пишут, что ваш отец занимается бизнесом в строительстве.
- Еще в каком-то источнике написали, что наша семья «любит дары леса»: одно время у моего папы на аватарке стояла фотография большого гриба. Да, мы часто выбираемся с отцом куда-то - на рыбалку, бывает, и по грибы. Это скорее отдых на природе, чем то, что мы «так сильно любим дары природы».
В 10 или 11 лет я сказал, что у меня отец - строительный бизнесмен: тогда не совсем понимал, чем он занимается. Он предприниматель, занимается установкой камер видеонаблюдения. Мама по образованию психолог и коуч (недавно получила еще одно образование). А брат учится в РАНХиГС. Кажется, у него факультет экономической безопасности.
«У меня полно недостатков»
- Вы, Петр, типичный «сын маминой подруги». Есть ли у вас какой-то недостаток, который вы, может быть, пытаетесь изжить в себе?
- Полно недостатков! Как у обычного человека. Главный, наверное, это лень. Когда что-то можно сделать завтра, я перекладываю это дело на завтра.
- Если не секрет, какие у вас были баллы по ЕГЭ?
- Школу я окончил хорошо, у меня ни одной тройки. Прошлый год был сложным в этом плане. Я оканчивал школу экстерном, причем решение об этом принял только в сентябре. Есть особенность поступления в актерские вузы - достаточно набрать проходной балл. Вступительные испытания - это гораздо важнее, чем баллы ЕГЭ. По русскому языку 67 или 68 баллов, по математике - я сдавал базовую, двух баллов не хватило до пятерки.
У меня по литературе очень маленький балл, но проходной - 48. Просто из-за того, что там такая структура, есть 12-е задание, и оно самое «дорогое», под 50 баллов. И мне его не засчитали из-за технической ошибки с моей стороны. Хотя за остальные сочинения я получил максимальный балл.
- Какие фильмы или сериалы произвели на вас неизгладимое впечатление за последнее время?
- Я недавно посмотрел отличный фильм - это классика: Федерико Феллини, «Ночи Кабирии». Прекрасный фильм, он отозвался у меня в душе. А из современного буквально вчера я посмотрел «Два, три, демон, приди!». Это был предпремьерный показ. Очень крутой ужастик! Обожаю ужастики. Это такой жанр, где нужно думать - как бы ни казалось, что нужно просто испугаться. На самом деле нет: нужно находить и понимать метафоры, понимать, что пытается сказать автор этим фильмом.
- Вы снимаетесь, что называется, с младых ногтей. У всех детство, а вы работаете, как взрослый человек. Приходилось ли вам делать себе или близким приятные подарки на честно заработанные деньги?
- Я привык делать подарки и забывать, что я их делал. Я всегда это делаю от чистого сердца и не запоминаю. Мне прикольно ощущать эти эмоции в момент вручения подарка и ответную реакцию соответственно получать. Мне кажется, это такие же приятные ощущения, как и у всех.
- У хорошего актера, как наглядно показал недавний сериал «Актрисы», немножко расшатанная психика. У вас нет ощущения, что в обычной жизни вы окружены людьми с адекватными профессиями, а на работе сплошь люди, которые сознательно дербанят себя эмоционально?
- Да, мне комфортно. Потому что это дело, которым я, по сути, дышу, оно мне очень нравится и вызывает искренние эмоции. Это внутренний кайф от каждого съемочного дня. Возвращаясь к тому, что многие актеры себя «дербанят»... Мне кажется, что можно обойтись и без этого. Можно выходить на эмоции правильно, без внутренних мучений. По сути, это терзание себя, абьюз к самому себе. Можно обойтись без этого и выходить после смены ментально здоровым.