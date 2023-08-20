Звезда сериала «Пищеблок» Петр Натаров: «Я не считаю, что настолько красивый, как об этом пишут»

- Во втором сезоне все по-прежнему происходит во вселенной позднего СССР. Стало ли то время понятнее для вас после погружения в его эстетику на протяжении двух сезонов?

- У меня есть четкое отношение к этому времени. Оно сформировалось на советских фильмах, на рассказах бабушек, дедушек и родителей, просто людей - из интернета, из жизни, из учебников истории и прочих источников. У меня возникает чувство ностальгии. Хотя я в том времени не жил, но это чувство есть.

- Советского Союза нет уже 32 года, а желающие «вернуть как было» все еще находятся. Что вы об этом думаете, побыв, хоть и понарошку, сначала пионером, а потом и комсомольцем?

- Я отношусь к этому скорее нейтрально. У каждого свои идеологические ценности. Да и не только идеологические. Каждый видит мир по-своему. Кто-то хочет вернуть Российскую империю. Это нормально. Я только на время примерил этот образ. В этом есть что-то душевное, отзывающееся во мне.

- Некоторые возрастные зрители уверены, что «Пищеблок» - это поклеп на то время. Неприятные комсорги, вампиры у власти.

- Каждый видит то, что хочет видеть. На мой взгляд, в фильме раскрываются понятия дружбы, заботы о ближнем, любовь. Всегда есть люди, которым что-то не нравится. Для кого-то это было страшное время, а кто-то до сих пор вспоминает его с теплотой. Это не прямая метафора, что совок был ужасным и плохим. Они видят ужас там, где его нет. Не туда смотрят.

- Вы как-то признавались, что мечтаете сняться у Андрея Звягинцева, Петра Тодоровского, Кирилла Серебренникова - то есть у мастеров большого драматического кино и сериалов. «Пищеблок» при всех возможных подтекстах - это жанровая вампирская история. Нет ли у вас тревоги, что развлекательные жанры поглотят вас?

- У меня точно таких опасений нет. Я успел сняться у одного из режиссеров, которого вы назвали. Но это пока секрет. Это фильм, основанный на реальных событиях, большое серьезное кино.

«Девушки пишут что-то хорошее»

- Вот что пишут о вас люди, которые посмотрели вашу актерскую визитку на Ютубе: «Боже, его глаза, его голос!», «Какой он красивый», «Господи, он слишком красив для этого мира» и даже «Идеал!». Когда вы впервые ощутили, что внешне весьма привлекательны? Мешало ли вам это когда-нибудь? В работе, в повседневной жизни?

- Мне приятно это читать. Но я самокритичен и не считаю, что я настолько привлекательный, как это пишут в комментариях в соцсетях. У меня есть определенный типаж - такого хорошего, доброго мальчика. И исполнять роли каких-нибудь хулиганов мне тяжелее в силу того, что природа наделила меня именно таким типажом. Это не плохо, не хорошо - это факт.

- Что пишут вам девушки?

- Обычно что-то хорошее.

- Приглашают встретиться?

- На моей памяти нет таких случаев. Может быть, они были, но я не все читаю.

- Сносит ли популярность вам башку?

- Я сильной популярности вообще не испытываю. В основном узнают рядом с «тематическими» местами. Допустим, в парке Горького есть «буханка» из «Пищеблока» - это фотобудка, куда можно прийти и сделать бесплатно фотки. Вот там узнают. А если где-то по центру Москвы гулять - вообще нет. Где-нибудь в театре узнают, в кинотеатрах. На меня это никак не влияет, потому что есть простое правило, которое мне привили родители: «Выше успех - ниже нос».

- А в школе как к вашим съемкам относились?

- У меня была классный руководитель, которая сильно переживала, что я прогуливаю школу. Ну как прогуливаю? Это неправильное слово. Пропускаю школу и занимаюсь чем-то другим. Она говорила, что, если хотите чем-то заниматься, переходите на очно-заочную форму обучения. Это меня пугало. Сейчас я это вспоминаю с улыбкой. В 8-м классе к нам пришла другая классная руководительница - она была рада за меня и делала все возможное, чтобы я мог совмещать работу и учебу.