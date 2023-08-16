Алексей Бардуков: «Сын обожает ходить за грибами, купаться и рыбачить»

Ученик Константина Райкина от второстепенных, но важных ролей в популярных проектах («Диверсант», «Однажды в Ростове», «Мосгаз» и др.) плавно перешел к ролям главным. В психологическом детективе «Замаячный», который можно смотреть на онлайн-платформе KION, он воплощает образ тонко мыслящего сыщика Сергея Полякова, ищущего серийного убийцу в русской глуши.
При этом артист и в реальной жизни бывать в глубинке очень любит: проводит там время с сыном и вспоминает детство - временами неспокойное, но счастливое и насыщенное.
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«Позиция Жеглова мне ближе»
- Алексей, насколько интересна была вам главная тема «Замаячного», когда вы приступали к работе? Вы ведь не раз уже что-то подобное играли - снова расследование, снова оперативник...
- Мне не близки триллеры, потому что я очень впечатлительный человек, страшно бывает. Но глаза боятся, а руки делают - в будоражащих кровь проектах интересно поучаствовать, тем более на стороне добра. Сценарий «Замаячного» хорошо написан, в нем действие разворачивается параллельно в 90-х и начале 2000-х, поэтому я смог сыграть героя в различных состояниях характера.
- Есть ли у вас любимые кино- или литературные сыщики? Что-то вспоминали, создавая своего персонажа?
- Любимых нет, а во время работы вспоминал не Шерлока Холмса, а что-то поновее, в духе сериала «Настоящий детектив». Не было опоры на какого-то конкретного персонажа.
- Именно в этом проекте, да и не только в нем, сожительствуют две морали - романтическая и законная от Шарапова, и суровая, справедливая от Жеглова. Чья вам ближе? Вор должен сидеть в тюрьме любым способом?
В сериале «Замаячный» Бардуков играет следователя, охотящегося за серийным убийцей. Фото: кадр из фильма
- В идеале все должно быть по закону, он един для всех. Позиция Жеглова более человеческая, он за справедливость, за наказание тех, кто избегает правосудия. Мне она ближе.
- В последние годы выходит огромное число сериалов, посвященных именно маньякам и их историям, - только про ангарского душегуба снято три проекта. Можно ли назвать это популяризацией или романтизацией преступлений? Ведь в том же «Чикатило» Дмитрий Нагиев пытается показать жалкого человека, а не циничное монструозное существо, по-актерски оправдывая его.
- Я считаю, что снимать можно и нужно про все, - вопрос в зрителе. Он выбирает, что ему смотреть и какие выводы делать. Но нельзя маньяков и убийц романтизировать, выставлять героями. И обязательно должен быть возрастной ценз. Нет ничего плохого, если взрослые посмотрят триллер, пощекочут себе нервы, насладятся интригой и сделают выводы. Мне кажется, что мораль нашего сериала довольно однозначная.
«С ВДНХ нас с братом вытеснила мафия»
- Не будем раскрывать всех секретов, но ваш герой в «Замаячном» теряет близкого человека. Приходилось ли вам переживать подобную утрату?
- Слава богу, такой потери, как у Сергея Полякова, у меня не было. Я прощался с родственниками, но они уходили во взрослом возрасте, когда все успевали мысленно подготовиться к их смерти.
- Способны ли тяжелые раны после потери близкого затягиваться со временем, или это миф?
- Думаю, что время лечит.
- Душевные травмы, о которых сейчас так любят вспоминать сценаристы, на ваш взгляд, действительно так значимы? Или оправдывать этим все на свете - слишком спекулятивный и простой путь?
- Если есть запрос - будет товар. Если художественное произведение дает ответы на тяжелые вопросы - это будут смотреть, чтобы понять, как разрешить похожую сложную ситуацию в своей жизни. Современные люди подходят к решению своих проблем осознанно, недаром на полках книжных магазинов стоит огромное количество книг по психологии.
- «Замаячный» рассказывает в том числе и об эпохе, в которой вы выросли. Какими для вас были девяностые?
После роли в «Диверсанте» об Алексее (в кадре с Владиславом Галкиным) узнала вся страна. Фото: кадр из фильма
- Мне грех жаловаться на детство - спасибо моим родителям, которые в тяжелое время вырастили, воспитали и выкормили троих детей. Мы жили в коммунальной квартире на краю Москвы до 1996 года. Детство было беззаботным, и только с годами я понял, как тогда было страшно и тяжело людям. Запомнил пару моментов, когда старший брат часто приходил с какими-то идеями домой: однажды предложил собирать бутылки у метро - но нас погнали со «своей территории» бездомные.
Еще помню, что была у нас маленькая афера на ВДНХ, которая тогда была громадным рынком: ходили с тележкой и предлагали людям за деньги довезти технику до машины. Брат был спортсмен, работал грузчиком, а я договаривался со всеми. Даже что-то заработали, но и тут местная мафия нас выгнала - все было схвачено, «наш» бизнес уже существовал на чьих-то рельсах.
- Какой самый ценный урок вы извлекли из 90-х? Что из этого вы хотели бы передать собственным детям?
- Родители научили меня трудолюбию и заботе о близких, без этого в 90-е было сложно выжить. Все держались друг за друга, помогали. У меня большая дружная семья, все общаются.
«Считаю себя ленивым и счастливым»
- Что в актерской профессии раздражает сильнее всего?
- Терпеть не могу ждать. Когда приезжаешь на площадку, а тебя не сразу приглашают на грим, пообщаться с режиссером и отрепетировать - это не люблю. Так можешь сидеть и ждать полдня, слыша периодически слова: «Ты скоро понадобишься». А потом перед тобой извиняются, говорят, что сегодня не успевают все снять, и ты едешь домой.
Проблема в том, что это время нельзя осмысленно потратить, нельзя даже книгу почитать, потому что надо думать о роли, готовиться к встрече с камерой. Когда я приехал на работу, хочу заниматься только ею.
С Мариной Александровой в детективе «Мосгаз». Фото: кадр из фильма
- А в себе что не устраивает?
- Я считаю себя ленивым человеком, постоянно приходится заставлять себя что-то делать. Раньше я был очень самокритичным, пересматривал кадры с собой прямо в процессе съемок, но осознал, что нереально самому себя корректировать.
- Как вы внутренне менялись по мере развития карьеры?
- Себя сложно объективно оценивать, думаю, что я не сильно изменился с дней молодости. Как не любил внимания людей, так и не люблю до сих пор. Я, наверное, интроверт. В плане амбиций и дисциплины все по-прежнему: я учился у Константина Райкина в Школе-студии МХАТ, где в нас воспитали привычку прежде всего предъявлять высокие требования к себе.
- К сыну вы так же взыскательны? С учетом вашей занятости, насколько часто вам удается видеться с Ваней (мальчику 11 лет, он родился в браке Алексея с актрисой Анной Старшенбаум. - Ред.)?
Ваня любит отдыхать с папой в деревне. И даже готов помочь взрослым по хозяйству. Фото: соцсети
- С Ваней вижусь в любое свободное время - смотрим кино, ездим на отдых в любимую деревню в Смоленской области, где я провел свое детство. Он даже сам туда рвется и ждет лета, чтобы снова увидеться с бабушкой и дедушкой. Обожает ходить за грибами, рыбачить и плавать в реке.
- Видите ли вы в нем проявление черт собственного характера?
- Опять же, сложно говорить о себе, но в сыне вижу хорошего человека. Наблюдаю, как он растет, становится мудрее, ментально даже старше своего возраста.
- Вы вспомнили о лете в деревне. Это лето выдалось таким же нестабильным, как вся наша жизнь. То ливни, то адское пекло. Как оно для вас проходит?
- Лето прошло в помещении, в репетициях: я работаю в театре «Сатирикон», в сентябре будет большая премьера спектакля «Четыре тирана» по пьесе Карло Гольдони, ставил которую Константин Райкин. Сейчас свободная неделя - как раз в деревне с сыном нахожусь. Надеюсь, получится еще куда-нибудь вырваться.
- Тогда самое время задать философский вопрос: можете ли вы назвать себя счастливым сейчас?
Фото: Борис Кудрявов/Экспресс газета
- Да, могу. Меня окружают любимые люди, с работой все тоже хорошо. Есть творческие перспективы в театре и кино, поэтому проблем нет - я счастлив.
Где смотреть: «Замаячный», KION.