Алексей Бардуков: «Сын обожает ходить за грибами, купаться и рыбачить»

Ученик Константина Райкина от второстепенных, но важных ролей в популярных проектах («Диверсант», «Однажды в Ростове», «Мосгаз» и др.) плавно перешел к ролям главным. В психологическом детективе «Замаячный», который можно смотреть на онлайн-платформе KION, он воплощает образ тонко мыслящего сыщика Сергея Полякова, ищущего серийного убийцу в русской глуши.

При этом артист и в реальной жизни бывать в глубинке очень любит: проводит там время с сыном и вспоминает детство - временами неспокойное, но счастливое и насыщенное.

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«Позиция Жеглова мне ближе»

- Алексей, насколько интересна была вам главная тема «Замаячного», когда вы приступали к работе? Вы ведь не раз уже что-то подобное играли - снова расследование, снова оперативник...

- Мне не близки триллеры, потому что я очень впечатлительный человек, страшно бывает. Но глаза боятся, а руки делают - в будоражащих кровь проектах интересно поучаствовать, тем более на стороне добра. Сценарий «Замаячного» хорошо написан, в нем действие разворачивается параллельно в 90-х и начале 2000-х, поэтому я смог сыграть героя в различных состояниях характера.

- Есть ли у вас любимые кино- или литературные сыщики? Что-то вспоминали, создавая своего персонажа?

- Любимых нет, а во время работы вспоминал не Шерлока Холмса, а что-то поновее, в духе сериала «Настоящий детектив». Не было опоры на какого-то конкретного персонажа.

- Именно в этом проекте, да и не только в нем, сожительствуют две морали - романтическая и законная от Шарапова, и суровая, справедливая от Жеглова. Чья вам ближе? Вор должен сидеть в тюрьме любым способом?