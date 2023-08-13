Звезда сериала «Контакт» Ирина Паутова: «Однажды я осознала, что моим родителям бывает трудно»

Выпускница Театральной школы Олега Табакова Ирина Паутова только начинает заявлять о себе в кино. В 2021 году вышло сразу три сериала с ней в главной роли: «Контакт» (PREMIER), «Березовая роща» и «Сладкая месть». В 2022-м была заметная работа в нашумевшем «Нулевом пациенте».
Для старта более чем солидно. А скоро выходит второй сезон «Контакта», где героиня Паутовой - колкая девушка Юля - снова попытается выстроить отношения со вспыльчивым отцом, бывшим оперативником Глебом Бурнашовым (Павел Майков), и не потерять при этом себя.
Дочери и отцу в «Контакте» друг с другом сложно, но интересно (с Павлом Майковым). Фото: соцсети
«Телепрограмма» обсудила с молодой артисткой не только премьеру, но и ошибки прошлого, этапы взросления и пирсинг.
«Эгоизма допускать нельзя»
- Ирина, в каком ключе будут строиться отношения вашей героини с отцом во втором сезоне «Контакта»? Снова то яма, то канава? Или будут ровные участки дороги?
- Их контакт будет развиваться в сторону ненавязчивых отношений. Они не будут мешать друг другу и давить, а, наоборот, дадут свободу в решениях, высказываниях, мыслях. Ничего требовать друг от друга больше не будут. Если кому-то что-то нужно, приходят и спрашивают. Именно тогда и случается контакт. В остальное время особенно не трогают друг друга. В общем-то это и есть отношения взрослых людей.
- Судя по тизеру, Юля попадает в плен?
- Да, совершенно верно. Новые серии будут крайне насыщенными событиями. Помимо всего прочего, случится и похищение. Сюжет раскрывать не могу...
- Как считаете, характер и гордыня отца Юли разрушают ее личность и препятствуют контакту между ними? Или виновата в этом мама, которой нет?
На хоккее с любимым - актером Сергеем Ефремовым. Фото: соцсети
- Не могу сказать, что в их недопонимании виновата одна сторона. В любом конфликте виноваты оба. Отец в данном случае не может понять, как общаться с дочкой. И вроде бы даже не пытается понять. Для налаживания контакта ему надо переступить через свои принципы, а он не может этого сделать. Ему проще сказать, что дочь его не понимает, что подростки обозленные и им ничего не нужно.
Дочь, в свою очередь, растет с осознанием того, что у нее за спиной есть отец. Какие бы у них ни были отношения, он всегда поможет, что бы ни случилось. Юлия понимает это. Скажу так: оба они - люди гордые и упертые. И это мешает взаимоотношениям. Им сложно слышать друг друга.
- Что самое главное, на ваш взгляд, в отношениях родных людей?
- Для меня самое важное - уважение к человеку, который находится рядом. К его интересам, мнению, личным границам. Крайне важно осознавать, что у каждого из нас свой мир и взгляды. И их не нужно подавлять. Наоборот, ведь очень интересно, если взгляды не совпадают. Тем интереснее узнавать и изучать близкого.
На счету Ирины роль в нашумевшем «Нулевом пациенте». Фото: продюсерская компания «Среда»
- А чего допускать нельзя?
- Эгоизма.
- Почему?
- Он многое портит. Когда человек отказывается воспринимать вопросы близкого, построить что-то будет очень и очень сложно.
- У вас в жизни были моменты, за которые стыдно перед родителями? Вы обсуждали с ними это?
- Такие моменты были, да. И связаны они были с подростковой вспыльчивостью и новым миром, который открывался передо мной. Это случилось, когда я поступила в театральный колледж. Началась новая жизнь. И когда у меня чего-то желаемого не оказывалось, я сильно возмущалась. И после очередного такого раза и острого высказывания с моей стороны я получила от мамы очень взвешенный ответ. Она сказала: «Я понимаю, что ты чувствуешь. Извини, что мы не можем поменять ничего».
В тот момент во мне что-то щелкнуло. И я как будто мгновенно повзрослела. Потому что по-настоящему услышала родителей. Осознала, что им бывает трудно. Что в жизни не все идеально и просто. И родители работают и трудятся ради меня. Тогда я и приняла решение, что сделаю все, чтобы помочь им: буду работать, зарабатывать, дарить им подарки.
Съемки, бывает, изматывают. Ирина восстанавливает силы в единении с родными просторами.