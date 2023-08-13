Звезда сериала «Контакт» Ирина Паутова: «Однажды я осознала, что моим родителям бывает трудно»

«Телепрограмма» обсудила с молодой артисткой не только премьеру, но и ошибки прошлого, этапы взросления и пирсинг.

«Эгоизма допускать нельзя»

- Ирина, в каком ключе будут строиться отношения вашей героини с отцом во втором сезоне «Контакта»? Снова то яма, то канава? Или будут ровные участки дороги?

- Их контакт будет развиваться в сторону ненавязчивых отношений. Они не будут мешать друг другу и давить, а, наоборот, дадут свободу в решениях, высказываниях, мыслях. Ничего требовать друг от друга больше не будут. Если кому-то что-то нужно, приходят и спрашивают. Именно тогда и случается контакт. В остальное время особенно не трогают друг друга. В общем-то это и есть отношения взрослых людей.

- Судя по тизеру, Юля попадает в плен?

- Да, совершенно верно. Новые серии будут крайне насыщенными событиями. Помимо всего прочего, случится и похищение. Сюжет раскрывать не могу...

- Как считаете, характер и гордыня отца Юли разрушают ее личность и препятствуют контакту между ними? Или виновата в этом мама, которой нет?