Сериал «СуперИвановы»: почему все о нем говорят — мистика и не только

С младых ногтей Дарина открыла в себе странный дар — буквально сканировать людей. Видеть их сущность словно рентген. Она может и по записи голоса внешность установить, и по фото завесу в закрытое будущее приподнять. Для кого — дар, а для кого и тяжелый крест. Представляете, каково жить ясновидящей, прекрасно представляя, что на уме у каждого? Стоит ей напрячься, полчища чужих тараканов так и норовят переползти к ней в голову. Кошмар! Но Дарина старается помогать, справляться и даже зарабатывать на этом.

Принимает на дому всех, кто идет с бытовыми и личными проблемами, порой не осознавая масштаб катастрофы — то раздувая из мухи слона, то не замечая под носом важнейших вещей. Талант прорицательницы приносит доход, а вот личную жизнь стабилизирует несильно. Более того, на близких не всегда распространяется ее магия. И да: глава семьи — это она. Планирование, бюджет и даже мысли мужа (кладет руки ему на голову и «сканирует» содержимое) — все под контролем. Слегка несуразный муж Валера хоть и хороший человек, но далеко не стена, за которой хотелось бы спрятаться любой женщине.

Екатерина ВОЛКОВА: «Когда читаешь сценарий, где героиня — колдунья, сразу думаешь о чем-то негативном, например, о тех самых ведьмах, которые накладывают порчу. Но нет. Наш проект - легкий и комедийный. Дарина — ясновидящая, сильная, все контролирующая, но мягкая. Четко знает, что ей нужно, отстаивающая свои границы и особенно границы своей семьи. Она готова помочь всем, но если клиент не прав, всегда об этом скажет.

Она всегда за правду, честность и справедливость. Лично я хотела бы иметь способность увидеть будущее, хотя бы на минутку — это бывает полезно. Хотя поддерживать семейную жизнь - тоже своего рода сверхспособность. Самый настоящий героизм — сохранить отношения, которые уже есть, и уважение друг к другу».

Валера (Михаил Полицеймако)

Девиз: «Каждый сам решает, во что верить».