Сериал «СуперИвановы»: почему все о нем говорят — мистика и не только

Что бы вы сказали, если бы узнали, что в обычной русской деревне живет семья, где мама — экстрасенс, бабушка увлекается зельеварением, а дочь и вовсе умеет то, что живым людям обычно никак недоступно?
С одной стороны, ничего необычного. Чем еще заняться в скучном коттеджном поселке? С другой, наверняка покрутили бы у виска: не может быть! А вот и может. В новом ироничном детективе «СуперИвановы» (ТВ-3) зрители познакомятся как раз с такой паранормальной семейкой.
Никаких модных заморских вампиров, оборотней и вурдалаков. Только старые добрые русские чудодейственные травы, знахарство и немного потомственного колдовства. Да, кстати, папа в семье Ивановых тоже есть — правда, он… вроде как нормальный. «Телепрограмма» знакомит публику с премьерным сериалом и его необычными, но крайне обаятельными главными героями.
Магия внутри каждого
Фото: канал ТВ-3
Сверхъестественное и реалистичное, как истина, всегда где-то рядом. Там, где скептик видит выдумку и фантазию, может случиться необъяснимая магия. Там, где подает знаки с виду пресловутая кукушка, может прозвучат судьбоносное предсказание. Да и злой рок никто не отменял.
Словом, «СуперИвановы» — как раз о том, как в нашей жизни легко и парадоксально соседствуют, казалось бы, несовместимые вещи: внушаемость и скопидомство, наивность и мнительность, сердобольность к чужим и черствость по отношению к ближним, чуткость и рассеянность, мудрость и инфантилизм. Семья Ивановых только с виду имеет приставку «супер». На самом деле это легко узнаваемые типажи — такие могут запросто оказаться вашими соседями по даче.
В том и соль: глубоко внутри каждого, с виду самого заурядного человека, кроется частичка уникальной магии и неповторимого естества, разглядеть и раскрыть которые и есть самая интересная и увлекательная задача. Для зрителя в том числе.
Дарина (Екатерина Волкова)
Девиз: «Наши с мамой «фокусы» семью кормят!»
Фото: канал ТВ-3
С младых ногтей Дарина открыла в себе странный дар — буквально сканировать людей. Видеть их сущность словно рентген. Она может и по записи голоса внешность установить, и по фото завесу в закрытое будущее приподнять. Для кого — дар, а для кого и тяжелый крест. Представляете, каково жить ясновидящей, прекрасно представляя, что на уме у каждого? Стоит ей напрячься, полчища чужих тараканов так и норовят переползти к ней в голову. Кошмар! Но Дарина старается помогать, справляться и даже зарабатывать на этом.
Принимает на дому всех, кто идет с бытовыми и личными проблемами, порой не осознавая масштаб катастрофы — то раздувая из мухи слона, то не замечая под носом важнейших вещей. Талант прорицательницы приносит доход, а вот личную жизнь стабилизирует несильно. Более того, на близких не всегда распространяется ее магия. И да: глава семьи — это она. Планирование, бюджет и даже мысли мужа (кладет руки ему на голову и «сканирует» содержимое) — все под контролем. Слегка несуразный муж Валера хоть и хороший человек, но далеко не стена, за которой хотелось бы спрятаться любой женщине.
Екатерина ВОЛКОВА: «Когда читаешь сценарий, где героиня — колдунья, сразу думаешь о чем-то негативном, например, о тех самых ведьмах, которые накладывают порчу. Но нет. Наш проект - легкий и комедийный. Дарина — ясновидящая, сильная, все контролирующая, но мягкая. Четко знает, что ей нужно, отстаивающая свои границы и особенно границы своей семьи. Она готова помочь всем, но если клиент не прав, всегда об этом скажет.
Она всегда за правду, честность и справедливость. Лично я хотела бы иметь способность увидеть будущее, хотя бы на минутку — это бывает полезно. Хотя поддерживать семейную жизнь - тоже своего рода сверхспособность. Самый настоящий героизм — сохранить отношения, которые уже есть, и уважение друг к другу».
Валера (Михаил Полицеймако)
Девиз: «Каждый сам решает, во что верить».
Фото: канал ТВ-3
Физик, педагог и домашний Кулибин, взъерошенный и импульсивный, хоть и безобидный Валера в магию особо не верит. Но относится к ней, как ученые к глобальной нелокальности (незримо и непостижимо зависимыми событиями и явлениями во Вселенной, связь которых намекает на существование высшего разума, например, Бога) - если опровергнуть нельзя, значит, это можно допустить: «Все женщины - ведьмы, некоторые еще и кровь пьют!» Он - единственный в семье Ивановых без суперспособности. Если не считать таковой патологическую тягу к обстоятельности и аккуратизму.
Нет, это не первый признак шизофрении, психоз или обсессивно-компульсивное расстройство. Все проще. Педант Валера, одолевающий родню невинным бзиком, стремится упорядочить хаос Вселенной через отдельно взятый дом в Подмосковье. Если копнуть глубже, скорее всего, таким образом воспитанный мамой-тираном мужчина пытается вернуть (или заполучить) контроль в, мягко говоря, необычной семье в свои руки. Что из этого получится, если жена - ведьма, а теща - травница, большая интрига.
Вместо (или в качестве) супердара Валере досталось большое сердце: он первый в мире учитель, не умеющий ставить двойки. А еще он повернут на просветительской функции науки - ходит по собеседованиям, мечтая устроиться в НИИ, аеще однажды отправил ползарплаты на исследование глобального потепления. Ну не чудик?
Михаил ПОЛИЦЕЙМАКО: «Это комедийный персонаж, а в чем его обаяние, обаятелен ли он вообще или не очень, - судить зрителям. Могу сказать только, что он мягкий и смешной, любит дочь и жену и занимается постоянной пикировкой с тещей. Семьянин, домосед, учитель физики. Какой бы мне хотелось обладать суперспособностью? Не уставать делать добро, наверное. А семейная жизнь - это любовь, терпение, умение пойти друг другу навстречу, закрыть глаза на какие-то недостатки. Это работа! От которой получаешь удовольствие».
Тамара Петровна (Ольга Науменко)
Девиз: «С таким зятьком и рыба заговорит!»
Фото: канал ТВ-3
Легендарная Ольга Николаевна Науменко, та самая томная, красивая и брошенная тряпкой-женихом Галя из «Иронии судьбы, или С легким паром!», блестяще исполняет роль типовой тещи: недолюбливает зятя, пилит дочь, культивирует жилплощадь, а еще может натурально отравить жизнь. Да, Тамара Петровна - специалист по травкам, ее дару мог бы позавидовать и профессор Северус Снегг - мастер зельеварения из Хогвартса.
Не так давно потеряв любимого мужа, теща пытается латать душевные раны как может: и через деклассирование ставшего родным Валеры («У тебя сегодня не лицо, а короткое замыкание, зятек»), и через наивные попытки говорить на одном языке со внучкой, и через магическое дело: милая с виду бабушка мутит шипящие растворы, отвары из лягушек и закваски, способные творить волшебство и буквально корректировать судьбу человека.
В стремлении достичь нужного эффекта может внезапно принять обет молчания и перестать разговаривать с членами семьи, но при этом несчастных клиентов Дарины не бросает — и тоже помогает им в меру сил и опыта.
Ольга НАУМЕНКО: «Моя героиня — жизнелюбивая, темпераментная, эмоциональная и непосредственная. А вот обаятельная или нет, это судить зрителю. Что касается съемок, то трюков, слава богу, сценаристы для меня не прописали, и все же запоминающихся и интересных сцен было очень много: веселых, симпатичных, непосредственных.
Если бы я могла обладать суперспособностью, я бы всех женщин сделала красивыми, а мужчин - сильными. Можно ли считать семейную жизнь, как у СуперИвановых, в определенной степени героизмом? На мой взгляд, в семье должны царить любовь, взаимопонимание, уважение и терпимость. А другой семьи не нужно. Героизм нужен на полях сражения».
Катя (Мария Абрамова)
Девиз: «Пойду-ка я отсюда, а то и мне достанется».
Фото: канал ТВ-3
Идейная наследница тургеневского нигилиста Базарова и шахназаровского курьера Мирошникова, дочь Ивановых не стремится налаживать тесный и нежный контакт с родителями или душнилами-одноклассниками, зато обладает редкой суперспособностью, оценить уникальность которой ей еще только предстоит.
К сожалению, как часто бывает, особые таланты закрывают перед девочкой другие возможности — общительная Катя теряется при виде крашей в школе и не принимает себя такой, какая есть, поэтому закомплексованно кутается в черные худи и оверсайз-одежду, скрывая натуральную красоту и очарование за сарказмом и ежовыми шипами.
Кроме того, она учится в той же школе, где работает папа. И если он спо-койно относится к учебе дочери, то проницательная мама, которой она иногда помогает во время магических приемов, требует от Кати высших достижений. Что девочке в 14 лет, как несложно догадаться, совершенно по барабану. Особый секретный дар ей тоже поначалу кажется совершенно бессмысленным. Но это до тех пор, пока юная особа не приходит к пониманию своего сакрального предназначения.
Мария АБРАМОВА: «Катя — добрая, светлая, очень яркая, позитивная девочка, которой безумно интересна сфера магии и то, чем занимаются ее мама и бабушка. Из-за того, что она подросток, мне кажется, ей в какой-то мере интересна и подростковая жизнь. Ее обаяние в том, что она такая яркая, интересная и, как говорят, за любой кипиш. Если бы у меня была возможность получить суперспособность, я бы хотела читать мысли других и научиться летать. Мне всегда было интересно, о чем думает человек. А летать - просто прикольно».
- «СуперИвановы»
- С 14 августа/19.30