Звезда сериала «Замаячный» Екатерина Шумакова: «Очень хотелось бы перестать переживать по пустякам»

Известная по «Универу», «Оптимистам», «Анне Николаевне» и многим другим проектам актриса, несмотря на характерную внешность и огненную шевелюру, умеет перевоплощаться в совершенно разноплановых героинь, раз за разом удивляя зрителей.
Сериал «Замаячный», который можно смотреть в онлайн-кинотеатре KION, посвящен злодеяниям серийного маньяка в небольшом поселке в глубинке России, и здесь у Екатерины новый вызов - о нем «Телепрограмма» и решила с артисткой побеседовать.
«Истории про маньяков очень пугают»
- Екатерина, что скажете о Вале Мазуровой, девушке главного героя, которую вы играете в «Замаячном»?
- Про таких девчонок говорят: она с огоньком в глазах. Валя очень интересная героиня с неоднозначным характером и ярким темпераментом: она любит жизнь, старается проживать каждый день так, чтобы он запомнился, жадная до впечатлений, стремительная и яркая. Вот это мне в ней нравится.
- В чем главный конфликт этого персонажа?
- Валя очень любит жизнь и мечтает вырваться из повседневной серой рутины поселка Замаячный. Но, к сожалению, обстоятельства складываются так, что не получается. В этом, на мой взгляд, и конфликт - что персонаж с такой любовью к жизни и наполненный таким количеством энергии никак не может найти ей применения в окружающем мире.
Партнером актрисы в детективе «Замаячный» стал Алексей Бардуков. Фото: KION
- Вас лично истории про маньяков пугают, интересуют, отталкивают? Вы изучали, смотрели, читали до работы в этом проекте о том, какие в России орудовали «серийники»?
- Я очень впечатлительный человек, меня все истории про маньяков очень пугают и шокируют. Поскольку моя героиня никак не пересекается с расследованиями и не распутывает преступления, мне было интереснее изучать саму эпоху, так как действие происходит в 90-е. Я смотрела документальные фильмы про это время. Наблюдала за людьми, запечатленными в документальных хрониках, как они разговаривают, какими категориями мыслят, о чем мечтают.
- А многочисленные современные сериалы, посвященные душегубам, - это что, на ваш взгляд? Удовлетворение запроса зрителя, спекулирование продюсеров на чувствительной теме, «проработка» проблемы?
- Возможно, с одной стороны, это массовая проработка страхов. У этих фильмов есть аудитория, так как кино про страшные явления в нашей жизни всегда вызывает интерес. Не исключено, что люди могут зачастую думать: если понимать «страшное и неизвестное», то они будут защищены, но, на мой взгляд, это иллюзия.
«Горжусь тем, что была частью «Универа»
- Вы довольно давно закончили работать в сериале «Универ». На кастингах этот шлейф за вами не тянется? Нет ли некой предвзятости со стороны продюсеров? К примеру, Екатерина Волкова из «Ворониных» жаловалась, что роль в этом проекте надолго закрыла ей двери в другие проекты...
- Мне кажется, достаточно посмотреть мою фильмографию, и вы получите ответ на этот вопрос. Сейчас я задействована в четырех различных проектах и играю совершенно разные роли. Я пробую себя в разных амплуа и жанрах. Что касается «Универа», то я очень горжусь, что стала частью такой классной и масштабной истории.
С Анной Хилькевич (слева) в сериале «Универ. Новая общага». Фото: канал НТВ
- Мне кажется, достаточно посмотреть мою фильмографию, и вы получите ответ на этот вопрос. Сейчас я задействована в четырех различных проектах и играю совершенно разные роли. Я пробую себя в разных амплуа и жанрах. Что касается «Универа», то я очень горжусь, что стала частью такой классной и масштабной истории.
- Тогда к новым работам. Могли бы рассказать о съемках в русской адаптации знаменитого турецкого сериала «Постучись в мою дверь»? Известно, что вы сыграете подругу главной героини. Смотрели этот сериал в оригинале?
- Да, я стала смотреть его перед тем, как начать подготовку к съемкам. На мой взгляд, это очень светлая, легкая, добрая и красочная история про любовь и дружбу.
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- Почему русской (преимущественно женской) аудитории нравятся турецкие сериалы с довольно незамысловатой драматургией и предсказуемым сюжетом?
- Надо отметить, что турецкие сериалы все очень разные и по сюжету, и по драматургии. Для каждого зрителя найдется подходящий контент. Если мы говорим о жанре мелодрамы, то мне кажется, что он привлекателен для зрителя тем, что там всегда счастливый конец. Как в красивых сказках. Лично я верю, что чудеса случаются не только на экране, но и в жизни!
- Вам самой каких сериалов или фильмов не хватает?
- Современный кинорынок очень разнообразный. Можно найти сериалы и фильмы на любой вкус. Мне всего хватает, кроме времени, к сожалению. Я не успеваю смотреть все новинки проката.
- О чем бы вы сами сняли кино?
- Если говорить о том, какое кино я бы сняла как режиссер, возможно, мне бы хотелось затронуть тему взаимоотношений детей предподросткового возраста и родителей. Также снять кино в жанре приключения или документальное роуд-муви. У нас столько красивых мест, про которые хотелось бы рассказать и снять кино. Мне кажется, это было бы интересно!
Комиксы и фотографии
- Кроме режиссуры, вы, как известно, увлекаетесь рисунком. Не могли бы рассказать, в какой фазе сейчас ваши отношения с живописью?
- Меня в целом привлекают многие направления визуального искусства. Помимо живописи, я занимаюсь фотографией. А сейчас в свободное время занимаюсь в основном скетчами - рисую анимацию, комиксы. Мне нравится придумывать истории и воплощать их на бумаге. Сейчас делаю это вручную. Думаю в дальнейшем заняться более подробным изучением программ по графике и графическому дизайну. Но это пока что только в планах.
- А что вдохновляет вас на творчество сильнее всего?
Екатерина обожает море и мечтает поскорее этим летом на нем оказаться. Фото: соцсети
- Меня всегда вдохновляют люди и их произведения. Природа, живопись, музыка. Очень вдохновляет хорошее кино, особенно когда смотрю на большом экране. Это для меня очень волнительный момент, я называю это «свидание с художественным фильмом». Каждый раз после просмотра хорошего кино выхожу из зала с мыслями о творчестве - сразу хочется создавать, придумывать, искать и сочинять.
- Вы еще говорили, что хотели бы заняться дизайном одежды. В этой области подвижки есть?
- Пока что эти идеи на стадии разработок дизайна, эскизов и прочее. К сожалению, я не могу сейчас посвящать этому процессу много времени, но всегда возвращаюсь к этому проекту в свободное время.
- Есть ли в стремительно ускользающем от нас лете пункт плана, который вы еще не успели выполнить и к которому стремитесь?
- Мне бы очень хотелось увидеть море этим летом. Я очень люблю большие водные пространства. Они также меня вдохновляют!
- А вот, например, мыслей о свадьбе не было?
- Я очень бережно отношусь к своей личной жизни и стараюсь не комментировать ее.
- Хорошо. Тогда хотя бы признайтесь, какое качество характера вам бы хотелось изжить навсегда?
- Мне бы очень хотелось перестать переживать по пустякам. Я очень впечатлительный и переживающий человек по своей природе. Мне бы очень хотелось научиться ко всему относиться философски. Я думаю, что когда-нибудь я к этому приду.
Где смотреть: «Замаячный», KION.