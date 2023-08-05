Звезда сериала «Замаячный» Екатерина Шумакова: «Очень хотелось бы перестать переживать по пустякам»

- Мне кажется, достаточно посмотреть мою фильмографию, и вы получите ответ на этот вопрос. Сейчас я задействована в четырех различных проектах и играю совершенно разные роли. Я пробую себя в разных амплуа и жанрах. Что касается «Универа», то я очень горжусь, что стала частью такой классной и масштабной истории.

- Тогда к новым работам. Могли бы рассказать о съемках в русской адаптации знаменитого турецкого сериала «Постучись в мою дверь»? Известно, что вы сыграете подругу главной героини. Смотрели этот сериал в оригинале?

- Да, я стала смотреть его перед тем, как начать подготовку к съемкам. На мой взгляд, это очень светлая, легкая, добрая и красочная история про любовь и дружбу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

- Почему русской (преимущественно женской) аудитории нравятся турецкие сериалы с довольно незамысловатой драматургией и предсказуемым сюжетом?

- Надо отметить, что турецкие сериалы все очень разные и по сюжету, и по драматургии. Для каждого зрителя найдется подходящий контент. Если мы говорим о жанре мелодрамы, то мне кажется, что он привлекателен для зрителя тем, что там всегда счастливый конец. Как в красивых сказках. Лично я верю, что чудеса случаются не только на экране, но и в жизни!

- Вам самой каких сериалов или фильмов не хватает?

- Современный кинорынок очень разнообразный. Можно найти сериалы и фильмы на любой вкус. Мне всего хватает, кроме времени, к сожалению. Я не успеваю смотреть все новинки проката.

- О чем бы вы сами сняли кино?

- Если говорить о том, какое кино я бы сняла как режиссер, возможно, мне бы хотелось затронуть тему взаимоотношений детей предподросткового возраста и родителей. Также снять кино в жанре приключения или документальное роуд-муви. У нас столько красивых мест, про которые хотелось бы рассказать и снять кино. Мне кажется, это было бы интересно!

Комиксы и фотографии

- Кроме режиссуры, вы, как известно, увлекаетесь рисунком. Не могли бы рассказать, в какой фазе сейчас ваши отношения с живописью?

- Меня в целом привлекают многие направления визуального искусства. Помимо живописи, я занимаюсь фотографией. А сейчас в свободное время занимаюсь в основном скетчами - рисую анимацию, комиксы. Мне нравится придумывать истории и воплощать их на бумаге. Сейчас делаю это вручную. Думаю в дальнейшем заняться более подробным изучением программ по графике и графическому дизайну. Но это пока что только в планах.

- А что вдохновляет вас на творчество сильнее всего?