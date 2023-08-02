Сосо Павлиашвили: Дети должны быть лучше, чем я

За свою долгую карьеру Сосо записал на свой счет немало творческих побед, и вот еще одна - триумф в популярном телепроекте. Правда, на сей раз награду артист должен разделить со своим сыном Леваном, который составил с папой семейный дуэт, ставший одним из победителей телешоу «Две звезды. Отцы и дети». Мы встретились с триумфаторами и расспросили их о секретах успеха.

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«Говорят, я копия папы»

- Сосо, Леван, поздравляем с победой! Что каждому из вас дало участие в этом телеконкурсе?

Сосо: - Уже в названии проекта заложен глубокий смысл - показать, как важен культ семьи. Во всем мире идет разрушение этого понятия, а в России мы показываем, что мама, папа, дети - семья, и это самое важное в жизни. На Первом канале в прайм-тайм выходного дня члены разных семей объединились, чтобы радовать зрителей. И, конечно, я очень хотел, чтобы Леван показал, на что он способен на сцене, в музыке.

Хотел, чтобы он чувствовал себя не просто моим сыном, а артистом, который имеет свое собственное мнение на сцене. Поэтому я согласился на участие. Получился позитивный проект, который нужен был нам в это нелегкое время, чтобы быть благодарными, любить, доверять, поддерживать друг друга. Вот это самое главное. И надо понимать: все хорошее, что отдаешь, потом возвращается.

Леван: - Я очень рад, что мы победили. Мы посвятили победу зрителям, всем, кто за нас болел. Огромный поклон всем, кто сидел в жюри, всем участникам. Я получил колоссальный опыт, и обо мне узнало много людей. Стали чаще звать и на корпоративы, и на концерты.

- Много сказано и написано о том, что детям в творческих династиях непросто - постоянно сравнивают со старшим поколением. Леван, вы это ощущали на себе? Сейчас, в 35 лет, какие у вас цели, мечты?

Леван: - Отец всегда был гордостью нашей семьи. Помню, как в Грузии собиралось по 20 человек у нас дома - все смотрели телевизор, программы, где выступал Сосо. В детстве мне безумно нравилось выходить с ним на сцену, чувствовать эту энергетику. Если сравнения и были, то только приятные. Часто говорят, что я копия папы.

Возможно, все было бы иначе, если бы я не ощущал на протяжении всей жизни крепкого плеча Сосо. Но я благодарю Бога за то, что все сложилось именно так. Мечтаю обрести свою большую семью, уже готов к детям. Скажу так: им очень повезет родиться в нашей семье.

- Леван, вы учились в Суворовском училище. Что дала эта учеба? И в какой момент стало понятно, что вы, как и отец, станете профессиональным артистом?

Леван: - Безгранично теплые воспоминания о Суворовском училище. Опыт на всю жизнь. Там я обрел близких друзей, с которыми и сейчас общаюсь. Очень этим дорожу. Спасибо родителям за то, что решили отдать меня в Суворовское училище, иначе не знаю, где бы сейчас находился. Тогда были тяжелые времена, и меня надо было оторвать от улицы. Мне это очень помогло. А музыка сопровождала меня на протяжении всей жизни.

Это и моя очаровательно музыкальная родина - Грузия, и семья: мамочка - профессиональная пианистка, отец - гениальный скрипач и известный артист. Я многое попробовал, пока уже во взрослой жизни не понял, что мое призвание было всегда рядом. Получается, стать артистом было предначертано судьбой.