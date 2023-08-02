Сосо Павлиашвили: Дети должны быть лучше, чем я

За свою долгую карьеру Сосо записал на свой счет немало творческих побед, и вот еще одна - триумф в популярном телепроекте. Правда, на сей раз награду артист должен разделить со своим сыном Леваном, который составил с папой семейный дуэт, ставший одним из победителей телешоу «Две звезды. Отцы и дети». Мы встретились с триумфаторами и расспросили их о секретах успеха.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«Говорят, я копия папы»
- Сосо, Леван, поздравляем с победой! Что каждому из вас дало участие в этом телеконкурсе?
Сосо: - Уже в названии проекта заложен глубокий смысл - показать, как важен культ семьи. Во всем мире идет разрушение этого понятия, а в России мы показываем, что мама, папа, дети - семья, и это самое важное в жизни. На Первом канале в прайм-тайм выходного дня члены разных семей объединились, чтобы радовать зрителей. И, конечно, я очень хотел, чтобы Леван показал, на что он способен на сцене, в музыке.
Хотел, чтобы он чувствовал себя не просто моим сыном, а артистом, который имеет свое собственное мнение на сцене. Поэтому я согласился на участие. Получился позитивный проект, который нужен был нам в это нелегкое время, чтобы быть благодарными, любить, доверять, поддерживать друг друга. Вот это самое главное. И надо понимать: все хорошее, что отдаешь, потом возвращается.
Леван: - Я очень рад, что мы победили. Мы посвятили победу зрителям, всем, кто за нас болел. Огромный поклон всем, кто сидел в жюри, всем участникам. Я получил колоссальный опыт, и обо мне узнало много людей. Стали чаще звать и на корпоративы, и на концерты.
- Много сказано и написано о том, что детям в творческих династиях непросто - постоянно сравнивают со старшим поколением. Леван, вы это ощущали на себе? Сейчас, в 35 лет, какие у вас цели, мечты?
Леван: - Отец всегда был гордостью нашей семьи. Помню, как в Грузии собиралось по 20 человек у нас дома - все смотрели телевизор, программы, где выступал Сосо. В детстве мне безумно нравилось выходить с ним на сцену, чувствовать эту энергетику. Если сравнения и были, то только приятные. Часто говорят, что я копия папы.
Возможно, все было бы иначе, если бы я не ощущал на протяжении всей жизни крепкого плеча Сосо. Но я благодарю Бога за то, что все сложилось именно так. Мечтаю обрести свою большую семью, уже готов к детям. Скажу так: им очень повезет родиться в нашей семье.
- Леван, вы учились в Суворовском училище. Что дала эта учеба? И в какой момент стало понятно, что вы, как и отец, станете профессиональным артистом?
Леван: - Безгранично теплые воспоминания о Суворовском училище. Опыт на всю жизнь. Там я обрел близких друзей, с которыми и сейчас общаюсь. Очень этим дорожу. Спасибо родителям за то, что решили отдать меня в Суворовское училище, иначе не знаю, где бы сейчас находился. Тогда были тяжелые времена, и меня надо было оторвать от улицы. Мне это очень помогло. А музыка сопровождала меня на протяжении всей жизни.
Это и моя очаровательно музыкальная родина - Грузия, и семья: мамочка - профессиональная пианистка, отец - гениальный скрипач и известный артист. Я многое попробовал, пока уже во взрослой жизни не понял, что мое призвание было всегда рядом. Получается, стать артистом было предначертано судьбой.
Фото: журнал «Современное здоровье»
Сосо: - Когда я отдал 15-летнего сына в Суворовское училище, Леван понял, кто он есть в этой жизни. Там он своими мозгами, своими зубами, своим характером, своей порядочностью, своей добротой пробил себе дорогу. И сейчас перед ним не менее значимая задача - он ищет себя в творчестве. Он талантливый и порядочный парень и заслуживает уважения. Сын впитывает только хорошее - и на сцене, и за сценой. На проекте и зрители, и жюри, и наши коллеги все это оценили. Это дорогого стоило.
- На этом шоу вы исполнили песню, которую многие знают, - «Помолимся за родителей». Леван, в каком возрасте поняли смысл этой отцовской песни?
Леван: - Я всегда чувствовал эту гениальнейшую песню - она одна из моих самых любимых. Первый раз мы с отцом исполнили ее вместе 12 лет назад, на одном из сольных концертов отца.
Сосо: - Теперь на каждом концерте ее исполняем. У меня мурашки, когда Леван ее начинает петь. Я ощущаю, что он так передает любовь и ко мне, и к своей мамочке… Сын дорожит и гордится родителями - точно так же, как и я своими. Очень трогательно, что Леван уже и мне посвятил песню «Папа мой» - ее написал наш друг Арсен Касиев. Клип можно посмотреть в сети. А потом обязательно запишет песню про мамочку.
«Жену берегу»
- В соцсетях девушки часто интересуются - женат ли Леван?
Сосо: - Еще нет. Но я надеюсь, что все будет хорошо. Сейчас мы много времени уделяем нашему дорогому зрителю: постоянные перелеты, переезды. Мы постоянно выступаем вместе на одной сцене - я, Леван, Ирочка (супруга певца, подарившая ему двух дочерей, Леван - сын Сосо от первого брака. - Ред.).
- Ирина с вами на всех гастролях?
Сосо: - Когда гастроли тяжелые, я Ирочку берегу. Бывает так, что после долгого перелета нужно еще 12 - 15 часов проехать на машине. Когда дорога очень длинная и сложная, тогда едут только я, Леван и мой помощник Алик.
Певец с супругой Ириной. Фото: Гоар Муродян
- Работы хватает?
Сосо: - Слава Богу, у нас очень много выступлений, и мы маниакально любим работать. Спасибо нашему зрителя. Концерты очень разные. Вот сегодня мы выступили в Москве для детей Донбасса. Обнимались потом как родные, все пожимали мне руку, кто-то подарил браслетик… И я не исключаю, что 99% этих детей меня не знают, потому что у них было несладкое детство и им было не до телевизора.
Но они сегодня так меня окружили, что как будто к ним приехал родной дядя, которого они давно не видели. Ради таких моментов мы живем и работаем. И мы никогда не отказываемся от таких выступлений - наоборот, просим, чтобы нам дали возможность делать добрые дела.
- Как относитесь к светским тусовкам? Появляетесь на них?
Сосо: - Когда у наших близких день рождения или какой-то праздник, тогда мы с удовольствием заедем на несколько часов. К примеру, к семье Чумаковых. Или вот сейчас я, Леван, Ирочка и наши девчонки ездили к Лёне Агутину на фестиваль в Сочи: там несколько дней и гуляли, и сделали большой концерт. И также я был в жюри. Там было много хорошего, душевного, музыкального.
Такие тусовки мы любим. Но маниакально я люблю (помимо работы) быть с семьей, проводить время дома со своими кровинушками - с супругой, с детьми. Вот вчера, допустим, посетили всей семьей музей панк-культуры. Это было предложение дочек. Мне интересно. Тем более в 70-е годы я в подвале играл именно такую музыку - хард-рок, переходящий в панк. Это я все прошел… И это очень интересно обсуждать с детьми.
- Получается, дети вас тоже как-то направляют, показывают что-то новое?
Сосо: - Конечно. Они и должны мне открывать новые горизонты. Они меня должны делать лучше. И дети должны быть лучше, чем я.
«На дочерей мы не давим»
- Вашей старшей дочери Елизавете 18 лет, младшей, Сандре, - 15. Какую музыку девочки слушают? Панк-рок, в музей которого они вас сводили? Или что-то полегче? Знаю, с Лизой вы даже на концерт Тани Булановой ходили - вроде бы она ей нравится.
Сосо: - И Таня Буланова, и Александр Розенбаум... А вообще мы с Лизой вдвоем слушаем жесткую музыку - металл. Мы с дочками очень любим и андеграунд, и рок-культуру. Лиза с Сандрой ходят на концерты, им очень нравится, их уже знают в рок-сообществе.
- А с будущими профессиями девочки определились?
Ирина с дочками Лизой и Сандрой (справа). Певец с супругой Ириной. Фото: журнал «Современное здоровье»
Сосо: - Лиза учится в колледже ВГИК на факультете анимации - она прекрасно рисует, увлечена живописью, мультипликацией. О сцене она никогда не думала. Заходит к себе в комнату, рисует - и счастлива. Сандра занимается и музыкой, и театральным искусством. Она может просто взять микрофон и исполнить понравившуюся песню - у нее очень хорошо получается. Мы с Ирой не давим на Сандру: когда придет время, дочь определится, куда и на кого идти учиться. А мы, родители, максимально поддержим ее выбор. Мой долг в том, чтобы мои дети приносили как можно больше пользы обществу.
- А как они учатся - с удовольствием? Или их нужно держать под контролем?
Сосо: - У нас у всех доверие друг к другу. Это самое главное. Если доверия нет в семье, хоть золотом посыпь - это золото превратится в ад.
- Леван дружит с сестрами? Есть общие увлечения, секретики?
Леван: - Когда мы собираемся все вместе, обожаем устраивать киновечера (мы с Лизой - фанаты страшилок, ужастиков), кататься на велосипедах и много-много ходить. И, конечно, смеяться: у нас есть шуточки, которые понимаем только мы втроем. Эти мгновения очень ценные для меня, не хочется упускать ни секунды, ведь жизнь на самом деле очень коротка. Я радуюсь, когда наблюдаю за тем, как девчонки взрослеют, развиваются каждая в своей сфере. Они такие разные, но потрясающе искренние, талантливые и добрые. Мы одна большая семья, не могу представить себя без Сандры и Лизы.