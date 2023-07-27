Участница «Дома-2» Лиза Полыгалова: «Когда вижу беременных с большими животиками, на глаза наворачиваются слезы»

Лиза Полыгалова – одна из самых ярких участниц «Дома-2», вернувшихся на обновленный проект. Сейчас она пытается начать все с чистого листа. В беседе с Teleprogramma.pro Лиза Полыгалова дала понять, что отношения ей строить очень непросто. Причины неудач Лиза видит в своем детстве.
- Лиза, не так давно завершился конкурс «Человек года». Ты вышла в финал, но стала третьей. Обидно ли было проиграть в финале?
- Конечно, почувствовала провал, поражение. Все вокруг говорили мне: «Ты победишь!» И я сама на это надеялась. Поначалу я расстроилась, а потом подумала: «Ну, что такого? Бывает».
- Но в первый день после финала ты очень эмоционально реагировала, критиковала соперниц. Почему такая реакция была?
- Да. Мне было неприятно. Я очень старалась, готовилась. Я знаю, что многим парам подсказывают, дают костюмы. А я все сделала сама, ни с кем не советовалась. И конечно, мне хотелось, чтобы меня поддержали. А меня не поддержали, не оценили. Значит, у нас с людьми не совпадает вкус, в целом.
«Тему свадьбы отложили, есть дела важнее»
- Илья в финале «Человека года» сделал тебе предложение, потом оно аннулировалось. Что в итоге?
Лиза Полыгалова и Илья Баженов. Фото: соцсети
- Мы решили пока отложить эту тему, есть более актуальные моменты, работа с психологом, например. Я заметила в себе «слепые зоны», травмы, которые на протяжении жизни меня сопровождали и мешали в моем развитии, и в отношениях. Я отследила одну тенденцию в своих отношениях и поняла, что сценарий повторялся из раза в раз. А значит, дело не в отношениях и не в других людях, а наверное, во мне. И решила начать с этого, потому что я вижу, как я своими руками разрушаю отношения, когда они подходят к своему логическому развитию.
Сейчас Илья прорабатывает свои травмы, я прорабатываю свои. У нас было уже два сеанса такой жесткой терапии. И я поняла, откуда это идет – из детства, от того, как я воспринимала слова мамы и свое место в семье. Мы сейчас поработаем над этим, найдем взаимопонимание, гармонию и тогда можно будет разговаривать о свадьбе. А возможно, мне уже будет не так и нужна эта свадьба, рамки. Как мы выяснили, мое желание выйти замуж идет от того, что однажды мама мне сказала, что у тебя должен быть один муж на всю жизнь. И в этот же момент она меня наказала. И теперь меня преследует мысль, что, если я не выйду замуж, я буду наказана. Поэтому мы пока перенесли.
- Как ты думаешь, вы можете с Ильей стать семьей?
- Сто процентов, что мы можем стать семьей. Иначе, зачем строить отношения, если это ни к чему не ведет. Всегда должно быть развитие. Человек должен всегда развиваться, иначе он деградирует, так же и в отношениях. Если не будет развития, они разрушатся.
«Смотрю на беременных и думаю, что и у меня мог быть сейчас животик»
- Как ты чувствуешь себя после потери нерожденного ребенка? Часто ли думаешь о нем?
- Конечно, есть моменты, как будто я что-то не довела до конца. Незакрытый гештальт. Я уже почувствовала себя мамой, поняла, что это мой рост, как женщины. И мне хочется дарить любовь и заботу. И конечно же, мне хочется ребенка, я представила свое будущее с детьми и по-другому уже не вижу себя. Если до этого я старалась о материнстве не думать, то сейчас я уверена, что хочу детей и хочу полноценную семью.
- Считаешь ли, на каком сроке беременности находилась бы сейчас, если бы не трагический случай?
- Стараюсь об этом не думать. Но мы не можем мысленно быть во всех ситуациях, которые нас беспокоят. Сейчас я уделяю время своему развитию, работе. Стараюсь погружаться туда мысленно. Но даже сегодня я делала блогерский завтрак – мероприятие с девочкой-партнером, я не знала, кто будет на встрече, кто эти люди. Оказалось, что большая часть пришедших на завтрак – это мамочки и был еще и три беременные девчонки. Одна начала мне показывать своего ребенка, а двое сидят передо мной с большими животами. Я так об этом задумалась, я бы сейчас тоже могла сидеть с таким животом. У меня слезы полились. Я недо прожила еще этот момент.
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- Илья – этот тот человек, с которым ты бы в будущем хотела иметь детей?
- И да, и нет. Да, потому что Илья - это максимально внимательный и заботливый человек. Он умеет заботиться обо мне, и я уверена, он будет еще больше заботиться о своих детях, дарить им любовь. Думаю, он сможет построить ту семью, которой у него не было. Хотя, он не знает, как ее построить.
Нет, потому что он еще сам сомневается во многом. И это, порой отталкивает. Некоторые его взгляды на жизнь, мировоззрение на то, как зарабатывать деньги, тоже меня отталкивает. Но сто процентов – он будет хорошим папой.
Он много говорит неприятного, что режет слух. Но я смотрю на поступки. Он меняется очень сильно.
«Кристина сделала ягодицы ради Вани»
- Недавно Кристина Бухынбалтэ увеличила ягодицы. В Сети ее стали упрекать в стремлении подражать тебе. Как ты относишься к таким высказываниям?
- Я не считаю, что Кристина это сделала, чтобы быть похожей на меня. Так же, как и я хожу в зал не для того, чтобы на кого-то быть похожей, а просто потому, что мне так нравится, и хочется видеть себя с округлыми формами. Также и Кристина, не думаю, что она смотрит на меня. И до меня у Вани Барзикова были какие-то девчонки и похождения. Теперь на каждую равняться?
Лиза Полыгалова и Иван Барзиков. Фото: соцсети
- Но Ваня не раз говорил Кристине, что ей надо пойти в спортзал и подтянуть фигуру…
- Сто процентов, Ване нравятся спортивные девушки и подтянутые фигуры. Я думаю, что Кристина сделала это для Вани.
«С проекта надо вовремя уйти»
- Сколько еще времени вы с Ильей планируете задержаться на «Доме-2»? Не мешают ли камеры строить крепкие отношения?
- Не буду обманывать, мы уже задумываемся над тем, чтобы уйти с проекта. И многие участники, рано или поздно, начинают думать об этом. Иногда страшно, что «Дом-2» может разрушить отношения. Мы знаем примеры. Даже у Даши Пынзарь с Сережей были жесткие проверки здесь.
- Да. Но они их прошли…
- Мы считаем, надо вовремя уйти. Мы вчера думали о том, что «Дом-2» нам был дан, чтобы мы встретились здесь. И мы не будем здесь, конечно, засиживаться по десять лет. Но и прямо сейчас мы не планируем уходить, но мысли уже появляются. Это нормально. Надо быть подготовленными, а не оказаться на улице и не понимать, что делать. Я планирую поговорить об этом с психологом: в какой момент нам лучше уходить, что нам еще нужно проработать. То есть, это решение не будет спонтанным и опрометчивым.
«ДОМ-2. Новая жизнь» выходит каждый день в 22:00 на канале «Ю».