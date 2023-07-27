Участница «Дома-2» Лиза Полыгалова: «Когда вижу беременных с большими животиками, на глаза наворачиваются слезы»

- Мы решили пока отложить эту тему, есть более актуальные моменты, работа с психологом, например. Я заметила в себе «слепые зоны», травмы, которые на протяжении жизни меня сопровождали и мешали в моем развитии, и в отношениях. Я отследила одну тенденцию в своих отношениях и поняла, что сценарий повторялся из раза в раз. А значит, дело не в отношениях и не в других людях, а наверное, во мне. И решила начать с этого, потому что я вижу, как я своими руками разрушаю отношения, когда они подходят к своему логическому развитию.

Сейчас Илья прорабатывает свои травмы, я прорабатываю свои. У нас было уже два сеанса такой жесткой терапии. И я поняла, откуда это идет – из детства, от того, как я воспринимала слова мамы и свое место в семье. Мы сейчас поработаем над этим, найдем взаимопонимание, гармонию и тогда можно будет разговаривать о свадьбе. А возможно, мне уже будет не так и нужна эта свадьба, рамки. Как мы выяснили, мое желание выйти замуж идет от того, что однажды мама мне сказала, что у тебя должен быть один муж на всю жизнь. И в этот же момент она меня наказала. И теперь меня преследует мысль, что, если я не выйду замуж, я буду наказана. Поэтому мы пока перенесли.

- Как ты думаешь, вы можете с Ильей стать семьей?

- Сто процентов, что мы можем стать семьей. Иначе, зачем строить отношения, если это ни к чему не ведет. Всегда должно быть развитие. Человек должен всегда развиваться, иначе он деградирует, так же и в отношениях. Если не будет развития, они разрушатся.

«Смотрю на беременных и думаю, что и у меня мог быть сейчас животик»

- Как ты чувствуешь себя после потери нерожденного ребенка? Часто ли думаешь о нем?

- Конечно, есть моменты, как будто я что-то не довела до конца. Незакрытый гештальт. Я уже почувствовала себя мамой, поняла, что это мой рост, как женщины. И мне хочется дарить любовь и заботу. И конечно же, мне хочется ребенка, я представила свое будущее с детьми и по-другому уже не вижу себя. Если до этого я старалась о материнстве не думать, то сейчас я уверена, что хочу детей и хочу полноценную семью.

- Считаешь ли, на каком сроке беременности находилась бы сейчас, если бы не трагический случай?

- Стараюсь об этом не думать. Но мы не можем мысленно быть во всех ситуациях, которые нас беспокоят. Сейчас я уделяю время своему развитию, работе. Стараюсь погружаться туда мысленно. Но даже сегодня я делала блогерский завтрак – мероприятие с девочкой-партнером, я не знала, кто будет на встрече, кто эти люди. Оказалось, что большая часть пришедших на завтрак – это мамочки и был еще и три беременные девчонки. Одна начала мне показывать своего ребенка, а двое сидят передо мной с большими животами. Я так об этом задумалась, я бы сейчас тоже могла сидеть с таким животом. У меня слезы полились. Я недо прожила еще этот момент.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».