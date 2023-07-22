Даниил Вершинин: «На поражения «Спартака» реагирую адекватно - ни на себе, ни на других волосы не рву»

- Как в этой связи развивается или меняется ваш Корзухин? Видите в нем схожесть с собой?

- С момента окончания первого сезона прошло три года. Игорь стал жестче, отрешеннее от мира, он по-прежнему в своих мыслях, но готов до конца помогать Валерке справиться с его внутренней силой (этот вожатый , напомним, борется с жаждой крови, ибо он вампир. - Ред.). При этом в нем остались глубинные черты прежнего Корзухина. Как бы парадоксально это ни звучало, но травма Игоря (убийство человека) закалила его, сделала сильнее. Время идет, мы все меняемся, и я меняюсь и взрослею вместе с героем.

- Вы сами вообще в летнем или спортивном лагере когда-нибудь были?

- Да, был во многих лагерях, как в российских, так и в зарубежных. В Штатах, к примеру, был и в серф-лагере, и велосипедном. Впечатления и воспоминания самые приятные! Даже ностальгия одолевает! Если бы не возраст, я бы повторил!

- Почему у зрителя таким спросом пользуются вампирские саги? Неужели народ настолько кровожадный? Или просто сказки любит?

- Людям во все времена подавай «хлеба и зрелищ», острых ощущений. Вампиры - это что-то необычное, мистическое, таинственное, неразгаданное, даже, я бы сказал, романтическое, но при этом в человеческом обличье. Все это притягивает зрителей. И да, это некая реалистичная сказка.

- Можно ли считать, что хитрые продюсеры и сценаристы таким образом, через истории про вампиров, пытаются метафорически говорить о непростой реальности? Или это просто фэнтези?

- Я не продюсер, поэтому не могу ответить точно на этот вопрос, но любой фильм или сериал, независимо от жанра, почти всегда несет в себе некий подтекст, поднимает насущные проблемы, заставляет о чем-то задуматься.

- Кровососущие пионеры - это не завуалированный укус исторического прошлого? Кровавый образ чего-то жуткого... Бабушка с дедушкой не осудили?

- Вы знаете, мне всего 22 года. То время я не застал, и мне тяжело анализировать, насколько оно было «кровососущим» . Могу сказать одно: в каждой эпохе есть свои положительные и отрицательные моменты. Но без прошлого не было бы настоящего, поэтому мы должны быть благодарны каждому времени. А бабушка с дедушкой - нет, не осудили. Они у меня достаточно современные и образованные люди, поэтому с удовольствием смотрели и смотрят сериал.

- Не было ли сожалений по поводу того, что во втором сезоне проекта нет откровенных сцен, подобных тем, что были у вас в первом с Ириной Пеговой?

- Конечно, были, да еще какие сожаления! Вообще мне очень жаль, что потрясающей Ирины не было в этом сезоне. Она бы точно украсила этот сериал. Мне кажется, у нас был прекрасный тандем...

«Нужен юрист? Обращайтесь!»

- Если говорить лично о вас: почему вы вообще решили оставить юрфак престижного вуза ради актерской профессии?

- А кто вам сказал, что я оставил юрфак? «Проведите, проведите меня к нему, / Я хочу видеть этого человека!» (Смеется.)

- Интернет подсказал. Дезинформация?

- Я успешно окончил обучение в РЭУ им. Плеханова и защитил диплом. Так что, если нужна консультация юриста, обращайтесь, не стесняйтесь!

- Но ведь вы могли и профессиональным спортсменом-танцором стать. На спортивно-бальные танцы в детстве вас отдали родители?