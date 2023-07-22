Даниил Вершинин: «На поражения «Спартака» реагирую адекватно - ни на себе, ни на других волосы не рву»

Перспективный Даниил Вершинин (не путать с народным артистом РФ Александром Вершининым!) только начал заявлять о себе на больших и малых экранах, но делает это весьма уверенно.
Сначала сверкнул в процедуральном ретросериале «Заступники», затем - в презентованной на ММКФ комедии «Голова-жестянка», а теперь вышел на первый план в сериале «Пищеблок» по одноименному роману Алексея Иванова, второй сезон которого стартовал 8 июля в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». 22-летний Даниил вновь сыграл вожатого Игоря Корзухина.
«Бабушка с дедушкой «Пищеблок» смотрят с удовольствием»
- Даниил, второй сезон нашумевшего «Пищеблока» в разгаре. Что, на ваш взгляд, особенно удачно получилось в продолжении проекта?
- Во втором сезоне стало явно больше экшен-сцен. И атмосфера теперь более мрачная и «густая». Однако все равно основной акцент при создании продолжения был сделан на взаимоотношениях главных героев и их внутренней борьбе. К примеру, общение Игоря и Валеры (Петр Натаров) становится уже не дружеским, а братским.
В новых сериях «Пищеблока» герой Вершинина пытается помочь другу-вампиру (Петр Натаров) совладать с эмоциями. Фото: кадр из фильма
- Как в этой связи развивается или меняется ваш Корзухин? Видите в нем схожесть с собой?
- С момента окончания первого сезона прошло три года. Игорь стал жестче, отрешеннее от мира, он по-прежнему в своих мыслях, но готов до конца помогать Валерке справиться с его внутренней силой (этот вожатый , напомним, борется с жаждой крови, ибо он вампир. - Ред.). При этом в нем остались глубинные черты прежнего Корзухина. Как бы парадоксально это ни звучало, но травма Игоря (убийство человека) закалила его, сделала сильнее. Время идет, мы все меняемся, и я меняюсь и взрослею вместе с героем.
- Вы сами вообще в летнем или спортивном лагере когда-нибудь были?
- Да, был во многих лагерях, как в российских, так и в зарубежных. В Штатах, к примеру, был и в серф-лагере, и велосипедном. Впечатления и воспоминания самые приятные! Даже ностальгия одолевает! Если бы не возраст, я бы повторил!
- Почему у зрителя таким спросом пользуются вампирские саги? Неужели народ настолько кровожадный? Или просто сказки любит?
- Людям во все времена подавай «хлеба и зрелищ», острых ощущений. Вампиры - это что-то необычное, мистическое, таинственное, неразгаданное, даже, я бы сказал, романтическое, но при этом в человеческом обличье. Все это притягивает зрителей. И да, это некая реалистичная сказка.
- Можно ли считать, что хитрые продюсеры и сценаристы таким образом, через истории про вампиров, пытаются метафорически говорить о непростой реальности? Или это просто фэнтези?
- Я не продюсер, поэтому не могу ответить точно на этот вопрос, но любой фильм или сериал, независимо от жанра, почти всегда несет в себе некий подтекст, поднимает насущные проблемы, заставляет о чем-то задуматься.
- Кровососущие пионеры - это не завуалированный укус исторического прошлого? Кровавый образ чего-то жуткого... Бабушка с дедушкой не осудили?
- Вы знаете, мне всего 22 года. То время я не застал, и мне тяжело анализировать, насколько оно было «кровососущим» . Могу сказать одно: в каждой эпохе есть свои положительные и отрицательные моменты. Но без прошлого не было бы настоящего, поэтому мы должны быть благодарны каждому времени. А бабушка с дедушкой - нет, не осудили. Они у меня достаточно современные и образованные люди, поэтому с удовольствием смотрели и смотрят сериал.
- Не было ли сожалений по поводу того, что во втором сезоне проекта нет откровенных сцен, подобных тем, что были у вас в первом с Ириной Пеговой?
- Конечно, были, да еще какие сожаления! Вообще мне очень жаль, что потрясающей Ирины не было в этом сезоне. Она бы точно украсила этот сериал. Мне кажется, у нас был прекрасный тандем...
«Нужен юрист? Обращайтесь!»
- Если говорить лично о вас: почему вы вообще решили оставить юрфак престижного вуза ради актерской профессии?
- А кто вам сказал, что я оставил юрфак? «Проведите, проведите меня к нему, / Я хочу видеть этого человека!» (Смеется.)
- Интернет подсказал. Дезинформация?
- Я успешно окончил обучение в РЭУ им. Плеханова и защитил диплом. Так что, если нужна консультация юриста, обращайтесь, не стесняйтесь!
- Но ведь вы могли и профессиональным спортсменом-танцором стать. На спортивно-бальные танцы в детстве вас отдали родители?
Танцами Даниил занимался с детства и, что немаловажно, делал это не из-под палки. Фото: соцсети
- Конечно же, родители. Мне тогда было семь лет, но это было мое желание, а затем и большое удовольствие - заниматься спортивно-бальными танцами. Так что папе и маме я очень благодарен за это.
- А не было, как сейчас говорят, буллинга со стороны товарищей и сверстников? Мол, парень двигает бедрами... Последующие тренировки в секции карате с этим не связаны?
- Это никак не связано. В секции карате, плавания и музыкальную школу я ходил параллельно, а не «по итогам» танцев. А в этом разве есть что-то постыдное - двигать красиво бедрами?
- Ну... не все парни на это готовы, скажем так.
- А, например, Челентано? Столько мужественности и харизмы в этом актере, и как потрясающе он двигается! И, кстати, буллинга со стороны сверстников тоже не было никогда - наоборот, они даже хотели научиться танцевать, как я!
- Прекрасно. А сейчас единоборствами занимаетесь?
- Занимаюсь, но периодически - времени особо на это нет. Я вообще очень спортивный человек и регулярно стараюсь посещать спортзал.
- Иногда вы бываете на футбольных матчах московского «Спартака», где вас даже выводят на экран как присутствующую на игре звезду, - это смущает или тешит самолюбие?
- Да, иногда бываю на футбольных матчах. Смущаюсь, когда вижу себя на экране, это же не роль в кино (смеется). Но, не скрою, это приятно.
Актер болеет за «Спартак», но иногда совершает дерзкие вылазки в стан врагов из ЦСКА и даже фотографируется на армейском стадионе. Фото: соцсети
- Как реагируете на поражения любимого клуба?
- Адекватно: волосы на себе и на других не рву. Конечно, расстраиваюсь, но это игра, и в ней всегда есть как победы, так и поражения.
«Мог стать Ильей или Марком»
- В футбольном (и не только) поколении вашего возраста (2000 - 2002) родилось аномальное количество игроков с именем Даниил, Данила, Данил. Есть версия, что повальная мода на это имя случилась после выхода фильма «Брат». Вы не интересовались у родителей, почему именно так вас назвали?
- Начнем с того, что эти имена все же разные. Мое имя - Даниил, а герой фильма «Брат» - Данила. Даже не знаю, почему родители решили меня так назвать. Но нет, это точно не было связано с персонажем «Брата». Отец хотел выбрать имя Марк, мама - Илья. В итоге как-то остановились на Данииле. И, кстати, на тот момент это имя все же было редкое. А его буквальный перевод: «Бог - мой судья», «Бог есть судья».
- Вы говорили, что до сих пор копите деньги, с момента получения первого гонорара за съемки в шоу «6 кадров». Много ли удалось собрать и есть ли цель?
- Когда-то копил, но сейчас периодически приходится разбивать копилочку и тратить на какие-то нужды или подарки близким.
- Есть ли прогресс в музыке, которой вы тоже увлекаетесь? Пишете песни, исполняете, хотите собрать группу?
- Музыка - это моя жизнь. Без нее я себя не представляю. Написал две мелодии, но, к сожалению, пока не написаны тексты. Вот ищу, кто напишет хорошие стихи, которые подойдут, и буду выпускать.
Группа - это, конечно же, здорово, хотелось бы, но пока это только в мыслях.
- В настоящий момент мы находимся, скажем так, на макушке лета. Какое лето было бы в вашем представлении идеальным?
- Лето, проведенное где-нибудь на островах, наедине с дикой природой. Закаты, рассветы, лазурная вода. И, конечно же, обожаемый мною серфинг на прекрасных волнах океана.
Серфингом Даниил увлекся, отдыхая в летнем лагере в США, - теперь с доской он управляется почти так же уверенно, как Киану Ривз в фильме «На гребне волны».. Фото: соцсети
- Девушку с собой возьмете?
- На данный момент мое сердце свободно.