Участник «Дома-2» Илья Яббаров: «Я вообще мог сделать Настю Голд жертвой, люди сидели бы и плакали»

Старожил «Дома-2» Илья Яббаров теперь вновь каждый день мелькает на экране ТВ. На реалити-шоу он вернулся в новом статусе – семьянина, которого ставят в пример молодежи телестройки. Илья Яббаров признается, что ради своей жены Насти Голд готов на многое. Вот и ее второе место в конкурсе «Человек года» переживал очень эмоционально, расстроился больше Насти. Считает, что Либерж Кпадону давила на жалость, а так нечестно.
- Илья, скажи, сильно ли расстроилась Настя, проиграв в финале «Человека года»? Как ты ее поддерживал?
- Честно скажу, было обидно. Перед финалом не спал трое суток. Переживал, конечно, надеялся на другие результаты. Но в принципе, я был прав, всего один голос разделил Настю от Либерж. Я на «Доме-2» уже семь лет, и всегда борюсь здесь за справедливость и за честность. Я же и на Лобном это тему поднимал: давайте бороться справедливо. Понимаете, каждый из героев может давить на жалость. Вот наша семья абсолютно не давила. Хотя мы могли и детьми, и я вообще мог бы сделать Настю жертвой, что люди сидели бы и плакали, но я этого делать не стал.
«Начнут писать, что я обиженный мужчина»
- Ты хочешь сказать, что Либерж давила на жалость, когда сказала, что потеряла ребенка от Вани Барзикова?
- Да, когда сыграла драму. Это же можно было сказать и после конкурса. Это жулики и шулеры, я считаю, кто занимается вот такой ерундой. Таких людей я не приветствую. Это несправедливо и неправильно. Что касается моей поддержки Насти. Мы скоро полетим отдыхать в Дубай, поддержку ее вот этим моментом, чтобы она отдохнула. Подарил ей наушники, которые она хотела, цветочки. Если честно, она не так болезненно проиграла проигрыш, как я.
Я хотел поставить жирную точку на «Доме-2», что вот наша семья, моя жена станет «Человеком года». Мне казалось, что Настя станет «Человеком года». Мы такие трудности прошли, были разлады, но смогли семью сохранить, четыре года в браке, умеем решать сложные вопросы и показываем это, не стесняемся. И мне казалось, что вот оно – вот- вот… Победителей не судят.
Анастасия Голд и Илья Яббаров. Фото: соцсети
- Считаешь ли ты Либерж Кпадону достойной звания «Человек года»? Или Насте это звание больше подходит?
- Нет, не считаю. Все, что у нее было, это было 10-12 лет назад. Давайте не жить прошлым. Конкурс у нас в 2023-м году, а не в 2015-м году. Либерж Кпадону была уже «Человеком года», и тогда заслуженно победила. Почему я считаю, что сейчас незаслуженно: первое – она ничего не показала в отношениях, их нет. Второе – Либерж любит пригубить и выпить. До финала она даже не выходила на Лобное место, алкоголь ей, видимо, ближе, чем все остальное.
Знаю, сейчас начнут писать, что я обиженный мужчина. Я не обиженный, я говорю в лицо людям правду. Но иногда людям не нравится эта правда. Это не год Либерж Кпадону, кто угодно, только не она должна была стать «Человеком года». Для меня – моя жена «Человек года». Я всю неделю мониторил Интернет, смотрел паблики: Лиза и Настя, Настя и Лиза. И тут выскакивает Либерж Кпадону. Это мнение жюри.
Если бы голосовал телезритель, поверьте, исход был бы другой. Я поздравил жену, поддержал ее. Второе место – это хорошо, до него тоже надо дойти, это не просто так.
«Мы смогли сохранить семью»
- Ради чего вы с Настей вернулись на «Дом-2»? Какие ставите цели перед собой на проекте сейчас?
- Это мое родное место, я здесь провел много времени. И много чего у меня здесь было – и слезы, и драки, и расставания, и ребенок родился, и измены. Все это обсуждали. Я – как на ладони, открытый. Я вернулся, в первую очередь, в свой родной дом, потому что скучал. Хочется показать себя и с другой стороны - мы смогли сохранить семью
- В чем главное отличие лично для тебя «Дома-2», который выходил на ТНТ, от того проекта, в котором ты сейчас принимаешь участие? Какой формат ближе тебе – прежний или нынешний?
- «Дом-2» изменился. Но если спросите меня, в худшую или лучшую сторону, то на этот вопрос я не отвечу. Потому что и тогда было хорошо и сейчас хорошо. Тогда была жесть, бурная жизнь, эмоции, какая-то грязь. Все это мусолилось.
Сейчас мне нравится зритель – кто-то остался, кто-то отвалился, кто-то добавился. И мне нравится, сейчас зритель, он хоть и эмоциональный, но очень лояльный, высказывается без оскорблений. Да, есть некоторые экземпляры, дураков хватает.
Сейчас телепроект «Дом-2» вместе с каналом Ю идут в ногу со временем. Конечно, жизнь меняется. Мне сейчас больше нравится, что происходит. Темы не слабее тех, что были. Просто мы повзрослели, по-другому рассуждаем, пытаемся какой-то совет дать, внести ясность в ту или иную тему. Мне сейчас комфортнее здесь, чем раньше.
«Я с виду дедом выгляжу, конечно»
- Не чувствуешь ли ты себя неким «переростком» на «Доме-2» среди молоденьких участников и участниц? Все-таки 38 лет скоро.
- Может, я с виду дедом выгляжу, конечно. Но у меня нет никаких комплексом в связи с возрастом. Я внутри себя даже на 25 лет не чувствую. Я прыгаю с молодыми ребятами, я смеюсь, я жизнерадостный, у меня нет комплексов. Может, в дальнейшем я почувствую свой возраст. Мне так не хочется понимать, что уже 37 лет. Мои года – мое богатство. Мне хочется повеселиться, поприкалываться, поржать. Я ради этих эмоций сюда и вернулся.
«Какой-то чужой дядька будет рулить и указывать, с кем мне общаться?»
- Как сейчас складываются твои отношения с Аленой Рапунцель? Намерен ли ты восстанавливать общение с сыном Богданом? Когда видел его в последний раз?
Илья Яббаров с Аленой Рапунцель и сыном Богданом. Фото: соцсети
- С Аленой мы не общаемся, это не секрет. Раньше общались хорошо и с ней, и с Татьяной Владимировной. Но судьба нас развела. Мы даже не ругались. Я в свое время зимой впал в очень сильную депрессию. Когда так происходит, я не общаюсь ни с кем абсолютно – ни с мамой, ни с друзьями. Жена моя это знает. Максимум, можно позвонить только Насте. Я даже трубку не беру.
- Из-за чего была депрессия?
- Были сложности в работе, мой компаньон обманул меня на очень большие деньги. Я переживал, как вырулить из ситуации, где взять деньги. Но я пережил, эта история сделала меня сильнее, мощнее. Мы продолжили семейный бизнес без компаньона, продали квартиру, две машины, взяли кредит. Вырулили. И сейчас я с гордостью могу сказать, что теперь все деньги проходит через нашу семью. Жена запретила брать компаньонов. Нужен компаньон? Жена мой компаньон.
Алена, конечно, обиделась, что я какое-то время не общался. Так и они не звонили. Не только же отец постоянно должен. Можно же позвонить, поинтересоваться, живы мы, здоровы, почему на связь не выходим. Настя даже в соцсети месяца два ничего не размещала. Но никому ничего не надо. Даже на день рождения Богдашки нас не позвали. Потом мне донесли, что у Алены молодой человек появился.
Я настроен к нему нормально. Мне говорят, что он тоже против меня ничего не имеет. Но мне рассказывали, что, мол, он против, чтобы я общался с ребенком. Что это? Какой-то чужой дядька будет рулить и указывать, с кем мне общаться? Но Ваня Барзиков с ним пообщался, рассказал мне, что тот без агрессии, что ничего такого он не говорил. Но мне донесли вот так.
- А ты с ним сам пообщаться не хочешь?
- Я с удовольствием с ним пообщаюсь. Ваня с ним созванивался, он сказал, что он не против, но без камер, за Периметром. Я думаю, что мы найдем время и поговорим, как два взрослых мужчины. У него своя семья, у меня – своя. Нам делить нечего. Есть ребенок. Если Аленка не против, мы готовы сесть и поговорить по-мужски, пожать друг другу руки. Я не против помогать ребенку, я никогда от Богдашки не отказывался.
Илья Яббаров с сыном Богданом. Фото: соцсети
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- Скучаешь по Богдану?
- Конечно. Как можно не скучать по своему ребенку? Это же вылитый Яббаров маленький. Скучаю, но могу себе на горло наступить. Жизнь научила. Такие вот пироги. В этом году мы виделись.
«Настя для меня самая лучшая, и это даже не обсуждается»
- Настя недавно сменила имидж, и ее немедленно вновь начали упрекать в подражании Алене Рапунцель. Как ты относишься к подобным сравнениям и высказываниям о жене в Сети? У вас же даже был скандал.
- Во-первых, почему был скандал. Я всегда знал, как жена относится к своим волосам. У нее свои длинные, красивые. Я к ним относился, как к святому. Мне не то, чтобы не понравился новый имидж, мне понравилось. Но я удивился, что Настя отрезала сорок сантиметров! Моя жена лучше всех, я ее люблю и обожаю.
Во-вторых, сравнения с Аленой. Это вообще глупо. Настя и Алена не то, чтобы ни грамма не похожи. Они разные во всем – по интеллекту, по эмоциональности, по общению. У Алены – свой образ, у Насти – свой. Настя для меня самая лучшая, и это даже не обсуждается.
«ДОМ-2. Новая жизнь» выходит каждый день в 22:00 на канале «Ю».