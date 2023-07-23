Участник «Дома-2» Илья Яббаров: «Я вообще мог сделать Настю Голд жертвой, люди сидели бы и плакали»

- Считаешь ли ты Либерж Кпадону достойной звания «Человек года»? Или Насте это звание больше подходит?

- Нет, не считаю. Все, что у нее было, это было 10-12 лет назад. Давайте не жить прошлым. Конкурс у нас в 2023-м году, а не в 2015-м году. Либерж Кпадону была уже «Человеком года», и тогда заслуженно победила. Почему я считаю, что сейчас незаслуженно: первое – она ничего не показала в отношениях, их нет. Второе – Либерж любит пригубить и выпить. До финала она даже не выходила на Лобное место, алкоголь ей, видимо, ближе, чем все остальное.

Знаю, сейчас начнут писать, что я обиженный мужчина. Я не обиженный, я говорю в лицо людям правду. Но иногда людям не нравится эта правда. Это не год Либерж Кпадону, кто угодно, только не она должна была стать «Человеком года». Для меня – моя жена «Человек года». Я всю неделю мониторил Интернет, смотрел паблики: Лиза и Настя, Настя и Лиза. И тут выскакивает Либерж Кпадону. Это мнение жюри.

Если бы голосовал телезритель, поверьте, исход был бы другой. Я поздравил жену, поддержал ее. Второе место – это хорошо, до него тоже надо дойти, это не просто так.

«Мы смогли сохранить семью»

- Ради чего вы с Настей вернулись на «Дом-2»? Какие ставите цели перед собой на проекте сейчас?

- Это мое родное место, я здесь провел много времени. И много чего у меня здесь было – и слезы, и драки, и расставания, и ребенок родился, и измены. Все это обсуждали. Я – как на ладони, открытый. Я вернулся, в первую очередь, в свой родной дом, потому что скучал. Хочется показать себя и с другой стороны - мы смогли сохранить семью

- В чем главное отличие лично для тебя «Дома-2», который выходил на ТНТ, от того проекта, в котором ты сейчас принимаешь участие? Какой формат ближе тебе – прежний или нынешний?

- «Дом-2» изменился. Но если спросите меня, в худшую или лучшую сторону, то на этот вопрос я не отвечу. Потому что и тогда было хорошо и сейчас хорошо. Тогда была жесть, бурная жизнь, эмоции, какая-то грязь. Все это мусолилось.

Сейчас мне нравится зритель – кто-то остался, кто-то отвалился, кто-то добавился. И мне нравится, сейчас зритель, он хоть и эмоциональный, но очень лояльный, высказывается без оскорблений. Да, есть некоторые экземпляры, дураков хватает.

Сейчас телепроект «Дом-2» вместе с каналом Ю идут в ногу со временем. Конечно, жизнь меняется. Мне сейчас больше нравится, что происходит. Темы не слабее тех, что были. Просто мы повзрослели, по-другому рассуждаем, пытаемся какой-то совет дать, внести ясность в ту или иную тему. Мне сейчас комфортнее здесь, чем раньше.

«Я с виду дедом выгляжу, конечно»

- Не чувствуешь ли ты себя неким «переростком» на «Доме-2» среди молоденьких участников и участниц? Все-таки 38 лет скоро.

- Может, я с виду дедом выгляжу, конечно. Но у меня нет никаких комплексом в связи с возрастом. Я внутри себя даже на 25 лет не чувствую. Я прыгаю с молодыми ребятами, я смеюсь, я жизнерадостный, у меня нет комплексов. Может, в дальнейшем я почувствую свой возраст. Мне так не хочется понимать, что уже 37 лет. Мои года – мое богатство. Мне хочется повеселиться, поприкалываться, поржать. Я ради этих эмоций сюда и вернулся.

«Какой-то чужой дядька будет рулить и указывать, с кем мне общаться?»

- Как сейчас складываются твои отношения с Аленой Рапунцель? Намерен ли ты восстанавливать общение с сыном Богданом? Когда видел его в последний раз?