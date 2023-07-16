Ольга Тумайкина: «Когда сердце стучит, женщине хочется объятий и нежности»

В творческой биографии Ольги Тумайкиной масса нетривиальных ролей - и калейдоскоп образов в скетчкоме «Женская лига», и психотерапевт Тамара Ивановна в «Светофоре», и Екатерина Фурцева («В созвездии Стрельца»), и многие другие блистательные образы воплотила на больших и малых экранах артистка.
При этом каждый раз Ольга, умеющая выразить иронию, презрение или подарить надежду неуловимым движением брови или полуоборотом головы, удивляет.
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В новом комедийном сериале «Открывай, полиция!» исключений не будет. Тумайкина сыграла «дурынду» и «невезучку» по фамилии Нефедова - возлюбленную преступника, которого ищет полиция, ищут пожарные. В беседе с «Телепрограммой» Ольга объяснила, как можно оправдать бандитскую зазнобу, из чего состоит ее личная табель о рангах для мужчин и почему актриса считает себя снайпером в кино.
«Любовь к персонажу передается зрителю»
- Ольга, для тех, кто только собирается включить сериал «Открывай, полиция!», вы могли бы описать эмоциональное ощущение от проекта?
- Во-первых, над ним работала прекрасная команда - режиссер Сергей Гинзбург, актеры Иван Охлобыстин (подполковник Дмитрий Рощин), Артем Быстров (бандит Тактаров) и многие другие. Смотрите обычную историю, которая может случиться с любым из ваших соседей. Смотрите на простое, которое становится смешным, и на смешное, которое становится грустным. В жизни так бывает.
Кино, наверное, потому и любимо зрителем - это сон наяву. Оно про то, что может произойти с каждым из нас, но с большей или меньшей степенью «усмешнения», как иногда говорят сценаристы. В сериале легкий, при этом хлесткий юмор, узнаваемые пародии на человеческие характеры. В нем есть все! Поэтому я всем советую посмотреть наш сериал.
- Вам досталась женщина по фамилии Нефедова - возлюбленная преступника. Вы хорошо ее понимаете? Зачем же она с таким бандитом?..
Ольга Тумайкина с Иваном Охлобыстиным в сериале «Открывай, полиция!». Фото: канал ТНТ
- Актерская профессия в целом «понимательная». Думаю, если ты чего-то не понимаешь, стоит задуматься о другой профессии. Если мой персонаж нуждается в том, чтобы его оправдать, я оправдаю его на все 200%. Потому что я прежде всего уже люблю этого персонажа. И я должна сыграть его так, чтобы все мотивации и поступки были зрителю понятны.
Любую свою героиню, какой бы дурындой или невезучкой она ни была, я буду защищать до последнего. Я наделяю своих героинь еще большей силой. Как мне кажется, у меня в этом большой опыт - я играла разных персонажей с разными судьбами. Устроенными, никудышными, чрезвычайно нелепыми, тотально глупыми… Всех их я люблю и потому оправдываю.
- А вдруг люди посмотрят и скажут: «Ох, ну что за романтизация уголовников?»
- Я играю своих героинь так, что никто их и меня обвинять ни в чем не будет. Моя любовь к персонажу, как в эстафете, плавно и органично передается зрителю.
- Ого!
- Да, я умею играть так, чтобы моих героинь полюбили. Более того, я ничем не рискую - в кинопространстве у меня было пока не так много главных ролей, к которым можно было бы подробно присмотреться и сказать: «Ой, вот тут червоточинка…» Я делаю снайперские выстрелы в эпизодических ролях, и в этом моя сила!
- Можно ли назвать вашу героиню несчастной женщиной из-за того, что она связала себя с таким, как бандит Тактаров? Почему вообще женщин нередко тянет к опасным или, как сейчас говорят, «токсичным» мужикам?
- А мне кажется, что она и не думает о том, чем занимается человек, который похитил ее сердце. Когда сердце стучит, кровь в висках, хочется объятий и нежности - женщине не до этого. Почему женщины падки на плохишей и скверных парней? Каким бы ни был скверным этот парень, он в своем желании обмануть может быть совершенно искренним, способным за одну ночь подарить весь мир. Такие порывы щедрости всегда чувствуются.
Часто плохие парни бывают отважными, и эту отвагу женщина рассматривает как защиту, стену - как ощущение того, что за нее точно вступятся в дуэльной схватке и что эти сильные руки вытащат из любой пропасти. Вот об этом думают женщины, которые почему-то устремляют взор на тех, кого общество считает плохими парнями. Раньше это были пираты, а теперь это вот такие ребята с пониженной социальной и где-то даже гражданской ответственностью.
«Мне нравится, когда человек уважает рамки»
Ольга Тумайкина. Фото: Persona Stars
- Вы сказали про честь, отвагу и защиту. А каким вам представляется идеал мужчины? Или идеала не существует?
- Нет, почему же, я не буду протестовать против поисков идеала, а, наоборот, пожелаю любой женщине удачи в его достижении. У меня на первом месте в табели о рангах стоит мужское великодушие. Следом - ум, вместе с ним и чувство юмора. Образование - это вещь, которую мы даже не обсуждаем, мужчина должен быть образован. Ум имеет границы, глупость безгранична.
Мне нравится, когда человек уважает рамки, в которых он должен существовать: начиная от запрета ударить щенка и заканчивая запретом лгать матери или жене. А еще мужчина должен быть готов брать на себя ответственность за всех, кого я перечислила - от щенка до семьи. Щенок тоже может быть членом семьи. А что касается смелости и отваги, у меня самой их предостаточно, и если у мужчины будет дефицит этих качеств, я с ним с радостью поделюсь.
- Как обнадеживает! А на компромиссы вы готовы идти? С мужчинами.
- «Компромисс» - такое «свистящее» слово, как будто призывает к чему-то… Очень легко быть порядочным человеком, когда ты не на краю пропасти. И я никогда не пожелаю никому оказаться перед жестким выбором, когда на двух чашах весов находятся жертвы и нужно решаться, бросать жребий. Пусть Господь убережет от таких качелей.
- А как вы относитесь к версии о том, что над счастьем нужно работать?
- Мы нетерпеливы, даже когда ждем лифта… И ни для кого не секрет, что счастье - это «здесь и сейчас». В настоящий момент я разговариваю с вами, и я счастлива благодаря тому, что у нас есть повод поговорить. Мое счастье многосерийное. Во-первых, я люблю свою работу, во-вторых, я часто люблю себя в разных проявлениях. И я в целом люблю жизнь, в этом я не лукавлю. Пусть у читателей будет так же! Хотя бы четыре раза в неделю.
- Блестяще. А как проходит воспитание ваших дочерей Полины и Маруси? Успеваете уделять им время?
Старшая дочь Полина тоже стала актрисой. А школьница Маруся заявлений насчет своего будущего не делала. Фото: соцсети
- Бывает непросто, не скрою. Но моя семья очень деликатна и тактична в этом вопросе. Я чувствую моменты, когда нужно просто побыть рядом, поэтому я могу отодвинуть, сгруппировать занятость таким образом, чтобы у меня была возможность куда-нибудь рвануть с дочками и устроить себе радости - девичьи, семейные. Радости покупок, прогулок, болтания взахлеб о том о сем… Я умею воссоздавать ощущение прекрасной жизни в мелочах. И я рада, что семья это ценит.
- «Девичьи радости» звучит здорово. А как вы считаете, быть подругой дочкам - хорошая модель отношений?
Театр имени Вахтангова стал для актрисы родным домом. Фото: Global Look Press
- Быть другом, подружкой, старшим товарищем для своих детей - это важно.
«Открывай, полиция!»
Пн. - чт./20.00