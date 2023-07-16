Ольга Тумайкина: «Когда сердце стучит, женщине хочется объятий и нежности»

- Актерская профессия в целом «понимательная». Думаю, если ты чего-то не понимаешь, стоит задуматься о другой профессии. Если мой персонаж нуждается в том, чтобы его оправдать, я оправдаю его на все 200%. Потому что я прежде всего уже люблю этого персонажа. И я должна сыграть его так, чтобы все мотивации и поступки были зрителю понятны.

Любую свою героиню, какой бы дурындой или невезучкой она ни была, я буду защищать до последнего. Я наделяю своих героинь еще большей силой. Как мне кажется, у меня в этом большой опыт - я играла разных персонажей с разными судьбами. Устроенными, никудышными, чрезвычайно нелепыми, тотально глупыми… Всех их я люблю и потому оправдываю.

- А вдруг люди посмотрят и скажут: «Ох, ну что за романтизация уголовников?»

- Я играю своих героинь так, что никто их и меня обвинять ни в чем не будет. Моя любовь к персонажу, как в эстафете, плавно и органично передается зрителю.

- Ого!

- Да, я умею играть так, чтобы моих героинь полюбили. Более того, я ничем не рискую - в кинопространстве у меня было пока не так много главных ролей, к которым можно было бы подробно присмотреться и сказать: «Ой, вот тут червоточинка…» Я делаю снайперские выстрелы в эпизодических ролях, и в этом моя сила!

- Можно ли назвать вашу героиню несчастной женщиной из-за того, что она связала себя с таким, как бандит Тактаров? Почему вообще женщин нередко тянет к опасным или, как сейчас говорят, «токсичным» мужикам?

- А мне кажется, что она и не думает о том, чем занимается человек, который похитил ее сердце. Когда сердце стучит, кровь в висках, хочется объятий и нежности - женщине не до этого. Почему женщины падки на плохишей и скверных парней? Каким бы ни был скверным этот парень, он в своем желании обмануть может быть совершенно искренним, способным за одну ночь подарить весь мир. Такие порывы щедрости всегда чувствуются.

Часто плохие парни бывают отважными, и эту отвагу женщина рассматривает как защиту, стену - как ощущение того, что за нее точно вступятся в дуэльной схватке и что эти сильные руки вытащат из любой пропасти. Вот об этом думают женщины, которые почему-то устремляют взор на тех, кого общество считает плохими парнями. Раньше это были пираты, а теперь это вот такие ребята с пониженной социальной и где-то даже гражданской ответственностью.

«Мне нравится, когда человек уважает рамки»