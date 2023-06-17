Мария Ахметзянова: «Если в твоей жизни все больше трудностей, значит, счастье совсем близко»

- Как Даниил окончил учебный год? Не говорит ли уже ребенок, что, пожалуй, пойдет в театральный вуз?

- Слава богу, нет. Он любит математику и деньги, поэтому он, еще будучи маленьким, сказал, что его профессия будет связана с финансами. Я его, конечно, во всем поддерживаю, но тут он меня вообще восхищает, так же как его стремление добиться своей цели. Пример маленького мужчины, который уже в свои 11 лет стремится делать что-то для своей мечты. Он понимает, что самое главное сейчас, что он может сделать для себя, - это учиться не для галочки, а действительно получать нужные для себя знания.

Он молодец, учится на отлично. Правда, в этом году окончил 5-й класс с одной четверкой по биологии. Но это не по своей вине. Практически весь год в классе из-за болезни не было преподавателя. А появился он в мае, когда болел уже Даня. Вот ему и поставили 4 - просто потому, что у него в журнале была всего одна оценка. Но Даню это не огорчило. Он написал три доклада и оставил их для учителя в школе - уже после выставленной оценки. И это показатель большой уверенности в себе. Молодец, восхищает меня.

- Вы признавались, что с детства гиперответственны. Выходит, мать вы тоже тревожная - стоите над душой, пилите за оценки… Или все как раз наоборот?

- Мой максимализм проявляется лишь по отношению к себе. Я очень требовательна к себе в своей профессии. А так я спокойная, уверенная в себе - настолько, что иногда мои друзья удивляются, как мне удается в очень сложной ситуации не поддаваться на провокации. Конечно, это выработанная с годами и очень необходимая функция. Мама я тоже спокойная, люблю и поддерживаю сына, мы с ним друзья. Ему повезло, потому что иногда мы с ним общаемся не как взрослый с ребенком.

- «Ценить надо тех, кто с вами не в подъеме, а в падении», - ваша цитата. На чью поддержку в первую очередь рассчитываете, когда не ясно, что именно впереди? И что, не рисковать, если надеяться особо не на кого, только на себя?

- Вы знаете, я давно уже не рассчитываю ни на кого. Жизнь нас учит ничего не ждать. А ситуации сами покажут, кто с тобой, а кто - нет. Самые сложные времена открывают нам глаза на наше окружение, и мы понимаем, кого надо ценить. Не получится жить без доверия, поэтому мы все учимся на своих ошибках.