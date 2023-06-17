Мария Ахметзянова: «Если в твоей жизни все больше трудностей, значит, счастье совсем близко»

В Марию Ахметзянову зрители массово влюбились после сериала «Год культуры», где она сыграла хрупкую, но воинственную провинциальную филологиню Софью Белозерову. В новом сериале «Ухожу красиво» (онлайн-кинотеатр Wink, с 20 июня) Мария играет молодую женщину, замученную пьянством мужа. Она от него уходит, но что-то мешает ей начать новую жизнь.
«Лишь теряя, люди что-то начинают понимать»
- Мария, экс-муж вашей героини, которого играет Владимир Яглыч, разочарован в жизни и страшно пьет. Но жену надеется вернуть. Можно ли мужчину прощать за такое, давать ему шанс? Если можно, то сколько раз?
И расстаться как следует не получается, и вместе никак... (С Владимиром Яглычем в сериале «Ухожу красиво» на Wink.). Фото: кадр из фильма
- Катя идет на крайние меры, чтобы муж наконец очнулся. Иногда нужно упасть на самое дно, чтобы возродиться новым человеком. Так бывает, что люди, лишь теряя, что-то начинают понимать. Им нужен этот толчок. Женщина всегда очень долго уходит. Она до последнего живет надеждой на лучшее - даже после принятия решения. Прощать? Конечно! Мы все достойны прощения, но для этого человек должен все осознать и действительно исправиться, а не только на словах.
- Жена от всего устала, а муж вроде хочет исправиться, но продолжает лелеять свои обиды на судьбу. Почему крепкое плечо оказывается совсем не крепким? Или у них просто любовь умерла и никто не виноват?
- Их любовь не умерла. Эти люди определенно любят друг друга, даже принимая такое решение. Много факторов влияет на такую жизнь: воспитание, опыт, характер и т. д. Часто и женщины убивают в мужчинах их достоинство. Но это точно не наш вариант. Но одно понятно точно: человек может измениться, только если захочет этого сам. Решимость женщины и любовь провоцируют мужчину меняться. А мудрость женщины способна спасти все на свете. Нужно позволить мужчине быть мужчиной.
- Вы ведь уже работали с Владимиром в «Молодежке». Узнав, что вам снова сниматься вместе, вы обрадовались или, наоборот, подумали: «Боже, опять с ним!»?
- Мы были в одном проекте, да. Но наши герои, как и мы сами, не пересекались на площадке. Поэтому, конечно, с удовольствием поработала с Володей тут.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«Куда меня тянет - туда и иду»
Мария Азхметзянова в детстве. Фото: личный архив
- Наипервейший мужской способ пережить сильнейший стресс, как учат нас фильмы и сериалы, да и жизнь тоже, это немедленно выпить. А как вы справляетесь?
- Ох… Да, все знают, что алкоголь не поможет, а только усугубит ситуацию. Он только оттягивает момент восстановления. Надо прожить эти эмоции, и потом обязательно наступит облегчение. Нужно постараться не перебивать переживания ничем. Если в твоей жизни все больше и больше трудностей, значит, твое счастье совсем близко.
Я всегда поступаю, исходя из ситуации и внутреннего желания на тот момент: что мне хочется, то и делаю, куда меня тянет - туда и иду. Очень помогают в такие моменты места силы. Просто быть там и помолчать. Конкретные места называть не буду, но это там, где ты чувствуешь себя в безопасности, где не ощущаешь время .
- Недавно вам на отдыхе довелось обнять целого слона. Какой он - теплый, шершавый? А может, в этот момент вы поняли что-то важное про жизнь?
- Он невероятный! Большой объект любви. Он колючий, оказывается!
Волосатик. От этого было очень щекотно и смешно обниматься. У него красивые и умные глаза, в которых необъятная грусть. Всему живому необходима любовь. Ты просто его обнимаешь, и если чувствуешь, что ему это тоже нужно, две энергии соединяются. Гармония. Животные всегда чувствуют энергию человека, они никогда не позволят к себе прикасаться, если не чувствуют безопасность.
- До того как получить актерское образование, вы окончили филфак. Этот диплом вам когда-нибудь приносил пользу? Умение препарировать художественные образы помогает вам в профессии?
- Любой опыт нам помогает в жизни. Конечно, помогает препарировать образы и не только, ты уже сам не замечаешь, как это работает. Все эти знания хранятся в некой копилочке и при необходимости применяются по умолчанию.
«Сын меня восхищает»
11-летний сын Даниил радует актрису вполне взрослыми планами на будущее. Фото: личный архив
- Как Даниил окончил учебный год? Не говорит ли уже ребенок, что, пожалуй, пойдет в театральный вуз?
- Слава богу, нет. Он любит математику и деньги, поэтому он, еще будучи маленьким, сказал, что его профессия будет связана с финансами. Я его, конечно, во всем поддерживаю, но тут он меня вообще восхищает, так же как его стремление добиться своей цели. Пример маленького мужчины, который уже в свои 11 лет стремится делать что-то для своей мечты. Он понимает, что самое главное сейчас, что он может сделать для себя, - это учиться не для галочки, а действительно получать нужные для себя знания.
Он молодец, учится на отлично. Правда, в этом году окончил 5-й класс с одной четверкой по биологии. Но это не по своей вине. Практически весь год в классе из-за болезни не было преподавателя. А появился он в мае, когда болел уже Даня. Вот ему и поставили 4 - просто потому, что у него в журнале была всего одна оценка. Но Даню это не огорчило. Он написал три доклада и оставил их для учителя в школе - уже после выставленной оценки. И это показатель большой уверенности в себе. Молодец, восхищает меня.
- Вы признавались, что с детства гиперответственны. Выходит, мать вы тоже тревожная - стоите над душой, пилите за оценки… Или все как раз наоборот?
- Мой максимализм проявляется лишь по отношению к себе. Я очень требовательна к себе в своей профессии. А так я спокойная, уверенная в себе - настолько, что иногда мои друзья удивляются, как мне удается в очень сложной ситуации не поддаваться на провокации. Конечно, это выработанная с годами и очень необходимая функция. Мама я тоже спокойная, люблю и поддерживаю сына, мы с ним друзья. Ему повезло, потому что иногда мы с ним общаемся не как взрослый с ребенком.
- «Ценить надо тех, кто с вами не в подъеме, а в падении», - ваша цитата. На чью поддержку в первую очередь рассчитываете, когда не ясно, что именно впереди? И что, не рисковать, если надеяться особо не на кого, только на себя?
- Вы знаете, я давно уже не рассчитываю ни на кого. Жизнь нас учит ничего не ждать. А ситуации сами покажут, кто с тобой, а кто - нет. Самые сложные времена открывают нам глаза на наше окружение, и мы понимаем, кого надо ценить. Не получится жить без доверия, поэтому мы все учимся на своих ошибках.
«Животные всегда чувствуют энергию человека». Фото: личный архив
- Я вырос в Башкирии, и ваша фамилия мне кажется… привычной. Как я понимаю, если в вас и есть тюркская кровь, то немного. Играет ли это хоть какую-то роль в вашем самоощущении? Может, в сложных ситуациях в вас сквозь пыль веков просыпается решимость предков-кочевников?
- Она определенно есть во мне. Смесь крови и спортивного характера очень добавляет уверенности в своих действиях, в достижении целей. Да, я такая женщина, которая со многим может справиться. Но я предпочитаю давать мужчинам возможность быть мужчиной, а самой оставаться девочкой.
- Что вы хотите непременно успеть за это лето?
- Быть счастливой!
Личное дело
Под шепот прибоя так хорошо подумать о том о сем. А великолепная растяжка - наследие спортивного детства. Фото: личный архив
Мария Азхметзянова родилась 29 августа 1989 года в Твери в семье певицы и руководителя хора и сотрудника вагонного завода. В детстве и юности занималась балетом, живописью, стрельбой и легкой атлетикой.
После школы пошла на филфак, но через какое-то время начала учебу еще и в московской Школе драмы Германа Сидакова. Сыграла около 30 ролей в фильмах и сериалах («Триггер», «Монастырь», «Союз спасения», «Чикатило», «Год культуры», «Зорге», «Гончие-6», «Сплит» и др.). Сыну Даниилу 11 лет.