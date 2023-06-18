Юрий Стоянов: «Оказалось, что «Городок» идеально подходит для соцсетей»

Как известно, обидеть художника может каждый, а вот сыграть его способны далеко не все. Особенно если речь идет о художнике заслуженном, обласканном партией и правительством.
Правда, все это осталось в прошлой жизни, а теперь герой новой трагикомедии «Пять процентов» Николай Ферапонтов всеми забыт и никому не нужен. Воплотить столь масштабный образ призван народный артист России Юрий Стоянов, на котором эта роль сидит, как сшитый у дорогого портного костюм.
Творец с большой буквы, со звездным прошлым и не слишком успешным настоящим, Ферапонтов ввязывается в сомнительную аферу с участием своего ушлого товарища Нахимсона, выдавая случайно обнаруженные картины за свои.
Режиссер и сценарист Дмитрий Светозаров говорит, что не писал роль специально под Стоянова, но имел его в виду, где-то глубоко внутри понимая, кто сможет сыграть такого персонажа. С ним отчасти согласен и сам Стоянов, с которым мы встретились на съемках картины в павильонах «Ленфильма».
«Важно было сыграть с Сухоруковым»
В комедии «Пять процентов» Юрий Николаевич снимается со своим давним другом Виктором Сухоруковым. Фото: кадр из фильма
- То, что у меня не было соперников (ну или людей, также претендующих на роль), - это точно, - говорит Юрий Николаевич. - И кастинга небыло - ни у меня, ни у Вити (речь о Викторе Сухорукове, играющем Нахимсона. - Ред.). Мы все давно знакомы и знаем, чего ждать друг от друга. Да в целом я давно уже не пробуюсь на роли, и у Вити, насколько мне известно, похожая ситуация...
Этот фильм долго откладывался, сроки все время корректировали, решали вопрос с финансированием - как только решили, сразу начали снимать. Мы с Витей горели этой историей, хотели сняться вместе, даже скорректировали свои графики.
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- Чем так увлек именно этот проект? Сценарием?
- Дело прежде всего в нас троих. Для меня было очень важно сыграть с Витей у Светозарова. Два главных имени, два важнейших довода для согласия работать. А вот сценарий - это уже вторично. Тем более я понимал, что случайного сценария в данном случае уже не может быть по определению. Это моя третья работа с Дмитрием, и я уже знаю, какими принципами он руководствуется, когда снимает кино. Знаю о его невероятной системности, перфекционизме в подготовке к фильму.
Это такая выверенность, такая дотошность, такая детализация, что сценарий читают, скажем так, для приличия. Хотя сценарий все равно замечательный. Это питерское кино о Питере и о людях в нем. Даже если Питера привычного, открыточного в нем не будет, он все равно будет Петербургом... Но, несмотря на все это, я готов был сниматься в фильме, только если в нем будет Сухоруков.
- Почему его участие было обязательным?
- Объясню. Мы познакомились почти 50 лет назад - ну, точнее, 48... Мы - однокурсники. Жили в одной комнате, через всю жизнь пронесли какое-то теплое, дружеское, человеческое отношение друг к другу... Но оно никогда не было партнерским, даже в институте у нас не было ни одного отрывка, в котором мы вместе были заняты.
Разве что в дипломном спектакле очень условно, символически контактировали. Ну, были какие-то эпизоды... Когда-то в «Городке» Витя снимался, потом в «Стоянов-шоу», но это все же не кино. Мы в полном метре впервые работаем вместе, причем как два персонажа, очень тесно связанных друг с другом.
«В СССР это называлось «период дожития»
Шоу «Городок» сделало Стоянова и Илью Олейникова суперзвездами. Фото: кадр из передачи
- Этот фильм о людях взрослых, а сегодня в кино ходят в основном молодые. Они будут смотреть такое кино?
- Это уже вопрос позиционирования - к пиару и маркетингу. Конечно, молодые любят молодых - это нормально. Но молодые и любят посмеяться, кроме того, у нас есть прекрасная героиня - внучка Ферапонтова, Дуня, ее играет Анастасия Филиппова, а еще есть мой партнер по «Вампирам средней полосы» Дмитрий Лысенков.
То есть да, может создаться ощущение, что у этого фильма не должно быть юной аудитории: дескать, пусть в кадре и присутствуют молодые, но главные герои совсем не молоды - мягко говоря. Они из тех людей, возраст которых в Советском Союзе было принято называть периодом дожития.
Мы, конечно, посмеемся с Витей над этой формулировкой, но она до недавнего времени действительно существовала. Но при этом есть аудитория - моя и Витина, и опросы показывают, что в ней очень много молодых людей. Особенно в последнее время. То есть мы с Витей тоже вроде бы у молодежи котируемся (смеется).
Сериал «Вампиры средней полосы», в котором у актера (в кадре с Екатериной Кузнецовой) главная роль, стал одним из самых успешных отечественных проектов последних лет. Фото: кадр из фильма
- В вашем случае приток зрителей помоложе наверняка связан с успехом «Вампиров средней полосы». А у Сухорукова?
- У Вити, возможно, это случилось за счет того, что новую жизнь обретают те картины, в которых он сыграл раньше, - «Брат», «Брат-2»... А у меня - да, может быть, за счет «Вампиров...».
И за счет абсолютно по-новому ожившего в ТикТоке и во всех соцсетях «Городка». Потому что, оказывается, он был снят так, что очень легко форматируется в минутный хронометраж. И на любое событие в нем можно найти комментарий, на любой вопрос найти ответ.