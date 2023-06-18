Юрий Стоянов: «Оказалось, что «Городок» идеально подходит для соцсетей»

- То, что у меня не было соперников (ну или людей, также претендующих на роль), - это точно, - говорит Юрий Николаевич. - И кастинга небыло - ни у меня, ни у Вити (речь о Викторе Сухорукове, играющем Нахимсона. - Ред.). Мы все давно знакомы и знаем, чего ждать друг от друга. Да в целом я давно уже не пробуюсь на роли, и у Вити, насколько мне известно, похожая ситуация...

Этот фильм долго откладывался, сроки все время корректировали, решали вопрос с финансированием - как только решили, сразу начали снимать. Мы с Витей горели этой историей, хотели сняться вместе, даже скорректировали свои графики.

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- Чем так увлек именно этот проект? Сценарием?

- Дело прежде всего в нас троих. Для меня было очень важно сыграть с Витей у Светозарова. Два главных имени, два важнейших довода для согласия работать. А вот сценарий - это уже вторично. Тем более я понимал, что случайного сценария в данном случае уже не может быть по определению. Это моя третья работа с Дмитрием, и я уже знаю, какими принципами он руководствуется, когда снимает кино. Знаю о его невероятной системности, перфекционизме в подготовке к фильму.

Это такая выверенность, такая дотошность, такая детализация, что сценарий читают, скажем так, для приличия. Хотя сценарий все равно замечательный. Это питерское кино о Питере и о людях в нем. Даже если Питера привычного, открыточного в нем не будет, он все равно будет Петербургом... Но, несмотря на все это, я готов был сниматься в фильме, только если в нем будет Сухоруков.

- Почему его участие было обязательным?

- Объясню. Мы познакомились почти 50 лет назад - ну, точнее, 48... Мы - однокурсники. Жили в одной комнате, через всю жизнь пронесли какое-то теплое, дружеское, человеческое отношение друг к другу... Но оно никогда не было партнерским, даже в институте у нас не было ни одного отрывка, в котором мы вместе были заняты.

Разве что в дипломном спектакле очень условно, символически контактировали. Ну, были какие-то эпизоды... Когда-то в «Городке» Витя снимался, потом в «Стоянов-шоу», но это все же не кино. Мы в полном метре впервые работаем вместе, причем как два персонажа, очень тесно связанных друг с другом.

«В СССР это называлось «период дожития»