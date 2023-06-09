Анна Банщикова: «Владимир Машков сказал мне: «Ляг, как в клипе Кайли Миноуг»

С 15 июня в онлайн-кинотеатре Premier выходит новый сериал «Кино про бандитов». И одну из главных ролей – сестры криминального авторитета - сыграла актриса Анна Банщикова.

Об этом, а также о новом сезоне сериала «Ищейка», получившем теперь новое название, о скоротечности времени и экстремальных съемках фильма «Охота на пиранью» Анна рассказала на творческой встрече в Чите в рамках X Забайкальского международного кинофестиваля.

«Недавно я озвучила последнюю серию нового сезона «Ищейки»

- Анна, расскажите, пожалуйста, в каких проектах мы увидим вас в ближайшее время.

- С 15 июня в онлайн-кинотеатре Premier выходит смешное кино – «Кино про бандитов». Миша Пореченков сыграл в нем криминального авторитета, который много лет сидел, а потом вышел и решил снять реальный фильм про бандитов. А кто еще может это сделать?

Также в этом комедийном сериале снимались Дима Нагиев, Стас Дужников. Я же играю сестру Миши Пореченкова, которая, барышня будь здоров, заказывает его. Прикольное, смешное, симпатичное кино.

Также скоро должна выйти комедия «Бедные Абрамовичи», рассказывающая о еврейском семействе. Я играю любовь с героем Паши Майкова, который внезапно появляется из прошлого. По сюжету сериала эти персонажи вспоминают свои прежние чувства. Интересно, что в этой комедийной истории показаны разные еврейские традиции.

- Некоторые артисты чуть ли не хвастаются, что им доводилось знакомиться с криминальными авторитетами. У вас были подобные встречи?

- Слава Богу, нет, Бог миловал (Смеется).

- Говорят, что в седьмом сезоне сериал «Ищейка» будет носить название «Кушнир». Почему так? Можете, пожалуйста, рассказать подробнее о новых сериях

- Потому что «Ищейка» – это формат американского сериала The Closer, поэтому название будет адаптировано.

Недавно я озвучила последнюю серию. Так что смотрите сериал, там ожидаются новые перипетии Александры Ивановны.

Она женщина любвеобильная, но на самом деле любит только свою работу и будет вновь справляться со своими жизненными трудностями. Мы уже пишем сценарий нового сезона. А я как креативный продюсер принимаю участие в этом процессе, придумываю жизнь героини.

Мы даже хотели сделать такой флешмоб, чтобы люди писали, какие с ней могут происходить события, и что самые интересные идеи мы возьмем в кино. Если есть какие-то задумки, то присылайте, будем внедрять в жизнь.