Анна Банщикова: «Владимир Машков сказал мне: «Ляг, как в клипе Кайли Миноуг»

С 15 июня в онлайн-кинотеатре Premier выходит новый сериал «Кино про бандитов». И одну из главных ролей – сестры криминального авторитета - сыграла актриса Анна Банщикова.
Об этом, а также о новом сезоне сериала «Ищейка», получившем теперь новое название, о скоротечности времени и экстремальных съемках фильма «Охота на пиранью» Анна рассказала на творческой встрече в Чите в рамках X Забайкальского международного кинофестиваля.
«Недавно я озвучила последнюю серию нового сезона «Ищейки»
- Анна, расскажите, пожалуйста, в каких проектах мы увидим вас в ближайшее время.
- С 15 июня в онлайн-кинотеатре Premier выходит смешное кино – «Кино про бандитов». Миша Пореченков сыграл в нем криминального авторитета, который много лет сидел, а потом вышел и решил снять реальный фильм про бандитов. А кто еще может это сделать?
Также в этом комедийном сериале снимались Дима Нагиев, Стас Дужников. Я же играю сестру Миши Пореченкова, которая, барышня будь здоров, заказывает его. Прикольное, смешное, симпатичное кино.
Также скоро должна выйти комедия «Бедные Абрамовичи», рассказывающая о еврейском семействе. Я играю любовь с героем Паши Майкова, который внезапно появляется из прошлого. По сюжету сериала эти персонажи вспоминают свои прежние чувства. Интересно, что в этой комедийной истории показаны разные еврейские традиции.
- Некоторые артисты чуть ли не хвастаются, что им доводилось знакомиться с криминальными авторитетами. У вас были подобные встречи?
- Слава Богу, нет, Бог миловал (Смеется).
- Говорят, что в седьмом сезоне сериал «Ищейка» будет носить название «Кушнир». Почему так? Можете, пожалуйста, рассказать подробнее о новых сериях
- Потому что «Ищейка» – это формат американского сериала The Closer, поэтому название будет адаптировано.
Недавно я озвучила последнюю серию. Так что смотрите сериал, там ожидаются новые перипетии Александры Ивановны.
Она женщина любвеобильная, но на самом деле любит только свою работу и будет вновь справляться со своими жизненными трудностями. Мы уже пишем сценарий нового сезона. А я как креативный продюсер принимаю участие в этом процессе, придумываю жизнь героини.
Мы даже хотели сделать такой флешмоб, чтобы люди писали, какие с ней могут происходить события, и что самые интересные идеи мы возьмем в кино. Если есть какие-то задумки, то присылайте, будем внедрять в жизнь.
Кадр из сериала «Ищейка»
- У Александры Ивановны Кушнир есть одна милая привычка. Она любит шоколад…Как была придумана такая особенность?
- Героиня Кушнир довольно рассеянная. В жизни она абсолютная женщина, но в работе очень собранный человек, этакий мегамозг. И действительно, есть такой факт, что черный шоколад помогает думать.
И мы решили, что когда героиня Александры Ивановны не может что-то придумать, ей необходима подпитка. Вот такая у моей героини зависимость. Обычно женщины заедают стресс шоколадом, и люди узнали себя в этом.
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«Следующей должна была прыгать я, деваться некуда»
- Можете, пожалуйста, рассказывать о наиболее сложных съемках в своей жизни?
- В актерской профессии нужно быть бойцом, иметь такой внутренний стержень, который вопреки холоду, снегу, граду позволит тебе честно выполнять свою работу.
Бывает, что ты снимаешься в летнем платье, практически босиком, а на улице жуткий ветер, минус пятнадцать. Вы снимаете лето зимой, потому что не успели доснять его вовремя. Закончились деньги, и съемки перенесли. Такое случается часто. Об этом можно только писать в титрах, в которых почему-то об этом не пишут.
Или вот мы снимали фильм «Охота на пиранью». И я там должна была лечь под воду и не шевелиться. Хотя я не умею нырять и даже держаться под водой.
Это было в Карелии. Ледяная речка. Помню, Владимир Машков, сыгравший главную роль в этом фильме, сказал мне: «Аня, задержи дыхание, ляг, как в клипе у Кайли Миноуг». Это был ужас. И каким-то образом я это сделала, но раз надо значит надо.
Кадр из фильма «Охота на пиранью»
Или, например, в этом же фильме была еще одна экстремальная сцена с вертолетом. Но на самом деле это Володя пошутил над нами. Машков считает, что если в фильме артист переживает какие-то события, то он должен их пережить в реальности. И он заставил нас прыгать с вертолета. Это могли бы сделать каскадеры, но Володя сказал: «Нет, ребята, вы должны собраться и прыгнуть, иначе хорошего кино не будет».
И вот мы уже в вертолете, который кружит в шести метрах от воды, и открывается дверь. Гармаш Сергей Леонидович прыгал до меня, а он мужчина тяжелый, с огромными ручищами. Сергей Леонидович еще так глубоко ушел под воду, долго не выныривал…
Следующей должна была прыгать я, а уже деваться некуда. Под водой – каскадеры, заряжены камеры. И я невольно подумала: «Похоже, мне пришел конец». Но взяла и прыгнула, хотя это было очень страшно. Так что в актерской профессии есть вещи, когда нужно все бросить и прыгнуть, что-то преодолеть.
«Ребенок сказал про Высоцкого: «Мама, он поет кровью»
- Получается ли у вас совмещать карьеру и семью?
- Мальчишки уже подросли. Время, когда дети маленькие и говорят: «Мамочка, побудь со мной, пожалуйста», быстро проходит. А ты говоришь: «Сынок, сейчас, я только доделаю свою работу». А потом получается: «Сынок, можно я с тобой посижу?». «Мам, дверь закрой, я с другом говорю».
И это происходит буквально в секунду. Поэтому когда дети просят: «Мамочка, посиди со мной», нужно почитать и посидеть.
Скажу вам честно, все свое свободное время я старалась проводить вместе с детьми. Маше, конечно, меньше меня досталось. С возрастом время уплотняется. И кажется, что ты должен больше успеть.
Сейчас моей Маше шесть лет. И так получилось, что она родилась, когда вовсю шли съемки «Ищейки». А там у меня плотная занятость, я все время в кадре. И мама в принципе отсутствовала дома постоянно.
Почему Маша и стала сниматься, играть в сериале моего сына Мишу - да потому что постоянно хотела видеть меня на площадке. Когда дочери было три года, она говорила: «Ты моя мама». Типа: «Алле, ты забыла про это».
Машка более свободолюбивая от мамы. Это непросто все, конечно, но важно не количество, а качество. Можно провести 20 полноценных минут с ребенком, включиться в него, узнать, что у него происходит, разговаривать.
Говорите со своими детьми хотя бы 20 минут в день, да хотя бы пять или семь. Ведь можно провести с ребенком весь день и быть совершенно не с ним…
Анна Банщикова на X Забайкальском международном кинофестивале. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- Есть ли у вас кумиры?
- Мне просто повезло. Знаете, я снималась в эпизоде с Донатасом Банионисом. Или в моей жизни получилось так, что я была замужем за Максимом Леонидовым. Я же реальная «Девочка-видение». Помните, есть такая песня? Так вот, это про меня.
А Максим просто дружил с такими людьми: с Борисом Гребенщиковым, с Андреем Макаревичем*. А я была совсем юной и попала в компанию интересных личностей.
Я же из Петербурга. А мы, конечно, там слушали Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова, я жила в доме на проспекте Ветеранов, рядом со мной жил Цой. Мне повезло видеть таких людей в своей жизни. И это не могло не произвести на меня впечатление.
Возвращаясь к детям, нужно научить их отличать талантливое от бездарного, ставить хорошую музыку, показывать хорошие фильмы. Важно заложить основу, а дальше они уже отличат хорошее от плохого.
Мои дети слушали Владимира Высоцкого, и когда моему ребенку было пять лет, он сказал: «Мама, он кровью поет». Представляете, какие крутые ассоциации?
Старшему Михаилу уже почти 16 лет. И он уже многому может и меня научить.
- О чем вы сейчас мечтаете?
- О мире, любви, покое, здоровье детей, о том, чтобы заниматься интересной работой, получать от жизни удовольствие, радоваться. Другие ценности сейчас потеряли смысл. Ни о чем другом, например, о бриллиантовом колье, я никогда не мечтала. И вам не советую.
В одном фильме мне понравилось колечко, которое сделал наш художник. И я отдала за него сто рублей. Я ношу его все время, а все восклицают: «Какое у вас кольцо красивое, из черного золота, наверное». Оно мне очень дорого!
Давайте мечтать о простых вещах!
* - (включен в реестр лиц, признанных иноагентами)