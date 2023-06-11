Михаил Тарабукин: «Хотелось бы подарить жизнь новому человеку»

Сверкнувший в «Бандитском Петербурге» и «Солдатах» Михаил Тарабукин прославился, конечно, благодаря сериалу «Кухня» и всем его производным. Только сейчас артист давно уже перешел на новый уровень, получая главные роли одну за другой, и может позволить себе выбирать проекты, в которых работает.
Один из таких - комедийная сага «Здравствуйте, вам пора!» (Premier), посвященная приключениям потустороннего вестника Паши, который сообщает умершим об окончании земного пути. Сразу после премьеры второго сезона проекта «Телепрограмма» поговорила с 41-летним актером о фатализме, сиквелах известных сериалов и блогерах в кино.
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- Михаил, чем удивят новые эпизоды вашего комедийно-мистического сериала? Продолжение было неминуемо?
- Это решение было логичным. Если аказчик просит второй сезон, значит, есть спрос. Продюсеры, режиссер, оператор и все остальные цеха оперативно отреагировали на этот посыл и усилили, можно так сказать, некоторые важные позиции.
Я могу отметить, что сценарий проработали глубже, мы стали поднимать серьезные вопросы. В первом сезоне были скорее пословицы и поговорки, которые мы визуализировали. Во втором идет философия.
- Какая?
- Вопросы прощения, милосердия, гуманизма, предназначения человека на земле. Подтянули и картинку - она стала еще круче. Музыка придает еще больше красок. Словом, все стало ярче и насыщеннее.
Актер много трудился. И однажды оказался в народной любви по самые помидоры. Фото: соцсети
- Прямо философские притчи?
- Отчасти. Возможно, поэтому даже кому-то покажется, что глубина и многослойность, которую мы даем, для комедийного проекта лишние. Но я так не думаю.
- Как меняется ваш Паша?
- На нем теперь еще больше ответственности. Теперь он отвечает не только за себя и свою работу, но и за спутницу Настю (Лиза Моряк, жена режиссера Сарика Андреасяна. - Авт.).
Он привел ее в департамент небесных дел, в котором они теперь не только вместе служат, но и встречаются в смысле личных отношений - насколько могут позволить обстоятельства, конечно. Поэтому Паша становится серьезнее и солиднее. Он уже не такой нерадивый ангел, а вполне себе обстоятельный вестник.
«Актерство - сложная профессия»
- Как вам работа с блогером Давой? Есть ли у него задатки артистизма?
- Задатки артистизма в Даве (блогер играет антагониста героя Тарабукина - рассерженного вестника Петра. - Авт.), конечно, есть: он ведь изначально танцор. Так? Замечательно двигается.
- Хорошо. А актерский потенциал оценить можете?
- Знаете что… Как бы резиденты Comedy Club и прочие комики ни пытались доказать всем, что актерская работа - не профессия и сниматься в кино может каждый, ни фига, простите, они не докажут. Ничего у них не получится.
Как не получается у всех, кто усиленно до сих пор пытается это доказать. Актерство - сложная профессия. В театральных вузах не зря учатся по пять лет на десятках видах дисциплин, не зря сдают экзамены, работают с педагогами. Все это не пустой звук.
- Но ведь и они как-то попадают в кино. И работают на одной площадке с вами. Так в чем тогда отличие блогера от актера?
- Если тебя снимают - актером от этого ты не становишься. Ты просто человек, который в кадре. Не актер.
- А если шире: не пугает ли вас присутствие звезд без актерского образования в теле- и кинопрокатах? Это неизбежность эпохи или просто ответ на запросы аудитории? Мол, они популярнее, значит, их надо показывать - выиграли конкуренцию.
- Нет, меня это никак не пугает. Расстраивает? Пожалуй. Потому что, если завтра таксисты начнут оперировать людей, это будет намного опаснее. Но ведь этого не произойдет, правда? Надеюсь, что да. Поэтому не пугает.
- Как вы относитесь к модной нынче традиции перезапусков известных сериалов? Готовы были бы вернуться в «Солдаты»? Вот в сериале «Дурдом», кстати, уже обыграли такой эпизод - там Алексей Маклаков, Вячеслав Гришечкин, Александр Пальчиков и другие звезды той армейской саги появляются в роли военных одной части.
Таким щуплым пацаненком он был в «Солдатах». Фото: кадр из фильма
- Я отношусь абсолютно нормально к перезапускам. Не вижу в этом ничего предосудительного или криминального. Если крепкий сценарий и поколение, которое смотрело проект, получало удовольствие, то почему бы не сделать продолжение для этой аудитории и их детей или даже внуков? Второе рождение.
В этом есть определенный шарм, обаяние, мудрость жизни. Все мы живем и проживаем время - стареем, меняемся, взрослеем, так же и с полюбившимися героями может быть. Вот они предстают перед публикой спустя 5 - 10 - 20 лет. Разве плохо?
«Все предначертано, мало что можно изменить»
- Во втором сезоне «ЗВП» ваш герой помогает новым душам появиться на свет. Как считаете, каждый человек рождается чистым и безгреховным или, исходя из генетики и фатума, ему уже предначертаны некоторые неизбежные вещи?
- Лично я фаталист. И считаю, что все уже изначально прописано в программе, когда мы рождаемся. Все предначертано, мало что можно изменить. Это мое субъективное мнение.
Теперь Михаил играет солидных мужчин в справных пальто (с Лизой Моряк в новом сезоне сериала «Здравствуйте, вам пора!» на Premier). Фото: кадр из фильма
- Тогда задумывались ли вы о смерти? Это то, что стоит того, чтобы жить, как пел Цой? То, что придает цену жизни. Или то, что хотелось бы отсрочить как можно сильнее?
- Конечно, задумываюсь. Этим мы и отличаемся от млекопитающих: люди думают о смерти. Прежде всего такие мысли отличают человека от животных.
Интерес к кино и театру Миша проявлял уже в детстве. Фото: соцсети
- Ваш герой Павел принимает вновь рожденных, а у вас есть стойкое мужское желание самому дать жизнь новому человеку? Хотелось бы семью или это уже отмерший институт?
- Я бы не стал называть семью отмершим институтом. Отмершим институтом можно считать брак - в советском его формате и понимании: загс, регистраторша брачующихся, музыка, вот это все. А семью нельзя назвать отмершим институтом, потому что это здорово. Да, конечно, хотелось бы подарить жизнь новому человеку - работаю над этим!
В последнее время Тарабукин появляется на светских тусовках с красавицей Екатериной Ковешниковой. Фото: личный архив
- Хорошо. Финальное. Если бы вы «встречали» себя новорожденным, как ваш персонаж, что бы посоветовали? Тогда, 29 июня 1981 года.
- Едва ли я новорожденным смог бы понять то, что говорит взрослый. Но если бы понимал, то сказал бы себе: «Обязательно иди в музыкальную школу!» (Смеется.) А маму настоятельно попросил бы уговорить маленького Мишу это сделать.