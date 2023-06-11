Михаил Тарабукин: «Хотелось бы подарить жизнь новому человеку»

- Прямо философские притчи?

- Отчасти. Возможно, поэтому даже кому-то покажется, что глубина и многослойность, которую мы даем, для комедийного проекта лишние. Но я так не думаю.

- Как меняется ваш Паша?

- На нем теперь еще больше ответственности. Теперь он отвечает не только за себя и свою работу, но и за спутницу Настю (Лиза Моряк, жена режиссера Сарика Андреасяна. - Авт.).

Он привел ее в департамент небесных дел, в котором они теперь не только вместе служат, но и встречаются в смысле личных отношений - насколько могут позволить обстоятельства, конечно. Поэтому Паша становится серьезнее и солиднее. Он уже не такой нерадивый ангел, а вполне себе обстоятельный вестник.

«Актерство - сложная профессия»

- Как вам работа с блогером Давой? Есть ли у него задатки артистизма?

- Задатки артистизма в Даве (блогер играет антагониста героя Тарабукина - рассерженного вестника Петра. - Авт.), конечно, есть: он ведь изначально танцор. Так? Замечательно двигается.

- Хорошо. А актерский потенциал оценить можете?

- Знаете что… Как бы резиденты Comedy Club и прочие комики ни пытались доказать всем, что актерская работа - не профессия и сниматься в кино может каждый, ни фига, простите, они не докажут. Ничего у них не получится.

Как не получается у всех, кто усиленно до сих пор пытается это доказать. Актерство - сложная профессия. В театральных вузах не зря учатся по пять лет на десятках видах дисциплин, не зря сдают экзамены, работают с педагогами. Все это не пустой звук.

- Но ведь и они как-то попадают в кино. И работают на одной площадке с вами. Так в чем тогда отличие блогера от актера?

- Если тебя снимают - актером от этого ты не становишься. Ты просто человек, который в кадре. Не актер.

- А если шире: не пугает ли вас присутствие звезд без актерского образования в теле- и кинопрокатах? Это неизбежность эпохи или просто ответ на запросы аудитории? Мол, они популярнее, значит, их надо показывать - выиграли конкуренцию.

- Нет, меня это никак не пугает. Расстраивает? Пожалуй. Потому что, если завтра таксисты начнут оперировать людей, это будет намного опаснее. Но ведь этого не произойдет, правда? Надеюсь, что да. Поэтому не пугает.

- Как вы относитесь к модной нынче традиции перезапусков известных сериалов? Готовы были бы вернуться в «Солдаты»? Вот в сериале «Дурдом», кстати, уже обыграли такой эпизод - там Алексей Маклаков, Вячеслав Гришечкин, Александр Пальчиков и другие звезды той армейской саги появляются в роли военных одной части.