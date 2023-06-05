Ирина Старшенбаум — о «Здоровом человеке», «Содержанках» и новом «Триггере»

— На какие темы чаще всего размышляете?

- Да на все. Я не такой человек, который сделал, забыл и пошел. Я все-таки всегда пытаюсь осознать собственное поведение, мотивы поступков. Это хорошо помогает и в актерской профессии, потому что когда ты готовишься к роли, ты рефлексируешь, рассматриваешь околоперсонажную жизнь и стараешься насытить ее какими-то элементами.

Ну и, наверное, рефлексирующие люди стараются как-то осмысленно, качественно жить. То есть до определенного момента ты просто живешь, ни о чем не задумываясь, жизнь бьет ключом, ты по ней путешествуешь.

А потом какие-то вещи повторяются, и ты уже не желаешь их во взаимодействии с людьми, в работе. Начинаешь больше ценить себя, стараешься смотреть на себя со стороны. Очень помогает!

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— А героя Никиты Ефремова можно отчасти назвать эгоистом, хотя теоретически он ведь ведет себя как альтруист?

— Конечно. Это вторичная выгода. Она иногда встречается и у альтруистов в том числе — почувствовать себя хорошим человеком, здоровым человеком.

— Бытует такое мнение, что по-настоящему талантливым людям можно простить все. А творческие личности очень часто проявляют эгоизм по отношению к окружающим, особенно близким. Доводилось смотреть фильм о Жаке-Иве Кусто.

И там рассказывалось о том, что великий исследователь океана, путешественник практически постоянно жертвовал интересами семьи ради профессии. Но в противном случае мы бы не знали этого имени… На ваш взгляд, действительно ли творческим, рефлексирующим людям можно простить проявления эгоизма?

— Прощать это можно всем. Я против того, чтобы дифференцировать людей по их славе, таланту, творческим проявлениям или другим критериям. Действительно, у всех разная психика. Есть люди бизнеса, есть и творческие люди. А есть созерцатели, которым сложнее сфокусироваться на каких-то делах. Они больше растворяются в этом мире.

Я считаю, что если ты любишь человека, дружишь с ним или же это твой родственник, то нужно учитывать особенности его психики. И если уж ты выбрал любить его, то люби до конца, таким, какой он есть.

Творческие люди в курсе своего эгоизма. И часто об этом жалеют, испытывают чувство вины. Я знаю это и по себе, и по своим друзьям и знакомым.

— Я знаю, что вы увлекаетесь йогой и духовными практиками. Успели познакомиться с буддийскими святынями в Чите?

— Я познакомилась с духовным миром этого города: съездила в Дацан и на Титовскую сопку. Мне очень приятно, что я завершила свою работу на фестивале посещением уникальных достопримечательностей, от которых подзарядилась энергией, и с новыми силами вернулась в Москву.

Это здорово, когда ты можешь проехать на машине десять минут и оказаться в таких волшебных местах.

А вообще, мне всегда интересна природа и памятники религиозного, исторического наследия. Поэтому в поездках я стараюсь познакомиться с ними.