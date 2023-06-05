Ирина Старшенбаум — о «Здоровом человеке», «Содержанках» и новом «Триггере»

Ирина Старшенбаум на презентации фильма «Здоровый человек» в Чите. Фото: предоставлено пресс-службой X Забайкальского международного фестиваля  

Известная актриса дала интервью Teleprogramma.pro.

Российская актриса Ирина Старшенбаум сегодня нарасхват. Так, в рамках X Забайкальского международного кинофестиваля в Чите она представила фильм «Здоровый человек» со своим участием.

Картина рассказывает о ведущем спортивных новостей Егоре (Никита Ефремов). Он становится волонтером, который стремится помогать людям, но из-за своего желания осчастливить окружающих жертвует спокойствием и благополучием собственной семьи. Роль жены Егора как раз и сыграла Ирина.

Осенью на экранах появятся еще два крупных проекта с участием Ирины Старшенбаум. Это российский фильм «Триггер» и картина «Шошана» британского режиссера Майкла Уинтерботтома, которого массовый зритель знает по лентам «Жадность», «Девять песен», «Ее сердце» и «Дорога на Гуантанамо».

Подробнее об этом, а также о «Содержанках» и работе с Константином Богомоловым Ирина Старшенбаум рассказала в интервью Teleprogramma.pro.

«У нас с Никитой Ефремовым одни и те же ценности, представления о прекрасном, похожий бэкграунд»

— В фильме «Здоровый человек» вы играете с Никитой Ефремовым. Насколько я знаю, это уже ваша четвертая работа с ним. Насколько для вас важно присутствие на съемочной площадке уже хорошо знакомого человека?   

— У меня нет принципиального желания, чтобы на площадке присутствовали только те, с кем я работаю. Просто так случается, что в течении жизни ты находишь своих партнеров, режиссеров, друзей. И ты понимаешь их, вы разговариваете на одном языке. У вас одни и те же ценности, представления о прекрасном, похожий бэкграунд.

 С Никитой мы постоянно где-то пересекаемся, практически одновременно происходит наше развитие в профессиональной сфере.    

Вы похожи по психотипу?

— Я думаю, что все люди, которые дружат, похожи. Ты не можешь взаимодействовать с абсолютным антиподом. Мы сильные, глубокие и трудолюбивые, в чем-то темпераментные.

— Герой Никиты Ефремова в фильме «Здоровый человек» — этакий рефлексирующий интеллигент. А вы склонны к рефлексии?

— Да, конечно.

Ирина Старшенбаум и Никита Ефремов в фильме «Здоровый человек»  

— На какие темы чаще всего размышляете?

- Да на все. Я не такой человек, который сделал, забыл и пошел. Я все-таки всегда пытаюсь осознать собственное поведение, мотивы поступков. Это хорошо помогает и в актерской профессии, потому что когда ты готовишься к роли, ты рефлексируешь, рассматриваешь околоперсонажную жизнь и стараешься насытить ее какими-то элементами.

Ну и, наверное, рефлексирующие люди стараются как-то осмысленно, качественно жить. То есть до определенного момента ты просто живешь, ни о чем не задумываясь, жизнь бьет ключом, ты по ней путешествуешь.

А потом какие-то вещи повторяются, и ты уже не желаешь их во взаимодействии с людьми, в работе. Начинаешь больше ценить себя, стараешься смотреть на себя со стороны. Очень помогает!

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— А героя Никиты Ефремова можно отчасти назвать эгоистом, хотя теоретически он ведь ведет себя как альтруист?

— Конечно. Это вторичная выгода. Она иногда встречается и у альтруистов в том числе — почувствовать себя хорошим человеком, здоровым человеком.

— Бытует такое мнение, что по-настоящему талантливым людям можно простить все. А творческие личности очень часто проявляют эгоизм по отношению к окружающим, особенно близким. Доводилось смотреть фильм о Жаке-Иве Кусто.

И там рассказывалось о том, что великий исследователь океана, путешественник практически постоянно жертвовал интересами семьи ради профессии. Но в противном случае мы бы не знали этого имени… На ваш взгляд, действительно ли творческим, рефлексирующим людям можно простить проявления эгоизма?   

— Прощать это можно всем. Я против того, чтобы дифференцировать людей по их славе, таланту, творческим проявлениям или другим критериям. Действительно, у всех разная психика. Есть люди бизнеса, есть и творческие люди. А есть созерцатели, которым сложнее сфокусироваться на каких-то делах. Они больше растворяются в этом мире.

Я считаю, что если ты любишь человека, дружишь с ним или же это твой родственник, то нужно учитывать особенности его психики. И если уж ты выбрал любить его, то люби до конца, таким, какой он есть.  

Творческие люди в курсе своего эгоизма. И часто об этом жалеют, испытывают чувство вины. Я знаю это и по себе, и по своим друзьям и знакомым.  

— Я знаю, что вы увлекаетесь йогой и духовными практиками. Успели познакомиться с буддийскими святынями в Чите?

— Я познакомилась с духовным миром этого города: съездила в Дацан и на Титовскую сопку. Мне очень приятно, что я завершила свою работу на фестивале посещением уникальных достопримечательностей, от которых подзарядилась энергией, и с новыми силами вернулась в Москву.

Это здорово, когда ты можешь проехать на машине десять минут и оказаться в таких волшебных местах.   

А вообще, мне всегда интересна природа и памятники религиозного, исторического наследия. Поэтому в поездках я стараюсь познакомиться с ними.

«В работе я требовательна к себе!»

— На какой стадии сейчас спектакль «Наедине» Никиты Кобелева, в котором вы играете вместе с Александрой Ребенок и Викторией Исаковой?  Насколько мне известно, это своего рода бенефис каждой из актрис…

— На стадии предвыпускной. Мы репетируем. Это действительно мой первый творческий опыт, когда ты со зрителем наедине, когда ты ни за что не можешь спрятаться, а есть только ты и материал, над которым ты работаешь.

Но при выборе проектов я руководствуюсь только интуицией, а она обычно ведет меня туда, куда надо.

И когда мне предложили принять участие в таком спектакле, у меня сразу появился отклик, что «да». Встретилась с режиссером Никитой Кобелевым, с продюсером Леонидом Роберманом и поняла, что точно «да».

 Да и с Викой, и Сашей мы знакомы, я с большим уважением и любовью отношусь к этим актрисам. Они восхищают меня своим бэкграундом. Мы с Сашей Ребенок играем вместе в Театре на Малой Бронной, в спектакле Константина Богомолова «Дядя Лева».  

Никита Кобелев — это молодой, крайне талантливый режиссер. Раньше я не видела я работ. А когда начала ходить на его спектакли, поняла, что вот оно все на поверхности, лежало рядом.

У него прекрасные постановки: «Тварь» в МХТ им. Чехова, «Круги/ Фантазии» в театре «Практика». Вообще, у Никиты свежий, интересный, не затянутый театр.

— Вы упомянули Константина Богомолова. Говорят, он очень жесткий режиссер. Как с ним работается?

— Я требовательный человек по отношению к себе, и мне комфортно работать с такими же режиссерами. Я никогда не видела такой интересный разбор роли и материала. Константин Юрьевич просто феноменально круто это делает. С ним безумно интересно репетировать.

— Стала ли роль в сериале «Содержанки» этапной работой для вас?  

— Конечно, это не такая большая роль, которая сделала мне имя. Я пошла в «Содержанки» как раз потому, что хотела познакомиться с Константином Юрьевичем. Для меня это просто приятный формат работы с приятными мне талантливыми людьми.

— В сериале «Содержанки» есть сцена, когда героиня Александры Ребенок учит вашу героиню пробуждать свою сексуальную энергию. Как вы думаете, такое умение — это врожденное качество или ему можно научиться?

— Научиться в этой жизни можно всему. Я знаю случаи, когда неталантливые люди делают какие-то талантливые вещи. А талантливые попадают куда-то не туда…Чудо или может случиться, или же нет. Все зависит от стечения обстоятельств.  

Но если ты математик своей профессии, то можно довольно далеко пойти.

Ирина Старшенбаум на презентации фильма «Здоровый человек» в Чите. Фото предоставлено пресс-службой X Забайкальского международного фестиваля  

— То есть даже если самый талантливый человек попадет к посредственному режиссеру, то ничего не сможет с этим сделать?

— Режиссер — самая сложная профессия, потому что он влияет на все, на всех и ответственен за все. По крайней мере, в нашей стране так. Поэтому я и сказала самой себе, что всегда иду к режиссеру, а не к сценарию.

— В каких проектах мы увидим вас в ближайшее время?

- В конце лета выходит фильм «Триггер» с Максимом Матвеевым. Зрители видели одноименный сериал с определенной сюжетной линией. Но наш фильм — это самодостаточная история, в которой герой попадает в новые обстоятельства, и поэтому картина имеет самодостаточную природу.  

И ближе к осени ждем мой международный проект Майкла Уинтерботтома «Шошана», где я играю Шошану Борохов.   

— Чем отличаются съемки в иностранном проекте от съемок в российском фильме? Что для вас было самым сложным при работе над картиной «Шошана»?   

— Это не тот проект, по которому мы будем сравнивать голливудскую и нашу съемочные площадки. Конечно, в России есть режиссеры, снимающие кино, которое можно сравнить с крупным американским кинематографом. Но мы сейчас говорим не о них.

Я пошла сниматься именно к большому художнику. Майкл — это не тот режиссер, который снимает блокбастерное кино. У него совершенно другие задачи, интересы, цели, своя техника работы с актерами, с фильмом.  

А сложность заключалась в том, что мне надо было играть на разных языках. Тема фильма довольно непростая. У меня сложная большая драматическая роль.

Хотелось гармонично взаимодействовать с материалом, с которым появилась возможность работать, соответствовать замыслу режиссера, быть в работе максимально честной и получать удовольствие не только от результата, но и от процесса. Для меня это действительно было новым важным этапом. 

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