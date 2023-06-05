Ирина Старшенбаум — о «Здоровом человеке», «Содержанках» и новом «Триггере»

Российская актриса Ирина Старшенбаум сегодня нарасхват. Так, в рамках X Забайкальского международного кинофестиваля в Чите она представила фильм «Здоровый человек» со своим участием.
Картина рассказывает о ведущем спортивных новостей Егоре (Никита Ефремов). Он становится волонтером, который стремится помогать людям, но из-за своего желания осчастливить окружающих жертвует спокойствием и благополучием собственной семьи. Роль жены Егора как раз и сыграла Ирина.
Осенью на экранах появятся еще два крупных проекта с участием Ирины Старшенбаум. Это российский фильм «Триггер» и картина «Шошана» британского режиссера Майкла Уинтерботтома, которого массовый зритель знает по лентам «Жадность», «Девять песен», «Ее сердце» и «Дорога на Гуантанамо».
Подробнее об этом, а также о «Содержанках» и работе с Константином Богомоловым Ирина Старшенбаум рассказала в интервью Teleprogramma.pro.
«У нас с Никитой Ефремовым одни и те же ценности, представления о прекрасном, похожий бэкграунд»
— В фильме «Здоровый человек» вы играете с Никитой Ефремовым. Насколько я знаю, это уже ваша четвертая работа с ним. Насколько для вас важно присутствие на съемочной площадке уже хорошо знакомого человека?
— У меня нет принципиального желания, чтобы на площадке присутствовали только те, с кем я работаю. Просто так случается, что в течении жизни ты находишь своих партнеров, режиссеров, друзей. И ты понимаешь их, вы разговариваете на одном языке. У вас одни и те же ценности, представления о прекрасном, похожий бэкграунд.
С Никитой мы постоянно где-то пересекаемся, практически одновременно происходит наше развитие в профессиональной сфере.
— Вы похожи по психотипу?
— Я думаю, что все люди, которые дружат, похожи. Ты не можешь взаимодействовать с абсолютным антиподом. Мы сильные, глубокие и трудолюбивые, в чем-то темпераментные.
— Герой Никиты Ефремова в фильме «Здоровый человек» — этакий рефлексирующий интеллигент. А вы склонны к рефлексии?
— Да, конечно.
Ирина Старшенбаум и Никита Ефремов в фильме «Здоровый человек»
— На какие темы чаще всего размышляете?
- Да на все. Я не такой человек, который сделал, забыл и пошел. Я все-таки всегда пытаюсь осознать собственное поведение, мотивы поступков. Это хорошо помогает и в актерской профессии, потому что когда ты готовишься к роли, ты рефлексируешь, рассматриваешь околоперсонажную жизнь и стараешься насытить ее какими-то элементами.
Ну и, наверное, рефлексирующие люди стараются как-то осмысленно, качественно жить. То есть до определенного момента ты просто живешь, ни о чем не задумываясь, жизнь бьет ключом, ты по ней путешествуешь.
А потом какие-то вещи повторяются, и ты уже не желаешь их во взаимодействии с людьми, в работе. Начинаешь больше ценить себя, стараешься смотреть на себя со стороны. Очень помогает!
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— А героя Никиты Ефремова можно отчасти назвать эгоистом, хотя теоретически он ведь ведет себя как альтруист?
— Конечно. Это вторичная выгода. Она иногда встречается и у альтруистов в том числе — почувствовать себя хорошим человеком, здоровым человеком.
— Бытует такое мнение, что по-настоящему талантливым людям можно простить все. А творческие личности очень часто проявляют эгоизм по отношению к окружающим, особенно близким. Доводилось смотреть фильм о Жаке-Иве Кусто.
И там рассказывалось о том, что великий исследователь океана, путешественник практически постоянно жертвовал интересами семьи ради профессии. Но в противном случае мы бы не знали этого имени… На ваш взгляд, действительно ли творческим, рефлексирующим людям можно простить проявления эгоизма?
— Прощать это можно всем. Я против того, чтобы дифференцировать людей по их славе, таланту, творческим проявлениям или другим критериям. Действительно, у всех разная психика. Есть люди бизнеса, есть и творческие люди. А есть созерцатели, которым сложнее сфокусироваться на каких-то делах. Они больше растворяются в этом мире.
Я считаю, что если ты любишь человека, дружишь с ним или же это твой родственник, то нужно учитывать особенности его психики. И если уж ты выбрал любить его, то люби до конца, таким, какой он есть.
Творческие люди в курсе своего эгоизма. И часто об этом жалеют, испытывают чувство вины. Я знаю это и по себе, и по своим друзьям и знакомым.
— Я знаю, что вы увлекаетесь йогой и духовными практиками. Успели познакомиться с буддийскими святынями в Чите?
— Я познакомилась с духовным миром этого города: съездила в Дацан и на Титовскую сопку. Мне очень приятно, что я завершила свою работу на фестивале посещением уникальных достопримечательностей, от которых подзарядилась энергией, и с новыми силами вернулась в Москву.
Это здорово, когда ты можешь проехать на машине десять минут и оказаться в таких волшебных местах.
А вообще, мне всегда интересна природа и памятники религиозного, исторического наследия. Поэтому в поездках я стараюсь познакомиться с ними.
«В работе я требовательна к себе!»
— На какой стадии сейчас спектакль «Наедине» Никиты Кобелева, в котором вы играете вместе с Александрой Ребенок и Викторией Исаковой? Насколько мне известно, это своего рода бенефис каждой из актрис…
— На стадии предвыпускной. Мы репетируем. Это действительно мой первый творческий опыт, когда ты со зрителем наедине, когда ты ни за что не можешь спрятаться, а есть только ты и материал, над которым ты работаешь.
Но при выборе проектов я руководствуюсь только интуицией, а она обычно ведет меня туда, куда надо.
И когда мне предложили принять участие в таком спектакле, у меня сразу появился отклик, что «да». Встретилась с режиссером Никитой Кобелевым, с продюсером Леонидом Роберманом и поняла, что точно «да».
Да и с Викой, и Сашей мы знакомы, я с большим уважением и любовью отношусь к этим актрисам. Они восхищают меня своим бэкграундом. Мы с Сашей Ребенок играем вместе в Театре на Малой Бронной, в спектакле Константина Богомолова «Дядя Лева».
Никита Кобелев — это молодой, крайне талантливый режиссер. Раньше я не видела я работ. А когда начала ходить на его спектакли, поняла, что вот оно все на поверхности, лежало рядом.
У него прекрасные постановки: «Тварь» в МХТ им. Чехова, «Круги/ Фантазии» в театре «Практика». Вообще, у Никиты свежий, интересный, не затянутый театр.
— Вы упомянули Константина Богомолова. Говорят, он очень жесткий режиссер. Как с ним работается?
— Я требовательный человек по отношению к себе, и мне комфортно работать с такими же режиссерами. Я никогда не видела такой интересный разбор роли и материала. Константин Юрьевич просто феноменально круто это делает. С ним безумно интересно репетировать.
— Стала ли роль в сериале «Содержанки» этапной работой для вас?
— Конечно, это не такая большая роль, которая сделала мне имя. Я пошла в «Содержанки» как раз потому, что хотела познакомиться с Константином Юрьевичем. Для меня это просто приятный формат работы с приятными мне талантливыми людьми.
— В сериале «Содержанки» есть сцена, когда героиня Александры Ребенок учит вашу героиню пробуждать свою сексуальную энергию. Как вы думаете, такое умение — это врожденное качество или ему можно научиться?
— Научиться в этой жизни можно всему. Я знаю случаи, когда неталантливые люди делают какие-то талантливые вещи. А талантливые попадают куда-то не туда…Чудо или может случиться, или же нет. Все зависит от стечения обстоятельств.
Но если ты математик своей профессии, то можно довольно далеко пойти.
Ирина Старшенбаум на презентации фильма «Здоровый человек» в Чите. Фото предоставлено пресс-службой X Забайкальского международного фестиваля
— То есть даже если самый талантливый человек попадет к посредственному режиссеру, то ничего не сможет с этим сделать?
— Режиссер — самая сложная профессия, потому что он влияет на все, на всех и ответственен за все. По крайней мере, в нашей стране так. Поэтому я и сказала самой себе, что всегда иду к режиссеру, а не к сценарию.
— В каких проектах мы увидим вас в ближайшее время?
- В конце лета выходит фильм «Триггер» с Максимом Матвеевым. Зрители видели одноименный сериал с определенной сюжетной линией. Но наш фильм — это самодостаточная история, в которой герой попадает в новые обстоятельства, и поэтому картина имеет самодостаточную природу.
И ближе к осени ждем мой международный проект Майкла Уинтерботтома «Шошана», где я играю Шошану Борохов.
— Чем отличаются съемки в иностранном проекте от съемок в российском фильме? Что для вас было самым сложным при работе над картиной «Шошана»?
— Это не тот проект, по которому мы будем сравнивать голливудскую и нашу съемочные площадки. Конечно, в России есть режиссеры, снимающие кино, которое можно сравнить с крупным американским кинематографом. Но мы сейчас говорим не о них.
Я пошла сниматься именно к большому художнику. Майкл — это не тот режиссер, который снимает блокбастерное кино. У него совершенно другие задачи, интересы, цели, своя техника работы с актерами, с фильмом.
А сложность заключалась в том, что мне надо было играть на разных языках. Тема фильма довольно непростая. У меня сложная большая драматическая роль.
Хотелось гармонично взаимодействовать с материалом, с которым появилась возможность работать, соответствовать замыслу режиссера, быть в работе максимально честной и получать удовольствие не только от результата, но и от процесса. Для меня это действительно было новым важным этапом.