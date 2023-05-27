Артур Ваха - о роли знаменитого художника Ивана Шишкина: «Мы ходили по лесу и искали медведя»

Первый канал запустил любопытный проект – киноальманах «Арт и факт», посвященный легендарным картинам великих русских живописцев XIX века.
Речь идет о произведениях: «Демон поверженный» Михаила Врубеля, «Утро в сосновом лесу» Ивана Шишкина, «Тройка» Василия Перова и «Призраки» Виктора Борисова-Мусатова.
За каждым из полотен стоит своя уникальная история – порой трагическая, как это, например, было с безответной страстью Михаила Врубеля. Существует мнение, что свою самую знаменитую картину «Демон сидящий» он писал под впечатлением от своей любви к жене искусствоведа Адриана Прахова Эмилии. Но она, к сожалению, не отвечала живописцу взаимностью.
Эта любовь сыграла свою роковую роль в жизни Врубеля. А картина «Демон поверженный» стала своеобразным итогом его творческих и жизненных исканий.
Кадр из киноальманаха «Арт и факт». Фото: Первый канал
А вот картине «Утро в сосновом лесу» посвящена комическая новелла. Она рассказывает о том, как Иван Шишкин и Константин Савицкий решают рисовать медведей на спор. В процессе поиска натуры друзья переживают разные курьезные ситуации.
В итоге медведицу с медвежатами изображает Констатин Савицкий. Приятели полагают, что, работая в дуэте, смогут выторговать у мецената Павла Третьякова двойную цену. Но он не лыком шит…
В проекте «Арт и Факт», созданном на базе киностудии «Ленфильм», роль Ивана Шишкина сыграл актер Артур Ваха. Подробнее о своей работе он рассказал в интервью Teleprogramma.pro
«Когда мне предложили сыграть художника Шишкина, я сказал: «Да!»
- Артур, расскажите пожалуйста, работали ли вы раньше с режиссером киноальманаха «Арт и факт» Олегом Гусевым?
- Мы с Олегом работали, но мы с ним долго вспоминали, где именно. И я так и не вспомнил, как это называлось. Мы уже не в первый раз встречаемся на площадке.
Когда мне предложили сыграть художника Шишкина, я сказал: «Конечно, да», затем были пробы с Олегом Федоровым.
Со Светой Рассохиной, художником по гриму, очень тщательно подбирался образ. Грим хороший, не сравнить с другими проектами, где все делается наспех.
- А как вы готовились к роли Ивана Шишкина?
- Я живопись как-то давно знаю, меня еще матушка приучала к ее пониманию. У нас дома было много альбомов по живописи.
Посмотрел еще кое-что, картины Ивана Шишкина, произведение «Утро в сосновом лесу», о котором идет речь. Во время работы на площадке рождался образ, это была совместная работа с режиссером.
Кадр из киноальманаха «Арт и факт». Фото: Первый канал
- В каком жанре снята новелла?
- Комедии. Мы пытались немножко облегчить восприятие, отойти от сухих фактов биографии и сделать комедию.
Потому что ситуация, которая легла в основу сюжета, была достаточно комедийная и нелепая. Ведь мы ходили по лесу, искали медведя.
Вот так решил режиссер, и мы подхватили эту идею.
- А как вы считаете, события, описанные в новелле, действительно имели место в истории или это отчасти художественный подход?
- Я думаю, что здесь есть некий вымысел. В разных источниках эту историю преподносят по-разному. Но ситуация эта была точно.
Речь идет об истории с Третьяковым, когда он заплатил половину за картину «Утро в сосновом лесу» и вычеркнул фамилию Константина Савицкого, который непосредственно изобразил медведей.
Но Савицкий и Шишкин обрадовались, потому что для них это все равно были деньги. Для этих двух друзей.
«Все было без напряга и разногласий с режиссером!»
- А в целом какая атмосфера царила на съемочной площадке ?
- Прекрасная атмосфера, все было совершенно легко, без напряга и разногласий с режиссером. Интересные съемки!
- Артур Викторович, как вы полагаете, нужно ли делать больше таких проектов, рассказывающих о культуре в доступной легкой форме?
- Естественно, это нужно. С одной стороны, это просвещение, а не только развлечение. Но когда просвещение совпадает с хорошим материалом, который интересно смотреть, тогда цель достигнута.
Подпишитесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Кадр из киноальманаха «Арт и факт». Фото: Первый канал
- Что бы вы хотели сказать вашим зрителям в качестве напутствия?
- Посмотрев это кино, ходить в музеи смотреть живопись. Вот какое напутствие и пожелание.
Для чего это нужно – чтобы люди обогащались внутренне. И если это получится, то это будет очень здорово.
Киноальманах «Арт и факт» выходит на Первом канале по воскресеньям в 23.45