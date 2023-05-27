Артур Ваха - о роли знаменитого художника Ивана Шишкина: «Мы ходили по лесу и искали медведя»

А вот картине «Утро в сосновом лесу» посвящена комическая новелла. Она рассказывает о том, как Иван Шишкин и Константин Савицкий решают рисовать медведей на спор. В процессе поиска натуры друзья переживают разные курьезные ситуации.

В итоге медведицу с медвежатами изображает Констатин Савицкий. Приятели полагают, что, работая в дуэте, смогут выторговать у мецената Павла Третьякова двойную цену. Но он не лыком шит…

В проекте «Арт и Факт», созданном на базе киностудии «Ленфильм», роль Ивана Шишкина сыграл актер Артур Ваха. Подробнее о своей работе он рассказал в интервью Teleprogramma.pro

«Когда мне предложили сыграть художника Шишкина, я сказал: «Да!»

- Артур, расскажите пожалуйста, работали ли вы раньше с режиссером киноальманаха «Арт и факт» Олегом Гусевым?

- Мы с Олегом работали, но мы с ним долго вспоминали, где именно. И я так и не вспомнил, как это называлось. Мы уже не в первый раз встречаемся на площадке.

Когда мне предложили сыграть художника Шишкина, я сказал: «Конечно, да», затем были пробы с Олегом Федоровым.

Со Светой Рассохиной, художником по гриму, очень тщательно подбирался образ. Грим хороший, не сравнить с другими проектами, где все делается наспех.

- А как вы готовились к роли Ивана Шишкина?

- Я живопись как-то давно знаю, меня еще матушка приучала к ее пониманию. У нас дома было много альбомов по живописи.

Посмотрел еще кое-что, картины Ивана Шишкина, произведение «Утро в сосновом лесу», о котором идет речь. Во время работы на площадке рождался образ, это была совместная работа с режиссером.