Звезда сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» Валентина Ляпина: «В девяностые у людей были принципы. Тогда за базар отвечали»

Подростковый сериал для взрослых «Мир! Дружба! Жвачка!» появился в 2020 году. Он вышел незадолго до сонма бессмысленных соплежевательных «драм» про психотравмы недоповзрослевших инфантилов и уже после кучи шлаковых комедий на тему пубертата. «МДЖ» отмел трафаретные приемы и, что самое главное, актеров, снующих из проекта в проект в образе «подростков».
Зрители увидели четверку малоизвестных, но талантливых артистов (Егор Губарев, Егор Абрамов, Федор Рощин и Валентина Ляпина) и совершенно новую вселенную: да, это были 90-е, но романтически непошлые, без фальши и натужного трагизма, выдавливания слезы или акцента на болоньевых костюмах. Сценаристы сделали акцент на внутреннем мире персонажей, которых перелом эпох застал врасплох.
Первый поцелуй, драка и собака. Антибригада существует в слегка кафкианском мире абсурда и черного юмора, опасно паря при этом среди облаков безответственности и чистой, как спирт, свободы - не без помощи воздушного саундтрека от Муджуса и Сироткина, конечно.
Герои «МДЖ» повзрослели, но меньше проблем у них не стало (с Егором Губаревым). Фото: онлайн-кинотеатр Premier
4 мая в онлайн-кинотеатре Premier выходит третий сезон проекта «Мир! Дружба! Жвачка!», где появятся новые персонажи (Евгений Ткачук, Виктор Сухоруков, Варвара Шмыкова). А «Телепрограмма» не упустила возможности поговорить с Валентиной Ляпиной, сыгравшей одну из ключевых героев сериала - рыжеволосую пацанистую Женю.
«Думаю, я то время поняла»
- Валентина, поздравляем с долгожданным выходом нового сезона! Проект уже презентовали на Московском кинофестивале. А теперь скажите нашим читателям, почему зрителю стоит следить за новыми сериями?
- Спасибо за поздравления! В третьем сезоне у героев начнется настоящая взрослая жизнь! Так что он, конечно, сильно отличается от первых двух. Появятся новые персонажи, новое добро, новое зло, новые проблемы и новые решения. Но дружеская атмосфера, само собой, сохранится - просто станет немного другой.
Тася в «Закрытой школе» (2012). Фото: личный архив
- На дворе уже будет 1996 год, как бы демократические выборы. Каким образом, на ваш взгляд, меняется ваша Женя со временем?
- Она наконец становится более женственной, ощущает себя молодой девушкой. Она пробует себя в журналистике, учится в МГИМО, ей это очень нравится. Столичная жизнь ее, конечно, немного меняет. Но на самом деле она остается все той же Женькой, которая до конца не понимает, чего она хочет, и находится в поиске себя.
- Вы родились в нулевые, но, конечно, слышали про 90-е от родителей и близких. Какими они стали для них?
- Те времена были в чем-то суровыми, в чем-то справедливыми, в чем-то криминальными. Но главное, что было в девяностые, - это принципы. За базар люди отвечали.
- Можно ли сказать, что вы поняли то время? Или исключительно работали в рамках заданных обстоятельств?
- Думаю, что за пять с половиной лет работы над «МДЖ» поняла (улыбается).
- Как вам мода того времени? Было ли желание забрать часть гардероба Жени себе?
- Мода, конечно, порой с перебором для меня. Но некоторые вещи Жени я действительно взяла себе.
«Самое важное - передать чистоту чувств»
Ничто человеческое актрисе не чуждо. После поцелуя со Сфинксом в планах - подпереть Пизанскую башню. Фото: личный архив
- Вы признавались, что не стремитесь обнажаться в кадре. Однако в «МДЖ» были и откровенные сцены. Проект подарил вам раскрепощение и более спокойное отношение к отсутствию одежды в кадре?
- Я, скорее, никогда не была сторонником обнажать тело без повода. В кадре это должно быть очень оправданно и не пошло. У нас во втором сезоне это было именно так. Даже красиво и эстетично.
- Спустя 30 лет девяностые как будто переживают ренессанс: в музыке, культуре и даже одежде становятся модными и популярными тенденции оттуда. С чем это связано, на ваш взгляд? Просто тогда это было очень круто сделано или за последние десятилетия не придумано ничего более интересного?
- Это же постоянная тенденция: каждые 20 лет мода во всем повторяется, но что главное - модернизируется под сегодняшние реалии. Сейчас создается много нового, люди не только экспериментируют с прежними образами, и это классно.
- Что для вас было самым важным при создании образа Жени?
- Самым важным в этой роли для меня, наверное, было передать максимальную чистоту чувств, первую настоящую любовь. Я доставала это из самых глубин, и порой приходилось демонстрировать что-то очень личное, что так узнаваемо всем нам.
- Стоит ли зрителям ждать продолжения проекта?
Валя с сестренкой, братиком и родителями. Фото: личный архив
- Четвертый сезон? Посмотрим: может, будет, может, и нет (хитро улыбается). Хотя я считаю, что эта история может закончиться и на третьем сезоне.
- Прилив дополнительной популярности после выхода «МДЖ» почувствовали? Это «ударило по мозгам»?
- Да, у «МДЖ» прямо народная любовь, и это так круто! «Ударило по мозгам»? Ха-ха, да нет, просто я очень рада и счастлива этому.
- Правда, что женщинам-актрисам в профессии сложнее, чем мужчинам? И почему?
- Не знаю, всем сложно и всем легко по-своему. Вообще по жизни, не только в профессии.
- Консультант по здоровому питанию - до сих пор часть вашей жизни? Из чего обычно состоит ваш рацион?
- Нет, сейчас я уже сама себе составляю меню. Оно включает максимально чистую здоровую еду. Мясо, рыба, птица, овощи, фрукты.
- Не за горами лето. Есть ли у вас традиционно любимый вид отдыха в это время?
- Лето - самый сезон для съемок, так что я сейчас нахожусь в подготовке к новому проекту. А когда съемки закончатся, поеду куда-нибудь отдохнуть. Очень люблю моря, океаны, песочек, свежие тропические фрукты и смузи из них.
С 4 мая «Мир! Дружба! Жвачка!»