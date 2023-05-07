Звезда сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» Валентина Ляпина: «В девяностые у людей были принципы. Тогда за базар отвечали»

- На дворе уже будет 1996 год, как бы демократические выборы. Каким образом, на ваш взгляд, меняется ваша Женя со временем?

- Она наконец становится более женственной, ощущает себя молодой девушкой. Она пробует себя в журналистике, учится в МГИМО, ей это очень нравится. Столичная жизнь ее, конечно, немного меняет. Но на самом деле она остается все той же Женькой, которая до конца не понимает, чего она хочет, и находится в поиске себя.

- Вы родились в нулевые, но, конечно, слышали про 90-е от родителей и близких. Какими они стали для них?

- Те времена были в чем-то суровыми, в чем-то справедливыми, в чем-то криминальными. Но главное, что было в девяностые, - это принципы. За базар люди отвечали.

- Можно ли сказать, что вы поняли то время? Или исключительно работали в рамках заданных обстоятельств?

- Думаю, что за пять с половиной лет работы над «МДЖ» поняла (улыбается).

- Как вам мода того времени? Было ли желание забрать часть гардероба Жени себе?

- Мода, конечно, порой с перебором для меня. Но некоторые вещи Жени я действительно взяла себе.

«Самое важное - передать чистоту чувств»