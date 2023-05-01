Звезда сериала «Ольга» Ксения Суркова: Я люблю быть одна - в этом нет ничего страшного

В 2016 году, еще до расцвета онлайн-платформ, в жизнь российского зрителя ворвался сериал «Ольга» - неформатный и при этом абсолютно народный, понятный и душевный, сыгранный честно и открыто, без налета той пошлости, которую некоторые продюсеры и сценаристы отчего-то связывают со словом «народ». Сейчас в эфире ТНТ идет пятый сезон проекта.
Говорят, что он будет последним. И пока сериал прощается со зрителем (искренне надеемся, что не навсегда), «Телепрограмма» беседует с одной из актрис, которую «Ольга» открыла для широкой аудитории, - Ксенией Сурковой, органично перевоплотившейся в молодую маму поневоле Аньку Терентьеву.
Казалось, еще совсем недавно героиня Ксении в «Ольге» (в кадре с исполнительницей главной роли Яной Трояновой) была молоденькой девчонкой, только собирающейся стать матерью... Фото: кадр из фильма
«Аня повзрослела, она уже не ребенок»
- Ксения, страшно подумать, но первый сезон «Ольги» снимали восемь лет назад. Как считаете, ваша героиня сильно изменилась за это время?
- Не так уж страшно: время идет, и это данность. Со временем все люди разным образом меняются, и моя героиня Аня тоже. Она повзрослела, к ней пришло понимание важных ценностей. У нее есть дочь, и она за нее в ответе. Она уже не ребенок. Если сравнивать отношения Ани с Андрюхой (эту роль сыграл Сергей Романович. - Ред.) и со Львом (Юрий Борисов), то это два разных вида отношений. С Андрюхой были юношеские, эмоциональные, незрелые отношения, а со Львом она строит семью, учится договариваться и слышать партнера.
- Как считаете, в новом сезоне Аня сильно удивляет зрителей?
- Каждый зритель удивляется разному, но я надеюсь, что все просто получат удовольствие от просмотра сериала и будут с радостью пересматривать его потом. Заново проживать вместе с героями путь, который они проходят.
- Готов ли зритель к прощанию с «Ольгой»? Или наоборот, именно сейчас пришло время таких душевных и правдивых комедий, и заканчивать проект не стоит?
- Я считаю, что душевные комедии - это всегда хорошо, в любое время. Прекрасно, что зрители полюбили «Ольгу», наши герои запали им в душу. Но все, даже самое хорошее, должно когда-то заканчиваться. Кто знает, может, когда-нибудь авторы и придумают спин-офф или приквел. Может быть, Терентьевы съездят наконец в Турцию…
«К материнству пока никак не отношусь»
- За время съемок сериала «Ольга» уже стала частью вашей жизни. Вы плакали на «шапке» (на актерском жаргоне так называют окончание съемочного процесса. - Ред.) или когда снимали последний эпизод?
- Ощущения были двоякие. Съемки в «Ольге» для меня - достаточно непростой путь, но я готова к новым открытиям, готова отпустить прошлое прежде, чем начать что-то другое. Были радость, грусть и облегчение. Мы восемь лет работали бок о бок с людьми из нашей команды, стали большой семьей, многое пережили вместе.
- Чему проект научил лично вас?
- Терпению! А еще въедливой работе, любви к персонажам, непохожим на меня. Научил делать так, чтобы я принимала и понимала таких героинь.
- Можно ли сказать, что вы более осознанно стали относиться к понятию «материнство»?
- Лично я, Ксюша Суркова, - нет, потому что я пока никак не отношусь к материнству. Конечно, я иногда наблюдаю за детьми, вижу, столько труда стоит за их воспитанием. Но готова ли я тратить время на это? Не знаю, всему свое время.
...а в новых сериях Аня уже совсем другая - взрослая женщина, воспитывающая дочку Марьяшу (Таисия Битюкова). Фото: соцсети
- Съемки наталкивали вас на размышления о том, что дети - это круто? Вам бы хотелось своих?
- Нет, не наталкивали. На съемках я поняла, что работать с детьми - это достаточно тяжело. Не все дети готовы к этому. Я не понимаю родителей, которые отдают своих детей на съемочные площадки, хотя моя мама меня отдала точно так же.
«Предпочитаю умных мужчин, уважающих мое мнение»
Ксюша с детства была невероятно артистичной. Фото: соцсети
- Что думаете по поводу семьи и института брака? Для вас обязательные условия официального оформления отношений - это что?
- Честно? Вообще все равно! Я считаю, что в браке есть что-то, если вы занимаетесь выстраиванием клана или поколения. А так - в брак нужно вступать в осознанном возрасте. Перед тем как пожениться, надо пожить вместе, понять, насколько вы друг другу подходите, потому что первые эмоции, гормоны угаснут, начнется быт. Но и эту стадию тоже можно пройти хорошо. Я знаю людей, которым важно создать ячейку общества, а знаю и тех, кому нормально без свадьбы. Лично я долгое время была сторонницей гражданского брака.
В военной драме «Три дня лейтенанта Кравцова» одним из партнеров актрисы стал легендарный Владимир Гостюхин. Фото: кадр из фильма
- Вы признавались, что влюблялись в интеллектуалов. Со временем взгляд на идеального мужчину изменился? Каким он должен быть, чтобы заинтересовать вас?
- Нет, не изменился: я люблю умных мужчин, с которыми есть о чем поговорить, которые слышат и уважают мое мнение, с которыми можно спорить и искать некую истину.
- В настоящий момент ваше сердце занято? Если нет, то почему?
Найти необычное место для фотосессии - задача по-настоящему творческая. Фото: соцсети
- Я люблю быть одна, для меня в этом нет ничего страшного. К тому же я не одинока, у меня всегда есть я и моя жизнь. Но отношения - это хорошо, они многому учат. Сейчас я в отношениях ни на что не похожих, и мне в них интересно. Они развиваются не по стандартным схемам, и в этом есть азарт, любопытство. Отношения должны приносить удовольствие, радость, учить прекрасным вещам.
«Ольга» Пн. - чт./20.00