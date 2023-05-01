Звезда сериала «Ольга» Ксения Суркова: Я люблю быть одна - в этом нет ничего страшного

«Аня повзрослела, она уже не ребенок»

- Ксения, страшно подумать, но первый сезон «Ольги» снимали восемь лет назад. Как считаете, ваша героиня сильно изменилась за это время?

- Не так уж страшно: время идет, и это данность. Со временем все люди разным образом меняются, и моя героиня Аня тоже. Она повзрослела, к ней пришло понимание важных ценностей. У нее есть дочь, и она за нее в ответе. Она уже не ребенок. Если сравнивать отношения Ани с Андрюхой (эту роль сыграл Сергей Романович. - Ред.) и со Львом (Юрий Борисов), то это два разных вида отношений. С Андрюхой были юношеские, эмоциональные, незрелые отношения, а со Львом она строит семью, учится договариваться и слышать партнера.

- Как считаете, в новом сезоне Аня сильно удивляет зрителей?

- Каждый зритель удивляется разному, но я надеюсь, что все просто получат удовольствие от просмотра сериала и будут с радостью пересматривать его потом. Заново проживать вместе с героями путь, который они проходят.

- Готов ли зритель к прощанию с «Ольгой»? Или наоборот, именно сейчас пришло время таких душевных и правдивых комедий, и заканчивать проект не стоит?

- Я считаю, что душевные комедии - это всегда хорошо, в любое время. Прекрасно, что зрители полюбили «Ольгу», наши герои запали им в душу. Но все, даже самое хорошее, должно когда-то заканчиваться. Кто знает, может, когда-нибудь авторы и придумают спин-офф или приквел. Может быть, Терентьевы съездят наконец в Турцию…

«К материнству пока никак не отношусь»

- За время съемок сериала «Ольга» уже стала частью вашей жизни. Вы плакали на «шапке» (на актерском жаргоне так называют окончание съемочного процесса. - Ред.) или когда снимали последний эпизод?

- Ощущения были двоякие. Съемки в «Ольге» для меня - достаточно непростой путь, но я готова к новым открытиям, готова отпустить прошлое прежде, чем начать что-то другое. Были радость, грусть и облегчение. Мы восемь лет работали бок о бок с людьми из нашей команды, стали большой семьей, многое пережили вместе.

- Чему проект научил лично вас?

- Терпению! А еще въедливой работе, любви к персонажам, непохожим на меня. Научил делать так, чтобы я принимала и понимала таких героинь.

- Можно ли сказать, что вы более осознанно стали относиться к понятию «материнство»?

- Лично я, Ксюша Суркова, - нет, потому что я пока никак не отношусь к материнству. Конечно, я иногда наблюдаю за детьми, вижу, столько труда стоит за их воспитанием. Но готова ли я тратить время на это? Не знаю, всему свое время.