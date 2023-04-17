«А вы, случайно, не Олень?!»: Анита Цой — о своем превращении в мем и достоинствах Хомяка в шоу «Маска»

На шоу «Маска» рассекретили певицу, которая уже практически превратилась в мем. Ее имя звучало на протяжении всех четырех сезонов проекта. Жюри предполагало, что певица Анита Цой прячется то в одной, то в другой маске. Но Аниты нигде не было. И вот, наконец, неожиданно артистку обнаружили в образе Хомяка.

Интересно, что личность Аниты Цой раскрыли почти все представители жюри. А Валерия даже написала ее имя на листочке.

Филипп Киркоров, который как раз чаще всего говорил, в какой из масок скрывается Анита Цой, почему-то предполагал, что на этот раз единодушные коллеги его разыгрывают, даже подтрунивают над ним. Однако на этот раз все оказалось серьезно!

«Я счастлива, что мне удалось так долго водить жюри за нос!»

Уже рассекреченная артистка рассказала, что ее появления в шоу «Маска» особенно ждала двенадцатилетняя поклонница, которая спрашивала, когда же Анита примет участие в проекте. А помощница артистки по дому однажды даже спросила: «А вы, случайно, не Олень?» Поначалу Анита Цой восприняла такие слова как оскорбления, но потом поняла, что речь идет о персонаже «Маски».

«Всем уже не терпелось найти под маской загадочную, неуловимую Аниту Цой — мем четырех сезонов шоу, — смеется сама певица. — Я счастлива, что мне удалось так долго водить за нос всех членов жюри. Сам процесс участия в шоу «Маска» был потрясающе интересным и захватывающим. Но, несмотря на тяжесть и все лишения костюма, самым сложным для меня было изменение моего голоса».

По словам артистки, она обладатель уникального тембра, который узнают все и всегда. И спрятать его практически невозможно. Поэтому певица была уверена, что долго скрываться от окружающих не получится, но при этом выступила в десяти программах из двенадцати.

«Музыкальные продюсеры намучились с моим голосом. Их главной задачей было научить меня искусно скрывать мои обертона. Я очень довольна тем, как мы с Хомяком выступили на шоу. Шалость удалась», — отмечает артистка.

А подробнее обо всем она рассказала в небольшом интервью Teleprogramma.pro.