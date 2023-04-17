«А вы, случайно, не Олень?!»: Анита Цой — о своем превращении в мем и достоинствах Хомяка в шоу «Маска»

На шоу «Маска» рассекретили певицу, которая уже практически превратилась в мем. Ее имя звучало на протяжении всех четырех сезонов проекта. Жюри предполагало, что певица Анита Цой прячется то в одной, то в другой маске. Но Аниты нигде не было. И вот, наконец, неожиданно артистку обнаружили в образе Хомяка.
Интересно, что личность Аниты Цой раскрыли почти все представители жюри. А Валерия даже написала ее имя на листочке.
Филипп Киркоров, который как раз чаще всего говорил, в какой из масок скрывается Анита Цой, почему-то предполагал, что на этот раз единодушные коллеги его разыгрывают, даже подтрунивают над ним. Однако на этот раз все оказалось серьезно!
«Я счастлива, что мне удалось так долго водить жюри за нос!»
Уже рассекреченная артистка рассказала, что ее появления в шоу «Маска» особенно ждала двенадцатилетняя поклонница, которая спрашивала, когда же Анита примет участие в проекте. А помощница артистки по дому однажды даже спросила: «А вы, случайно, не Олень?» Поначалу Анита Цой восприняла такие слова как оскорбления, но потом поняла, что речь идет о персонаже «Маски».
«Всем уже не терпелось найти под маской загадочную, неуловимую Аниту Цой — мем четырех сезонов шоу, — смеется сама певица. — Я счастлива, что мне удалось так долго водить за нос всех членов жюри.
Сам процесс участия в шоу «Маска» был потрясающе интересным и захватывающим. Но, несмотря на тяжесть и все лишения костюма, самым сложным для меня было изменение моего голоса».
По словам артистки, она обладатель уникального тембра, который узнают все и всегда. И спрятать его практически невозможно. Поэтому певица была уверена, что долго скрываться от окружающих не получится, но при этом выступила в десяти программах из двенадцати.
«Музыкальные продюсеры намучились с моим голосом. Их главной задачей было научить меня искусно скрывать мои обертона. Я очень довольна тем, как мы с Хомяком выступили на шоу. Шалость удалась», — отмечает артистка.
А подробнее обо всем она рассказала в небольшом интервью Teleprogramma.pro.
Анита Цой. Фото: телеканал НТВ
«Хомяк — из мира большого шоу!»
— Расскажите, пожалуйста, как выбирали костюм. Какие образы еще были предложены вам? Почему в итоге Хомяк?
— Мне предложили на выбор большое количество масок. Но когда я увидела его — прекрасного, замечательного, улыбающегося, музыкального, няшного, пушистого Хомяка в наушниках, чья грудь была усеяна бриллиантами, — я поняла, что это именно тот персонаж, которого я хочу реализовать в «Маске».
Он добрый, большой, сильный, смелый, с удивительно тонким чувством юмора, прекрасным голосом. Сразу было видно, что Хомяк любит детей и жить не может без музыки, а уж без вкусняшек — тем более.
И, конечно же, он из мира большого шоу! Поэтому и блестит красотой своих наушников и ожерелья.
Мне вообще показалось, что артисты выбирают в масках самих себя. Как бы мы не хотели сыграть во что-то другое, скрыться за образом, мы были на проекте самими собой.
На сцене мы больше в масках, чем в шоу «Маска». Там становимся такими, какие мы есть. И я не ошиблась в своем герое. Мне кажется, лучше Хомяка нет никого на свете.
— Включите ли вы песни из «Маски» в свой репертуар?
— На этом проекте я спела много замечательных, интересных, совершенно новых для меня песен.
Например, композицию Валерии «Человек дождя» и хит Селин Дион из «Титаника» My Heart Will Go On. И только время покажет, какая из них сможет стать частью моего репертуара.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Реакция жюри на появление Аниты Цой. Фото: телеканал НТВ
— От кого вы прежде всего ожидали разоблачения?
— Конечно, от Филиппа! Он же ждал, искал и видел меня почти в каждой маске целых четыре сезона. Переживала по поводу Валерии, она, конечно, еще тот следопыт!
И мне кажется, что первые нотки и тембр Аниты Цой в Хомяке разгадала именно она. И, конечно, меня мог разоблачить человек, с которым я уже побывала в подобных шоу, таких как «Один в один», — Тимур Родригез.
Мы тоже там меняли голоса и внимательно следили друг за другом, наблюдали, понимали, кто из нас на что способен. Тимур настолько был близок к разгадке, что заставлял меня изрядно понервничать.
На самом деле я ни на кого из членов жюри, кто отправил меня из проекта, не обижаюсь. Игра есть игра. И все, что мы делаем на сцене в шоу, — это в первую очередь для любимых зрителей и их детей, которые обожают «Маску» и ее героев.
Мы выступаем для того, чтобы зрители верили в чудо, счастье, испытывали у экранов неподдельные эмоции, становились лучше и наполнялись прекрасной музыкой.