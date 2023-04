«А вы, случайно, не Олень?!»: Анита Цой — о своем превращении в мем и достоинствах Хомяка в шоу «Маска»

— Включите ли вы песни из «Маски» в свой репертуар?

— На этом проекте я спела много замечательных, интересных, совершенно новых для меня песен.

Например, композицию Валерии «Человек дождя» и хит Селин Дион из «Титаника» My Heart Will Go On. И только время покажет, какая из них сможет стать частью моего репертуара.

