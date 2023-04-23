Федор Лавров: «Для настроения я перечитываю Канта»

- Можно ли назвать «Ольгу» народной комедией и сравнивать (хоть и очень условно) с фильмами формата «Любовь и голуби»?

- Народная комедия - это очень сложное понятие. Но, наверное, да, мы пытались сделать что-то близкое именное к народной комедии. А получилось или нет, это уже зрители будут судить.

- Что, на ваш взгляд, самое главное в комедии, чтобы она сработала?

- Пройти по грани того, чтобы не начать хохмить, и не уйти совсем «в серьезку». Все должно происходить максимально по-честному, реально. А весело должно быть от самой ситуации, в которой оказываются люди, а не от того, как они изображают, какие они смешные.

- Какой именно сейчас, в непростой промежуток времени, людям нужен юмор?

- Юмор нужен всегда! И совершенно разный. Люди могут смеяться как над дурацкой плоской шуткой, так и над глубоко интеллектуальными экзерсисами. Самое главное, что это дарит нам хорошее настроение, улыбку, смех.