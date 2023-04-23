Федор Лавров: «Для настроения я перечитываю Канта»

Грустно констатировать, но в эфир вышел финальный сезон сериала «Ольга» (ТНТ), одной из самых теплых и народных комедий страны. Однако светлые пятна в этой новости все же есть: к актерскому составу проекта присоединился Федор Лавров - представитель ленинградской актерской династии, невероятно востребованный в последнее время («Проект «Анна Николаевна», «Последний министр», «Шаляпин» и др.) и крепко взявшийся за режиссуру («Сказка для старых»).
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«Юмор нужен всегда и разный»
- Федор, что за персонаж у вас в новом сезоне «Ольги»? Судя по всему, Виктор имеет отношение к уголовному миру?
- Да, мой герой действительно имеет опыт нахождения в местах не столь отдаленных. Но он не то чтобы уголовник - просто поплатился за особенности своего характера. Он соткан из противоречий и пытается с этим как-то жить.
Персонаж Лаврова в «Ольге-5» соткан из противоречий. Фото: кадр из фильма
- Можно ли назвать «Ольгу» народной комедией и сравнивать (хоть и очень условно) с фильмами формата «Любовь и голуби»?
- Народная комедия - это очень сложное понятие. Но, наверное, да, мы пытались сделать что-то близкое именное к народной комедии. А получилось или нет, это уже зрители будут судить.
- Что, на ваш взгляд, самое главное в комедии, чтобы она сработала?
- Пройти по грани того, чтобы не начать хохмить, и не уйти совсем «в серьезку». Все должно происходить максимально по-честному, реально. А весело должно быть от самой ситуации, в которой оказываются люди, а не от того, как они изображают, какие они смешные.
- Какой именно сейчас, в непростой промежуток времени, людям нужен юмор?
- Юмор нужен всегда! И совершенно разный. Люди могут смеяться как над дурацкой плоской шуткой, так и над глубоко интеллектуальными экзерсисами. Самое главное, что это дарит нам хорошее настроение, улыбку, смех.
Жена Елена подарила актеру дочь Марту и сына Фрола. Фото: соцсети
- Есть ли у вас любимые проекты или книги, которые вы пересматриваете или перечитываете, чтобы поднять настроение?
- Чтобы поднять настроение, я перечитываю «Критику чистого разума» Иммануила Канта (главный труд немецкого философа, изучающий важную способность души: рациональное познание. - Авт.). Очень антидепрессивная литература.
- А какие из последних фильмов и сериалов, что вы посмотрели, можете отметить?
- Из того, что меня тронуло, могу отметить фильм Дэвида Кроненберга «Преступления будущего». Смешным этот проект не назвать, но этот фильм оставил глубокий след в сознании.
- В последнее время вы все чаще проявляете себя не только как актер, но и как режиссер. Какие идеи в настоящий момент прорабатываете?
В сериале «Проект «Анна Николаевна» Федор сыграл оперативника. И немножко зайчика. Фото: кадр из фильма
- Во-первых, сейчас у меня много интересной актерской работы. Во-вторых, в настоящий момент мы готовим сценарий, который, надеюсь, мне еще посчастливится снять в качестве режиссера (по произведению друга и коллеги актера - математика и писателя Романа Михайлова. - Авт.). Но это пока далеко идущие планы: все еще не совсем готово, где-то на три четверти. Работы предстоит много. Я не думаю, что все это произойдет быстро и резко.
Расскажу попозже.
- Насколько режиссура лично для вас интереснее и сложнее актерской работы?
- Отличия режиссуры от актерства - в мере ответственности. И это бывает тяжело, потому что не все готовы брать на себя такую огромную ответственность, не все для этого созданы. Не потому что кто-то плохой, а кто-то хороший, просто все по-разному устроены.
«Мне просто нравится бегать и боксировать»
- Ваша дочь Глафира успешно проявляет себя в БДТ. Вы обсуждали с ней выбор профессии? Спрашивает ли она у вас советов?
Старшая дочь, Глафира, от первого брака - тоже актриса, состоит в труппе БДТ. Фото: Стас Левшин/bdt.spb.ru
- С дочерью мы, конечно, обсуждали выбор профессии, я старался максимально не мешать, а помогать. Она сделала свой выбор, и она молодец: старается, делает определенные успехи (занята более чем в 10 постановках БДТ. - Авт.). Конечно, она иногда со мной советуется. Хоть мы и в разных городах живем (Федор переехал в Москву. - Авт.), телефон-то все равно есть. Чем могу, обязательно помогаю: или советом, или еще чем-то.
- Насколько для вас важно, чтобы династия Лавровых продолжалась именно в актерском формате?
- Продолжение династии для меня абсолютно не важно (родители Федора - заслуженные артисты РСФСР Николай Лавров и Наталья Боровкова. - Авт.), у меня нет такой задачи или сверхзадачи. Пусть дети занимаются любимым делом, а навязывать им это я не могу.
- Вы признавались, что много занимаетесь бегом. Что это дает вам?
- Мне просто нравится! Я бегаю, боксирую, потому что мне нравится это делать. Чувствую себя лучше.
- А где и при каких обстоятельствах еще можете полностью расслабиться, ощутить себя отрешенным и не думать о работе?
- Где-нибудь за городом, в лесу, например. Когда гуляешь один, никого рядом нет - разве что собака, которая пошла со мной. Вот в такие моменты, наверное, и ловишь ощущение какой-то отрешенности. Просто созерцаешь и ни о чем не думаешь.
- «Ольга-5»
- Пн. - чт./20.00