«Многие говорят, что меня подменили»: Диана Анкудинова – о несбывшихся желаниях и трудностях шоу «Маска»

В шоу «Маска» рассекретили героя с самым безупречным восточным шармом. Оказывается, под маской Горностая скрывалась певица Диана Анкудинова. Как призналась сама артистка, за время проекта она начала относиться к этому персонажу, как к другу. Даже разговаривала с ним, словно это старый товарищ.
По словам Дианы, она очень благодарна судьбе за участие в столь масштабном проекте. Артистка давно мечтала о том, что однажды маску сошьют и для нее. И однажды ее желание исполнилось.
«Поэтому первые дни проекта, когда мы создавали костюмы, были незабываемыми. Вы бы видели мое лицо!
Каждый раз, глядя на Горностая, я чувствовала, что на глаза наворачиваются слезы восторга, - отмечает Диана. - Только подумать: такая потрясающая команда так вложилась, чтобы сделать специально для меня такой потрясающий костюм!»
Как признается Диана, для нее как для человека с очень узнаваемым тембром принимать участие в проекте было очень интересно. Ей хотелось понять, сможет ли она управлять другим голосом так же круто, как и своим.
Подробнее обо всем Диана Анкудинова рассказала в небольшом интервью Teleprogramma.pro
Диана Анкудинова в образе Горностая. Фото: телеканал НТВ
«Я бы справилась, потому что этим горю!»
- Что еще вы не успели показать, но очень хотелось?
- Что я могу петь в нижнем регистре, тенором. Но такой возможности мне, к сожалению, не представилось. Наверное, мы просто не успели, хотя планы были грандиозные.
И песни очень классные, подобранные просто идеально, очень гармонично ложившиеся и на мой, и на «не мой» голос.
Также хотелось показать, что я могу делать на сцене какие-то поддержки, представить разные номера: летать по сцене, как Ворон, например. Мне такого не предлагали, а жаль: я бы справилась, потому что я этим горю.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
- Включите ли вы песни из «Маски» в свой репертуар?
- Я обязательно это сделаю: знаю, что людям будет интересно. Многие ведь не верят, что первые пять песен исполняла я и говорят, что меня подменили.
Думаю, если я вживую спою Bloody Mary так, как делала это на съемках «Маски», все обалдеют.
Мне также хочется включить в свой репертуар те песни, которые я не успела исполнить, потому что от выпуска к выпуску композиции выбирались круче и круче и мне очень хочется их показать.
Постараюсь сделать все, чтобы исполнять эти песни на своих концертах.
Диана Анкудинова. Фото: телеканал НТВ
- С кем из представителей жюри вы действительно близко знакомы? От кого в первую очередь ожидали разоблачения?
- Я близко знакома с Алексеем Воробьевым, мы дружим. У меня хорошие отношения с Тимуром Родригезом, знакома с Валерией и Филиппом Киркоровом.
Разоблачения я ожидала в первую очередь от Славы Макарова, потому что он очень хорошо меня знает, и мы часто общаемся.
Ждала рассекречивания и от Алексея, и от Тимура, а за то, что меня узнают остальные, практически не переживала.
Как призналась Диана, нельзя сказать, что она совсем не расстроилась, покинув проект. Однако певица понимает, что прошла большой опыт в шоу и получила колоссальный опыт и эмоции.
«Продержалась девять выпусков, причем достойно, с интересными номерами. Поэтому повода расстраиваться у меня, в общем-то, и нет, хотя побеждать, особенно в телевизионных проектах, я люблю.
Но вообще, это было классно! Надеюсь еще когда-нибудь поработать вместе, потому что сотрудничество с такими людьми - удовольствие», - резюмировала Диана Анкудинова.