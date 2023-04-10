«Многие говорят, что меня подменили»: Диана Анкудинова – о несбывшихся желаниях и трудностях шоу «Маска»

В шоу «Маска» рассекретили героя с самым безупречным восточным шармом. Оказывается, под маской Горностая скрывалась певица Диана Анкудинова. Как призналась сама артистка, за время проекта она начала относиться к этому персонажу, как к другу. Даже разговаривала с ним, словно это старый товарищ.

По словам Дианы, она очень благодарна судьбе за участие в столь масштабном проекте. Артистка давно мечтала о том, что однажды маску сошьют и для нее. И однажды ее желание исполнилось.

«Поэтому первые дни проекта, когда мы создавали костюмы, были незабываемыми. Вы бы видели мое лицо! Каждый раз, глядя на Горностая, я чувствовала, что на глаза наворачиваются слезы восторга, - отмечает Диана. - Только подумать: такая потрясающая команда так вложилась, чтобы сделать специально для меня такой потрясающий костюм!»

Как признается Диана, для нее как для человека с очень узнаваемым тембром принимать участие в проекте было очень интересно. Ей хотелось понять, сможет ли она управлять другим голосом так же круто, как и своим.

Подробнее обо всем Диана Анкудинова рассказала в небольшом интервью Teleprogramma.pro