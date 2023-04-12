«Опасаться можно только удара в спину»: победительница «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос – о зависти на проекте, порче и приворотах

- Кто сильнее – женщины-ведьмы или мужчины-колдуны? Или это не зависит от пола?

- Способности к магии - дар. Сможет ли человек раскрыть свои способности, превратить их в силу и распоряжаться ею, - не зависит от пола. Соперничества между женщинами и мужчинами, на мой взгляд, в магии нет. Но обратите внимание: после меня победительниц «Битвы экстрасенсов» больше не наблюдается. Главный приз, начиная с 17-го сезона, уходит исключительно мужчинам.

- Вы общаетесь с коллегами по «Битве экстрасенсов» в обычной жизни?

- Плотных контактов я ни с кем не поддерживаю. Никогда не сравниваю себя с другими. Не слежу за собратом-экстрасенсом, за чужими клиентами, не смотрю, сколько их и как идут дела. Чужая сила – не моя. Я ее не возьму, не использую, не присвою. Зачем же тогда терять на это время? Я конкурирую только с собой.

О приворотах и порче

- Вас часто просят сделать приворот или наслать порчу? Были случаи, когда вы соглашались?

- Я не буду говорить, как часто это происходит, но происходит. Как правило, людьми в таких случаях движет собственное бессилие, которому они дали место в своей душе. Обладаю ли я такой магией? Да, обладаю. Делаю ли привороты и порчи? Нет, не делаю. Это против моих принципов.

- Если к вам обращаются люди с просьбой помочь, а вы видите в их будущем что-то плохое, - вы предупреждаете? Или пусть все идет, как идет?

- Я никогда не говорю о том, когда человек встретится со смертью. Вижу, но не сообщаю. Я не имею права вмешиваться. Есть то, что человеку придется пройти непременно, - об этом я тоже не оповещаю. Есть то, чего человек может избежать и лучше ему об этом знать. Предупредить об этом - мой долг. Я никогда не приукрашиваю то, что вижу, не смягчаю углы, а доношу информацию в чистом виде.

«Магию в семью не беру и дома не практикую»