«Опасаться можно только удара в спину»: победительница «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос – о зависти на проекте, порче и приворотах

Долгожданное шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» собирает у экранов множество зрителей. Одна из самых популярных участниц – ведьма Виктория Райдос – рассказала о зависти на проекте, об использовании магии в семье, и о том, почему нельзя сообщать человеку дату его смерти.
- Виктория, что происходило в вашей жизни в течение последнего года, чем вы занимались?
- Мой обычный график: работа с людьми, личные приемы, мероприятия и встречи. Сейчас готовлю новый курс по магическому обучению. Конец года у меня уже пять лет посвящен моему марафону «Поворотный год», где участники проходят мощную личностную трансформацию.
Много времени, сил и энергии я вкладываю в новый проект «Кофе с Райдос», который выходит по четвергам на моем канале. В каждом выпуске рассказываю о каком-то случае из практики, чтобы наглядно показать, как магия влияет на человеческие судьбы.
Этот проект - и предостережение от бездумного обращения к магическим ритуалам, и информация о том, что нельзя шутить с силами, которых не понимаешь, и рассказ о последствиях. И, конечно, я говорю о том, что специалист может разгрести те завалы, которые случились вследствие всего этого.
«Опасаться можно только удара в спину»
Кадр из передачи «Битвы экстрасенсов». Фото: личный архив Виктории Райдос
- Встречи с кем из соперников вы опасались в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»? А с кем было особенно приятно встретиться?
- Опасаться можно только удара в спину. Я не думаю, что кому-либо из участников «Битвы» это придет в голову. Во-первых, не поможет, во-вторых, все сильны настолько, чтобы понимать - мне есть чем ответить. Я рада встрече со всеми претендентами на победу, приятно и интересно работать в одном поле, но каких-то близких личных отношений у меня нет ни с одним из участников.
- Что на проекте стало для вас неожиданным? Что заставило нервничать? Были какие-то серьезные трудности?
- Неожиданностью стала новая система голосования, а именно - оценка экстрасенсами работы друг друга. Это не трудности, но показатель: ведь каждый, выставляя оценку, раскрывается не только как специалист, но и как человек, личность.
Кто-то оценивает чужую силу с уважением к ней, проявляя объективность, а кто-то ставит оценку, скажем так, стратегически, осознанно занижая баллы и показывая при этом собственную неуверенность или зависть к чужой силе.
О магической силе ведьм и колдунов
Кадр из передачи «Битвы экстрасенсов». Фото: личный архив Виктории Райдос
- Кто сильнее – женщины-ведьмы или мужчины-колдуны? Или это не зависит от пола?
- Способности к магии - дар. Сможет ли человек раскрыть свои способности, превратить их в силу и распоряжаться ею, - не зависит от пола. Соперничества между женщинами и мужчинами, на мой взгляд, в магии нет. Но обратите внимание: после меня победительниц «Битвы экстрасенсов» больше не наблюдается. Главный приз, начиная с 17-го сезона, уходит исключительно мужчинам.
- Вы общаетесь с коллегами по «Битве экстрасенсов» в обычной жизни?
- Плотных контактов я ни с кем не поддерживаю. Никогда не сравниваю себя с другими. Не слежу за собратом-экстрасенсом, за чужими клиентами, не смотрю, сколько их и как идут дела. Чужая сила – не моя. Я ее не возьму, не использую, не присвою. Зачем же тогда терять на это время? Я конкурирую только с собой.
О приворотах и порче
- Вас часто просят сделать приворот или наслать порчу? Были случаи, когда вы соглашались?
- Я не буду говорить, как часто это происходит, но происходит. Как правило, людьми в таких случаях движет собственное бессилие, которому они дали место в своей душе. Обладаю ли я такой магией? Да, обладаю. Делаю ли привороты и порчи? Нет, не делаю. Это против моих принципов.
- Если к вам обращаются люди с просьбой помочь, а вы видите в их будущем что-то плохое, - вы предупреждаете? Или пусть все идет, как идет?
- Я никогда не говорю о том, когда человек встретится со смертью. Вижу, но не сообщаю. Я не имею права вмешиваться. Есть то, что человеку придется пройти непременно, - об этом я тоже не оповещаю. Есть то, чего человек может избежать и лучше ему об этом знать. Предупредить об этом - мой долг. Я никогда не приукрашиваю то, что вижу, не смягчаю углы, а доношу информацию в чистом виде.
«Магию в семью не беру и дома не практикую»
Виктория Райдос. Фото: личный архив
- Вы используете свой дар в домашней обстановке, в семье? Или для близких вы – только жена и мама?
- Магия не для дома. Магия - мое ремесло. Это работа, такая же, как и любая другая. Дома я - мама и жена. Магию в семью не беру и дома не практикую. Ущерба от этого может быть гораздо больше, чем пользы.
- Есть ли у ваших детей склонность к экстрасенсорике?
- Про склонности говорить рано. Смотреть, проявляется ли в моих детях дар, можно будет только после совершеннолетия. Предполагать наличие способностей, конечно, можно, не так просто они пришли именно в мою родовую систему, но и торопить события смысла нет.
- Вы любите смотреть фильмы ужасов?
- Нет, это не мой жанр. Зачем мне выдуманные кошмары, если я сталкиваюсь с этим постоянно, работая с людьми. Согласитесь, мало кто придет к ведьме, когда у него все хорошо в жизни.
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«Мир лихорадит»: о землетрясениях, событиях в мире и НЛО
- Какие самые значительные события могу произойти в России и мире этой весной? А до конца года?
- Мир, как вы заметили, лихорадит. Весь мир без исключения. Давайте сравним происходящее с острой фазой болезни, когда рано делать прогнозы о выздоровлении и причиненном ущербе. Весна всегда несет перемены, а они легкими не бывают. Сейчас мы можем наблюдать за событиями, стараться сохранить себя, делать хорошо то, что умеем, любить тех, кого любим.
- Стоит ли опасаться новых природных катастроф – землетрясений, цунами, пожаров и прочего? Где и когда они могут произойти?
- Сидеть и опасаться, забыв о своей жизни, точно не стоит. Нужно понимать, что человек - часть природы, и что вся наша деятельность находит свое отражение в ней. Важно то, что мы именно часть, а не целое, и природа не будет нас предупреждать о своих планах на стихийные бедствия, но обязательно напомнит о себе тем способом, которым может.
- Вам приходилось видеть НЛО? По-вашему, пришельцы уже давно контактируют с землянами, или все это – фантастика?
- НЛО - не моя область компетенции. В моей жизни и практике иные контакты. Поверьте, мне достаточно духов, которых я вижу, и душ усопших, с которыми контактирую.