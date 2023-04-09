Виктор Сухоруков: «Нельзя относиться к Родине, как к котлетам на сковороде»

- Виктор Иванович, ну что же вы - родились в Орехово-Зуеве, а болеете, судя по вашей шапочке, за питерскую команду... В столице и окрестностях вас не поймут.

- Я расстрою вас: я ни за кого не болею. Я не хоккеист, не футболист... Если же говорить о моем герое, в образе которого я сейчас нахожусь, то это ложный еврей Нахимсон.

- А почему ложный?

- Ложность в том, что он - русский, который присвоил чужое имя и уехал по поддельным документам в Израиль. Он сбежал от неприятностей, которые сам себе взрастил на Родине. Это художник-неудачник, ищущий свое счастье и забредший на чужую территорию.

Если он дома не сгодился, то на чужбине он вообще никому не нужен. Осознав это, Нахимсон вернется, захочет все начать сначала, но у него это плохо получится. Это персонаж, без которого герою Стоянова не обойтись. А он, Ферапонтов, - лауреат премий, народный художник. Они бывшие друзья и коллеги. И случится ситуация, в которой они оба будут разбираться.

На днях я спросил у Мити Светозарова, какой жанр будет. Он сказал: трагикомедия. А я для себя не определил жанра. Но это точно шире трагикомедии: там тебе и детектив, и хичкоковщина, и веселые истории мошенников - столько всего наворочено...

- Вы перед началом съемок достаточно эмоционально высказались по поводу питчинга - процедуры, на которой распределяют государственные деньги, идущие на поддержку тех или иных фильмов...

- Само это слово меня оскорбляет! Я до сих пор не понимаю, почему такое «пипочное» слово обозначает некий конкурс, защиту сценарной основы. В этом есть унизительная экзекуция. Сидят художники и рассуждают, давать своему коллеге-художнику деньги или не давать. Что это такое? Я в этом участвовал когда-то, и не раз. Где-то везло, где-то - нет.

Когда только зародились эти питчинги, на них ходили только режиссеры и продюсеры. Актеры там не появлялись - не принято было. И я был первым актером, который пришел вместе с группой защищать сценарий. Тогда мне повезло. А в остальном никогда не везло: нужно собирать какие-то заявки, материалы, пыль в глаза, божья роса... Чего только не происходит на этих питчингах.

Часто изначально понятно, что надо поддержать проект, но почему-то возникают какие-то проблемы. Вот Дмитрий Светозаров - старейший режиссер, давно зарекомендовавший себя. И вот он приходит на этот питчинг. Установили такой порядок - ладно. Но не поддержать хотя бы крохами такого режиссера - стыд!

Потом Светозаров говорит: «Снова подаю заявку на питчинг, только сам я уже туда не поеду. Если можешь, запиши видеообращение». Я нарядился, поставил перед собой телефон и говорю: «Уважаемая процедурная комиссия! Не валяйте дурака. Судьба дает вам такую интересную интригу.

Юра Стоянов - мой однокурсник. Он был самым юным на курсе в ГИТИСе, а я - самым взрослым. Мы жили даже один год в одной комнатке. И вот на старости лет, когда он уже пузатый и седой, а я плешивый, изношенный и со вставными зубами, судьба сталкивает нас благодаря режиссеру Светозарову в одну историю. И какую!