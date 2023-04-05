Мария Киселева: «После грустного фильма могу и поплакать»

- Даша в прошлом году окончила 11-й класс и сейчас уже учится в юридическом вузе. Это было ее решение - выбрать это направление.

- Когда у вас выходные, как вы их любите проводить? Куда ходите в Москве?

- Если мы все свободны, то любим активное времяпрепровождение: катаемся в зависимости от времени года на велосипедах, на серфе или на лыжах. Когда мы ездим отдыхать, то не любим лежачий пляжный отдых. Мы постоянно стремимся что-то увидеть, куда-то съездить, получить новые впечатления и эмоции. Еще любим вместе ходить в театры или на выставки.

Или просто погулять, подышать воздухом, слиться с природой. А иногда хочется остаться дома: побыть вместе, поболтать, что-то вкусненькое приготовить и посмотреть вместе кино. Все по настроению, по желанию.

- В Центре синхронного плавания Марии Киселевой тренируются дети. Из-за того, что сейчас нас не допускают к международным соревнованиям, они не теряют мотивацию, не сбавляют темп? Многие с юных лет мечтали поехать на Олимпиаду...

- В нашем Центре синхронного плавания занимаются дети разного возраста, и мечты разные на каждом этапе, в зависимости от уровня подготовки. Но все дети тренируются, никто не сбавил оборотов, у всех горят глаза. И все готовы в любой момент показать, на что они способны. У нас каждый месяц проходят первенства России по разным возрастам. Мотивация не пропала, работа кипит. И это работа на результат.

- Часто говорят: «Спорт закаляет характер». Даже после завершения карьеры чемпионы продолжают добиваться успеха в других сферах. Чтобы вырастить чемпиона, нужно заставлять ребенка тренироваться? Как было у вас?

- Мои родители отдавали меня в спорт не для того, чтобы вырастить чемпиона, а для того, чтобы я была здоровой и научилась плавать. А также для того, чтобы направить мою активность в правильное русло. Я очень благодарна родителям за то, что они меня отдали в спорт, и за то, что так получилось, что они привели меня именно в синхронное плавание. А дальше уже тренеры привили мне любовь к синхронному плаванию, научили трудиться. Хотя трудолюбие тоже закладывается в семье, а спорт серьезно способствует его развитию.

Дальше на фоне долгих лет тренировок воспитывается характер, закаляется сила воли, вырабатывается умение жить в определенном графике, расставлять приоритеты, идти к цели, справляться со сложностями. Вот такую прививку спорт делает на всю жизнь. И все это так и осталось в моей жизни, и я до сих пор пользуюсь этим в любой сфере деятельности, чем бы я ни занималась. А если отвечать конкретно: заставлять ребенка или нет? Наверное, если ребенок категорически не хочет делать то, чем его пытаются заставить заниматься, то вряд ли можно добиться колоссального результата.

Здесь должно быть сочетание огромного желания заниматься и способностей у ребенка, опыта и таланта тренера, его умения научить трудиться и привить любовь к делу. Высокий результат в спорте, в искусстве, да и в любом виде деятельности - это всегда сочетание способностей и трудолюбия. Ну и желательно, конечно, чтобы это еще было дело, которое ты правда очень сильно любишь.

«Дети видят мои эмоции»

- Окончив журфак МГУ, вы построили карьеру в спортивной журналистике. А после «Слабого звена» снялись в кино - и сразу у режиссера Владимира Бортко в «Идиоте»! Почувствовали тогда, что не хватает актерского образования, или роль Вари далась легко?

- Надо сказать большое спасибо Владимиру Владимировичу Бортко за то, что он воплотил в жизнь мою мечту детства. Я хотела стать актрисой, и даже были мысли поступать в театральный вуз после школы. Но поскольку спорт стал главной составляющей моей жизни, невозможно было совместить два таких глобальных и трудозатратных направления. Поэтому сначала осуществилась главная мечта, связанная со спортом. А позже - еще одна…

Да, я снялась в кино, в фильме «Идиот». Владимир Владимирович увидел программу «Слабое звено» и решил, что Варя Иволгина должна быть именно с таким характером, который есть у ведущей этой программы. Да, у меня действительно не было и нет профессионального актерского образования, но все на площадке было подчинено одной цели. Все работали как единая семья и помогали друг другу. Владимир Владимирович часто со мной разговаривал, перед каждым эпизодом отдельно мне объяснял, какой он хочет увидеть мою героиню.

И когда он видел в моих глазах, что достиг цели, тогда мы шли сразу на съемочную площадку. Это был очень интересный творческий процесс. В этом фильме работали одни из самых талантливых актеров нашего поколения, они все мне помогали - и Евгений Миронов, когда у нас была сцена с диалогом, и Михаил Боярский, и Владимир Машков, и Саша Лазарев.