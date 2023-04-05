Мария Киселева: «После грустного фильма могу и поплакать»

Теперь Марию Киселеву можно увидеть на телеканале СТС в шоу «На выход!». Трехкратная олимпийская чемпионка в интервью «Телепрограмме» рассказала, как воспитать чемпиона и сохранить молодость (ведь она совершенно не меняется уже лет двадцать!).
- «Вы самое слабое звено. На выход!» - эту фразу вы теперь говорите на СТС. Обновились правила передачи, но фирменная интонация на месте. Легко настраиваетесь и входите в образ?
- От момента, когда я приехала на съемки, до встречи с игроками на самой площадке проходит часа два - идет грим, подготовка. Есть время настроиться и выйти на площадку уже в образе ведущей программы «На выход!». Мне очень нравятся и изменение декораций, и корректировка правил в начальном и в финальном раунде - это добавляет остроты ощущений.
- После просмотра первых выпусков программы многие удивляются тому, что за 20 минувших лет внешне вы не меняетесь. В чем секрет - гимнастика, массаж или чудо-процедуры?
- Спасибо большое за комплимент. Но, наверное, я просто люблю то, что я делаю, поэтому чувствую себя счастливым человеком. Я люблю активное времяпрепровождение, вкусную, но простую пищу. Я не зациклена на здоровом питании, но мне нравится еда из простых составляющих. Хожу в салон на какие-то простые косметологические процедуры или делаю это сама дома. Опять же я на этом не зациклена, просто в свободное время ухаживаю за собой с большим удовольствием.
«Мотивация у спортсменов не пропала»
Фото: канал СТС
- Сейчас снова вошли в моду игры, где можно блеснуть интеллектом и эрудицией: квизы, викторины, где надо отвечать, не заглядывая в интернет. Причем чаще этим увлечены взрослые, а детям очень сложно даже ненадолго оторваться от гаджетов. Но ваши дочери занимаются спортом: Даша - синхронным плаванием, Саша - фигурным катанием. Наверное, у них нет времени зависать в соцсетях?
- Часто мы уже по привычке ищем ответ практически на любой вопрос в интернете. Таковы реалии нашего времени, и от этого никуда не деться. Ограничения для детей и подростков, безусловно, должны быть, но они коррелируются правильно составленным графиком, распределением времени по приоритетам. Да, мои дочки занимались профессионально спортом - и старшая, и младшая. Сейчас большую часть своего времени они посвящают учебе и новым направлениям, в которых хотят состояться, получить профессию.
- Даше 17 лет. Какую профессию выбрала ваша старшая дочь?
С дочками Дарьей (справа) и Александрой. Фото: личный архив
- Даша в прошлом году окончила 11-й класс и сейчас уже учится в юридическом вузе. Это было ее решение - выбрать это направление.
- Когда у вас выходные, как вы их любите проводить? Куда ходите в Москве?
- Если мы все свободны, то любим активное времяпрепровождение: катаемся в зависимости от времени года на велосипедах, на серфе или на лыжах. Когда мы ездим отдыхать, то не любим лежачий пляжный отдых. Мы постоянно стремимся что-то увидеть, куда-то съездить, получить новые впечатления и эмоции. Еще любим вместе ходить в театры или на выставки.
Или просто погулять, подышать воздухом, слиться с природой. А иногда хочется остаться дома: побыть вместе, поболтать, что-то вкусненькое приготовить и посмотреть вместе кино. Все по настроению, по желанию.
- В Центре синхронного плавания Марии Киселевой тренируются дети. Из-за того, что сейчас нас не допускают к международным соревнованиям, они не теряют мотивацию, не сбавляют темп? Многие с юных лет мечтали поехать на Олимпиаду...
- В нашем Центре синхронного плавания занимаются дети разного возраста, и мечты разные на каждом этапе, в зависимости от уровня подготовки. Но все дети тренируются, никто не сбавил оборотов, у всех горят глаза. И все готовы в любой момент показать, на что они способны. У нас каждый месяц проходят первенства России по разным возрастам. Мотивация не пропала, работа кипит. И это работа на результат.
- Часто говорят: «Спорт закаляет характер». Даже после завершения карьеры чемпионы продолжают добиваться успеха в других сферах. Чтобы вырастить чемпиона, нужно заставлять ребенка тренироваться? Как было у вас?
- Мои родители отдавали меня в спорт не для того, чтобы вырастить чемпиона, а для того, чтобы я была здоровой и научилась плавать. А также для того, чтобы направить мою активность в правильное русло. Я очень благодарна родителям за то, что они меня отдали в спорт, и за то, что так получилось, что они привели меня именно в синхронное плавание. А дальше уже тренеры привили мне любовь к синхронному плаванию, научили трудиться. Хотя трудолюбие тоже закладывается в семье, а спорт серьезно способствует его развитию.
Дальше на фоне долгих лет тренировок воспитывается характер, закаляется сила воли, вырабатывается умение жить в определенном графике, расставлять приоритеты, идти к цели, справляться со сложностями. Вот такую прививку спорт делает на всю жизнь. И все это так и осталось в моей жизни, и я до сих пор пользуюсь этим в любой сфере деятельности, чем бы я ни занималась. А если отвечать конкретно: заставлять ребенка или нет? Наверное, если ребенок категорически не хочет делать то, чем его пытаются заставить заниматься, то вряд ли можно добиться колоссального результата.
Здесь должно быть сочетание огромного желания заниматься и способностей у ребенка, опыта и таланта тренера, его умения научить трудиться и привить любовь к делу. Высокий результат в спорте, в искусстве, да и в любом виде деятельности - это всегда сочетание способностей и трудолюбия. Ну и желательно, конечно, чтобы это еще было дело, которое ты правда очень сильно любишь.
«Дети видят мои эмоции»
- Окончив журфак МГУ, вы построили карьеру в спортивной журналистике. А после «Слабого звена» снялись в кино - и сразу у режиссера Владимира Бортко в «Идиоте»! Почувствовали тогда, что не хватает актерского образования, или роль Вари далась легко?
- Надо сказать большое спасибо Владимиру Владимировичу Бортко за то, что он воплотил в жизнь мою мечту детства. Я хотела стать актрисой, и даже были мысли поступать в театральный вуз после школы. Но поскольку спорт стал главной составляющей моей жизни, невозможно было совместить два таких глобальных и трудозатратных направления. Поэтому сначала осуществилась главная мечта, связанная со спортом. А позже - еще одна…
Да, я снялась в кино, в фильме «Идиот». Владимир Владимирович увидел программу «Слабое звено» и решил, что Варя Иволгина должна быть именно с таким характером, который есть у ведущей этой программы. Да, у меня действительно не было и нет профессионального актерского образования, но все на площадке было подчинено одной цели. Все работали как единая семья и помогали друг другу. Владимир Владимирович часто со мной разговаривал, перед каждым эпизодом отдельно мне объяснял, какой он хочет увидеть мою героиню.
И когда он видел в моих глазах, что достиг цели, тогда мы шли сразу на съемочную площадку. Это был очень интересный творческий процесс. В этом фильме работали одни из самых талантливых актеров нашего поколения, они все мне помогали - и Евгений Миронов, когда у нас была сцена с диалогом, и Михаил Боярский, и Владимир Машков, и Саша Лазарев.
Мария (Варвара Иволгина) с актером Александром Лазаревым (Ганя Иволгин), телесериал «Идиот». Фото: кадр из фильма
Самой сложной оказалось сцена, где мне нужно было плюнуть в лицо Саше Лазареву, игравшему моего брата Ганю. Сымитировать было нельзя - режиссер требовал естественности. Во время перерыва ко мне подошли Владимир Машков и Михаил Боярский и по очереди стали говорить: «Маша, плюнь в меня! Мне сейчас это так надо!» Они меня раззадорили, помогли снять все зажимы и сыграть эту сцену.
На съемках я получила не только колоссальный опыт, но и особое удовольствие от исполнения желания, от жуткого волнения внутри. Потому что ты никогда этого не делала, но безумно хочешь. А вокруг профессионалы самого высокого уровня, и ты не имеешь права подвести. Поэтому это было особое удовольствие, и я благодарна за полученный опыт. От некоторых ролей потом пришлось отказаться, потому что я вернулась в спорт.
- И выиграли вторую Олимпиаду. Сейчас вы занимаетесь спортом, политикой, работаете на телевидении. На экране зритель видит непробиваемый образ стальной женщины, не разменивающейся на эмоции. А как у вас с эмоциями в жизни? Вы можете позволить себе выпустить пар в кругу близких?
- Да, я эмоциональный и очень увлекающийся человек. Меня легко можно заразить какой-то идеей, и если я ею загораюсь, то заражаю энергией всех, кто рядом. И в семье я такая же, но держу эмоции в допустимых рамках. Если у меня случилось радостное событие, то я спешу этой радостью делиться.
Если чувствую какую-то грусть, печаль или, например, испытываю сильную эмоцию от просмотренного фильма, то могу позволить себе и поплакать. Мои дети видят мои эмоции, и я считаю, что это нормально. И делиться эмоциями с близкими людьми - тоже норма. Нельзя закрываться и держать все внутри себя. А в принципе, конечно, лучше спрашивать не меня о том, насколько я эмоциональный человек, а людей, которые меня знают…
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Мария Киселева родилась в Москве 28 сентября 1974 года. С 10 лет занималась синхронным плаванием. Трехкратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы. Сейчас депутат Московской городской Думы, руководитель школы олимпийского резерва - Центр по синхронному плаванию Марии Киселевой, создатель и руководитель театра «Стихия воды». Воспитывает дочерей: 17-летнюю Дашу и 13-летнюю Александру.
- «На выход!»
- Среда/20.00