«Мне не положены никакие надбавки»: какую пенсию получает Михаил Муромов

72-летний музыкант Михаил Муромов рассказал порталу Тeleprogramma.prо о том, на какие деньги он сегодня живет.

- Михаил Владимирович, это правда, что ваша пенсия составляет всего 12 тысяч рублей?

- Да, это правда. Если точно – 12 тысяч 700 рублей. Все надбавки с меня сняты лет пять назад за то, что я получаю авторские отчисления. Считается, что я работаю.

- А эти надбавки превышали сумму авторских отчислений? Или были меньше?

- Они были больше. С авторскими отчислениями вообще смешно – не выплачивают почти ничего.

- Михаил Владимирович, а у вас есть какие-то звания, чтобы получать за них надбавку – заслуженный, народный?

- Нет, никаких званий у меня нет. Есть общественные награды, но нет государственных. Поэтому мне не положены никакие надбавки. Хотя написал в свое время «афганский» цикл песен, вышло 7 кинокартин с моей музыкой, 20 спектаклей в стране шло… Я 4 раза становился лауреатом «Песни года».

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Композитор и певец Михаил Муромов прославился еще в 80-х годах, когда спел знаменитые «Яблоки на снегу». Потом было еще много песен, самые известные из которых – «Странная женщина», «Афганистан» и другие.

