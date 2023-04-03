Звезда «Дома-2» Саша Черно: «Я бы с удовольствием стала ведущей «Дома-2», если бы мне предложили»

Возвращение на «Дом-2» Саши Черно и Иосифа Оганесяна с сыном Стефаном осенью прошлого года стало настоящей сенсацией. Ведь Саша много раз говорила о том, что переросла проект, и ее ноги там больше не будет. Но планы изменились.

Саша Черно рассказала Teleprogramma.pro о том, как за эти месяцы пребывания на телестройке трансформировались их отношения с мужем Иосифом Оганесяном, какой ведущей она будет и о том, с кого могла бы брать пример.

«Говорим друг другу о любви»

- Саша, когда вы решили с семьей прийти на проект, ты говорила, что цель – спасти ваши отношения с Иосифом. Получается?

- С Йосей у нас были сложности на протяжении года, возможно, даже чуть больше уже. Мы пробовали различные методы – и к психологу ходили, и разговаривали, и расходились, и чего только не было. Но мы понимали, что нас друг к другу тянет, что мы одно целое. Но очень многое нас друг в друге не устраивает. Я обсуждала это с ведущими проекта, и много, много раз мне говорили прийти сюда и попробовать спасти нашу семью.

То есть, в нестандартном месте наши отношения зарождались, может быть, здесь как раз что-то и получится. Я вертела пальцем у виска и думала, что никогда в жизни этого не произойдет. Но в какой-то момент, в очередную ссору, после разговора с психологом я психанула, позвонила на проект и сказала: «Все, мы заходим». Либо пан, либо пропал. Других вариантов у нас нет.

- На какой стадии ваши с Иосифом отношения сейчас?

- Стало все намного теплее. Это однозначно. Прям хорошо. Мы уже говорим друг другу о любви. Потому что, когда мы приходили сюда, я говорила, что я, сто процентов, Йосю больше не люблю.