Звезда «Дома-2» Саша Черно: «Я бы с удовольствием стала ведущей «Дома-2», если бы мне предложили»

Возвращение на «Дом-2» Саши Черно и Иосифа Оганесяна с сыном Стефаном осенью прошлого года стало настоящей сенсацией. Ведь Саша много раз говорила о том, что переросла проект, и ее ноги там больше не будет. Но планы изменились.
Саша Черно рассказала Teleprogramma.pro о том, как за эти месяцы пребывания на телестройке трансформировались их отношения с мужем Иосифом Оганесяном, какой ведущей она будет и о том, с кого могла бы брать пример.
«Говорим друг другу о любви»
- Саша, когда вы решили с семьей прийти на проект, ты говорила, что цель – спасти ваши отношения с Иосифом. Получается?
- С Йосей у нас были сложности на протяжении года, возможно, даже чуть больше уже. Мы пробовали различные методы – и к психологу ходили, и разговаривали, и расходились, и чего только не было. Но мы понимали, что нас друг к другу тянет, что мы одно целое. Но очень многое нас друг в друге не устраивает. Я обсуждала это с ведущими проекта, и много, много раз мне говорили прийти сюда и попробовать спасти нашу семью.
То есть, в нестандартном месте наши отношения зарождались, может быть, здесь как раз что-то и получится. Я вертела пальцем у виска и думала, что никогда в жизни этого не произойдет. Но в какой-то момент, в очередную ссору, после разговора с психологом я психанула, позвонила на проект и сказала: «Все, мы заходим». Либо пан, либо пропал. Других вариантов у нас нет.
- На какой стадии ваши с Иосифом отношения сейчас?
- Стало все намного теплее. Это однозначно. Прям хорошо. Мы уже говорим друг другу о любви. Потому что, когда мы приходили сюда, я говорила, что я, сто процентов, Йосю больше не люблю.
Иосиф Оганесян и Саша Черно с сыном Стефаном. Фото: соцсети
- Вы сами не устаете от постоянных скандалов или это все-таки некая игра на камеру?
- Какая игра на камеру!? Это все бред. Да, мы постоянно ссоримся. Да, мы такие эмоциональные. Так получается. Конечно же, мы устаем. Хочется спокойствия. Я живу с творческим человеком, которому очень часто хочется скандалить. И плюс, у нас абсолютно разное мировоззрение.
«На проекте семейная обстановка»
- Как изменился проект с переходом на другой канал? В чем разница для тебя лично?
- Стало как-то спокойнее, что ли. Более семейная обстановка. Хотя мне сложно судить. Раньше у меня, в принципе, была другая жизнь. Мне кажется, раньше было более эмоционально. Но тогда я была без ребенка.
«Строгая, но справедливая ведущая»
- Саша в Сети часто пишут о твоих амбициях стать ведущей «Дома-2». Мол, ради этого, на самом деле, ты вернулась в Периметр. Есть ли у тебя такие цели?
- Ведущей «Дома-2» я бы стала с огромным удовольствием, если бы мне предложили.
- Кто для тебя образец для подражания в ведении проекта?
- У меня нет какого-то фаворита среди ведущих. Я считаю, что каждый человек индивидуален. Но более всех, наверное, в ведении мне подходит Ксения Бородина.
- Какой ведущей была бы ты?
- Я была бы ведущей строгой, но справедливой. Я была участницей очень долгое время в разных абсолютно амплуа. Я очень много всего видела, поэтому я считаю, что я отлично бы справилась с этой ролью.
Ведущие «Дома-2» Ольга Орлова и Ксения Бородина. Фото: соцсети
«Со всеми ведущими прекрасные отношения»
- Кто из ведущих «Дома-2» тебе наиболее симпатичен сейчас, когда на проекте нет Влада Кадони? Как складываются твои отношения с новой ведущей Нелли Ермолаевой?
- Мы много лет работаем вместе и у меня с каждым ведущим свои прекрасные отношения – и с Андреем Черкасовым, и с Ксенией Бородиной, и с Олечкой Орловой. По поводу Давида Манукяна не могу ничего сказать - редко вижу его на площадке. С Нелли Ермолаевой сначала мы не нашли общий язык, потом нашли, более чем. Очень классная девушка, мне очень нравится, как она ведет. У нее очень грамотная, крутая жизненная позиция.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Если о тебе говорят, ты - личность»
- Саша, будучи очень ярким персонажем, ты всегда подвергалась и подвергаешься хейту в Сети. Как ты справляешься с такой волной негатива в свой адрес? Есть ли какой-то лайфхак, как не обращать внимания на то, что о тебе пишут гадости и ложь?
- Ну конечно же, все яркие персонажи сталкиваются с негативом в Интернете. Если о тебе говорят, значит, ты личность. Я просто стараюсь не обращать на это внимания. Девяносто процентов из того, что они пишут, пишут от своей злобы. К моей жизни это не имеет абсолютно никакого отношения.
«ДОМ-2. Новая жизнь» выходит каждый день в 22:00 на канале «Ю».