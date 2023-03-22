Звезда «Дома-2» Кристина Бухынбалтэ - о своих амбициях стать ведущей проекта, отношениях с Ваней Барзиковым и его свадьбе с Лизой Полыгаловой

Кристина Бухынбалтэ – одна из самых ярких девушек «Дома-2». На проекте она пережила не одну личную драму, которые, похоже, только закалили ее характер. В интервью Teleprogramma.pro Кристина Бухынбалтэ раскрыла свои истинные цели пребывания на «Доме-2» и рассказала, какие эмоции вызывает у нее сегодня экс-бойфренд Иван Барзиков.
О своих амбициях
- Кристина, сколько еще времени ты планируешь провести на проекте? Какова твоя цель там?
- Я уже не строю планы, не знаю, сколько я буду находиться на проекте. Моя цель – самореализация. Мне безумно нравится, что иногда руководство мне дает возможность провести Лобные, Теты, разбираться в проблемах участников, так как я нахожусь уже почти три года на проекте и больше знаю, чем они. И вижу людей насквозь. И на самом деле, мне очень приятно, что некоторые участники обращаются ко мне, открывают душу, и им очень легко передо мной открыться. Я считаю, что это путь к тому, чтобы стать хорошей ведущей.
О мужчинах на «Доме-2»
- Видишь ли ты для себя возможность создать пару с кем-то из парней, сейчас участвующих в проекте?
- Вижу ли я себя в паре с кем-то? На данный момент, нет. Я не могу сказать, что есть мужчина на проекте, который меня зацепил. Нет таких мужчин. Мужчины слабые приходят, бесхарактерные. Мне нужен мужчина со стержнем. Со своим мнением, сильный, чтобы он зарабатывал, был локомотивом. К сожалению, на данный момент на проекте большинство, грубо говоря, стадо. Нет лидера.
Об отношениях с Барзиковым
- Ты уже пришла в себя после разрыва с Ваней Барзиковым? Какие эмоции он у тебя вызывает сейчас?
- Пришла ли я в себя? Могу сказать: «Да!». На самом деле, я переболела. Думала, что будет намного хуже. Но мне понадобилось два месяца, чтобы полностью отпустить Ваню, ничего не испытывать в его сторону. Есть, может быть, какая-то обида, разочарование, но и это пройдет со временем. Нет ни любви, ни переживаний, ни страданий. Ваня для меня абсолютно чужой, посторонний человек. Как будто его в моей жизни даже не было.
- Правда ли, что ты хочешь выгнать Барзикова с проекта? Это месть?
- Я не хочу выгнать Ивана Барзикова. Я не голосовала ни разу против него. Я сказала, что они с Лизой Полыгаловой хорошо подходят друг другу. И если люди проверили свои отношения, воссоединились после шести лет, то значит, они смогут построить любовь и за периметром.
Ваня Барзиков и Лиза Полыгалова. Фото: соцсети
- Наверняка, тебе тяжело смотреть на отношения Вани Барзикова и Лизы Полыгаловой? Как ты с этим справляешься эмоционально?
- Вы знаете, изначально мне было очень тяжело смотреть на отношения Лизы и Вани, но потом как-то привыкла, начала рассматривать их, как пару. И сейчас я отношусь к ним, как и к остальным участникам. Мне не холодно и не жарко, когда я вижу, что они целуются, что они обнимаются, что они говорят про чувства, разбирают свои проблемы. Они, как и остальные участники, не вызывают у меня никаких эмоций.
О свадьбе Барзикова и Полыгаловой
- Если Лиза и Ваня вдруг будут играть свадьбу на проекте, пойдешь ли ты на торжество?
- Конечно же, нет! Я считаю, это аморально – ходить на свадьбы своих бывших. Когда Женя Ромашов с Настей Бигриной позвали меня на свадьбу, я не ходила. Не считаю это нужным. Я и так буду радоваться за ребят, если они на самом деле дойдут до свадьбы. Но я думаю, что они не дойдут.
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О приходе на проект Ани Брянской
- Как думаешь, приход Ани Брянской на проект укрепит твои позиции? Ты надеешься на поддержку Ани?
Аня Брянская. Фото: соцсети
- Безусловно, да! Аня мне безумно близка по духу. Она сплошной позитив, лучик света. Я безумно бы хотела, чтобы она вернулась на проект. Она достойна найти любовь. Может быть, все-таки придет парень, который украдет ее сердце. И мы увидим хорошие, крепкие отношения у Ани Брянской. Но даже если у нее не получится отношений, она как лидер, как личность всегда имела свое мнение, и я считаю, что такие люди нужны на проекте.
«ДОМ-2. Новая любовь» выходит каждый день в 22:00 на канале «Ю».