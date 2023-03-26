Наталья Гудкова из сериала «Акушерка»: «Неизвестно, что хуже - отсутствие отца или отец, бьющий ребенка»

Выпускницу мастерской Дмитрия Брусникина в Школе-студии МХАТ Наталью Гудкову широкий зритель узнал по сериалу «Солдаты»: актриса сыграла жену офицера Колобкова, главного злодея воинской части, хотя в послужном списке нижегородской артистки было немало и серьезных драматических фильмов («Водитель для Веры», «Я остаюсь» и др.).
А теперь вот премьера - точнее, реинкарнация хорошо известной публике медицинской мелодрамы «Акушерка» («Россия 1»), где Гудкова продолжает играть Аллу - врача и подругу главной героини. «Телепрограмма» расспросила артистку про новые серии проекта, отношения с врачами и любимыми сыновьями.
«Ира Пегова прекрасна»
- Наталья, первый сезон «Акушерки» вышел в эфир в 2017 году. Казалось бы, медицинских сериалов с тех пор вышло великое множество. Но в чем, на ваш взгляд, изюминка именно этого проекта, чем он цепляет зрителя?
- Действительно, проектов о врачах немало. Начиная с голливудских сериалов, заканчивая российскими - на всех возможных платформах. Это вечная тема: смерть, жизнь, борьба за здоровье. Что касается нашего проекта, думаю, интерес приковывают интересные истории, которые происходят не только с пациентами, но и с главными героями (в исполнении Ирины Пеговой, Александра Макогона, Ярослава Бойко и других). Кроме того, мне кажется, личность главной героини играет определяющую роль.
Ира просто прекрасна! Помню, смотрела какой-то из фильмов, где она сыграла - название озвучивать не буду, чтобы не обидеть создателей, у нее был эпизод. Так вот, из всей картины, кого бы там ни показывали крупным планом, я запомнила только работу Пеговой. Настолько это было великолепно. Хотя она всего лишь куда-то там бежала (смеется).
Героиня актрисы в «Акушерке» берет от жизни что хочет. Но не вполне понимает, что ей, собственно, нужно (с Ириной Пеговой). Фото: канал «Россия 1»
- Как роль личности в истории.
- Думаю, да. Личность главной героини всегда имеет большое значение. Очень надеюсь, что и моя героиня запомнится зрителям. И Саша Макогон прекрасен - он отличный партнер. Так что, мне кажется, в основе любого успеха - люди. Артисты. Как бы ни старались нас ввести в цифровую реальность, создавая искусственных персонажей (на одном из федеральных каналов даже готовится сериал, сценарий которого якобы написала нейросеть. - Авт.), все равно цепляет харизма живого человека, личности. Именно она ведет за собой.
- Как считаете, в какую сторону двигается линия вашей героини в новом сезоне?
- Этот вопрос скорее к сценаристам. Правда, могу заметить, что моей героини становится в проекте все меньше и меньше (смеется). Что, конечно же, печально. Чем дальше, тем больше Алла отходит от профессиональной деятельности, и ее образ развивается в сериале как вспомогательная линия. Куда движется - сложно сказать. Все на свете куда-то движется...
- Но ведь все равно каждый актер, как учат в театральных школах, чтобы оправдать своего героя, должен найти некое «зерно». Интерес к этому образу. В чем внутренний конфликт Аллы?
- Никакого конфликта нет. Если по гамбургскому счету, то этот персонаж напоминает Скарлетт О’Хара (главную героиню романа «Унесенные ветром». - Авт.), которая что хочет, то и возьмет и при этом не понимает, почему все вокруг при этом недовольны. Ведь в ее вселенной все логично и объяснимо. Что касается метаморфоз, которые происходят с моей героиней, то так в жизни бывает: человек иногда не понимает, чего хочет на самом деле. Опять же, вспоминая великие фильмы и произведения, давайте назовем «Сталкера».
В сериале «Солдаты» с Романом Мадяновым. Фото: кадр из фильма
- Герои не пошли в комнату, где должны были исполниться их желания, потому что поняли: не всегда то, что человек себе формулирует, его истинное желание. С моей Аллой такая же история: вроде бы хотела семью и ребенка, но в определенный момент поняла, что все это не так просто, достижимо и легко. И в итоге она остается в неведении, не осознает, к чему идет. Вроде бы уже и от идеи создания семьи отходит…
«Зацикливаться на травмах из детства не стоит»
- Вы сами не по работе в роддоме бывали не раз. Насколько, как считаете, «Акушерка» правдоподобна?
- Поскольку я сама не акушер, степень правдоподобия оценить не могу. Но думаю, что все достаточно правдиво, потому что в проекте есть и консультанты, и режиссер тоже в теме. Так что я полностью доверяю нашей группе. Думаю, все соблюдено точно.
- А какие у вас отношения с врачами? Можно ли сказать, что они в определенной степени спасли вашу жизнь, сделав успешную операцию на позвоночнике?
- Конечно, да, они мне сильно помогли (почти полгода Наталья мучилась дикими болями в спине и передвигалась только за счет обезболивающих, но потом по настоянию духовника все же сделала операцию на спине в 2005 году - и вернулась в профессию. - Авт.). Вышло так, что я тяну до последнего и стараюсь не бегать по каждому поводу ко врачам. Но уж если попадаю к ним, то полностью доверяюсь специалистам. Что делать. А больше всего доверяю Богу - как он решил, так и будет. А что касается врачей, то у меня дедушка - хирург, тетя тоже работает в сфере медицины. Как не доверять?
- Некоторое время назад в интервью вы признавались, что одна с двумя сыновьями справляетесь с трудом. А как сейчас? Николай и Владимир - сложные ребята?
- Не могу сказать, что есть вообще на свете простые люди. Это не значит, что дети доставляют мне сложности - нет. Никаких. Только радость. У нас все хорошо.
- И тем не менее два парня - это, как правило, противостояние и драки. Насколько братья ладят друг с другом?
Сыновья Вова (слева) и Николай - самые любимые мужчины Натальи. Фото: личный архив
- Нет, они хорошо ладят. У них большая разница, так что один за время взросления успел стать мудрее. Никаких проблем нет.
- Как считаете, отец необходим сыну для воспитания правильного примера? Или при наличии сильной и волевой мамы со стальным характером это необязательно?
- Нет, я не считаю, что без отца можно обойтись. Он необходим сыну для воспитания. И даже не для какого-то там «правильного примера», а просто он должен быть. Но в жизни не все складывается так идеально, как хотелось бы (имя отца своего второго ребенка Наталья не называет, в воспитании сына он участия не принимает. - Авт.). Не всегда бывает так, как хочется. Есть много полных семей, ведущих асоциальный образ жизни, к примеру. Есть отцы, которые бьют, матери бывают не очень ответственные. Так что неизвестно, что хуже: без отца или с отцом, который наносит ребенку вред.
Да, все мы родом из детства, у всех есть свои психологические травмы, но в определенный момент человек осознает: если у него не было хорошего отца или матери, он может стать сам себе отцом или матерью. Все-таки взрослый человек. У каждого из нас есть Бог - Отец Небесный, который любит нас всех. Так что зацикливаться на травмах или проблемах из детства не стоит.
- Чем увлекаются ваши сыновья?
- В мае Коле будет 23 года. Он уже определился и с профессией, и с увлечениями: он - графический дизайнер. Как мне кажется, тонко чувствует красоту. Очень эмоциональный. Что касается моего любимого Вовочки (12 лет), то он у меня умненький мальчик. Увлекается геополитикой, историей. Каждый год у него появляется новый интерес.
- На дворе весна. А через пару месяцев уже и лето наступит. Есть ли у вас хотя бы гипотетические планы на это прекрасное время года?
- Да, весна чувствуется. Есть такое ощущение, что зима длилась очень долго. У артистов с планами всегда неоднозначно: я могу запланировать одно, а потом образуются съемки и все планы придется менять. Как карта ляжет, так и случится. Конечно, хочется отдыха, лета и моря. Наверно, все будет...
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Наталья ГУДКОВА родилась 23 октября 1977 года. Окончила Московскую международную киношколу, а затем - Школу-студию МХАТ. В 2000 году вышла замуж за однокурсника Дениса Манохина и родила ему сына Николая.
В 2005 году развелась и через пять лет родила второго сына Владимира (имя отца не называется). Снималась в сериалах «Солдаты», «Адвокат», «Убойная сила», «Моя прекрасная няня», «Мата Хари», а также картинах «Водитель для Веры», «Не уходи», «Я остаюсь».
- «Акушерка»
- 22 - 23 марта/21.20