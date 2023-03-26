Наталья Гудкова из сериала «Акушерка»: «Неизвестно, что хуже - отсутствие отца или отец, бьющий ребенка»

- Герои не пошли в комнату, где должны были исполниться их желания, потому что поняли: не всегда то, что человек себе формулирует, его истинное желание. С моей Аллой такая же история: вроде бы хотела семью и ребенка, но в определенный момент поняла, что все это не так просто, достижимо и легко. И в итоге она остается в неведении, не осознает, к чему идет. Вроде бы уже и от идеи создания семьи отходит…

«Зацикливаться на травмах из детства не стоит»

- Вы сами не по работе в роддоме бывали не раз. Насколько, как считаете, «Акушерка» правдоподобна?

- Поскольку я сама не акушер, степень правдоподобия оценить не могу. Но думаю, что все достаточно правдиво, потому что в проекте есть и консультанты, и режиссер тоже в теме. Так что я полностью доверяю нашей группе. Думаю, все соблюдено точно.

- А какие у вас отношения с врачами? Можно ли сказать, что они в определенной степени спасли вашу жизнь, сделав успешную операцию на позвоночнике?

- Конечно, да, они мне сильно помогли (почти полгода Наталья мучилась дикими болями в спине и передвигалась только за счет обезболивающих, но потом по настоянию духовника все же сделала операцию на спине в 2005 году - и вернулась в профессию. - Авт.). Вышло так, что я тяну до последнего и стараюсь не бегать по каждому поводу ко врачам. Но уж если попадаю к ним, то полностью доверяюсь специалистам. Что делать. А больше всего доверяю Богу - как он решил, так и будет. А что касается врачей, то у меня дедушка - хирург, тетя тоже работает в сфере медицины. Как не доверять?

- Некоторое время назад в интервью вы признавались, что одна с двумя сыновьями справляетесь с трудом. А как сейчас? Николай и Владимир - сложные ребята?

- Не могу сказать, что есть вообще на свете простые люди. Это не значит, что дети доставляют мне сложности - нет. Никаких. Только радость. У нас все хорошо.

- И тем не менее два парня - это, как правило, противостояние и драки. Насколько братья ладят друг с другом?