Татьяна Буланова: «Под песню «Не плачь» влюблялись, теряли девственность, расставались и плакали»

На телеканале «Россия» продолжается эфир нового музыкального шоу «Моя мелодия».

Особенность проекта – музыкальные сюрпризы, неподдельные эмоции героев, которыми они щедро делятся со зрителями и трогательные истории из их жизни.

Все начинается с того, что артистов приглашают на съемку секретного шоу, не посвящая его в детали. Приехав в студию, герой выходит на сцену к ведущему Николаю Баскову, садится в кресло, и перед ним открывается занавес.

Артист слышит свою «тайную мелодию», погружающую его в воспоминания о сценическом успехе, возможно, о первом поцелуе и страстной любви или других знаковых моментах. Эту песню исполняют люди, имена которых тоже держат в секрете, - и от героев, и от зрителей. Но они не случайно приглашены в проект - их роль в жизни главного героя, конечно, немаловажна.

Одной из героинь шоу стала певица Татьяна Буланова. Телезрители смогут увидеть ее в эту пятницу 31 марта в эфире телеканала «Россия». Для многих жителей постсоветского пространства ее песни являются теми самыми «своими мелодиями».

Журналист Teleprogramma.pro побеседовала с Татьяной в кулуарах шоу «Моя Мелодия».

«Многие мужчины не скрывали слез под песню «Колыбельная!»

- Давайте поговорим о «Моей Мелодии». Какие песни у вас самой ассоциируются с первой любовью, с первым поцелуем?

- Наверное, хиты Modern talking, Bad boys blue. Это песни моей юности. А вообще, мне очень нравится песня Виктора Цоя «Печаль». Однажды я даже ее спела, был у меня такой опыт.

Виктор очень красиво ее исполняет, без надрыва, без крика, спокойно, но в этом спокойствии чувствуется какая-то невероятная сила, мощь.

- А какая мелодия стоит у вас в качестве рингтона на телефоне?

- У меня утка крякает. Она громкая, благодаря чему я все слышу, даже находясь в другой комнате.

- Но ведь и ваши мелодии стали для многих родными. Какие истории вы слышали о судьбоносной роли своих хитов в жизни людей?

- Под песню «Не плачь» кто-то, извините, девственность терял, кто-то кого-то провожал, переживал первую влюбленность.

И даже известные артисты рассказывали, что в 1992-м году, когда была волна эмиграции, и россияне уезжали на заработки за рубеж (Особенно там были востребованы танцовщики), люди расставались, плакали под эту песню.

Многие мужчины рассказывали, как не скрывали слез под песню «Колыбельная», когда приходилось разлучаться со своими детьми после развода. На самом деле таких знаковых песен в моем репертуаре много.