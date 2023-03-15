Александр Домогаров о сериале «Раневская»: «Качалов разглядел в Фаине Раневской то, чего не видели другие»

На Первом канале стартовал показ сериала «Раневская», повествующий о жизни легендарной актрисы. Кинокартина начинается с того, что юная Фанни (настоящее имя актрисы - Фанни Фельдман) грезит об актере Василии Качалове: коллекционирует его фотографии и пишет неотправленные письма. Отчасти ради возможности быть где-то рядом с ним она и отправляется в Москву…
На самом деле Качалов играл огромную роль в жизни Фаины Георгиевны.
Однажды, еще до революции, Фаина Раневская прогуливалась по Столешникову переулку, неожиданно встретила Василия Качалова и упала в обморок. Ее перенесли в ближайшую булочную, и актер не уходил до тех пор, пока не удостоверился, что с девушкой все нормально.
Спустя несколько лет Раневская вновь приехала в Москву и, набравшись смелости, написала кумиру письмо: «Пишет вам та, которая в Столешниковом переулке, услышав ваш голос, упала в обморок. Я уже начинающая актриса. Приехала в Москву с единственной целью – попасть в театр, когда вы будете играть. Другой цели в жизни у меня теперь нет и не будет».
И неожиданно любимый актер ответил своей поклоннице: «Дорогая Фаина, пожалуйста, обратитесь к администратору, у которого на ваше имя два билета. Ваш Василий Качалов».
Широко известен афоризм Фаины Раневской: «В жизни я любила только двоих. Первым был Качалов, второго не помню».
Самого обожаемого мужчину в жизни Фаины Раневской сыграл Александр Домогаров. Подробнее о своей работе он рассказал в интервью Teleprogramma.pro.
«Василий Качалов понимал, кем Фаина может стать в будущем!»
- Александр, в сериале вы играете маститого актера Василия Качалова. А что на самом деле его объединяло с Фаиной Георгиевной Раневской?
- Можно сказать, они были очень близкими друзьями. Сначала она его боготворила как актера МХАТа, до которого руками дотронуться иногда было невозможно. А позже они стали очень-очень близкими людьми, соратниками.
Кадр из сериала «Раневская». Фото: Первый канал
- Разве не ваш герой одним из первых рассмотрел в ней актерский дар и помог на первых порах своим влиянием?
-Думаю, Качалов, как опытный мастер, сразу разглядел в ней то, что не видели в свое время другие люди.
Возможно, он прекрасно понимал, кто перед ним, и кем Фаина может стать в будущем, если наберется опыта. В итоге она действительно стала легендой театра и кино.
«Качалов – это реально легенда российского театра»
- Каким человеком была Фаина Раневская? Какой ее раскроет сериал?
- Ну в кино же это сценарий, который открывает определенные вехи биографии. И по нему сложно сказать, каким она была всецело человеком. Об этом рассказывают документальные фильмы, а у нас все же художественный фильм. И это подразумевает вымысел, который, конечно, опирается на какие-то биографические факты.
А чтобы понять ее образ глубже, надо посмотреть в записи спектакль «Дальше - тишина» или отрывок из постановки «Шторм». Тогда она откроется вам как гениальная актриса.
А кинокартина - это история, как человек начинает обладать тем или иным даром и через что ему приходится пройти в жизни, чтобы иметь тот жизненный опыт, ту палитру, которой можно пользоваться при создании каких-либо образов в кино или на сцене.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху
Кадр из сериала «Раневская». Фото: Первый канал
- Каким вы предстанете на экране? Чем интересен Василий Иванович Качалов?
- Объяснить современному поколению, кто такой Василий Иванович Качалов, наверное, невозможно. Надо было родиться в 30-х годах прошлого века, чтобы понять его артистический уровень во МХАТе. Это своеобразная легенда. Меня спасает от детальных сравнений с ним не только время, но и то, что в кино у Качалова всего две роли: одна - вступительные слова перед картиной, вторая - небольшой эпизод.
Как артиста кино его никто не знает. Да, есть портреты Качалова, творческая биография, описание ролей, но это книги. Благо, сохранились документальные кадры с ним, что помогло мне в воплощении образа.
Но Качалов - это реально легенда российского театра. Легендарность - это не ныне модное слово «популярность», а это громадное признание твоего таланта, твоих способностей как артиста с большой буквы А. Вот кто такой Качалов.