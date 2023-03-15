Александр Домогаров о сериале «Раневская»: «Качалов разглядел в Фаине Раневской то, чего не видели другие»

На Первом канале стартовал показ сериала «Раневская», повествующий о жизни легендарной актрисы. Кинокартина начинается с того, что юная Фанни (настоящее имя актрисы - Фанни Фельдман) грезит об актере Василии Качалове: коллекционирует его фотографии и пишет неотправленные письма. Отчасти ради возможности быть где-то рядом с ним она и отправляется в Москву…

На самом деле Качалов играл огромную роль в жизни Фаины Георгиевны.

Однажды, еще до революции, Фаина Раневская прогуливалась по Столешникову переулку, неожиданно встретила Василия Качалова и упала в обморок. Ее перенесли в ближайшую булочную, и актер не уходил до тех пор, пока не удостоверился, что с девушкой все нормально.

Спустя несколько лет Раневская вновь приехала в Москву и, набравшись смелости, написала кумиру письмо: «Пишет вам та, которая в Столешниковом переулке, услышав ваш голос, упала в обморок. Я уже начинающая актриса. Приехала в Москву с единственной целью – попасть в театр, когда вы будете играть. Другой цели в жизни у меня теперь нет и не будет».

И неожиданно любимый актер ответил своей поклоннице: «Дорогая Фаина, пожалуйста, обратитесь к администратору, у которого на ваше имя два билета. Ваш Василий Качалов».

Широко известен афоризм Фаины Раневской: «В жизни я любила только двоих. Первым был Качалов, второго не помню».

Самого обожаемого мужчину в жизни Фаины Раневской сыграл Александр Домогаров. Подробнее о своей работе он рассказал в интервью Teleprogramma.pro.

«Василий Качалов понимал, кем Фаина может стать в будущем!»

- Александр, в сериале вы играете маститого актера Василия Качалова. А что на самом деле его объединяло с Фаиной Георгиевной Раневской?

- Можно сказать, они были очень близкими друзьями. Сначала она его боготворила как актера МХАТа, до которого руками дотронуться иногда было невозможно. А позже они стали очень-очень близкими людьми, соратниками.