Кирилл Кяро: «Дочка часто рассказывает мне сказки»

Интеллигентный и вдумчивый Кирилл Кяро и на экранах остается таким же: адвокат, врач, сыщик или консультант - каждый его герой аутентичен и правдив. Новая роль актера не исключение. Кяро воплотил образ талантливого психиатра Алексея в мини-сериале «Комплекс бога» (онлайн-кинотеатр KION), вставшего перед сложнейшим этическим выбором - нарушить врачебную тайну или допустить возможные преступления.
В связи с чем «Телепрограмма» решила поставить вопрос ребром перед самим Кириллом и узнать, как поступил бы он в такой ситуации и почему его утвердили на две роли в одном проекте.
- Кирилл, как придумывался образ Алексея из «Комплекса бога»? Были ли у вас референсы из мира российского или зарубежного кино (сериалов) или шли строго по сценарию?
- Мы создавали его вместе с режиссером Флюзой Фаршхатовой. Процесс создания начался еще с проб. Когда мне прислали сценарий, проект назывался «Экзорцист». Прочитав название и имя автора (Алена Званцова, сценарист проектов «Небесный суд», «Оттепель», «Частица Вселенной». - Авт.), сел внимательно читать и перечитывать.
Потому что для меня все сценарии Званцовой интересны. Их не с чем сравнить, в них всегда есть герои, до которых нам еще тянуться и тянуться, которых интересуют проблемы, волнующие каждого из нас. В несколько проектов по таким сценариям я, кстати, уже пробовался - причем и к самой Алене Званцовой, но безуспешно. А здесь наконец-то повезло! Если бы она снова была режиссером, может, и не утвердила бы меня.
- Пробы шли долго?
- Да, проб было много. И это не маленькие сценки, а огромные, сложные словесные дуэли на десять минут! Когда я получил текст для проб в первый раз, пришлось даже передвинуть время проб, чтобы подготовиться, потому что текст был настолько объемен и точен, играть его «примерно» было нельзя.
Кстати, сначала я пробовался на роль Нестерова (другой главный герой «Комплекса бога», которого в итоге сыграл Даниил Страхов. - Авт.). Пробовался несколько раз - с разными, интересными, уважаемыми мной партнерами - и был даже утвержден на эту роль.
- Что же пошло не так?
- Почему-то долго не могли найти Алексея (психиатра, которого и сыграл в итоге Кяро. - Авт.) мне в пару, а потом режиссер предложила мне попробоваться и на него. Так, по приколу! Сыграть те же самые сцены, поменяться местами, просто ради эксперимента (улыбается). Я эксперименты люблю - и мне, конечно, было интересно посмотреть на сцену глазами другого героя. И меня снова утвердили!
Уже на роль Алексея. Вроде бы снова победа, но ведь я уже был утвержден - причем на роль героя, которого еще не играл (бизнесмен Нестеров), которая имеет огромный потенциал. А здесь - обычный человек, в средней психологической практике.
Психолог, которого я уже переиграл раз семь. Хотя про это почему-то поначалу не думал, ведь мне настолько нравился материал, что не мог отказаться или ставить условия: мол, только Нестеров, и все.
- Как в итоге договорились?
В «Комплексе бога» герой Кирилла вынужден настучать на своего пациента в полицию (с Даниилом Страховым). Фото: кадр из фильма
- Ключевую роль сыграл дар убеждения Флюзы Фаршхатовой. Она объяснила, что образ «обычного психолога» намного сложнее, и только я смогу сделать его интересным. Кстати, с Даней (Страховым) мы на пробах вообще не встречались: я пробовался с одними партнерами, он - с другими. Встретились мы уже на читках и репетициях. А их было тоже немало.
- Были ли референсы, на которые вы опирались? Образы из литературы или кино, всплывавшие в голове при подготовке?
- Конечно, они были, но не играли решающее значение, так как референсы нужны больше для режиссера, который создает этот мир. Иногда - для артиста, которому нужно сыграть экстраординарную личность (в нашем случае, например, миллионера Нестерова). А в моем случае референс обычного психолога лучше всего искать в жизни.
Для этого я пошел на телеканал «Доктор» и параллельно со съемками в сериале стал работать в программе «Психо», где встречался с психиатрами. С ними мы обсуждали разные психиатрические заболевания (в том числе и раздвоение личности), а я в это время мог наблюдать за врачами. Помогло мне это или нет, не могу оценить. Зато могу точно сказать, что помог невероятно точный и «вкусный» сценарий, где все точно было прописано.
- И все же к Званцовой в последнее время все больше вопросов от зрителей. Знаете об этом?
- В защиту автора сценария, которого некоторые ругают, мол, «Званцова уже не та», «исписалась», хочу сказать: то, что вы видите на экране, это уже далеко не Званцова, а купированный, несколько раз дописанный-переписанный вариант сценария неизвестными мне редакторами. Делать это очень опасно, потому что ее драматургия самодостаточна, как у нас говорят: «петелька-крючочек». Если вырезаешь что-то, все сразу же развяжется.
- Первый раз встречаю актера, так доблестно защищающего сценариста. Обычно артисты, наоборот, любят переписать материал «под себя».
- Переделывают, я и сам иногда переделываю, когда сценарий сырой, а диалоги случайные, но в нашем случае он законченное , самодостаточное произведение. Понимаете? Более того, иногда во время съемок приходилось натурально отстаивать какие-то сцены и даже просто реплики героя, аргументируя тем, что без них разваливается вся история и что пробовались мы все-таки на сценарий Алены Званцовой, а не на редакторский вариант.
Это было сложно, потому что из-за производственной необходимости, недостатка времени и денег иногда приходится сокращать сценарий. Но мы обещали, что успеем. И успевали, во всяком случае в моих сценах! Хотя нет. Есть три сцены, очень важные, которые сокращены, и у нас не хватило времени и сил снять так, как они были задуманы автором. И это моя боль.
«Предавая пациента, врач предает себя»
Сейчас актер снимается в сериале «Талисман». Это криминальная комедия, где он играет незадачливого бухгалтера. Фото: Lego Felix
- В чем лично для вас главный конфликт вашего героя?
- С одной стороны, это банальная история превращения психиатра в психолога (это разные профессии!). История о том, как проходит время надежд и приходит серая обыденность. Из научного центра - в обыкновенный кабинет психолога.
- Обыкновенный?
- Вижу, как вы улыбаетесь. Да, кабинет, конечно, не простой, он шикарный. Я бы даже сказал, роскошный - целый психиатрический центр. И очки - у психолога ведь должны быть очки, так он выглядит внушительнее, ему легче доверять - очки тоже непростые, дорогие, позолоченные (улыбается). В общем, мы вроде бы застаем нашего героя, когда в нем больше внешних признаков, чем сути. Он больше рекламный агент и продавец, чем врач (что сразу и замечает Нестеров и заканчивает первую встречу).
Но как ему снова стать врачом? Только когда находится пациент. Как вернуться в науку, занять место в пантеоне светил психиатрии? Только когда появляется неординарный пациент - пациент твоей жизни. Именно потому что мой герой хочет быть снова психиатром, а не психологом, он начинает совершать неадекватные для врача поступки. Пациент Нестеров становится его навязчивой идеей, смыслом жизни, страстью.
- Даже так?
- Да. Когда мы играли домашние, семейные сцены с Мариной (Ирина Леонова), я даже шутил, что веду себя так, будто изменил ей. С Нестеровым (улыбается). И вот когда мой герой благодаря новому уникальному пациенту снова становится уникальным психиатром, он и предает его. Боясь за себя, семью, чувство долга. А предавая пациента (врач предполагает, что миллионер на самом деле преступник. - Авт.), он предает себя.
- Как должен поступить врач, если вдруг косвенные (или прямые) признаки говорят о нарушении закона и жизнь другого в опасности?
- Все должны поступать по закону. Но в этом и суть гениальной драматургии Алены Званцовой - в этом и конфликт героя, и суть проблемы общества. Если бы все старались дойти до сути, а не работали по шаблонам и схемам, все работало бы иначе. Ведь параллельно с линией психолог - бизнесмен развивается и линия следователя (кабинет которого, кстати, очень напоминает кабинет Алексея), цель которого - обвинить в серии убийств причастных, затащить всех на полиграф и скорее закрыть дело.
Конечно, раскрывая сыщику своего пациента, Алексей не мог не понимать, что следствие не будет беспристрастным, что следователь будет не просто наблюдать за Нестеровым, что спровоцированным чистосердечным признанием он ломает судьбу человека, которого только подозревает. Думаю, это главная тема в нашей объемной истории.
«Не каждый рефлексирующий человек талантлив»
- Мне показалось, что главная тема - тяга к самоуничтожению почти в каждом из героев. В каждом человеке скрыто нечто разрушительное, что он пытается преодолеть (или, наоборот, культивирует) всю жизнь? Или это участь только ультрарефлексирующих и талантливых?
- Я думаю, что в каждом. Вопрос - как каждый с этим справляется. И не каждый ультрарефлексирующий человек талантлив. И наоборот. Вообще изначально талантливы все, найти свой талант - как и суть, предназначение в жизни - вопрос желания и времени.
- Вы сами обращались к психотерапевту? Как относитесь к суждению, что лучший психолог - это сам человек, а остальное - лишь отъем денег у населения?
- Не обращался, хотя запрос есть. Это достаточно интимно, и, как вы уже, может, видели в сериале, суть терапии - разговор. Сложно найти профессионала, которому можно довериться.
- Не так давно ваша дочь Мира отпраздновала день рождения. Какой подарок попросила, во что она в целом любит играть больше всего?
С женой Юлией и дочерью Мирой. Фото: соцсети
- Понятно какой - платье принцессы (улыбается). Сейчас она играет в принцесс и принцев, в Эльзу и Белоснежку, а полицию и солдат называет стражниками. Кстати, атмосферу общения с Мирой я пытался перенести и в семейные сцены проекта «Комплекс бога». Книгу со сказкой, которую я читаю для Луши (дочь Алексея в исполнении Лизы Руфиной. - Авт.), принес из дома. Из библиотеки Миры. И про Лушу: сыгравшая ее актриса - какая-то совершенно волшебная девочка.
Она приехала из Горно-Алтайска и первый раз в жизни снималась в кино! Очень талантлива и очень организованна. Она всегда была в позитивном приподнятом настроении, даже на ночных сменах - я видел, как она борется со сном, чтоб быть бодрой, веселой и внимательной ко всем. Елизавета гениально, на мой взгляд, сыграла одну из сцен в пятой серии. Обязательно посмотрите!
- Непременно. И все же к вашей дочке. Не за горами первый юбилей Миры - 5 лет. Глядя на нее, ощущаете, как быстро летит время?
- Мире сейчас исполнилось четыре. И мне кажется, что у нас растет очень интересная, неординарная личность. Молюсь, чтоб из всего богатства качеств, которые есть у нее сейчас, осталась хотя бы половина. Дочь уже очень креативна, имеет свое мнение - уже она, а не я (улыбается), часто рассказывает мне сказки и придумывает игры.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
- А вы лично сильно изменились за четыре года отцовства?
- Думаю, да. Чем меньше стал думать о себе, тем больше стал думать о семье. Хотя все относительно. Все-таки артист - профессия эгоистичная, к сожалению.
- Ваши герои нередко сталкиваются или со странностями, или со сверхспособностями окружающих. Каким супернавыком хотели бы обладать вы?
- Перемещаться во времени. Не для того, чтоб исправить ошибки, хотя и это тоже, а чтоб остановить многие прекрасные мгновения и вновь их прожить.