Кирилл Кяро: «Дочка часто рассказывает мне сказки»

Интеллигентный и вдумчивый Кирилл Кяро и на экранах остается таким же: адвокат, врач, сыщик или консультант - каждый его герой аутентичен и правдив. Новая роль актера не исключение. Кяро воплотил образ талантливого психиатра Алексея в мини-сериале «Комплекс бога» (онлайн-кинотеатр KION), вставшего перед сложнейшим этическим выбором - нарушить врачебную тайну или допустить возможные преступления.

В связи с чем «Телепрограмма» решила поставить вопрос ребром перед самим Кириллом и узнать, как поступил бы он в такой ситуации и почему его утвердили на две роли в одном проекте.

- Кирилл, как придумывался образ Алексея из «Комплекса бога»? Были ли у вас референсы из мира российского или зарубежного кино (сериалов) или шли строго по сценарию?

- Мы создавали его вместе с режиссером Флюзой Фаршхатовой. Процесс создания начался еще с проб. Когда мне прислали сценарий, проект назывался «Экзорцист». Прочитав название и имя автора (Алена Званцова, сценарист проектов «Небесный суд», «Оттепель», «Частица Вселенной». - Авт.), сел внимательно читать и перечитывать.

Потому что для меня все сценарии Званцовой интересны. Их не с чем сравнить, в них всегда есть герои, до которых нам еще тянуться и тянуться, которых интересуют проблемы, волнующие каждого из нас. В несколько проектов по таким сценариям я, кстати, уже пробовался - причем и к самой Алене Званцовой, но безуспешно. А здесь наконец-то повезло! Если бы она снова была режиссером, может, и не утвердила бы меня.

- Пробы шли долго?

- Да, проб было много. И это не маленькие сценки, а огромные, сложные словесные дуэли на десять минут! Когда я получил текст для проб в первый раз, пришлось даже передвинуть время проб, чтобы подготовиться, потому что текст был настолько объемен и точен, играть его «примерно» было нельзя.

Кстати, сначала я пробовался на роль Нестерова (другой главный герой «Комплекса бога», которого в итоге сыграл Даниил Страхов. - Авт.). Пробовался несколько раз - с разными, интересными, уважаемыми мной партнерами - и был даже утвержден на эту роль.

- Что же пошло не так?

- Почему-то долго не могли найти Алексея (психиатра, которого и сыграл в итоге Кяро. - Авт.) мне в пару, а потом режиссер предложила мне попробоваться и на него. Так, по приколу! Сыграть те же самые сцены, поменяться местами, просто ради эксперимента (улыбается). Я эксперименты люблю - и мне, конечно, было интересно посмотреть на сцену глазами другого героя. И меня снова утвердили!

Уже на роль Алексея. Вроде бы снова победа, но ведь я уже был утвержден - причем на роль героя, которого еще не играл (бизнесмен Нестеров), которая имеет огромный потенциал. А здесь - обычный человек, в средней психологической практике.

Психолог, которого я уже переиграл раз семь. Хотя про это почему-то поначалу не думал, ведь мне настолько нравился материал, что не мог отказаться или ставить условия: мол, только Нестеров, и все.

- Как в итоге договорились?